DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ZARRAB\'IN UÇAĞINA EL KONULDU

Reza Zarrab\'ın sahip olduğu ARE Havacılık şirketine ait iş jetine İstanbul Atatürk Havalimanı\'nda el konuldu. MNG Jet hangarında bulunan Challenger 300 tipi uçağın en son 30 Kasım 2017 tarihinde uçtuğu belirtildi.

Halen ABD\'de yargılanan Zarrab\'ın tüm şirketlerine 1 Aralık\'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında el koyma kararı alınmıştı. Karardan 7 gün sonra yetkililer Atatürk Havalimanı Genel Apronu\'ndaki MNG Jet\'e ait hangara geldi. Uçağa el konuldu.

2- KIZININ ÖLDÜRÜLME ANINI GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ

Ümraniye\'de, 27 yaşındaki iki çocuk annesi Duygu Kadakal\'ı bir otelin lobisinde bıçaklayarak öldüren Hakan Kadakal ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada olay anının görüntüleri de izlendi. Bu sırada Duygu Kadakal\'ın annesi Yasemin Koç ve kız kardeşi Gizem Topçu gözyaşlarının tutamadı. Anne Koç, sanık Kadakal\'a \"Nasıl kıydın sen ona katil?\" diye bağırdı.

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Kadakal, müştekiler Yasemin Koç ve Gizem Topçu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Hakan Kadakal, \"Kendisi bu olaydan bir süre önce evi terk etti. Ben çocuklarımla birlikte kalıyordum. Olay günü Ümraniye Çakmak Mahallesi\'nde oturan ablamdan, arkadaşımın kullandığı otomobil ile Avrupa yakasına geçmek üzere yola çıktık. Bu sırada caddede Duygu\'yu gördüm. Kendisi ile konuşmak için otomobilden indim. Bu sırada, uyuşturucu madde satan Emrah D. ile Duygu kısa süre konuştu ve bir binaya girdiler.

Ben de peşlerinden gittim. İçeriye girince lobiyi gördüm ve otel olduğunu anladım. Yukarıya çıkacaklarını görünce müdahale ettim ve \'Ne oluyor?\' deyip Emrah\'a sordum. Kendisi, Duygu\'ya mal vereceğini söyledi. Ben de, \'Herkese sokakta satıyorsun, Duygu\'ya neden odada?\' dedim. Bu sırada Duygu, \'Sen karışamazsın\' şeklinde sözler söyledi. Ben elimi belimdeki bıçağa attım ancak kendime telkinde bulunarak sakinleştim. Herhangi bir şey yapmayarak Duygu ile konuşmaya başladım. Kendisine, \'Buraları bırakıp gidelim, Edirne\'ye yerleşelim, istersen Bingöl\'e yerleşiriz\' dedim. Ancak kendisi bana, \'Sen erkek misin? Ben buyum, bana karışamazsın\' gibi sözler söyledi. Duygu evden ayrıldıktan sonra çocuklar benim yanımda kalıyordu ve beni, \'Adıyaman\'a ikimiz gidelim\' şeklinde yönlendirmesi ile çocukları yurda teslim etmemi sağlamıştı. Bunlar aklıma geldi. O an bir tuhaf oldum Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Elim kesildiğinde kendime geldim ve Duygu\'nun vücudundan bıçağı çıkarmaya çalışırken kendimi buldum\" dedi.

\"NASIL KIYDIN SEN ONA KATİL?\"

Sanık Kadakal savunmasının ardından duruşmada, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Bu sırada anne Yasemin Koç ve kız kardeşi Gizem Topçu gözyaşlarını tutamadı. Anne Koç, sanığa, \"Nasıl kıydın sen ona katil?\" diye bağırdı.

