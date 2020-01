DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞBAKAN YILDIRIM VE AK PARTİLİ YETKİLİLERLE BİRARAYA GELİYOR (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü\'nde Başbakan Binali Yıldırım ve Ak Partili yetkiler ile biraraya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle namazını Yıldız Hamidiye Camii\'nde kıldıktan sonra, Mabeyn Köşkü\'ne geçti. Erdoğan burada ilk olarak aralarından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal\'ın da bulunduğu parti yetkilileriyle basına kapalı olarak bir araya geliyor. Toplantıya daha Başbakan Binali Yıldırım da geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yaklaşık bir saattir devam ediyor.

Erdoğan ardından Başbakan Yıldırım ile başbaşa görüşecek. Bu görüşmenin saat 17.00\'da başlaması bekleniyor.

2- BAŞBAKAN YILDIRIM: (REZA ZARRAB) İNŞALLAH İÇİNDE BULUNDUĞU BU YANLIŞTAN DÖNER.

* Başbakan Binali Yıldırım

\"Saldırıların başrolünde Ana Muhalefet Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var FETÖ. Filmin yapımcısı küresel siyaset mühendisleri. Konu, Türkiye\'ye diz çöktürmek\"

\"Onun eline bu kağıtları verenler bilmiyorlar mı ki bu millet cumhurbaşkanına her zaman sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam edecek\"

\"Ey Kılıçdaroğlu, sana buradan sesleniyorum. Sen siyaseten mücadele etmek istiyorsan senin rakibin, senin karşında cumhurbaşkanı var. Onunla baş edemeyeceğini anladın, şimdi de akrabalarına ailesine mi saldırmaya çalışıyorsun?\"

\"(Reza Zarrab\'ın iddiaları) İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. Zaten kendi de hapisten çıkmanın en kolay yolu \'satmak\' diyor. \'Satarım...\' Alıcısı olursa.... Buradan açıkça ifade ediyorum; bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye\'yi sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini sıkıştırmaktır. Türk ekonomisini zora sokmaktır.\"

Başbakan Binali Yıldırım, Sancaktepe\'deki 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı\'nın açılışına katıldı. Yıldırım CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek, \"Saldırıların başrolünde Ana Muhalefet Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var FETÖ. Filmin yapımcısı küresel siyaset mühendisleri. Konu, Türkiye\'ye diz çöktürmek.\" dedi.

\"MİLLET CUMHURBAŞKANININ YANINDA\"

Yıldırım, Türkiye\'nin 15 yılda kat ettiği bu mesafeyi bir türlü hazmedemeyenler, içine sindiremeyenlerin çirkin saldırılarına devam ettiklerini söyleyerek,\" Saldırıların başrolünde de Ana Muhalefet Partisi Başkanı Kılıçdaroğlu, senaryonun koltuğunda da FETÖ var FETÖ. Filmin yapımcısı küresel siyaset mühendisleri. Konu, Türkiye\'ye diz çöktürmek. Bunun için Kılıçdaroğlu\'nun eline kağıtlar tutuşturarak adeta cumhurbaşkanımız hakkında itibar suikastı yapmaya çalışıyorlar\" dedi.

\" Ey Kılıçdaroğlu, sana buradan sesleniyorum\" diyen Başbakan Yıldırım, \"Sen siyaseten mücadele etmek istiyorsan senin rakibin, senin karşında cumhurbaşkanı var. Onunla baş edemeyeceğini anladın, şimdi de akrabalarına ailesine mi saldırmaya çalışıyorsun? İşte biz buradayız. Eğer siyaset yapacaksan, bir meselen varsa milletin karşısına çık, ne söyleyeceğin varsa söyle. Onun eline bu kağıtları verenler bilmiyorlar mı ki bu millet cumhurbaşkanına her zaman sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam edecek\" diye konuştu.

Yıldırım, milletin cezaevine girerken ve 2002\'de AK Parti kurulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanında olduğunu dile getirerek, Gezi olaylarında, 17-25 darbe kalkışmasında ve 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde de yine bu milletin, milletin adamı cumhurbaşkanının yanında bulunduğunu söyledi. Bundan sonra da millete hizmet yolunda gayret ettikleri müddetçe yine de milletin cumhurbaşkanının ve hükümetin yanında olacağını belirten Yıldırım, bu yollarda milletle beraber yürüdüklerini, bundan sonra da buna devam edeceklerini dile getirdi.

