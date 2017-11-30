DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

(ÖZEL)

1 - ESENYURT\'TA DEHŞET ANLARI; SOKAK ORTASINDA KADINI EZDİ, KAÇARKEN BİR KİŞİYE ÇARPTI

* Esenyurt\'ta birden durduğu sokak ortasında aracıyla geri geri giderken kadını ezerek öldüren sürücü, kendisini durdurmaya çalışan kişiye de kaçarken çarptı.

* Dehşet dolu o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta aracıyla dehşet saçan sürücü 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiye de çarparak kaçtı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, Esenyurt\'ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. Sokağa hızla giren aracın sürücüsü, sokak ortasında aracını bir anda durdurdu ve geri geri gitmeye başladı. Bu sırada, yolun karşısına geçmeye çalışanlar arasındaki 66 yaşındaki Süleybe Mutlu, aracın altında kalarak ezildi. Aracandan inen sürücü, kadını ezdiğini farkedince tekrar aracına binip hızla gaza bastı.

ÖNÜNDEN GEÇENE DE ÇARPTI

Bu sırada olayı görenler aracın yanına doğru geliyordu. Erdoğan Koçoğlu aracı durdurmak için önüne geçti. Gaza basan sürücü, önünden geçen Koçoğlu\'na çarparak kayıplara karıştı. Koçoğlu bu sırada kolundan yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ezilen Süleybe Mutlu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis sokağı kapatarak inceleme yaptı. İncelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniyye saniye yansıdı. Görüntülerde, aracın hızla gelerek sokak ortasında durması, geri geri giderek yaya olarak yolun karşısına geçen kadını ezmesi, sürücünün araçtan inip ezilen kadına bakması, sürücünün aracıyla kaçmak isterken bu sırada önüne geçen kişiye çarpması da görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA

-Aracın hızla gelerek sokak ortasında durması

-Geri geri giderek yaya olarak yolun karşısına geçen kadını ezmesi

-Sürücünün araçtan inip ezilen kadına bakması

-Sürücünün aracına binerek kaçması

-Önüne gelerek durdurmaya çalışan kişiye aracıyla çarpması

-Sokakta yaşanan hareketlilik

AKTÜEL

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.

Detaylar

30.11.2017 - 15.08 Haber Kodu : 171130115_

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2- KADIKÖY\'DE AVUKATIN HASTANELİK OLDUĞU KAVGA KAMERADA

- Gözaltına alınan 1 kişi serbest kaldı, 2 kişi ise aranıyor.

Haber: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de darp edilme anı güvenlik kamerasına yansıyan avukat Selçuk Güven\'in şikayeti üzerine 1 kişi gözaltına alındı. A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Polis, 2 kişiyi arıyor.

Avukat Selçuk Güven, \'motosiklet çetesi\' tarafından darp edildiğini iddia ederek polise şikayetçi olmuştu. 10 gün önce yaşanan olayın hemen ardından polis, A.Ç .adlı kişiyi gözaltına aldı A.Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polisin 2 şüpheliyi yakalama çalışması devam ediyor. A.Ç.\'nin polise verdiği ifadede, Güven\'i tanımadığını kavgayı gördüğünü ve ayırmak için olay yerine gittiğini belirttiği öğrenildi. Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan avukatın taburcu edildiği belirtildi.



Görüntü Dökümü (güvenlik kamerası)

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-Avukat ile bir kişinin yerde boğuşması (Avukat acık montlu üsteki kişi)

-4-5 kişinin kavgayı seyretmesi

-Avukat diğer kişilerin vurması

-Kavga edenlerin ayrılması

-Tekrar kavga etmeleri

30.11.2017 - 15.06 Haber Kodu : 171130114

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3- VATAN CADDESİ\'NDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Anadolu yakasından Avrupa yakasına taksiyle gelen iki kişinin üzerinde yüklü miktarda ziynet eşyası olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Şüphelilerin bindikleri taksinin Vatan Caddesi\'ne yöneldiği ihbarı üzerine polis, çalışmalarını bu noktaya kaydırdı. Ekipler, Vatan Caddesi\'nde trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Şüpheli görülen araçlar Vatan Caddesi\'nin girişinde çevrilerek arandı. Polis ekiplerinin çalışması nedeniyle Vatan Caddesi Aksaray istikametinde yoğun trafik oluştu. Ekiplerin arama çalışmasından herhangi bir sonuç çıkmadı.