Görüntülerin izlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

3- BEŞİKTAŞ\'TA SİLAHLI BASKIN : 2 YARALI (3)

Beşiktaş\'ta bir gümrük müşavirlik şirketine gelen pompalı tüfekli ve silahlı 6 kişi, içeride bulunanlardan ikisinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra silahla ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırganlardan 2\'si kaçmayı başarırken 4\'ü polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Beşiktaş Barbaros Bulvarı\'nda bulunan gümrük müşavirlik şirketinde meydana geldi.İddialara göre, ellerinde pompalı tüfek ve silah olan 6 kişi, gümrük müşavirlik şirketine geldi. İçeridekilerden iki kişinin ellerini ve ayaklarını bağlayan saldırganlar, iki kişinin üzerine ateş açtı. Saldırganlardar 2\'si olay yerinden kaçarken, 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

(ÖZEL)

4- ŞEHİR EŞKIYASI OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDI

* Esenyurt\'ta sokaktan gelen silah sesleri üzerine pencereden bakan Salih Uslu gördüğü manzara karşısında şok oldu. Uslu\'nun aracına eli silahlı bir kişi kurşun yağdırıyordu.

* Saldırgan kurşun bitince hızla kaçtı.

* Otomobilindeki 8 mermi deliğini gösteren Uslu, güvenlik kamerasına yansıyan saldırganın yakalanmasını istiyor.

Esenyurt\'ta, eli silahlı kişinin park halindeki otomobile kurşun yağdırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt\'ta dün saat 03.30 sıralarında, evlerinde uyurken silah seslerine uyanıp pencereden aşağı bakan Salih Uslu, bina önünde park ettiği otomobiline iki kişi tarafından tabanca ile ateş edildiğini gördü. Otomobile kurşun yağdıranlar, Uslu\'yu fark edince hızla uzaklaştı. Aracının yanına inen Uslu gördüğü manzara karşısında şok oldu. Aracında çok sayıda delik olan Uslu durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede araca 8 kurşun isabet ettiğini belirledi. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

\"BİZİM BURADA HUZURUMUZ KALMADI\"

Tanımadığı kişiler tarafından aracı kurşunlanan Salih Uslu, \"İlk önce kapı kısımlarına ateş etmiş. Sonra, sol ön ve arka kapı ile bagaj kısmına ateş etmiş. Arabayı açmaya çalışmış anladığım kadarıyla. Çünkü arabanın diğer kısımlarında bir şey yok. Zaten kamera kayıtlarında da kapıyı açmaya çalışıyorlar\" dedi.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin otomobilin yanına geldiği, bunlardan birinin elindeki tabancayla araca defalarca ateş ettiği görülüyor.

-Şüphelilerin aracın yanına gelmesi

-Araç kapsını açmaya çalışmaları

-Aracı kurşunlamaları

-Kurşunlanan otomobil

-Salih Uslu ile röp.

5- ALEV KAPANINA DRONE İLE MÜDAHALE

- İSTANBUL İTFAİYESİ ARTIK DRONE KULLANIYOR

İstanbul itfaiyesi, çıkan yangınlara daha etkili ve hızlı müdahale edebilmek için artık drone kullanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özellikle büyük çaplı yangınlara ve kurtarma operasyonlarına daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için drone kullanmaya başladı. Geçtiğimiz ay başlatılan bu proje ile toplam 7 personel drone eğitimi aldı. İlk etapta Fatih itfaiye grubuna drone alındı. Önümüzdeki günlerde drone sayısı arttırılarak diğer itfaiye gruplarına da dağıtılacak.

\"DRONE İLE MÜDAHALE ÇALIŞMALARINA YÖN VEREBİLİYORUZ\"

Ekiplerin göremediği noktalardaki yangınlara drone yardımıyla müdahale edildiğini aktaran Fatih İtfaiye Grup Amiri Hakan Karahan, \"Drone ile aldığımız görüntüler kapsamında özellikle büyük çaplı yangınlarda müdahale çalışmalarına yön verebiliyoruz. İlk etapta deneme amacıyla teşkilatımıza bir tane alındı. Daha sonra bunların sayısı çoğaltılacak. 7 personelimiz drone eğitimi gördü ve bu personeller Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü\'nden sertifika aldı. Drone sayısı arttıkça bunun eğitimini alan personel sayısı da çoğalacak\" dedi.

