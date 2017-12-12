DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ek görüntüyle)

1- ARNAVUTKÖY\'DE FABRİKA YANGINI: BİTİŞİKTEKİ KURAN KURSU TAHLİYE EDİLDİ

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Arnavutköy\'de, koli üreten bir fabrikada yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 14.30 sıralarında İmrahor Mahallesi\'ndeki koli üreten tek katlı fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve fabrikanın tamamını sardı. Fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Fabrikanın çevresindeki demir saclar iş makinelerinin yardımıyla kırıldı ve itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

BİTİŞİKTEKİ KURAN KURSU ÖĞRENCİLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Dumanlar, yan tarafta bulunan evleri ve fabrikanın bitişiğindeki kuran kursunu da etkiledi. Buradaki öğrenciler hemen tahliye edildi. Kuran kursundaki öğrenciler, yangını fark ettiklerini ve hemen dışarıya çıktıklarını anlattı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

------------

-Yangından alevli görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Yükselen yoğun dumanlar

-Yan taraftaki Kuran kursundan detay görüntü

-Muhabir anonsu

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Kuran kursu öğrencileriyle röportajlar

-Genel görüntüler



=============================

2- İTO BAŞKANI İBRAHİM ÇAĞLAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün sabaha karşı hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii\'nde cenaze töreni düzenleniyor. Çağlar burada ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Aile Kabristanı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Cenaze törenine gelenler

-Camiden detay

-Genel ve detaylar

12.12.2017 - 15.10 - Haber Kodu : 171212100

============================

(ek görüntüyle geniş haber)

3- ÜNLÜ YÖNETMEN MUSTAFA KEMAL UZUN\'A SON VEDA

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Şile\'deki evinde öldürülen, ünlü dizilerin ve filmlerin yönetmeni Mustafa Kemal Uzun için İstanbul\'da düzenlenen cenaze töreninde yakınları başta olmak üzere yönetmenliğini yaptığı dizi ve sinema filmlerinde rol alan oyuncular, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ödüllü yönetmen Mustafa Kemal Uzun için bugün Şişli Teşvikiye Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene başta yakınları olmak üzere meslektaşları, sinema ve dizi dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri cami avlusunda ünlü yönetmenin annesi Fatma Uzun ile ağabeyi Fazıl Ender Uzun ve yeğenleri kabul etti.

SİNEMA DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI

Törene katılanlar arasında Mustafa Alabora, Haldun Dormen, İzzet Günay, Gürkan Uygun ve Zafer Ergin gibi isimler ile Uzun\'un yönetmenliğini yaptığı son dizisi \'Kanatsız Kuşlar\'ın oyuncuları ile ekibi tam kadro olarak yer aldı.

Büyük üzüntü yaşayan yakınları ve mesai arkadaşları tabutun başında ünlü yönetmen için uzun süre gözyaşı döktü. Kanatsız Kuşlar dizisinin oyuncuları sık sık birbirlerine sarılarak teselli ettiler.

İZZET GÜNAY: KEMAL ÇOK DÜRÜST VE ÇALIŞKAN BİRİYDİ

Törene katılan usta oyuncu İzzet Günay, büyük üzüntü yaşadığını kaydederek, \"Dünya tatlısı biriydi. Nasıl oldu halen daha havsalamız almıyor. Kader demek lazım. Çok yazık oldu. Kemal çok dürüst ve çalışkan biriydi. Çok üzgünüm\" diye konuştu.

DORMEN: ONU ÇOK ARAYACAĞIZ

Haldun Dormen ise Mustafa Kemal Uzun\'un Dormen Tiyatrosu\'ndayken kendisinin 20 yıl boyunca asistanlığını yaptığını belirterek,

\"Çok yakın dostumdu. Dormen Tiyatrosu ve Dormen ailesinin vazgeçilmez dostuydu. Hepimiz için çok kötü bir son oldu. Onu çok arayacağız. Evini barkını almış, işlerini yoluna sokmuş, televizyonculukta başarı yakalamıştı. Yazık oldu. Maalesef kaybettik onu\" ifadelerini kullandı.

YARIN MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Mustafa Kemal Uzun için öğlen namazı sonrası helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Uzun\'un tabutu sevenleri ve mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına kadar taşındı. Mustafa Kemal Uzun, doğum yeri olan Balıkesir\'in Gönen ilçesine bağlı Gündoğan Köyü\'nde yarın toprağa verilecek.

VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Ulusal ve Uluslararası bir çok ödülün sahibi olan ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, dün gece Şile\'deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürülmüştü. Uzun\'u, yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan O.A.\'nın öldürdüğü belirlenmiş, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



KEMAL UZUN KİMDİR?

Tam adı Mustafa Kemal Uzun 1959\'da Balıkesir Gönen\'de doğumludur. Kemal Uzun; Genco, Kanatsız Kuşlar gibi reyting rekortmeni dizilerin yanı sıra Deli Saçması, Ankara Yazı, Boşu Bir Yerde gibi filmlerin de yönetmenliğini yapmıştı. 49 film ve dizinin yönetmenliğini yapan isim, 3 film senaryosu yazdı, 4 filmde de oyuncu olarak kamera karşısına geçti. Uzun, bugüne kadar 8 ödül aldı.



