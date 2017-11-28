1- ATIK SU KANALINDA BEBEK CESEDİ (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta atık su kanalında bir kız bebeğine ait ceset bulundu.

Esenyurt\'ta atık su kanalı yanında çalışma yapan işçiler, kanalda bir kız bebeğinin cesedine rastladı. İşçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ulaşan ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Atık su kanalındaki bebek cesedi

-Genel ve detaylar

28.11.2017 - 15.41 - Haber Kodu : 171128115

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2- D-100\'DEKİ SİLAHLI SALDIRI : 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

D100 Karayolu Avcılar mevkiindeki silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KASIKLARINDAN VURULDU

Olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen 40 yaşındaki Mustafa Altın\'ın aracının önünü, kayınbiraderleri tarafından kesti. Kısa süren tartışmanın ardından silah çeken 3 kardeşten biri eniştesini kasıklarından vurdu. Saldırganlar vurdukları eniştelerini yaralı haldeyken dövmeye devam etti. Olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Altın bariyere çarpıp kaza yaptı. Saldırganlar olayı gerçekleştirip kaçarken de havaya ateş açtı. Sağ ve sol kasığından birer kurşunla vurulan Mustafa Altın, yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırganların kimliklerini belirleyen polis yaptığı operasyonla Altın\'ı vurduğu belirlenen Ufuk Güven Toros\'u yakalandı. Saldırganlardan biri ise teslim oldu. Ufuk Güven Toros ve Süleyman Toros\'un emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kardeşlerin saldırıyı Mustafa Altın\'ın ablaları Derya Yalçın Altın\'dan boşanmak istemesi üzerine gerçekleştirdiklerini ifade ettikleri öğrenildi.

Öte yandan saldırıda yaralanan Mustafa Altın\'ın dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından bir çok kaydının bulunduğu ve 2011 yılında gerçekleştirilen \"Boş Mezar Operasyonu\" kapsamında tutuklandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yakalanan Ufuk Güven Toros\'un görüntüsü

28.11.2017 - 15.29 - Haber Kodu : 171128110

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3- (vurulan kişinin fotoğrafları) D-100\'DE DEHŞET ANLARI KAMERADA

- BOŞANMAK İSTEYEN ENİŞTELERİNİ VURDULAR

- Eniştelerinin kullandığı otomobilin yolunu kesen 3 kişi dehşet saçtı.

- Eniştelerini vurup yaralı haldeyken dövdüler

- Havaya da ateş açan şüpheliler böyle görüntülendi

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

D100 Karayolu Avcılar Mevkiinde takip ettikleri enişlerinin yolunu kesen 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görütülendi.

Olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen eniştelerinin aracının önünü kesen 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. Eniştelerini vurup yaralı haldeyken dövdüler. Saldırganlar kaçarken havaya da ateş açtı.

D-100\'ün ortasında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaralı kişi, yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganların eniştelerini ablalarından boşanmak istemesi üzerine vurduğu öne sürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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*-EK GÖRÜNTÜ

Vurulan kişinin fotoğrafları

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-Olay yanı

-Araçtaki sürücüyü dövmeleri

-Havaya ateş açmaları

-Kaçmaları

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Saldırganların kaçması

-Vurulan sürücünün bulunduğu araç

-Polisin incelemesi

-Kurşun izleri

-Çevreden detaylar

28.11.2017 - 09.43 - Haber Kodu : 171128012

28.11.2017 - 09.50 - Haber Kodu : 171128013

28.11.2017 - 11.21 - Haber Kodu : 171128037

28.11.2017 - 15.37 - Haber Kodu : 171128112

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4- (ek görüntüyle) ÜSKÜDAR\'DA SERVİS MİNİBÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI: ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Üsküdar\'da, park halindeki okul servis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 40 yaşındaki Asiye Aykan ölürken, 51 yaşındaki Mehmet Yılmaztürk yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Asiye Aykan\'ın eşi Yılmaz Aykan\'ı gözaltına aldı. Aykan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Yılmaz Aykan\'a polisin çelik yelek giydirdiği görüldü. Aykan sağlık kontrolünün ardından Kartal\'daki Anadolu Adalet Sarayı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

-Sağlık kontrolünden geçirilmesi

28.11.2017 - 13.33 - Haber Kodu : 171128077

28.11.2017 - 14.32 - Haber Kodu : 171128090

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5- DARÜLACEZE\'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

1895 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından kurulan 550 kişi kapasiteli Darülaceze\'nin havadan görüntüleri

Görüntü Dökümü:

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-Darülaceze\'nin havadan görüntüleri

28.11.2017 - 15.34 - Haber Kodu : 171128111

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6- RIZA SARRAF\'IN KÖŞKÜNDEKİ TADİLAT DAVASI.. MİMAR: SORUMLU OLDUĞUM DÖNEMDE UYGULAMAYA YÖNELİK BİR ŞEY YAPILMADI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Üsküdar Kandilli\'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, \"İmar kirliliğine neden olma\" ve \" Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na\" muhalefet suçundan açılan davaya devam edildi.

