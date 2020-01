DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

(ÖZEL)

KAMYONET ÇARPAN İŞÇİYE YOLDAN GEÇEN KADIN DOKTOR MÜDAHALE ETTİ

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Bağcılar\'da, yol kenarında peyzaj çalışması yapan işçilerden birine kamyonet çarptı. Yaralanan işçiye ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen kadın doktor yaptı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Batışehir Caddesi\'nde meydana geldi. Yol kenarında peyzaj çalışması yapan görevli işçi Rasim Tümay, namaz kılmak için yolun karşısındaki camiye gitti. Cami dönüşü tekrar yolun karşısına geçtiği sırada Tümay\'a, Edirne istikametine ilerleyen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan işçi yola savruldu. Rasim Tümay\'ın arkadaşları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı işçiye ilk müdahaleyi, o sırada yoldan kendi aracıyla geçen doktor Bilgi Otuzoğlu yaptı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralanan işçiyi hastaneye götürdü. Çevre düzenlemesinde görevli işçiler, arkadaşlarına çarpan aracın sürücüsünün hızlı olduğunu iddia etti. Olaya ilk müdahale eden hekim Bilge Otuzoğlu ise olay yerinden tesadüfen geçtiğini ve yardım ettiğini söyledi. Kazaya karışan kamyonetin sürücüsü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

- FÜNYE İLE PATLATILACAKTI, SON ANDA SAHİBİ GELDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Kadıköy \'de sahipsiz valiz ve çuval polisi alarma geçirdi. Polis güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı, bomba imha ekibi çağırdı. Bomba imha uzmanının fünye ile patlatmaya hazırlandığı sırada unutulan eşyaların sahibi geldi.

Olay Rıhtım Caddesi Beşiktaş vapur iskelesi yakınında meydana geldi. Uzun bir süre meydanda sahipsiz valiz ve çuvalı görenler, polise şüpheli paket ihbarı yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi yaya trafiğine kapatarak güvenlik şeridi çekti, bomba imha uzmanına haber verdi. Polis ayrıca çevredeki meraklı kalabalığı uzaklaştırmaya çalıştı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanın, valiz ve çantayı fünye ile patlatmaya hazırlandığı sırada sahibi geldi.

Unutulan iki eşyanın sahibinin GBT sorgusunu yaptı, valiz ve çuvalı aradı. Kimlik bilgileri alınan şahıs, içinde giysi ve battaniye bulunan eşyalarını alarak olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik şeridi kaldırıldı, meydan tekrar yaya trafiğine açıldı.



- BEYOĞLU\'NDA \"BÜYÜK DÖNÜŞÜM BULUŞMASI\" PROTESTO EDİLDİ



Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul, DHA

Beyoğlu Kent Savunması, Beyoğlu\'nda mimarlar ve bazı işadamlarının katılımı ile iki gündür \"Büyük Dönüşüm Buluşması\" adı altında yapılan toplantıları protesto etmek için basın açıklaması yaptı.

Beyoğlu Kent Savunması, Kabataş Martı projesi, AKM\'nin yıkılıp yeniden yapılması çalışmaları, Emek sinemasının eski binasının yıkılması yerine yenisinin yapılması, Tarlabaşı\'nın yeniden inşaasında etkin olan mimar ve işadamlarının iki gündür, \"Büyük Dönüşüm Buluşması\" adı altında Beyoğlu\'nda düzenledikleri toplantıyı basın açıklaması ile protesto ettiler.

Galatasaray Meydanı\'nda düzenlenen basın açıklamasına katılanlar ellerinde, \"Emek için hesap vereceksin\", \"AKM\'nin hesabını vereceksin\", \"Tarlabaşı\'nın hesabını vereceksin\" dövizleri taşıdılar. \"Beyoğlu\'na yaptığınız kötülüklerin hesabını vereceksiniz\" pankartı önünde yapılan açıklamada, \"Beyoğlu iki gündür garip bir organizasyonla meşgul ediliyor. \'Büyük Dönüşüm Buluşması\' adı altında Beyoğlu Belediyesi\'nin organize ettiği iki günlük organizasyonda birbirinden tuhaf içerikte etkinlikler, birbirinden alakasız isimlerle gerçekleştirilmeye çalışılmakta\" denildi.

Bu etkinliğin değer yaratma macerasının hazin sonu olarak değerlendirildiği basın açıklamasında, \"Bu etkinliğin bütün hedefi Tarlabaşı\'nda elde kalan ve satılamayan daireleri, rezidansları, ofisleri vs. satabilmek\" iddiasına yer verildi.