\"EY KILIÇDAROĞLU, HEYBENDE NE VARSA DÖK DE RAHATLA\"

Kılıçdaroğlu\'nun son çıkışlarıyla kendisinden başka partisini de süratle uçuruma sürüklediğini söyleyen Yıldırım, \"Buradan bir kez daha söylüyorum. Ey Kılıçdaroğlu, heybende ne varsa dök de rahatla. İşi, arkası yarın tefrikalarına çevirme. İşin gücün terör örgütlerinin dümeninde atıp tutmak. FETÖ\'cülerin büyüsüne kapılmış gidiyorsun. Türkiye\'nin siyasi tarihine de tecrübeli iftiracı olarak kaydedileceksin. Ne diyelim, Allah ıslah etsin.\" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu\'nun anayasa değişikliğini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi\'ne götürdüğünü de hatırlatan Yıldırım, \"50 milyon vatandaşın oyunu hiçe sayarak bu aymazlığı yaptın mı? Onlar da ne dedi? Hadi güle güle bu bizim işimiz değil, bu milletin işi.\' dedi. Senin yüzün kızardı mı? Kızarmaz. Milli iradeye karşı dava açacaksın da elindeki belge dediğin ne varsa götür mahkemelere ver kardeşim. Çamur at izi kalsın politikasına artık son ver. Ama onlarda bu yürek olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti, 15 yılda 12 seçime girdik, her seçimde aynı suçlamalar, aynı abuk sabuk iddialar ve itibar suikastine karşı amansız bir mücadele verdik. Her seferinde tek adres, tek destekçi milletimiz dedik ve milletimizin desteğiyle 12 seçimin 12\'sini de desteğimizi artırarak kazandık. Gelelim, bu iftiraların sahibi, bu yalanların dolanların sahibi Anamuhalefet Partisinin Genel Başkanına, Sayın Kılıçdaroğlu\'na. 2009 yılından beri bu partinin başında. 9 seçime girdin mi? Allah aşkına hangi seçimi kazandın bugüne kadar. Her seçimde \'Kazanmazsam bu sefer istifa edeceğim.\' dedin. Hiç gören oldu mu? İstifa ettiğini gördünüz mü? Seçim bitti, iş bitti. Her şeyi unuttu. Önce dürüst olacaksın. Millete verdiğin sözün arkasında duracaksın\" şeklinde konuştu.

\"KÜRESEL OPERASYONLARIN BİR AYAĞI DA AMERİKA\'DA TEKRARLANIYOR\"

Kılıçdaroğlu\'nun geçmişte SSK\'yı bugün de CHP\'yi israfa sürüklediğini de söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Anamuhalefet partisinin bugünlere düşmesine milletin gönlü razı gelmez. Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün partisini küresel sömürge güçlerinin arka bahçesine çevirdin. Bugün hala aymaz bir şekilde Türkiye\'ye karşı yapılan küresel operasyonların değirmenine su taşıyorsun. Bunların hiçbirisi tesadüf değil.\" ifadelerini kullandı.

Küresel operasyonların bir ayağının da Amerika\'da tekrarlandığına işaret eden Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: \"CHP\'nin akıl hocası FETÖ, biliyorsunuz 17-25 Aralık\'ta bir yargı darbesine kalkışmış, başarılı olamamıştı. 15 Temmuz\'da tekrar denediler, milletin tankını, tüfeğini, topunu aldılar ve milletin üzerine alçakça ateş ettiler, insanları alçakça şehit ettiler. Yine başarılı olamadılar. Şimdi bu başarısızlıklarının arkasından darbeye kaldıkları yerden devam etmek için bu sefer orayı seçtiler. Kendi vatanına, insanına, toprağına ihanet eden bu FETÖ terör örgütü, ABD\'nin adeta eteğinde siyasi güç dileniyor. Ama şunu herkes bilmelidir ki kendi toprağında itibar görmeyen insanların, yabancı güçlerin kuklası olmaktan başka hiçbir şansı yoktur. Bu hain topluluğu, Amerika\'daki bir davaya müdahil olarak Türkiye adına, Recep Tayyip Erdoğan adına bir algı oluşturmak için var gücüyle çalışıyor. Alnımız açık, yolumuz aydınlık. Hiçbir zaman Türkiye\'nin menfaatine zarar verecek bir işin içinde olmadık, asla da olmayız. Bunu herkes bilmelidir.\"

