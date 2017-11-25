DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- 9 AYLIK BEBEĞİN ASANSÖRDE FECİ ÖLÜMÜ

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Esenyurt\'ta lüks bir sitede 9 aylık bebek asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre; Alfiye Şayahmetova 3 çocuğuyla birlikte bir yakınına misafirliğe gitti. 2 çocuğunu asansöre bindiren Şayahmetova, 9 aylık Muhammed\'in bulunduğu bebek arabasını da kabine koydu. Bu sırada asansör hareket etti. Bebek arabası kabin ile duvar arasında sıkıştı; Muhammed asansör boşluğuna düştü.

Annenin yardım çığlıkları üzerine bina sakinleri durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Muhammed kaldırıldığı Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi\'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kabindeki diğer iki çocuk asansörün kapısı kırılarak kurtarıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çocuğun ambulansa alınması

25.11.2017 - 17.59 - Haber Kodu : 171125168

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2- BOŞNAK DERNEĞİNİ ZİYARET EDEN ÇAVUŞOĞLU\'NDAN RASİM OZAN KÜTAHYALI\'YA TEPKİ

* Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu,

\"Balkan evladı olmak yetmez, insan olan herkesin böyle galiz ifadeler karşısında rencide olmaması mümkün değil. Nefretle kınıyorum\"

\" Üslub-u beyan, ayniyle insandır\"

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bayrampaşa\'da bulunan Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği\'ni ziyaret etti.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada Rasim Ozan Kütahyalı\'nın bir televizyon programında sarfettiği skandal sözlere değindi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \"Sizinle bir ve beraber olduğumuzu; birlik, beraberlik ve kardeşlik hukumumuzun hiçbir zaman olmadığı kadar en üst düzeyde olduğunu ifade etmek için geldim. Üslub-u beyan, ayniyle insandır. Doyasıyla bir şahıs üzerinden bu toplantıyı açıkçası tümüne yansıtacak şekilde gerçekleştirmek istemem. Ama incindiğinizin farkındayım, gururunuza dokunduğunuzun farkındayım. Benim de dokundu. Ben de bir Balkan evladıyım. Balkan evladı olmak yetmez, insan olan herkesin böyle galiz ifadeler karşısında rencide olmaması mümkün değil. Nefretle kınıyorum\" dedi.

Çavuşoğlu, \"Tekrardan ifade ediyorum; Üslub-u beyan, ayniyle insandır. Onun için Boşnak kardeşlerimizin son 25-30 yıllık tarih içerisinde Avrupa\'da göstermiş oldukları varlık mücadelesi, savaşta dahi hak ve hukuka riayet edecek tarzda yaklaşım sergilemiş olmaları, hatta \'Bilge Kral\' diye ifade etmiş olduğumu Aliya İzzetbegoviç\'in \'Esas savaşı kaybedenler, savaşta düşmanlarının davrandığı şekliyle davranış gösterenlerdir\' ifadesinde yerini buluyor\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çavuoğlu\'nun açıklaması

-Detaylar

25.11.2017 - 17.17 - Haber Kodu : 171125147

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(ÖZEL)

3- MARKETTEKİ SİLAHLI SOYGUN KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL DHA)

Kağıthane\'de iki hafta önce meydana gelen market soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay Kağıthane Talatpaşa Mahallesi\'nde bir markette yaşanmıştı. Marketin kapanış saatinde gelen biri pompalı tüfekli, ikisi tabancalı ve maskeli üç soyguncu ilk olarak market kapısı önündeki bir çalışanı silah tehdidiyle içeri soktu. İçerideki çalışanı da silah zoruyla çelik kasanın bulundu odaya götüren ve kasayı açtıran soyguncular, iki çalışanı yere yatırdıktan sonra kasadan 6 bin lira ile 2 bin lira değerinde sigara aldı. Market çalışanlarını odaya kilitleyen soyguncular dışarıda hazır bekleyen otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin üç soyguncuyu yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Soyguncuların silah çekerek gelmeleri

-Market çalışanının yaşadığı panik

-Kapı önündeki çalışana silah doğrultarak içeri götürmeleri

-İki çalışanı marketten çıkarıp çelik kasanın bulunduğu odaya götürmeleri

-Silah zoruyla çalışana kasayı açtırmaları

-Tüfekli soyguncunun yere yatırılan çalışanların başında beklemesi

-İki soyguncunun çelik kasadaki para ve sigaraları almaları

-Soyguncuların odadan çıkışı

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-Olay günü çekilen görüntüler

25.11.2017 - 16.03 - Haber Kodu : 17112511

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4- (OLAY ANI GÖRÜNTÜSÜYLE) SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDEKİ KAVGA KAZAYLA SONUÇLANDI

* Otomobilin içinde kavga ettiği sürücüyü kaza sonrası bacağından vurdu.