GECE UÇUŞ ÖZELLİĞİNE SAHİP

Dronenin özelliklerini anlatan Karahan, \"Havada 28 dakika uçabiliyor. Saatte 32 kilometre hıza ulaşabiliyor. Görüntü kalitesi de yüksek seviyede. Aynı zamanda gece uçuş özelliğine de sahip\" diye konuştu.

AKSİYON KAMERASI DA ALINDI

İstanbul İtfaiyesi\'nin, drone ile birlikte aksiyon kamera kullanmaya başlandığını kaydeden Hakan Karahan, itfaiye erlerinin kasklarına monte edilen bu kameralarla yangına müdahale sırasında kayıt alındığını ve böylelikle kaydedilen görüntüleri eğitimde kullandıklarını sözlerine ekledi.



-İtfaiye erinin drone\'yi uçurmasından görüntü

-Droneden detay görüntü

-Muhabir anonsu

-Fatih İtfaiye Grup amiriyle röportaj

-Genel görüntüler

-İtfaiyenin çektiği yangındaki drone görüntülerinden detaylar

-İtfaiye ekiplerinin istasyondan çıkışından görüntü

-Araçla olay yerine ilerlemesinden görüntü

-Yangın merdivenindeki itfaiye erinin yangına müdahalesinden görüntü



6- KORE GAZİSİ SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ ÖLDÜ

- Ayla filmine esin kaynağı olmuştu

\"Ayla\" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği, tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Bir ay önce hastaneye kaldırılan Dilbirliği, burada yoğun bakım ünitesinde solunum destek cihazına bağlı tedavi görüyordu. 91 yaşındaki Dilbirliği\'nin çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

7- KALKINMA BAKANI ELVAN, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK HAFTASI PROGRAMINDA KONUŞTU

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası programında konuştu.

Üniversitelerin alt yapı merkezlerine değinen Bakan Elvan, \" Üniversitelerimiz, araştırma merkezlerimiz, kamu tüzel kişiliğine sahip ve kendi bütçelerini kendilerinin yönetebildiği bir yetkiye sahip olacaklar. Performanslarına bağlı olarak daha fazla bu araştırma alt yapı merkezlerine ödenek aktarma imkanımız olacak. Pek çok vergi indirim ve istisnalardan faydalanabilecekler. Personel istihdamı son derece esnek olacak. Hem yurt içinden hem de yurt dışından ücreti de esnek olmak üzere personel istihdamı sağlanabilecek. Yine bu araştırma alt yapı merkezlerinde, merkezlerimiz şirket kurabilecek, şirketlere ortak olabilecek\" dedi.

\'ARAŞTIRMA ALT YAPI MERKEZLERİNİN SAYISININ HER GEÇEN GÜN DAHA DA ARTMASINI ARZU EDİYORUZ\'

Söz konusu kanun çerçevesinde ilk etapta İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi MEMS Merkezi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi alt yapılarının sisteme alınarak destek sürecinin başlatıldığını kaydeden Elvan, \"Bu dört araştırma merkezini bakanlığımız akredite etti ve şu an bu araştırma merkezlerinin ödeneklerini de gönderdik. Önümüzdeki yıldan itibaren performanslarına göre bu araştırma merkezlerimize daha fazla ödenek tahsis etme imkanımız da olacak ancak biz şunu arzu ediyoruz; bu araştırma alt yapı merkezlerinin sayısının her geçen gün daha da artmasını arzu ediyoruz\" diye konuştu.



BİNİN ÜZERİNDE GİRİŞİMCİYE DESTEK

Girişimcilere verilen desteklerle ilgili konuşan bakan Elvan, \"26 bölgemizde kalkınma ajanslarımız var. Bu ajanslarımız da özellikle AR-GE ve yenilikçilik kapsamında girişimcilerimize destek vermeye devam ediyor. Bugüne kadar binin üzerinde girişimciye kalkınma ajanslarımız destek verdi.\" diye konuştu.