\"ONUN İŞİ DE KARAKOLDA DOĞRU SÖYLER, MAHKEMEDE ŞAŞAR HESABINA DÖNDÜ\"

ABD\'de süren mahkemede Reza Zarrab\'ın iddialarına da değinen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: \"Bunlar bir adamı almışlar, konuşturuyorlar. Onun işi de karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar hesabına döndü. İlk ifadesinde korktuğu için farklı şeyler söylediğini ifade ediyor, mahkeme deyince de \'Korktum onun için de ifademi değiştirdim.\' diyor. İnşallah içinde bulunduğu bu yanlıştan döner. Zaten kendi de \'Hapisten çıkmanın en kolay yolu satmak.\' diyor. \'Satarım, alıcısı olursa...\' Buradan açıkça ifade ediyorum. Bu dava hukuki olmaktan çıkmış, tamamen siyasi bir şekle dönüşmüştür. Amaç Türkiye\'yi sıkıştırmaktır, Türk ekonomisini sıkıştırmaktır, Türkiye\'yi zora sokaktır. Biz bunların nicesini gördük, nicesiyle mücadele ettik, alnımızın akıyla çıkarak bugünlere geldik. İşte karşınızdayız. Evelallah bunların da yüzümüzün akıyla üstesinden geleceğiz. Sizlere, milletimize güveniyoruz.\"

\"O DAVALARDA YER ALMALARI, ÜLKEMİZ ADINA BÜYÜK TALİHSİZLİK\"

CHP kadrolarının da bu davanın \"en hararetli takipçileri\" olduğuna işaret eden Yıldırım, bazı CHP\'lilerin davayı takip etmek için Amerika\'ya kadar gittiklerinin altını çizdi. Başbakan Yıldırım, \"Ey Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz\'da şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Sen 15 Temmuz şehitlerinin failleri alçakların davasına hiç gittin mi? Hiç o mahkemelerde duruşmalara katıldın mı? Eğer milliysen, eğer

yerliysen önce git, bu şehitlerin davalarına katıl, orada ülkemizi savun, şehitlerin hakkını savun, gazilerin hakkını savun. Türkiye\'ye kumpas kuran, Türkiye\'nin başına dert açmaya çalışan çevrelerin davalarına destek verip, onlarla beraber olmak ne milliliktir ne yerliliktir, olsa olsa onlarla iş birliği yapmaktır. Türkiye\'nin aleyhine çıkacak bu kararları böylesine izlemeleri ve o davalarda yer almaları, ülkemiz adına gerçekten büyük talihsizliktir\" ifadelerini kullandı.

\"DÜNYADA ÇİN\'DEN VE HİNDİSTAN\'DAN SONRA EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKE TÜRKİYE\'DİR\"

Kişi başına düşen milli gelirin son 15 yılda 3 kat arttığını vurgulayan Yıldırım, \"2002\'de ülkemizde yapılan yatırımlar sadece 70 milyardı. 2016 senesinde yapılan yatırımların tutarı, 765 milyara ulaştı. 10 kat artıştan bahsediyoruz. Bugün memleketimizde 55 binden fazla küresel yatırımcı var. 2003-2016 yıllarında Türkiye ortalama yüzde 6 büyüme gerçekleştirdi. Bu yılın ilk yarısında büyüme, yüzde 5,1 ile Avrupa\'da bütün ülkeleri geride bıraktı. Dünyada Çin\'den ve Hindistan\'dan sonra en hızlı büyüyen ülke Türkiye\'dir. Bundan gurur duyalım, ülkemizle gurur duyalım. Yabancıların, ülkemize karşı plan kuranların arkasına saklanarak siyaset yapmayı artık bırakın. Uluslararası kuruluşlar, Türkiye\'nin büyüme rakamlarını birer birer gözden geçiriyor, revize ediyorlar. Son olarak OECD, büyüme beklentisini 3,4\'ten yüzde 6,1\'e getirdi. Daha da büyümeye devam edeceğiz. Çünkü genç insanımız var, ülkesine geleceğine güvenen bir milletimiz var\" ifadelerini kullandı.