* Kaza ve saldırganın kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL (DHA)

Şişli\'de seyir halindeki otomobilin içinde çıkan kavga kazayla sonuçlandı. Kazanın ardından otomobilden inen kişi, tartıştığı kişiyi silahla vurdu.

Olay Piyalepaşa Bulvarı\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki araçtaki iki kişinin tartışarak ilerliyordu. Tartışma kavgaya dönüşünce sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce bir araca ardından da park halindeki minibüse çarptı. Otomobilden inen 2 kişinin tartışması, kazaya rağmen son bulmadı. Tartıştığı kişi, sürücüyü tabancayla bacağından vurdu.

Yaralı sürücü, hasarlı araçla kaçtı. Saldırgan ise yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.

Tartışmanın yaşandığı otomobilin yol kenarındaki araca çarpması, silah sesleri nedeniyle çevredekilerin kaçışması ve şüphelinin taksiye binerek kaçması çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Bir süre sonra aracın yakında bir yerde terkedildiği belirlendi. Kaldırıma çıkan aracın askıda kalması nedeniyle sürücünün aracı bırakarak kaçtığı anlaşıldı. Polis ekipleri araçta ve çevrede incelemelerde bulundu.

Aracı zarar gören kişi, \"Aracın içerisinde sürücü ve yolcu koltuğunda oturan kişi boğuşma halindeydi. Arabalara vura vura sağ tarafta olan arkadaşı düşürmeye çalışıyordu. Burada bulunan araçlara vurdu\" dedi.

Polis olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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EK GÖRÜNTÜ

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-Olayın güvenlik kamera kaydı

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

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-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Olay yerinden detay görüntü

-olayı gören ve kişiler ile röportajlar

-Askıda kalan araçtan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

25.11.2017 - 14.41 - Haber Kodu : 171125086

25.11.2017 - 15.57 - Haber Kodu : 171125116

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5- SINIF ARKADAŞLARINDAN OSMAN KAVALA\'YA SİLİVRİ CEZAEVİ ÖNÜNDE DESTEK

* Tutuklu iş adamı Osman Kavala\'ya destek için liseden sınıf arkadaşları Silivri Cezaevi önünde destek için basın açıklaması yaptı.

* Nihal Geyran Koldaş,

\"Osman\'ın demir parmaklıkların arkasında umudunu hiçbir şekilde yitirmediğini ve bizlere oradan da bu yönde cesaret verdiğini biliyoruz, bunu hissediyoruz\"

Haber: Enver ALAS - Özgür EREN -Hakan KAYA / İSTANBUL,DHA

Tutuklu işadamı Osman Kavala\'nın Robert Koleji\'nden sınıf arkadaşları, Silivri Cezaevi önünde destek açıklaması yaptı.

İşadamı Osman Kavala için liseden bir grup arkadaşı, Taksim Meydanı\'nda toplanarak bir minibüs ile Silivri\'ye doğru hareket etti. Aralarında Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin\'in de bulunduğu Robert Koleji 1975 yılı mezunu grup, Silivri Cezaevi önünde, \'Osman Kavala\'ya Özgürlük\' yazılı pankart açıp basın açıklaması yaptı. Açıklamayı grup adına, tiyatro sanatçısı ve yönetmeni Nihal Geyran Koldaş okudu.

\"ONUN HAYATI DARBECİ ZİHNİYETLE MÜCADELE EDEREK GEÇMİŞTİR\"

Osman Kavala\'nın özgürlüğünden mahrum bırakılmasına itiraz etmek için toplandıklarını belirten Nihal Geyran Koldaş, \"Osman Kavala\'ya çok büyük bir haksızlık yapıldığına inanıyoruz. Onu yakından tanıyan arkadaşları olarak Osman\'ın bir darbe girişiminin içinde yer aldığı ya da cemaat görünümlü kriminal bir örgütle ilişkisi olduğu gibi iddiaları reddediyoruz. Dünyanın yuvarlak değil düz olduğunu iddia etmek ne kadar akla, gerçeğe aykırı ise Osman\'ın darbeci olduğunu ileri sürmek de bir o kadar gerçek dışıdır. Sahici bir demokrat olarak onun hayatı darbeci zihniyetle mücadele ederek geçmiştir\" diye konuştu.

