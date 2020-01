DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSMAİL BEYİN ADAYLIĞINI SİZLER GİBİ YENİ ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUM - 2

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"İsmail beyin adaylığını sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen hayırlı olsun demektir\"

\"S-400 ile ilgili anlaşma tamam. Bazı teknik konuları da bu seyahatimizde görüşeceğiz\"

\"Irak\'a Amerika\'nın girmesini istememiştik dinlemediler ve girdiler. Dünya ahmak değil, bazı gerçekler maalesef farklı söyleniyor. Uygulamalar farklı\"

\"AFAD ve Kızılay\'ın koordinasyonunda 50 TIR\'lık yardım konvoyu Habur\'dan Irak\'a şu anda giriş yapmış bulunuyor\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti\'nin Meclis Başkan adayının İsmail Kahraman olmasına ilişkin bir soruya \"İsmail bey değerli bir milletvekili arkadaşımız, dostumuz. Meclis Başkanlığı\'na adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir. Aynı şekilde şu anda İsmail beyin adaylığını sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen hayırlı olsun demektir. Benim oy kullanma yetkim de yok. Sadece partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanıyım\" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Rusya\'ya hareketi öncesinde basın açıklaması yaptı. Kuzey Irak\'ta meydana gelen depreme ilişkin Erdoğan, \"Dün gece Kuzey Irak\'ta meydana gelen depremden dolayı başta bölgedeki kardeşlerimiz olmak üzere tüm Irak ve İran halkına geçmiş olsun diyorum, ölenlere Allah\'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Felaketin hemen ardından ilgili kuruluşlarımızı bölgeye sevk ettik. AFAD, Kızılay ve diğer birimlerimiz şu anda arama kurtarma çalışmalarına destek oluyorlar. AFAD ve Kızılay\'ın koordinasyonunda 50 TIR\'lık yardım konvoyu Habur\'dan Irak\'a şu anda giriş yapmış bulunuyor. İlaç, battaniye, çadır gibi acil ihtiyaçlar noktasında gereken her türlü desteği veriyor vermeye devam edeceğiz. Türkiye bu tür zamanlarda her zaman bölgedeki kardeşlerinin yanında yer almıştır. Tüm kurumlarımıza yaraların sarılması konusunda gerekli talimatlar verilmiştir. Temennimiz can kayıplarının daha da artmaması istikametindedir\" diye konuştu.

\"İSMAİL BEYİN ADAYLIĞINI SİZLER GİBİ YENİ ÖĞRENMİŞ BULUNUYORUM\"

AK Parti\'nin Meclis Başkan adayının İsmail Kahraman olmasına ilişkin bir soruya Erdoğan, \"İsmail bey değerli bir milletvekili arkadaşımız, dostumuz. Meclis Başkanlığı\'na adaylık hususu her milletvekilinin kendi tercihidir. Aynı şekilde şu anda İsmail beyin adaylığını sizler gibi yeni öğrenmiş bulunuyorum. Bana düşen hayırlı olsun demektir. Benim oy kullanma yetkim de yok. Sadece partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanıyım\" diye yanıt verdi.

\"PUTİN\'E VİZE MUAFİYETİNİN YENİDEN TESİSİ YÖNÜNDEKİ BEKLENTİMİZİ TEKRAR İLETECEĞİM\"

\"Putin\'e vize muafiyetinin yeniden tesisi yönündeki beklentimizi tekrar ileteceğim\" diyen Erdoğan, \"Rusya ile ticaret hacmimizi hedef olarak 100 milyar dolar şeklinde belirlemiştik ve bu hassasiyetimizi korumaya devam ediyoruz. Bu hedefin önündeki engellerin büyük bir oranda kaldırıldığını burada söyleyebilirim. Geriye kalan son bazı ticari kısıtlamaları da inşallah kısa zamanda kaldırıyoruz. Sayın Putin\'e vize muafiyetinin yeniden tesisi yönündeki beklentimizi tekrar ileteceğim. Turizminde müsbet bir çizgimiz var bu yılın ilk 9 ayında 4 milyonu aşkın Rus turisti ülkemizde ağırlama imkanımız oldu. Diğer tüm başlıklarda da bu seviyeye ulaşmak istiyoruz\" diye konuştu.