\"EY KILIÇDAROĞLU O 90\'LI YILLARDA O HASTANELERİN, OKMEYDANI HASTANELERİNİN DURUMUNU HEMEN UNUTTUN\"

Sancaktepe\'ye Anadolu Yakası\'nın en büyük şehir hastanesini kuracaklarını anlatan Yıldırım, \"4 bin 200 yataklı adeta bir şehir gibi. Şehir hastanesi bittiğinde burası kampüsüne uçakların dahi inebildiği bir hastane haline gelecek. Ey Kılıçdaroğlu o 90\'lı yıllarda o hastanelerin, Okmeydanı hastanelerinin durumunu hemen unuttun, şimdi AK Parti\'ye laf atıyorsun, aklı sıra AK Parti\'nin başarılarını yalan yanlışlarla gölgelemeye çalışıyorsun. 8 yıl SSK\'da genel müdürlük yaptın, 10 bakan değişti, sen değişmedin. Ne değişti? Sıfır zararla aldığın SSK\'yı 2 katrilyon zararla teslim ettin. Bu millet sana Türkiye\'yi teslim eder mi? Hazır verdiği yeri zarara sokan böyle birine Türkiye\'nin yönetimi emanet edilir mi? Elbette emanet edilmez.\" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi.

3- ENİS BERBEROĞLU\'NUN DURUŞMASI SONRASI AÇIKLAMALAR

* Oya Berberoğlu,

\"Özgürlük için, adalet için 45 gün değil 2 ay daha bekleyebilirim. İnşallah önümüzdeki duruşmada tahliye ve beraat olacağını düşünüyorum\"

MİT TIR\'ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun yargılandığı dava 16 Ocak\'a ertelendi. Eksikliklerin giderilmesine karar veren mahkeme, Enis Berberoğlu\'nun tutukluluk halinin de devamına oybirliğiyle karar verdi. Davanın ardından açıklama yapan Berberoğlu\'nun eşi Oya Berberoğlu da üzgün olduğunu, bugün tahliye beklediğini belirterek \"Çok büyük umutlarla gelmiştim. Ama adalet yerini bulsun. Özgürlük için, adalet için 45 gün değil 2 ay daha bekleyebilirim. İnşallah önümüzdeki duruşmada tahliye ve beraat olacağını düşünüyorum\" dedi.

BERBEROĞLU\'NUN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Berberoğlu\'nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nde yeniden yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. İstanbul 2. Ceza Dairesi, kaldırılan bozma kararında dairelerince belirtilen hususlarında inceleme yapılmasını sağlayacak soruşturma ve kovuşturma dosyasının gönderilmeyişi karşısında henüz incelenememiş olması, mevcut delil durumu, atılı suçun vasfı gerekçeleriyle Berberoğlu\'nun tutukluluk halinin devamına oybirliyle karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma 16 Ocak saat 10.00\'a erteledi.

DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA

Davanın ardından Bölge Adliye Mahkemesi\'nin önünde basın mensuplarına konuşan Enis Berberoğlu\'nun Avukatı Murat Ergün hukukçular olarak beklentilerinin bugün bir beraat kararı verilmesi olduğunu kaydetti.

AVUKAT ERGÜN: ADALETE OLAN İNANCIMIZ TAM

Avukat Ergün, \"Enis Berberoğlu\'nun tutukluluğu bir tedbiri aşmış durumdadır. Ama yargılanıyor olması da artık anlamını yitirmiştir. O yüzden bizim beklentimiz tahliyeden ziyade beraatle birlikte tahliye edilmesiydi. Ama bizim hesaba katmadığımız bir şey varmış. O da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın mahkemenin kendisinden istediği belgeleri mahkemeye göndermemiş olması. Biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Çünkü mahkeme çok öncesinden basına da yansıdığı şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan bir takım evraklar istedi. Örneğin Aydınlık Gazetesi çalışanları için yazılan davanın iddianamesini istedi. Soruşturma akıbetini sordu. Şimdi bu tür eksikliklerin tamamlanmasıyla birlikte dosya karara aşamasına gelecek. Maalesef içerde öğrendik ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugüne kadar buna bir cevap vermemiş. Bunun sebebini herhalde farklı kıtalarda oldukları için uzamıştır diye düşünüyoruz. Avrupa\'dan Asya\'ya gelmesi uzamış evrakın. Eğer bugün bu dosya tam olsaydı eksiksiz olsaydı mahkeme hazır olsaydı biz eminiz ki adaletli ve hakkaniyetli karar verilecekti ve müvekkilimiz bugün cezaevinden tahliye olacaktı. Bunu sadece kendi kanaatime dayandırarak söylemiyorum. Mahkeme ara kararında da bu var. Mahkeme ara kararında da tutukluğun devam gerekçesi istenilen dosyaların henüz İstanbul Başsavcılığı\'nca gönderilmemiş olması diye açıkça yazmış. Dolayısıyla böyle bir idari hatanın sorumsuzluk örneği olabilecek bir hatanın bir milletvekilinin 45 gün daha ya da milletvekili olmasa bile herhangi bir insanı 45 gün ailesinden ve özgürlüğünden ayrı kalması sonucunu doğurduğunu bilmenizi isterim. Müvekkilimizle de görüştükten sonra bu ihmali gerçekleştirenlerle ilgili hukuki bir süreç olacak mı olmayacak mı onu da görüşürüz. Adalete olan inancımız tam\" ifadelerini kullandı.