\"ONA OLAN SEVGİMİZİ, DESTEĞİMİZİ, DAYANIŞMAMIZI GÖSTERMEK İÇİN TOPLANDIK\"

Koldaş, \"Burada toplandık, çünkü aynı zamanda ona olan sevgimizi, desteğimizi, dayanışmamızı göstermek, Osman\'ın yalnız olmadığını herkese duyurmak istiyoruz. Cezaevinin tel örgülerinin, demir parmaklıkların, hücre kapılarını kilitleyen sürgülerin, yüksek beton duvarların hiçbir şekilde onu bizden uzak tutamayacağını göstermek için buradayız. Burada toplanmamız aynı zamanda bizler için büyük bir gururu paylaşmamıza da vesile oluşturuyor. Yalnızca onunla sınıf arkadaşı olmanın, onu tanımanın, onun dostu olmanın gururu değil bu. Tutuklanmasından sonra Türkiye\'nin her bir tarafından, aynı zamanda dünyanın dört bir köşesinden yükselen destek dalgasıyla onun kişiliği, duruşu, ortaya koyduğu çaba karşısında ifade edilen muazzam saygı ve hayranlığa tanıklık etmekten de gurur duyuyoruz\" dedi.

TUTUKLULUĞA ULUSLARARASI DÜZEYDE İTİRAZ

Osman Kavala\'nın tutuklanmasına uluslararası düzeyde bir itirazın da yükseldiğini kaydeden Nihal Geyran Koldaş, \"Birleşmiş Milletler\'den Avrupa Konseyi\'ne ve Avrupa Parlamentosu\'na parlamentolardan uluslararası alanda önde gelen insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarına, dünyanın saygın basın organlarına ve üniversitelere kadar yayılan kuvvetli ve diri bir tepki dalgası yükseldi her bir taraftan. Bu dalga her gün biraz daha genişleyerek yayılıyor\" şeklinde konuştu.

\"KALICI BİR BARIŞI NASIL İNŞA EDEBİLECEĞİMİZİN ARAYIŞI ONUN EN ÖNEMLİ UĞRAŞIYDI\"

Osman Kavala\'nın herkesin yardımına koşan biri olduğunu belirten Koldaş, \"Türkiye\'de demokrasinin, insan haklarının ileri götürülebilmesi için sivil toplumun gücüne inandı, sivil toplum inisiyatiflerini teşvik etti, elindeki bütün imkanları bu doğrultuda sarf etti. Bir o kadar da kültürün gücüne, kültürün, sanatın bütün kapıları açabileceğine inandı. Karşılaştığımız köklü sorunların aşılabilmesi için kültürel temasların seferber edilmesi yönünde bütün gücüyle çabaladı. Türkiye\'den günün birinde sivil toplum geleneğinin tarihi yazıldığında Osman Kavala, bu geleneğin en önemli isimlerinden biri olarak şeref sayfasına yazılacaktır\" ifadelerini kullandı.

ADALETSİZLİĞE UĞRAYAN BÜTÜN DÜŞÜNCE SUÇLULARI İÇİN \'ADALET\' VE \'ÖZGÜRLÜK\' TALEBİ

Nihal Geyran Koldaş, \"Osman\'ın tutuklanması, sonuçları açısından yalnızca bir insanın hücreye konulması fiili ile sınırlı değildir. Osman Kavala\'nın şahsında ne yazık ki onun temsil ettiği, simgelediği bütün değerler, idealler de demir parmaklıklar arkasına atılmıştır. Bizler buraya gelmişken yalnızca Osman değil, onun gibi adaletsizle uğrayarak haksız bir şekilde bu cezaevinde tutuklu bulunan bütün düşünce suçlularını da selamlıyoruz, onlar için de adalet ve özgürlük talep ediyoruz\" dedi.

\"TESLİM OLMAYACAĞIMIZIN İFADESİDİR\"

\"Bugün burada bulunmamız, umutsuzluğa teslim olmadığımızın, teslim olmayacağımızın ifadesidir\" diyen Nihal Geyran Koldaş, \"Osman\'ın demir parmaklıkların arkasında umudunu hiçbir şekilde yitirmediğini ve bizlere oradan da bu yönde cesaret verdiğini biliyoruz, bunu hissediyoruz\" dedi.

KAVALA 1 KASIM\'DA TUTUKLANMIŞTI

İş adamı Osman Kavala, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü \'17-25 Aralık kumpas\' soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlamalarıyla 1 Kasım\'da tutuklanarak Silivri Cezaevi\'ne konulmuştu.

Görüntü Dökümü

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-Osman Kavala\'nın arkadaşlarından genel ve detay görüntü

-Sedat Ergin\'in görüntüsü

-Kavala\'nın arkadaşlarının araca binmesi

-Aracın gidişi

-Açılan pankartın görüntüsü

-Basın açıklamasının okunması

-Nihal Geyran Koldaş\'ın açıklamayı okuması

25.11.2017 - 15.11 - Haber Kodu : 171125099

25.11.2017 - 15.11 - Haber Kodu : 171125100