Duruşmada savunması alınan mimar Firuz Akın Han, taşınmazın tadilat projesinin yasalara ve imara uygun olup olmadığı konusunda sorumlu olduğunu belirterek, inşaata hiç gitmediğini söyledi.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen davanın ikinci duruşmasına ABD\'de bulunan Rıza Sarraf katılmadı. Tutuksuz yargılanan sanık Firuz Akın Han ve Avukatı Levent Öğe duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunması alınan mimar Firuz Akın Han, taşınmazın tadilatına ilişkin projenin uygulanmasının teknik sorumlusu olduğunu belirterek, \"Projenin imara ve yasalara uygun olup olmadığı hususunda sorumlu olan kişiyim. Ancak ben uygulama yapan kişi değilim. Şantiye şefi de değilim. Ben söz konusu inşaatta ,ruhsat imzalandıktan sonra inşaata ne zaman başlanacağı belli olmadığı için inşaata gitmem söz konusu olmadı. Boğaziçi tarafından söz konusu yerde zabıt tutulmuş, bu tutanak tutulduktan 4 gün sonra istifa dilekçesi verdim. Benim sorumlu olduğum dönem içinde herhangi bir uygulamaya yönelik bir şey yapılmamıştır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum\" dedi.

ABD\'de bulunan Rıza Sarraf\'ın ADB adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ\'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf\'a ait Üsküdar Kandilli\'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları\'nı Koruma Kanunu\'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu\'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, \"İmar kirliliğine neden olmak\" ve \"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na\" muhalefet suçlarından 10\'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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7- FETÖ\'NÜN İBB\'Yİ İŞGALİ DAVASINDA ARA KARAR : SANIKLARIN TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin 15 Temmuz\'da FETÖ tarafından işgali ve burada çıkan olaylarda Prof. Dr. İlhan Varank\'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin 50 sanığın yargılandığı davada, sanıkların tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme, gelecek duruşmaların 4 ay sonra Silivri\'de görülmesini kararlaştırdı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan salonda görülen duruşmaya 46 tutuklu sanık getirilirken; müştekiler ve taraf avukatları da katıldı. Davanın ikinci gününde sanıklar ve şikayetçilerin talepleri alındı.

BAZI ERLER KOMUTANLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Tutuklu sanıklı erlerin bir kısmı, \"Komutanlarımızın hain olduğunu bilemezdik\" diyerek komutanlarından şikayetçi oldu. Sanık Albay Zeki Demir ise olay günü helikopterlerle halka ateş açıldığına ilişkin dosyada müşteki ifadelerinin olduğunu belirterek \"Helikopter konusu iddia makamı tarafından soruşturmaya dahil edilmemiştir. Askeri ve sivil helikopter mi tespit edilmeli soruşturma açılmasını talep ederim. Ayrıca askeri üniformalı pompalı tüfeklilerden bahsedilmektedir, bu pompalı tüfekliler konusunda araştırma yapılmasını talep ederim\" dedi. Olay günü yaralanan ve öldü sanılarak linç edilenler olduğunu öne süren sanık Demir, linç edenler hakkında da soruşturma açılmasını talep etti. Tüm sanıklar tahliye talebinde bulundu.

TÜM SANIKLARIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu dikkate alarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. İBB, Başbakanlık ve Varank ailesinin davaya katılan sıfatıyla kabulünü de kararlaştırdı. Sanık albay Zeki Demir\'in davanın genişletilmesine ilişkin taleplerini reddeden heyet, duruşmayı 12 Mart - 23 Mart tarihleri arasında kesintisiz olarak Silivri 1 No\'lu duruşma salonunda görülmesine hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz\'daki darbe girişimi sırasında İBB\'yi işgale giden 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı 2. Tabur 4 .Bölük emrinde görevli 50 tutuklu asker yer alıyor. İddianamede darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşlar ve emniyet güçlerinin üzerilerine açılan ateş sonucu Prof. Dr. İlhan Varank\'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit olduğu, 152 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede, işgale giden sanık askerlerden yüzbaşı Ömer Faruk Nazlıcan, yüzbaşı Cihan Şahin ve er Emrah Akbulut tarafından halka ve emniyet güçlerine karşı silahla ateş açıldığı, güvenlik güçlerince yapılan silahlı müdahalede bu üç kişinin öldürüldüğü de yer alıyor. Toplam 50 sanık hakkındaki iddianamede, tüm şüphelilerin \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\", \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv görüntüler



28.11.2017 - 14.31 - Haber Kodu : 171128089