OYA BERBEROĞLU: ÖZGÜRLÜK, ADALET İÇİN 45 GÜN DEĞİL, 2 AY DAHA BEKLERİM

Enis Berberoğlu\'nun eşi Oya Berberoğlu üzgün olduğunu bugün tahliye beklediğini belirterek \"Çok büyük umutlarla gelmiştim. Özgürlük için, adalet için 45 gün değil 2 ay daha bekleyebilirim. İnşallah önümüzdeki duruşmada tahliye ve beraat olacağını düşünüyorum. Çok açıdan üzüldüm. Sadece kendi özelimiz için değil, demokrasi için, Türkiye için,dış itibarımız için çok açıdan üzgünüm\" diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da, adaletin tecelli edeceğine yürekten inandıklarını kaydetti.



4- (ÖZEL) - YAĞMUR YOK AMA BAĞCILAR\'I SEL ALDI

- İSKİ\'nin ana boru hattı, tazyikle akan su bir ırmağı andırdı.

- Yokuş aşağıya akan su asfalt parçalarını da sürükledi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Bağcılar\'da İSKİ\'ye ait su borusunun patlamasıyla yol göle döndü.

Yüzyıl Mahallesi 2183. sokakta öğle saatlerinde İSKİ\'nin çalışması sırasında ana boru hattı patladı. Tazyikli su yolları göle çevirdi. Yokuş aşağı asfalt parçalarının sürükleyen tazyikli su sürücülere zor anlar yaşattı. Yoldan akan su adeta bir ırmağı andırdı. Suyun biriktiği dört yol ağzında ise trafik keşmekeşe döndü. İSKİ ekipleri vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine geldi. Ana vana kapatılmasıyla su kesildi. İSKİ ekiplerinin boruyu onarma çalışmaları devam ediyor.

Bir çevre sakini, \"2 saat önce burada çalışma vardı. Gittiler. 2 saat sonra patladı\" diye konuştu.

5 -(GENİŞ HABER) KASIMPAŞA\'DA İŞYERİ ALEV ALEV YANDI; CADDEYİ DUMAN KAPLADI

Beyoğlu\'nda 4 katlı işyerinin çatı katında izolasyon çalışası sırasında yangın çıktı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Alev alev yanan çatı olay yerine gelen ekipler tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, Beyoğlu Kasımpaşa Dörtkuyu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı işyerinin çatı katında saat 15.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, işyerinin çatısında izolasyon çalışması sırasında çıkan kıvılcımdan kaynaklı yangın çıktı. İşçiler yangına müdahale etmesine rağmen söndüremeyince durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede tüm caddeyi saran dumanlar nedeniyle görüş mesafesi düştü. Olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Cadde üzerine park eden araçlar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta zorlandı. Çevredekiler, itfaiye ekiplerine yol açmak için büyük çaba sarf etti. Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan çatıya su ve köpük sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında itfaiye ekiplerinin köpük hortumu patlayınca kısa süreli panik yaşandı. Çevrede toplananların üzerine köpük geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin iki taraftan yaptığı müdahale ile yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Dereboyu Caddesi yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

YANGINA MÜDAHALE EDEN ESNAF DUMANDAN ETKİLENDİ

Komşusunda çıkan yangına müdahale eden esnaf ta dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE EDERKEN VATANDAŞ TA CEP TELEFONU İLE KAYIT YAPTI

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışırken çevrede toplananlar kalabalık oluşturdu. Vatandaşlar alev alev yanan çatıdan görüntü alma telaşına düştü. Cep telefonları ile o anları kayıt etmek için büyük çapa sarf ettiler.