Beyoğlu Belediyesi\'nin Tarlabaşı projesi kapsamında gerçekleşen kamulaştırmalar nedeni ile büyük bir borç yükü altına girdiği iddia edilen açıklamada, \"Tarlabaşı projesi belediye bütçesinde büyük bir karadelik yaratmış durumdadır\" denildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:



\"BURAYA HERKESİN DEĞİL, BELLİ KESİMLERİN GELMESİNİ İSTİYORLAR\"

\"Beyoğlu metrekare başına en fazla inşaatın, şantiye alanını düştüğü ilçedir. Taksim tepesinden aşağılara, Karaköy\'e, kıyılara kadar olan inşaat yoğunluğunu göz önüne getirin. Biri bitmeden diğeri başlayan bu çılgınlığı sadece ekonomi ile açıklamak yeterli değildir. İstiklal Caddesi\'nin halini görüyorsunuz; bu yoğunluğun nedeni, burada yaşayanlar başta olmak üzere buraya gelenleri canlarından bezdirmek ve alışkanlıklarını değiştirerek bir daha gelmemelerini sağlamak istiyorlar. Çünkü onlar buraya herkesin değil, belli kesimlerin gelmesini istiyorlar ve bunun için uğraşıyorlar.\"



\"BİZ BEYOĞLU\'NA GELMEYE DEVAM EDECEĞİZ\"

\"Ancak yetkililere kötü bir haberimiz var; bizim Beyoğlu\'nu terk etmek gibi bir niyetimiz yok, asla olmayacak. Biz burada kalmaya, burada yaşamaya, burada üretmeye, yazmaya, çizmeye, oynamaya, müzik yapmaya, şarkı söylemeye, dans etmeye devam edeceğiz. Biz Beyoğlu\'na gelmeye devam edeceğiz, siz bütün bu yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz.\"



- EMİNE ERDOĞAN: İNŞALLAH BU YARA BİR GÜN DİNECEKTİR



Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul, DHA

Suriyeli kadınlara yönelik \'Bir Umut Bir Ufuk\' projesinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, \"Suriye\'de yaşananlar, insanlığın kanayan yarası haline gelmiştir. Fakat inşallah bu yara bir gün dinecektir. Fakat o güne kadar üzerimize düşen, yaraları dindirmek, kayıpları telafi etmektir\" dedi.

Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) tarafından Ümraniye Belediyesi\'nin işbirliği ile düzenlenen, Suriyeli kadınlara yönelik, \'mesleki eğitim, psikolojik destek, istihdam ve topluma uyum entegrasyonu\' kapsamında Ümraniye\'de başlatılan \'Bir Umut Bir Ufuk\' projesinin açılışına katıldı. Ümraniye Mehmet Akif Kültür Merkezi\'nde düzenlenen açılışta, Emine Erdoğan\'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbaran ile Suriyeli kadın öğrenciler ve projede görev yapan eğitimciler yer aldı.

Açılış töreninde konuşan Emine Erdoğan, Türkiye ve Suriyeliler arasında bir kardeşlik örneği yaşandığını, dünyada benzerine rastlanmayacak bir dayanışma gösterildiğini söyledi.

\"BÖYLE ORTAMLARDA KADIN OLMAK EN ZORUDUR\"

Mülteci olmanın, vatandan ayrı kalmak hiç kolay olamayacağını belirten Erdoğan, \"Özellikle böyle ortamlarda kadın olmak en zorudur. Hem savaşın psikolojik boyutu hem de fiziki şartları, en çok kadınları yoruyor. Bu yorgunluğa bir de çocukların mesuliyeti girince hayat şartları iyice ağırlaşıyor\" diye konuştu.

\"MİLLETİMİZ KOL KANAT GERİYOR\"

Emine Erdoğan, devletin Suriyeli kadınların yüklerine özel bir ihtimamla omuz verdiğini belirterek, \"Kamplarımızda kadınların özel ihtiyaçları husulsen dikkate alınıyor. Kamp dışındaki kardeşlerimize de milletimiz kol kanat geriyor\" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, TOGEMDER\'in başlattığı \'Bir Umut Bir Ufuk\' projesinin çok anlamlı olduğunu aktararak, şunları söyledi:

\"Kadınların topluma entegrasyonunu kolaylaştıracak dil eğitimi ve istihdamına yönelik mesleki eğitim girişimi son derece önemli bir adımdır. Projenin ilk adımını birlikte atmıştık. Sultanbeyli\'de \'karanlığa sövmek yerine bir mum yakmıştık\'. Şimdi diğer pilot ilçemiz Ümraniye\'de yeni bir ışık yakıyoruz. Türkçe eğitim almak, kadınlarımıza yeni yollar açacak, toplumla kaynaştıracak, istihdam imkanlarını daha da artıracaktır. Ekonomiye katkı sağlamalarının yanında kendi geleceklerini de çocuklarının istikbalini de iyileştireceklerdir. Tüm bu süreçlerin Suriyeli kardeşlerimize aynı zamanda terapi olacağını da düşünüyorum.\"

Savaşın ağır travmasının bu sosyal ortamların birleştirici gücü sayesinde daha kolay atlatılacağını dile getiren Emine Erdoğan, projenin bir diğer ayağının da Üsküdar\'da yapılacağını bildirdi. Erdoğan, böylece İstanbul\'un üç ilçesinde yoğun biçimde yaşayan Suriyeli ailelerin sorunlarının da yakından gözlenebileceğini ifade etti.

BELEDİYELERE DÜŞEN SORUMLULUĞA VURGU

Emine Erdoğan, belediyelere çok büyük sorumluluklar düştüğüne dikkat çekerek, \"Sivil toplum kuruluşlarımızın açtığı bu yolu güçlendirmek gerek. Aynı şekilde özel sektörün, işadamlarımızın desteği gerek. Bu güç birliği yapıldıktan sonra üstesinden gelinemeyecek sorun yok. Sizin bilinçli olmanız gelecek nesillerin de kurtuluşudur. Çocukların öfkeyle, nefretle, sevgisizlikle, şiddetle büyüdüğü bir ortamda, gelecek hiç kuşkusuz karanlık olur. Çocukların eline ne taş, ne kağıt mendil yakışıyor. Çocukların eline en çok kalem yakışır, kitap yakışır. Çocukların sevgiyle, şefkatle, eğitimle büyüdüğü bir toplumda gelecek de aydınlık olacaktır\" şeklinde konuştu.

\"ÜZERİMİZE DÜŞEN YARALARI DİNDİRMEKTİR\"

Erdoğan, \"2011 yılından bu yana Suriye\'de yaşananlar, insanlığın kanayan yarası haline gelmiştir. Fakat inşallah bu yara bir gün dinecektir. Biliyorum, ülkenize, şehrinize, mahallenize dönmek içinizde bir ukdedir. Rabbim inşallah nasip eder. Fakat o güne kadar üzerimize düşen, yaraları dindirmek, kayıpları telafi etmektir.

BAKAN KAYA\'DAN AB\'YE \'SÖZÜNÜZÜ TUTUN\' ÇAĞRISI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da konuşmasında Türkiye\'de 3,2 milyon Suriyeliyi misafir ettiklerini ve bunun 1,7 milyonunun çocuk olduğunu belirterek onlara her alanda yardımcı olduklarını söyledi. Avrupa Birliği\'nin Suriyeli mültecilere yönelik yapılacak 3 milyon avroluk yardım için verdiği sözü yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Kaya, \" Bugüne kadar bakanlık olarak 300 bin Suriyeli kadın ve çocuğa psikososyal destek verdik. Son 6 yılda 276 bin Suriyeli bebek dünyaya gözlerini Türkiye\'de açtı. Kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte Suriyeli kardeşlerimizin her alanda yanlarındayız\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, Bakan Kaya ile birlikte \'Çocuk Gelişimi Atölyesi\' sınıfına girerek burada eğitim alan Suriyeli kadınlarla bir araya geldi. Erdoğan, Suriyeli kadınlarla hem sohbet etti hem de onların yaptığı el emeği ürünleri inceleyerek onlardan bilgi aldı.

- EMİNE ERDOĞAN: ÖNÜMÜZDEKİ EN BÜYÜK TEHLİKE, FANİ OLANI EBEDİ SANMAKTIR

* Emine Erdoğan,

\"Önümüzdeki en büyük tehlike, fani olanı ebedi sanmaktır, makamların sarhoşluğuna kapılmaktır, kadim kültürümüzün, milletimizin yolundan sapmaktır. İlk günün diğerkamlığı, fedakarlığı ve ihlasıyla kendimizi yeniden donatmalıyız. Bugün 15 yıllık tecrübeden sonra artık sadece işini yapana değil, işini çok daha iyi yapana ihtiyacımız var. \"

\"Ne yazık ki kadına şiddet, tüm dünyada bir sorundur. Birleşmiş Milletler verileri, hayatı boyunca en az 1 kez şiddete maruz kalan kadın oranının yüzde 35 olduğunu söylüyor. Elbette bunun bir de çarpan etkileri var\"



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından Avrasya Gösteri ve Sanat

Merkezi\'nde düzenlenen Siyasette Kadın Eli Paneli\'ne katıldı.