BAKANDAN UBER ÖRNEĞİ

Dünyadaki büyük şirketlerden örnekler veren Lütfi Elvan \" Amazon Kindle\'ın mağazası, Spotify\'ın müzik marketi, Uber\'in arabaları, Airbnb\'nin dünyanın her yerinde konaklama için bekleyen odaları bunlara birer örnek. Bu nedenle dijital, fiziksel ve biyolojik boyutları birleştirme yeteneğine sahip şirketler çoğu zaman üretim, dağıtım ve tüketim sistemlerini dönüştürmeyi başarabiliyorlar. Bu dönemde şirketler çeşitli teknolojilerin bir araya getirilmesi temelinde yükselen daha karmaşık inovasyon biçimlerine geçmektedir. Bu da bütün şirketlerin iş yapma biçimlerini değiştirme zorunda olduğu bir dönemi işaret ediyor. Dünyanın en büyük taksi şirketi Uber\'in hiç taksisinin olmaması, Facebook\'un hiçbir içerik üretmemesi, en değerli perakendeci Ali Baba\'nın hiç stoğunun olmaması ve Airbnb\'nin bir otele ve gayrimenkule sahip olmaması iş yapış biçimlerinin yeni platformlara nasıl taşındığını çok net göstermektedir.\" dedi.

Programın sonunda dereceye giren öğrencilere Bakan Lütfi Elvan ödüllerini verdi.



-Lütfi Elvan\'ın konuşması

-Öğrencilerden detay

-Ödül töreni

-Genel ve detaylar

8- İSTANBUL\'DA \"İTAKSİ DÖNEMİ\" BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iTaksi uygulamasını 4 bin taksi ile bugün hayata geçirdi. Yolcular akıllı telefonlara indirecekleri i iTaksi uygulaması ile bu sistemi kullanabilecekler. Taksilere bu uygulama kapsamında birer tablet, iki yönlü kamera, panik butonu montajı yapıldı.

Harbiye\'deki İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenen iTaksi uygulamasının hizmete girme törenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi katıldı. İBB Başkanı Uysal törende yaptığı konuşmada \"Bu uygulama, yaklaşık 2 yıllık bir çalışmanın ürünü. Bütün dünya şu anda arabası olmadan geniş bir ağı olan UBER\'i konuşuyor. Vatandaşa, esnafa kolaylık ancak Türkiye\'de baktığınız zaman bu sistemin bizim için sıkıntıları da var. İstanbul\'da yıllardır oluşan bir taksici emeği var. Bu, her şeyi alt üst eden bir yapı. Mesele, teknolojiyi kullandığınız yerde faydalı hale getirmek\" dedi.

Uysal, \"İstanbul\'da 20 binin üzerinde taksi plakası var ise, bu sistemle teknolojiyi buluşturmak için emek verildi. İBB olarak, esnaf odası yöneticileriyle mevcut sistemi nasıl iyi hale getiririz? Burada iki önemli şey var: Biri, ticari taksilerin sokakta daha az gezerek müşteriye ulaşması. İkincisi, müşterinin daha kolay bir sistem üzerinden taksiye ulaşması. Yani iki tarafın da birbirini daha kolay bulması, bu en önemli şey. İki taraf da güvenli bir ortam istiyor. İTaksi uygulamamız, tüm problemleri çözmüş olacak\" diye konuştu.

Uysal, \"Sistemi kullanabilmek için taksicinin ve müşterinin yerine getirmesi gereken şartlar var. Bu sistem güven ortamında çalışması için İBB olarak İTaksi\'nin işletim sistemini yaptık\" dedi.