6- ATALAY FİLİZ\'E ÖĞRETMEN FATMA KAYIKÇI CİNAYETİNDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ



Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı\'yı öldürdüğü iddiası ile yargılandığı davada, \"Tasarlayarak kasten adam öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezada herhangi bir indirime gitmedi.

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına, Ankara\'da işlediği iki cinayetten dolayı iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz ile Avukatı Hüseyin Uğur Poyraz katıldı. Fatma Kayıkçı\'nın oğlu Muhammet Kayıkçı ile Avukatı Cengiz Tayfur da katılan sıfatı ile duruşmada hazır bulundu.

SON SAVUNMASINI YAPTI

Esas hakkındaki savunmasını yapan tutuklu sanık Atalay Filiz, cinayeti tasarlayarak işlemediğini savunarak, \"Ben cinayeti tasarlayacak olsam ve maktulü takip edecek olsam neden karşılaşayım? Camdan ona bakmadan takip ederdim. Tasarlayacak olsam başka imkanlarım da vardı. Fatma ile benim aram zaten iyiydi. Yapacak olsam kapalı kapılar ardından yapardım. Yakalanmamak için öldürme iddiasını da kabul etmiyorum. Fatma\'yı yakalanmamak için öldürdüysem, İzmir\'de beni görünce polisi arayan şahsı da öldürürdüm. Yakalanmaktan korkuyor olsam, Tuzla\'da ne işim var. Yakalanmamak düşüncem olsa kapıyı çeker çıkar giderdim. Fatma da beni yakalatacak olsa, başka yöntemler uygulardı. Bu olayın parayla hiçbir ilgisi yok. Hırsızlık suçlamasıyla ilgili tutarlı bir ifade de bulunamamıştır\" dedi.

\'SANIĞIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM\'

Son sözü sorulan Muhammet Kayıkçı, \"Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum\" dedi.Son sözü sorulan Atalay Filiz ise, \"Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, ekstra ekleyeceğim bir şey yoktur\" dedi.Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, yeterli delil bulunamadığı gerekçesi ile \"Nitelikli hırsızlık suçundan sanık Filiz\'in beraatine karar verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, öğretmen Fatma Kayıkçı cinayetinden dolayı Filiz\'e, \"Tasarlayarak adam öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın sosyal ilişkilerini, yargılama sürecindeki davranışlarını, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alan mahkeme, sanığın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Atalay Filiz\'in 28 Mayıs 2016 tarihinde tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı\'yı öldürdükten sonra başkalarına ait kimlik kartlarını kullanarak uzun süre kaçtığı belirtiliyor.

Uzun süre kaçan Atalay Filiz\'in İzmir\'in Menderes ilçesinde yakalandığı, 13 Haziran 2016 tarihinde de tutuklandığı belirtilen iddianamede, Filiz için, \"Tasarlayarak kasten adam öldürme\" ve \"Nitelikli hırsızlık\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyor.

ANKARA\'DA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN MAHKUM OLMUŞTU

Atalay Filiz, 16 Eylül 2013 tarihinde o dönem Tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan\'ın oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova\'yı öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 9 Mart 2017 tarihinde iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

SAHTE BELGE SUÇUNDAN DA HAKKINDA 35 YIL İSTENİYOR

Atalay Filiz ayrıca başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçunda da yargılanıyor. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde üç kişinin kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesi ile açılan davada filiz hakkında, 7 kez \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

7- AK PARTİLİ VEKİL: BELGELER TESLİM EDİLMEZSE EVİNDE ARAMA YAPILSIN

Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, söz konusu belgelerin savcılığa teslim edilmediği takdirde evinde, işyerinde, CHP genel merkezinde arama yapılarak el konulmasını talep etti.