Emine Erdoğan burada bir konuşma yaparak, \"Türkiye\'yi kalkındırmaya, demokrasimizi güçlendirmeye, milletimizi yüceltmeye baş koyduk, kendi kaderimizi milletimizin kaderiyle birleştirdik. Kadın teşkilatı olarak kapı kapı dolaştığımız günleri duygulanarak hatırlıyorum. Teşkilat olarak imkansızlıkların, çile ve zorlukların içinde çalışıp çabalıyor ama aşkımızı, heyecan ve samimiyetimizi hiç yitirmiyorduk. Bugün bir noktaya gelmişsek, bu yolun yoldaşları sizler sayesinde geldik. Kadrolarımızın samimiyeti, alın teri, çilekeş gayretlerinin çok önemli bir yeri var bu yolculukta. AK Parti, 15 yılda girdiği 12 seçimden de zaferle çıktı. 5 genel, 3 yerel, 3 referandum, bir Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandık. Sizler, dünya tarihine geçecek bu büyük zaferin ortağısınız. Bu yürüyüş sırasında maalesef bazı kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı kaybettik. Rabbimden hepsine rahmet diliyorum. Davamızın görünmez kahramanlarını da muhabbetle selamlıyorum\" dedi.

\'DAHA GÜZELİNİ NASIL YAPARIZ?\' BUNA ODAKLANMALIYIZ\"

Emine Erdoğan, \"Önümüzdeki en büyük tehlike, fani olanı ebedi sanmaktır, makamların sarhoşluğuna kapılmaktır, kadim kültürümüzün, milletimizin yolundan sapmaktır. İlk günün diğerkamlığı, fedakarlığı ve ihlasıyla kendimizi yeniden donatmalıyız. Bugün 15 yıllık tecrübeden sonra artık sadece işini yapana değil, işini çok daha iyi yapana ihtiyacımız var. 15 yıllık tecrübenin bir kazanımı olmalı ve bunu her alana yansıtabilmeliyiz. Milletimize hizmetimizi aksatmak şöyle dursun, \'Daha güzelini nasıl yaparız?\' buna odaklanmalıyız\" şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan, AK Parti\'nin 15 yıldır kadının her alanda temsil edilmesi için çalıştıklarını belirterek, \"Daha düne kadar pek çok alandan dışlanan, görmezden gelinen kadınlarımız, bugün hayatın her alanında büyük sorumluluklar üstlenmektedir. Yeterli olmasa da Parlamentomuzda iki kadın bakanımız, onlarca milletvekilimiz var. Bu sayıların inşallah daha da artmasını diliyorum\" diye konuştu.

\"NE YAZIK Kİ KADINA ŞİDDET, TÜM DÜNYADA BİR SORUNDUR\"

Erdoğan, Bir yandan iş dünyasında, akademide temsil gücünü artırmaya çalışırken, diğer yandan kadınların sorunları için çalışmak gerektiğini vurgulayarak, \"Kadına şiddet, bunların başında gelmekte. Cumhurbaşkanımızla başlattığımız \'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir\' kampanyası, bu meseleye bakışımızın özetini sunuyor. Ne yazık ki kadına şiddet, tüm dünyada bir sorundur.

Birleşmiş Milletler verileri, hayatı boyunca en az 1 kez şiddete maruz kalan kadın oranının yüzde 35 olduğunu söylüyor. Elbette bunun bir de çarpan etkileri var. Çocuklar, bu şiddetin dolaylı muhatabı olmaktadırlar. Toplumları taşıyan aile kurumu, temelinden sarsılmaktadır. Şiddetin olduğu yerde ne saygı ne merhamet ne sevgi ne de adalet yeşerir. Şiddet korkunun çocuğudur, acziyettir,

zayıflıktır. Şiddet ancak fikri yoksulluğun öz güvensizliğinin boşluğunu doldurur ve sonucu maalesef çok acıdır\" dedi.

Emine Erdoğan, şiddet konuşulduğu kadar şiddete götüren sebeplerin konuşulması, bunların çözümüne odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, \"Bu da toplumsal seferberlik gerektirir. Siyasi mekanizmalar kadar sivil toplumun, medyanın, tek tek bireylerin bu çabaya dahil olması gerekir\" ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, Emine Erdoğan\'a günün anısına bir tablo hediye etti.