\"AFRİN\'İN ZAMAN ZAMAN BİZE KARŞI OLAN TACİZİNİ GÖZARDI EDEMEYİZ GEREKLİ ADIMLARI ATMAKTA KARARLIYIZ\"

Suriye\'deki gelişmelere ilişkin Erdoğan, \"Şu anda gündemimizde yer alan ağırlıklı olarak İdlib\'tir. İdlib\'de zaman zaman siviller tacize uğramakta. Rusya ile İdlib\'te bir ortak çalışmamız söz konusu. Bu ortak sürdürüyoruz sürdürmekte de kararlılığımız var. Sınırları birlikte güvence altına almış durumdayız. İdlib\'le birlikte Afrin bunlar da bizim sınırlara komşu olan malum iller. Afrin\'in zaman zaman bize karşı olan tacizini gözardı edemeyiz. Ona yönelik de gerekli adımları atmakta kararlıyız. Bundan sonraki süreçte de kararlılığımız devam edecek. Türkiye olarak biz Rusya ile müşterek adım atmanın görüşmelerini kendileriyle de yaptık. Onların da buralardaki olumlu yaklaşımları bizim bu planımızı her an uygulamaya çok daha değişik bir şekilde sokmamıza fırsat veriyor.

\"S-400 İLE İLGİLİ ANLAŞMA TAMAM ADIMLARI ATMAK İSTİYORUZ\"

Erdoğan, \"S-400 ile ilgili anlaşma tamam. Bazı teknik konuları da bu seyahatimizde görüşeceğiz. Bir an önce onu da devreye sokmak suretiyle adımları atmak istiyoruz\" dedi.

\"IRAK\'A AMERİKA\'NIN GİRMESİNİ İSTEMEMİŞTİK DİNLEMEDİLER VE GİRDİLER\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bunu sayın Putin ile de konuşacağız. Dünyayı aldatma yöntemlerine gitmeyelim. Artık bu bölgeyi en iyi tanıyan biziz. 15 yıldır bu bölgede olanı biteni A\'dan Z\'ye en ideal şekilde bilen biziz. Irak\'a Amerika\'nın girmesini istememiştik dinlemediler ve girdiler. Dünya ahmak değil, bazı gerçekler maalesef farklı söyleniyor. Uygulamalar farklı\" dedi.



2- FETÖ\'NÜN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAPILANMASI DAVASINDA MÜTALAA (1)

* Kılıçdaroğlu\'nun eski danışmanı Fatih Gürsul\'un da aralarında bulunduğu 11 sanığa 15\'er yıla kadar hapis istendi.

FETÖ\'nün İstanbul Üniversitesi\'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eski başdanışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul\'un da bulunduğu 7\'si tutuklu 40 sanıklı davada, savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı mütalaasında, aralarında Gürsul\'un da bulunduğu toplam 11 sanık hakkında \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5\'er yıldan 15\'er yıla kadar hapis talep etti.

3- ATATÜRK\'ÜN, \"GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER\" DEDİĞİ TARİHİ İSTİMBOT MÜZE OLUYOR

Mustafa Kemal Atatürk\'ün, İstanbul\'u işgal eden İtilaf Donanması için \"Geldikleri Gibi Giderler\" sözünü söylediği ve Tuzla\'da çürümeye terk edilmiş vaziyette bulunan \'Kartal 2\' istimbotu bir grup gönüllünün kurduğu platform sayesinde kurtarıldı. Tarihi istimbot, Tuzla\'da bir tersanede onarım çalışmalarının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından belirlenecek bir müzede sergilenecek.