Görüntü dökümü:

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-Vatan Caddesi\'nde bulunan polis ekiplerinden görüntü

-Polislerin şüpheli görülen taksileri durdurmaları

-Araçların aranmasından görüntü

-Trafikten görüntü

-Genel görüntüler



30.11.2017 - 14.05 - Haber Kodu : 171130089



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4- KÜÇÜK BERK KALP BEKLERKEN HAYATINI KAYBETTİ

* Acılı baba,

\" Organ nakli toplum tarafından algılanmadığı için maalesef çocuğumu kaybettim\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Yaklaşık bir senedir yapay kalple yaşayan ve organ nakli bekleyen 10 yaşındaki Berk Yıldız, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Küçük Berk\'in cenazesine kendisine sürekli destek veren Fenerbahçeliler Derneği üyeleri de katıldı.

Berk Yıldız\'a yaklaşık üç sene önce kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Berk\'e bir yıl önce de yapay kalp takıldı. Siyami Ersek Gögüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde üç gündür yoğun bakımda olduğu öğrenilen Küçük Berk dün yaşam mücadelesini kaybetti. Seyit ve Arzu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Berk Yıldız için Gazi Cem Evi\'nde cenaze töreni düzenlendi.

Fenerbahçe bayrağı ve üzerinde \'Berk\' yazan Fenerbahçe forması konurken, hastalığı sırasında kendisine her alanda destek olan Fenerbahçeliler Derneği üyeleri de katıldı. Törende, taziyeleri anne ve babası kabul etti.

Baba Seyit Yıldız, \" Bizim ülkemizde organ nakli olayı toplum tarafından algılanmadığı için maalesef çocuğumu kaybettim. Heryere gittik. Maalesef toplum tarafından sesimiz duyulmadı. Sonuna kadar çocuğum direndi\" dedi.

HASTANE ARKADAŞI ORGAN NAKLİNE VURGU YAPTI

11 seneden beri kalp yetmezliği teşhisi konulan ve yapay kalple dolaşan Kadri Metin Erbay da cenazeye katıldı. Toplumun organ nakli konsunda duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Erbay, \"Ben hastaneye gelen 16. kattaki kalp yetmezliği hastalarının kalp nakli bekleyen yakınlarına soruyorum. Diyorum ki; Siz Allah aşkınıza bağışçı oldunuz mu ? Yok. Siz buna duyarsız kalırsanız lütfen toplumdan bir çare üretme yolunu beklemeyiniz. Gelin bu zincirleri hep beraber kıralım\" ifadelerini kullandı.

GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Cem evindeki cenaze töreni sonrası Berk Yıldız\'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Sivas\'a götürüldü.

Berk Yıldız\'dan geriye sosyal medyada paylaşılan, \'Berk\'in organ bağışının önemine vurgu yaptığı görüntüler kaldı. Fenerbahçeliler Derneği\'nin Küçük Berk\'i ziyaret etmeleri de Berk\'in son görüntülerinden biri oldu.

Görüntü dökümü:

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-Sosyal medyadaki görüntüler

-Berk\'in konuşması

-Fenerbahçelilerin hastanede destek olması

-Taziyeleri kabul etmeleri

-Acılı anne ve baba

-Seyit Yıldız ile röp

-Erbay ile röp

-Cenaze töreni

30.11.2017 - 14.45 Haber Kodu : 171130107

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5- MAÇKA PARKI\'NDA YIKIM

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli Maçka parkında bulunan iki kafe ve bir bar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Maçka Parkı\'nda bulunan 5 kafe ve 1 barın yıkım kararı üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde parka gelen ekipler, 2 kafe ve 1 barda yıkımı gerçekleştirdi. 3 kafenin mahkemenin durdurma kararı alması nedeniyle yıkım gerçekleştirilemedi. Yıkım sırasında polis, itfaiye, zabıta ve sağlık ekipleri hazır bulunduruldu. Yıkımın gerekçesi konusunda bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