Külünk tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na teslim edilen suç duyurusu dilekçesinde, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında, \"Silahlı terör örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'nin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek\", \"Cumhurbaşkanına hakaret ve iftira\" suçlamaları yöneltilerek soruşturma başlatılması istendi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu\'nun elindeki belgelerin savcılık tarafından istenmesi talep edilerek, \"Bu belgeleri savcılığınıza teslim etmediği takdirde evinde, iş yerinde ve CHP genel merkezinde arama yapılmak suretiyle belgelere el konulması, şüpheli hakkında kovuşturma açılarak cezalandırılması talep edilir\" denildi.

TÜRKİYE\'YE SALDIRANLARLA İŞBİRLİĞİ İDDİASI...

Ak Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na yaptığı suç duyurusu sonrası adliye önünde basın açıklaması yaptı. Türkiye\'nin sıkıntılı zamanlardan geçtiğini ancak milli birlik ve beraberlik sayesinde bu sıkıntıların da aşılacağını belirten Külünk, \"Ama üzücü olan şu; Türkiye\'ye saldıranlarla işbirliği yapan bir ana muhalefet partisinin yönetimiyle karşı karşıyayız. Terör örgütlerinin işini kolaylaştıran ana muhalefet partisinin genel başkanı ile karşı karşıyayız\" dedi. Söz konusu terör örgütlerinin PKK, DAEŞ ve FETÖ olduğunu söyleyen Külünk, Kılıçdaroğlu\'nu bu terör örgütlerinin söylemlerini kolaylaştırmakla suçladı.

\"CHP TABANININ SADAKATİ TARTIŞMASIZ AMA...\"

Cumhuriyet Halk Partisi\'nin tabanını tenzih ettiğini ifade eden Külünk, \"CHP tabanını Anadolu topraklarına sadakati şüphesiz tartışılmaz. Ama maalesef oy verdikleri tepe yönetimi Türkiye\'ye ait değil\" diye konuştu. Yaptıkları araştırmalar sonucu ana muhalefet partisi liderinin 15 Temmuz ve 17-25 Aralık\'ın arkasındaki güçlerle bir arada olduğuna dair kanıtlara ulaştıklarını ileri süren Külünk, \"Ortaya çıkan bu kanıtlar, biz de suç duyurusu oluşturmamıza dair kanaati ortaya koymuştur\" dedi.

KANITLAR...

Külünk, söz konusu kanıtların da, CHP\'lilerin Amerika\'daki demokratlara yaptıkları bağış makbuzları, CHP\'li milletvekillerinin FETÖ üyeleriyle çekilen fotoğrafları ve Kılıçdaroğlu\'nun yaptığı bazı konuşmalar olduğunu söyledi.

8 - İSTİKLAL CADDESİ\'NDE SON DURUM

- ÇALIŞMALARIN YÜZDE 90\'I BİTTİ... YENİ YILA YENİ GÖRÜNTÜSÜYLE GİRECEK

İstiklal Caddesi\'nde yapımı devam eden altyapı, üst yapı ve çevre düzenlemesi ile tramvay raylarının yenilenmesi çalışmalarının yüzde 90\'ı tamamlandı. Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağı bildirilen caddenin yeni yıla hazır hale geleceği öğrenildi. Çalışmalarla ilgili olarak Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise \"Bir ay daha inşallah, Galatasaray Meydanı da bitince tertemiz birşey ortaya çıkacak\" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nce yapımı gerçekleştirilen \'İstiklal Caddesi Altyapı, Üstyapı ve Çevre Düzenlemesi ile Nostaljik Tramvay Raylarının Yenilenmesi\' çalışmaları hızla devam ediyor. Geçen yıl Aralık ayında başlanılan altyapı iyileştirme çalışmaları kapsamında, yıllardır sorunlar yaşanan noktasal alanlarda kazılar yapılarak caddenin tüm altyapısı yenilendi.

25 bin 500 metrekare granit taş kaplanacağı açıklanan caddeye toplam bin 913 metre atıksu, 2 bin 334 metre ise yağmur suyu hattı döşendi.

NOSTALJİK TRAMVAY HATTI

Ayrıca, 27 yıldır aralıksız hizmet veren İstiklal Caddesi\'nin simgesi 2 kilometre uzunluğundaki Nostaljik Tramvay Hattının da eski hatlarının sökülerek yeni rayların döşenme işlemi de sürüyor. Tamamlandığında tramvayın enerji kabloları ve cadde aydınlatması ile yeni görüntüsüne kavuşacak.