İstimbotun müzeye dönüştürülmesi için \"Kartal İstimbotunu Kurtarma ve Yaşatma Platformu\" kuruldu. Platformda görev alan başta gazeteci Gökhan Karakaş olmak üzere, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, film yapımcısı ve gemiyi satın alan İbrahim Benli, Tarihçi Orhan Çekiç, Tanju Kalaycıoğlu, Levent Akson, Adil Tuğcu, geminin eski haline dönüştürülmesi için harekete geçti.

Tuzla\'da bir tersaneye çekilen Kartal 2 İstimbotu, bugün platform üyelerinin katılımıyla basın mensuplarına tanıtıldı.

Burada düzenlenen törende konuşan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, tarihi Kartal 2 adlı istimbotun gazeteci Gökhan Karakaş\'ın çabasıyla bulunduğunu belirterek yaptıkları çalışmanın ardından bu istimbotun Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Geldikleri gibi giderler\' sözünü söylediği tekne olduğunu öğrendiklerini söyledi.

\"MUSTAFA KEMAL\'İN HAK ETTİĞİ BİR YERDE SERGİLENMELİ\"

Tekneyi kurtarmak için harekete geçtiklerini belirten Gürdeniz, \"Bu gemi İstanbul\'da Mustafa Kemal\'in hak ettiği bir yerde sergilenmeli. Türk halkı bu gemiyi her gördüğünde \'Geldikleri gibi giderler\' sözünü hatırlamalıdır. Amacımız, 1919 isimli bir Atatürk filmi yapacak olan sayın İbrahim Benli\'nin maddi desteğiyle biran önce eski orijinal şekline getirmektir. Daha sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'na hibe ederek, inşallah seneye bugün onların uygun göreceği bir yerde sergilenecek şekilde hazır hale getirmek\" diye konuştu.

\"BATIK OLMAKTAN KURTARDIK\"

Kartal 2 istimbotu satın alan işadamı ve film yapımcısı İbrahim Benli ise amacının tarihi bir teknenin müze olarak hizmet vermesini istediğini belirtti. Atatürk\'ü anlatan bir film için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Benli, bu sırada tarihi gemiden haberder olduklarını, gemiyi de hem filmde kullanmak hem de müzeye dönüştürmek üzere satın aldığını ifade etti. Benli, \"Atatürk\'ün 99 yıl önce \'geldikleri gibi giderler\' dediği gemiyi bu halde görünce yüreğim parçalandı. Yabancı ülkelerde bu tür tarihi yapılara çok önem veriliyor. Biz batık olmaktan kurtardık ve şimdi layık olduğu yere göndermek için restore edeceğiz\" dedi.

Platformun üyelerinden Bingür Sönmez ise istimbot için \'106 yaşında bir efsane\' nitelemesi yaparak, \"Gelin el birliğiyle bu tarihin yaşaması için gerekeni yapalım\" ifadelerini kullandı.

KARABEKİR\'İN TORUNU DEDESİNİN ANISINI AKTARDI

Törende bulunanlardan Kazım Karabekir\'in torunu Timsal Karabekir de tarihi bir ana şahitlik etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dedesinin başından geçen bir anıyı aktaran Karabekir, şunları söyledi:

\"Kazım karabekir, Batum\'dan bindiği Reşitpaşa gemisiyle İstanbul Boğazı\'ndan giriyor. Tarabya önlerinde bir Türk gemisinde İngiliz zabit, Türk zabite \' Türk\'ün bayrağını indir yerine İngiliz bayrağını çek\' emrini veriyor. Kazım Karabekir o zaman, \'hayatımda hiç bu kadar acı çekmemiştim\' diyor ve o an çarpışacağına dair yemin ediyor. Bugün minnetle teşekkür ediyorum. Başta Atatürk olmak üzere o yüce insanlara çok şey borçluyuz, nur içinde yatsınlar.\"

İSTİMBOTUN GEÇMİŞİ

Bir Fransız firması için 1911 yılında yapılan Kartal istimbotu, o dönem \'Enterprise\' adıyla Cumhuriyetin kuruluşuna kadar hizmet verdi. 1923\'te Seyr-i Sefain idaresince satın alınan istimbota \'Kartal\' adı verildi. 1974\'te Devlet Deniz Yolları\'na geçen \'Kartal\' İstanbul Liman İşletmesi\'ne devredildi. Bu arada sicili değiştiği için adı \'Kartal 2\' oldu. Daha sonra bir Türk müteşebbis tarafından satın alınan ve 2015\'e kadar çok etkin olarak gemi kurtarma ve yedekleme işlerinde kullanılan istimbot metalurjik ömrünü tamamladığı için Tuzla\'da terkedildi.

GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER SÖZÜ

Adana\'dan trenle hareket Mustafa Kemal, 13 Kasım 1918 Çarşamba öğle saatlerinde Haydarpaşa Garına vardığında İtilaf Devletlerinin donanmasının İstanbul\'a demirlediğini görür. Haydarpaşa Gar\'ın iskelesinde kendisini bekleyen Fransız işgal kuvvetlerine ait Enterprise (sonradan Kartal) istimbotu ile Galata Rıhtımı\'na doğru giden Mustafa Kemal, yaveri Cevapt Abbas\'a tarihe geçen \'Ağlama çocuk! Geldikleri gibi giderler\' sözlerini söyler.

(ÖZEL)

4- DEMİR KORKULUKLARA KAFASI SIKIŞAN 3 YAŞINDAKİ HAZAL\'I İTFAİYE KURTARDI

* Pencerenin demir korkuluklarında kurtarılmayı böyle bekledi.

Bağcılar\'da, kafası pencerenin demir korkuluklara sıkışan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Bağcılar Yenimahalle\'de bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Evin penceresinden dışarıyı izleyen 3 yaşındaki Hazal Akbaş\'ın kafası pencerenin önündeki demir korkuluklara sıkıştı. Can havliyle bağıran Hazal\'ın yanına gelen anne ve babası, başı demirlerin arasında kalan çocuklarını buradan kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine, anne ve baba durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkulukları keserek minik Hazal\'ı kurtardı. Minik Hazal\'ın, can havliyle bağırma anları ve çevredekilerin kurtarma çabaları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

\"TEL ÖRGÜ YAPTIRACAĞIZ\"

Hazal\'ın babası Cengiz Akbaş, olay sırasında eşiyle birlikte içeride olduklarını, kurtarma çabaları yetersiz kalınca duruma itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini anlattı. Akbaş, aynı sorunu yaşamamak için pencerelerin önüne tel örgü taktıracaklarını söyledi.

5 -İBB ÖNÜNDE PROTESTO



Halkevleri üyesi bir grup İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde basın açıklaması yaptı. \'İhanete Son Verin. İstanbul\'u Böyle Yönetemezsiniz\' yazılı pankart açan grup, istifa eden belediye başkanlarının hesap vereceği yerlerin Belediye Meclisleri olduğunu söyledi. Grup adına Nuri Günay\'ın okuduğu basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

\"Bugün buraya yönetmezsiniz demek için geldik. Bu iktidara yönelik akıl verme eylemi değildir. \'Yönetmezsiniz\' bir iddiadır. Bu belediyeleri bu şehirleri, memleketin 3\'te 2\'sini atamayla yönetmezsiniz. Bu halk buna izin vermez iddiasının basın açıklamasıdır. Bugün İBB Meclisi\'nin Kasım ayı toplantısının ilk günü. Bilindiği gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş bir aydan biraz daha fazla bir zaman önce istifa etti. İstifasının aslında kendi kendine alınmış bir karar olmadığı daha sonra diğer belediye başkanlarının zorla istifa ettirilerek yaşananlarda ortaya çıktı. İstifa ettirilen belediye başkanlarının suçları neyse hesap verecekleri yerler Belediye Meclisleridir. Halkın kendisidir. Gerektiği zaman yargıdır. Keyfiyetle görevinden alınanların yerleri atamayla doldurulamaz\"

Basın açıklaması yapan kalabalığa CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Seyfi Ali Aydoğmuş da destek verdi.

Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