İSTANBULKART İLE ÖDEME YAPILABİLECEK

iTaksi uygulamasında sarı, turkuaz ve siyah taksi seçenekleri bulunuyor. Açılış tarifesi ise sarı taksilerde 4TL, turkuaz taksilerde 4,60 TL, siyah taksilerde ise 8 TL olarak belirlendi. Ödeme yöntemi olarak nakitin yanı sıra İstanbulkart ve kredi kartı seçenekleri de bulunuyor. Kullanıcılar, gideceği nokta için kaç TL ödeyeceğini uygulama üzerinden hesaplayabiliyor.

9- AKADEMİSYENLERE AÇILAN DAVALARA DEVAM EDİLDİ

\"Bu Suça Ortak Olmayacağız\" bildirisine imza atan akademisyenler hakkında \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla açılan davaların görülmesine bugün de devam edildi. Aralarında Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel\'in de bulunduğu 34 akademisyen, İstanbul 32.,33., ve 34. Ağır Ceza Mahkemelerinde ayrı ayrı hakim karşısına çıktı.

Duruşmalarda sanık akademisyenlerin avukatları, suçun oluşmadığını ileri sürerek derhal beraat kararı verilmesini, aksi takdirde davaların İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde birleştirilmesini talep etti. Üç ayrı mahkeme tarafından verilen ara kararlarda derhal beraat şartlarının oluşmadığı gerekçesiyle derhal beraat taleplerinin reddine karar verdi. Verilen ara kararlarda davaların birleştirme talepleri de reddedildi. Gerekçe olarak da, \"Davaların birlikte görülmesi halinde bin 128 sanığın aynı dosya kapsamında haklarının tam olarak kullanmalarının sağlanamama ihtimalinin bulunması ve yargılamanın uzun sürebileceği ihtimalinin bulunması\" olarak belirtildi. Bazı sanıklar savunma yapmak için süre talebinde bulunurken bazı sanıklar ise yaptıkları savunmada barış talebinde bulunmak için bildiriye imza attıklarını, herhangi bir terör örgütünün propagandasını yapmadıklarını dile getirdi. Savunması tamamlanan sanıkların duruşmaları ertelendi.

NE OLMUŞTU

\"Bu Suça Ortak Olmayacağız\" başlıklı bildiride imzası bulunan bin 128 akademisyen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, şuana kadar 148 akademisyen hakkında \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçlamasıyla 7 buçuk yıla kadar hapis cezası talebiyle ayrı ayrı davalar açmıştı.

İstanbul\'da aynı kargo şirketinin 6 ayrı şubesine giderek, sahte kaşe ve faturalarla farklı firmalara gelen elektronik eşyaları teslim alan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 450 adet cep telefonu, 9 adet drone ve çok sayıda cep telefonu aksesuarını bu yöntemle çaldıkları tespit edidi.

İstanbul polisi çeşitli ilçelerde bulunan kargo şubelerine giderek kendilerine kargo geldiğini belirtip, sahte firma kaşesi ve faturası gösterek gelen malları sanki kendilerininmiş gibi çalan hırsızlık şebekesi üyelerini yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan incelemede şüphelilerin ilk işlerini 19 Mayıs 2017 tarihinde Kartal\'da gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin aynı yöntemi izleyerek 6 kargo bürosundan binlerce liralık mal çaldıkları belirlendi. Çalınanlar arasında cep telefonları, dronelar ve cep telefonu ve bilgisayar aksesuarlarının olduğu belirtildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirliği ekipler kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri Esenler\'de bir eve yaptıkları baskında gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte çaldıkları cep telefonlarından 306\'sı ele geçirildi. Şüpheliler Sedat G.(32) ile İrfan Ç.(39) Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguyla alındı. Şüphelilerin kargo dağıtımı yapan büroları, merkezden arıyormuş gibi yaparak, o gün dağıtacakları kargoları ve sahiplerini öğrendikleri daha sonra sahte belgeler hazırlayarak malları teslim aldıkları tespit edildi.

Asayiş Şube deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sedat G. tutuklanırken İrfan Ç. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