Görüntü Dökümü

---------------------

-Cenazeden görüntüler

-Tabutun başında ağlayanlar

-Sinema ve tiyatro dünyasından isimler

-İzzet Günay ile röp

-Haldun Dormen ile röp

-Mustafa alabora\'nın açıklamaları

-Gürkan Uygur\'un görüntüsü

-Törene katılan dizi oyuncuları

-Gözyaşı dökenler

-Ağabeyi Ender Uzun\'un taziyeleri kabul etmesi

-Tabuttan görüntüler

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Alkışlar

-Cenaze aracına konması

-Genel ve detaylar

-Birbirine sarılıp teselli edenler

-Genel ve detaylar

12.12.2017 - 13.37 - Haber Kodu : 171212076

12.12.2017 - 14.31 - Haber Kodu : 171212095

=============================

4- FATİH\'TE İTFAİYENİN YANGINA MÜDAHALE ÇABASI...

* Dar ve çıkmaz sokağın sonunda bulunan gecekonduya itfaiye araçları ulaşamadı. Metrelerce hortum çeken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Fatih\'te bir gecekonduda çıkan yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri dar sokaklar nedeniyle yanan eve ulaşmakta zorluk çekti.

Ayvansaray da tarihi surların yanında bulunan bir gecekonduda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dar ve çıkmaz sokağın sonunda bulunan eve itfaiye araçları ulaşamadı. Metrelerce hortum çeken itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın yandaki evlere sıçramadan söndürüldü. Evleri yanan iki kadın fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri kadınlara ilk müdahalede bulunurken komşuları da onları teselli etmeye çalıştı. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının yaşanmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin gelişi

-Alevli yangın

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin dar sokaktan yürüyerek ilerlemesi

-Sağlık ekiplerinin fenalık geçiren kadınlara müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

-İki çocuk ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

12.12.2017 - 14.28 - Haber Kodu : 171212094

========================

5- BAKICISIYLA BİRLİKTE ÖLDÜRÜLEN KADININ KIZI: CİNAYETİ İŞLEYEN KİŞİYİ BİLİYORUZ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK- Murat SOLAK- Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Büyükçekmece\'de bakıcısıyla birlikte evinde öldürülen kadının kızı, cinayeti annesinin yanında işe yeni başlayan ikinci bakıcının olabileceğini söyledi.

Büyükçekmece\'de dün Rukiye Balcı ve aynı evde yaşadığı yabancı uyruklu erkek bakıcısı başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. İki kişinin cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

CİNAYETİ İKİNCİ BAKICI İŞLEDİ İDDİASI

Rukiye Balcı\'nın kızı ile yakınları da Adli Tıp Kurumu\'na geldi, Buruda basın mensuplarına konuşan Balcı\'nın kızı Özge Gülyaz, cinayeti işleyen kişinin, annesinin yanında işe yeni başlayan ikinci bakıcının olabileceğini iddia etti.

Gülyaz, \"Kendisine birkaç saat ulaşamadım. Daha sonra arabayla evine gittim. Gittiğimde ikisi de katledilmişti. Cinayeti işleyen kişiyi biliyoruz. Annemin çantasındaki paralar ve telefonu da ortada yok. Annemin yanında yardımcı olarak bir kişi daha çalışmaya başlamıştı. Cuma günü işbaşı yapmıştı. Ama şimdi ondan haber yok. Ondan şüpheleniyoruz\" diye konuştu. Rukiye Balcı\'nın yakınları da, yıllardır aynı evde ikamet ettiğini, kimseyle bir husumetinin olmadığını söyledi.

YARIN TOPRAĞA VERİELECEK

Rukiye Balcı\'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınarak yarın öğlen namazından sonra Küçükçekmece\'deki Garip Dede Cemevi\'ne götürülecek.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Adli Tıp Kurumu önünden detay görüntü

-Rukiye Balcı\'nın yakınları ile röportaj

-Balcı\'nın kızı ile röportaj (siyah eşarplı)