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-Maçka parkında yıkım yapan iş makinesi

-Belediye ekipleri

-Maçka parkı arazisinde bulunan barın belediye ekipleri ve çalışanlar tarafından boşaltılması

-Barın yıkılması

-Yıkım sırasında hazır bekleyen polis,itfaye zabıta ve sağlık ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

-Fotoğraflar

30.11.2017 - 15.05 Haber Kodu : 171130113_

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6- WİFİ İSMİ BOMBA PANİĞİNE NEDEN OLDU



İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA

Nairobi-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları\'na (THY) ait yolcu uçağında \'bomb on board\' isimli wifi ağı ismi tespit edilmesi bomba paniğine neden oldu. THY uçağı Hartum\'a acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları\'nın TK-608 sefer sayılı seferini yapan uçağı 107 yolcusuyla İstanbul seferini yapmak üzere Nairobi\'den havalandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra \'bomb on board\' adlı bir wifi ağı ismi tespit edildi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Hartum Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. THY uçağı sorunsuz bir şekilde Hartum Havalimanı\'na iniş yaparken, polis ekipleri uçak güvenlik prosedüründen geçerken, yolcular ise güvenlik aramasından geçirildi. Yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. THY uçağı daha sonra İstanbul seferini tamamlamak üzere Hartum\'dan havalandı.

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7- SELAHATTİN DEMİRTAŞ\'A BERAAT

Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da yaptığı bir konuşmada dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel\'e hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında, \"Kamu görevlisine hakaret\" suçundan dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında beraat kararı verildi.

İstanbul Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Tutanaklara, başka suçtan Edirne F Tipi Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş\'ın yolladığı dilekçede SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılmak istemediğini belirttiği yazıldı. Demirtaş\'ı, Ercan Kanar ve Yıldız İmrek\'in de aralarında bulunduğu 8 avukat temsil ederken, yaptığı şikayet ile soruşturmayı başlatan, daha sonra da şikayetinden vazgeçen emekli Genelkurmay Başkanı Nejdet Özel\'i temsilen kimse duruşmaya gelmedi.

Duruşmada söz alan Demirtaş\'ın avukatlarından Ercan Kanar, müvekkilinin Meclis\'te de benzer içerikli konuşmalar yaptığını belirterek, \"Olayın özü; dönemin Genelkurmay Başkanı olan mağdurun görev alanına girmeyen anadilde eğitim hakkı ile ilgili demeç vermesi nedeniyle müvekkilin eleştiri sınırları içinde kalan demecinden ibarettir. Bu durum ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Müvekkilimiz hakkında açılan davada düşme kararı verilmesini, mahkemeniz aksi kanaatte ise sanığın savunmasının alınmasına gerek görülmeksizin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz\" dedi.

Söz alan diğer avukatlar da müvekkili Demirtaş\'ın beraatine karar verilmesini istedi.

Hakim Kerim Zafer Bakan, sanığa yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamasını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

BİR BAŞKA DAVADAN DA BERAATİNE KARAR VERDİ

2015 genel seçimleri öncesi partisi tarafından Sancaktepe\'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik\" 1 yıldan 3 yıla hapis cezası istemiyle İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Demirtaş, bu davadan beraat etmişti.

İDDİANAMEDEN

Dönemin Genelkurmay Bşakanı Necdet Özel\'in şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın 6 Ocak 2012 tarihinde İstanbul\'da yaptığı konuşmada, \"Genelkurmay Başkanı çıkmış, \'ana dilde eğitim olmaz.\' Kim sana sormuş ki sen çıkıp cevap veriyorsun. Sen önce katliamların hesabını ver. Kürtçe ana dilde eğitim olmaz diyor. Senin rütben orgeneral olsa da bizim nazarımızda onbaşısın\" sözlerini söyleyerek kamu görevlisine hakaret ettiği belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma aşamasında Demirtaş\'ın SEGBİS sistemi ile ifadesinin alındığı belirtilerek, \"Kamu görevlisine hakaret\" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.