-Cenazelerin gelişinden görüntü

-Detay görüntüler

-Rukiye Balcı\'nın fotoğrafı

12.12.2017 - 15.35 - Haber Kodu : 171212109

==================================

6- BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜREN SANIK HAKKINDA SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Kağıthane\'de 7 Aralık 2016\'da boşanma davası açan eşi Nisa Ece İnçke\'yi, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez kurşunlayarak öldürmekten yargılanan Recep İnçke\'nin davasında karar aşamasına gelindi. Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanık Recep İnçke\'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 7\'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Recep İnçke getirildi. Şikayetçiler öldürülen Nisa Ece İnçke\'nin ağabeyi Hasan Ece ve annesi Caziye Ece ile şikayetçi Aile ve Sosyal ve Politikalar Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşmada Savcı Yaşar Fatih Mengüç esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Recep İnçke ile eşi Nisa Ece İnçke\'nin aralarındaki problemler olduğu, en son darp edilmesi üzerine Nisa Ece\'nin baba evine gittiği anlatıldı. Nisa Ece İnçke\'nin eşine boşanma davası açtığı ifade edilen mütalaada, olay günü sanığın konuşmak istediğini beliterek telefonla çağırdığı Nisa Ece\'nin sanıkla birlikte yaşadıkları evde buluştuğu belirtildi. Mütalaada, sanığın maktüleyi planlı bir şekilde eve çağırdığı, burada televizyonun sesini yüksek açarak yakın mesafeden ruhsatsız silahıyla 4 el mermi sıkarak öldürdüğü ifade edildi. Savcı, sanığın \"Eşini tasarlayarak kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve \"Ruhsatsız silah bulundurmak\" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi Ece ailesinin avukatı Mustafa Haki Okuducu mütalaaya genel anlamda katıldıklarını ancak suçun canavarca hisle işlenmesini ve kendisini savunamayacak kişiye karşı işlendiğini de mahkemenin dikkate almasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Recep İnçke ise \"Psikolojik olarak kendini iyi hissetmiyorum. Eşimi çok sevdiğim bir insan olduğunu söyledim. O an kendimi de öldürmek istedim. Eşimin bana yaptıklarını anlatmak istiyorum ama çok zor\" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Recep İnçke\'ye avukat tayin edilmesi için baroya yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi. Duruşma sonunda KADEM avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"İyi hal ve tahrik indirimi olmaksızın nitelikli bir suç olan Nisa Ece İnçke cinayetinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla bitirilmesi konusundaki inancımız tam\" denildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre, Recep İnçke ile Nisa Ece İnçke\'nin 2,5 yıldır evli oldukları belirtiliyor. Kağıthane\'de yaşayan çift arasında yaşanan problemler nedeniyle Nisa Ece İnçke\'nin zaman zaman evi terk ederek babasına gittiği, en son kocasının darp etmesi üzerine babasına giderek geçen yıl boşanma davası açtığı anlatılıyor. Boşanma davası sürerken 7 Aralık 2016\'da Recep İnçke\'nin Nisa Ece İnçke\'yi arayarak konuşmak istediğini söylediği, tanık anlatımlarına göre Nisa\'nın da eşi ile buluşmak için çıktığı ve birlikte yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi\'ndeki eve geldiği ifade ediliyor. İddianamede, Recep İnçke\'nin konuşmak için çağırdığı eşini, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra defalarca kurşunlayarak öldürdüğü belirtiliyor. Cinayet sonrası Recep İnçke\'nin Pendik\'te bir polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip silahıyla birlikte teslim olduğu belirtiliyor. İddianamede Recep İnçke\'nin, Nisa Ece İnçke\'yi yakın mesafeden, televizyonun sesini yüksek açarak planlı bir şekilde tasarlayarak öldürdüğü kaydediliyor. Recep İnçke\'nin \"Kasten öldürme\" ve \"Ruhsatsız silah taşıma\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Görüntü (ARŞİV)

--------

Olayla ilgili arşiv görüntü

==================================

7- ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ\'NDEN KUDÜS PROTESTOSU

Haber-Kamera; Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA)

Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup, ABD Başkanı Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını İstanbul Teknik Üniversitesi önünde protesto etti. Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

Maslak\'taki İstanbul Teknik Üniversitesi kampüsü girişinde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyesi bir grup üniversite öğrencisi, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği İTÜ Başkanı Doğan Özen, \"Kadim bir İslam şehri olan, ilk kıblemiz olan Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak nitelendirmek ABD\'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır. Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan bayrağı görmek istemiyoruz. Siyonist kukla Trump, kısa sürede nasıl bir yanlışın içinde olduğunun farkına varacaktır. Tüm İslam ülkeleri, ABD ve İsrail\'le bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükûmetler izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardırö dedi.

Grup, açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

-Grubun toplanması

-Açılan pankart ve dövizler

-Slogan atılması

-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar

12.12.2017 - 14.28 - Haber Kodu : 171212094

======================================

8- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ\'NDEN DOWN SENDROMLULARA ÖZEL GÖSTERİ

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), sosyal sorumluluk projeleri kapsamında down sendromlulara \"Fındıkkıran Balesi\"ni sahneleyecek.

İDOB\'un geçtiğimiz yıl görme engelli sanatseverlere \"sesli betimleme\" ile yılbaşı armağanı olarak sunduğu Fındıkkıran Balesi, 23 Aralık Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi\'nde down sendromlu izleyicileri konuk edecek.

Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski\'nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum\'un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarını konu alan neo klasik Fındıkkıran bale eserinin librettosu Uğur Seyrek ve Işık Noyan\'a, koreografi ve rejisi Uğur Seyrek\'e ait. \"Clara\" rolünde İlke Kodal, \"Fındıkkıran / Prens\" rolünde Batur Büklü, \"Drosselmeyer\" rolünde M. Nuri Arkan, \"Fare Kral\" rolünde Egemen Kement ve diğer rollerde İstanbul Devlet Opera ve Balesi\'nin bale sanatçıları dans edecek.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Fındıkkıran Balesi\'nden arşiv görüntü

12.12.2017 - 15.42 - Haber Kodu : 171212112