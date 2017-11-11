DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ÖZEL)

1- KADIKÖY\'DE EYLEMCİLERE POLİS MÜDAHALESİ

- Biber gazlı müdahale sonrası yere yatırılan eylemcilere kelepçe takıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Kadıköy\'de eylem yapan gruba, polis biber gazı ile müdahale etti.

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyesi bir grup, Kadıköy Süreyya operası önünde toplandı. \"Ekim Devrimi\"nin 100. yılında yürüyüş yapmak istediklerini belirten gruba polis izin vermedi. Yürümekte ısrar eden gruba polis, biber gazlı mermi ve copla müdahale etti. Eylemciler kaçmaya çalışırken polis, yakaladığı kişileri yaka paça gözaltına aldı. Eylemcilerden 4\'ü kadın 12 kişi gözaltına alındı.

Yere yatırılanlar eylemcilere kelepçe takıldı. Gözaltına alınan eylemciler çevik kuvvet otobüsüne bindirilirken slogan atmaya devam etti. 12 eylemci, polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun görüntüsü

-Çevik kuvvet ekiplerinin görüntüsü

-Grubun bayrak açıp slogan atması

-Polis ile eylemciler arasındaki kovalamaca

-Polisin biber gazı ile müdahalesi

-Gözaltına alınanlar

-Kelepçe takılması

-Çevik kuvvet otobüsüne bindirilmesi

-Slogan atmaları



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2- KİTAP FUARI ÇIKIŞINDA İZDİHAM... EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRENLER OLDU (3)

* 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı\'nda gelenler büyük yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Metrobüsü kullananların binlerce kişi, izdihama yol açtı.

* Metrobüs üst geçidi adeta kilitlendi. Dakikalarca sırada bekleyenlerin için D-100 Karayolu trafiği, polis tarafından durduruldu ve karşıdan karşıya ancak geçilebildi.

* İzdiham nedeniyle ezilme tehlikesi atlatanlar da oldu.

* Yaşananlar DHA tarafından havadan da görüntülendi.

Haber-Kamera: Enver ALAS - Ali AKSOYER - Yüksel KOÇ , İSTANBUL DHA

Haftasonu olması nedeniyle çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren fuarın düzenlendiği Büyükçekmece\'deki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi\'ne akın etti. Fuar alanına çıkan tüm yollarda araç trafiği yaşandı. Fuar için metrobüsü tercih eden çok sayıda kişi ise izdihama neden oldu. Metrobüs üst geçidi insan seli nedeniyle tıkandı. Üst geçittekiler, bir adım ilerleyebilmek için dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

TRAFİK DURDURULDU

Yaşanan yoğunluk nedeniyle polis, kısa bir süre üst geçidin kullanılmasına izin vermedi. Üst geçitteki kalabalığın erimesinin uzaması üzerine bu kez trafik polisleri D-100 karayolu trafiği durdurdu ve yayaların karşıya geçmesini sağladı. Özellikle kadın yol kenarındaki bariyerlerden atlamakta zorlandıkları görülürken polisler de vatandaşlara yardımcı oldu. Trafikteki araç sürücüleri de trafiğin durdurulmasın korna çalarak tepki gösterdi.

DEMİR KORKULUKLARA TIRMANDILAR, TEL ÖRGÜLERİ AŞTILAR

Metrobüs durağına yoldan girmek isteyenlerle durak içinde bulunanlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı. Bazı vatandaşların tehlikeli bir şekilde korkuluklara tırmanarak durağa girdi. Bazıları ise tel örgüleri aşarak içeriye girmeye çalışması tepki çekti. Yaşanan izdiham sonucu bazı vatandaşlar da ezilme tehlikesi geçirdi. Çok sayıda trafik polisi, yoğunluğun azaltılması için yoğun gayret sarfederken, trafiğin aksamaması içinde çekicilerle yol kenarına park edilen araçlar çekiliyor.

Görüntü Dökümü

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-Üstgeçitin görüntüsü

-Kilitlenen üstgeçit

-Yaşanan izdiham

-Polisin üstgeçidi kısa süreliğine kapatması

-Trafiğin durdurulması

-Karşıdan karşıya geçenler

-Yol kenarındaki bariyerlerin üstünden atlayanlar

-Metrobüs durağında yaşanan izdiham

-Demir korkuluklara tırmananlar

-Ezilme tehlikesi geçirenler

-Vatandaşların kendi aralarında sık sık tartışması

-Genel ve detaylar

-Röportajlar

11.11.2017 - 16.31 Haber Kodu : 171111115

11.11.2017 - 16.34 Haber Kodu : 171111116

11.11.2017 - 17.10 Haber Kodu : 171111135

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(aktüel görüntüyle geniş haber)

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DİKEY YAPILAŞMAYA İLLERİMİZDE, İLÇELERİMİZDE MÜSAADE ETMEYELİM

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Harun UYANIK -İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Belediyesi\'nin \"Kültürel Mirası İhya Restorasyon Projeleri Tanıtım\" toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılaşma konusundaki eleştirilerini sürdürerek, \"Valilerimiz, belediye başkanlarımdan rica ediyorum. Lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyin\" dedi.

\"MALUM CHP ZİHNİYETİ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başlarında CHP\'yi hedef aldı. Erdoğan, \"Bu Fatih\'te, o Selatin camilerin ara bölgelerindeki yüzlerce mescidi, o malum tarihi inkar edenler, yıktılar. Onlar yıktı, biz ise inşaa ediyoruz, ihya ediyoruz. O yıkan zihniyet hangi zihniyetti? Malum, CHP zihniyeti\" dedi.

Erdoğan, \"Onlar o güzelim eserleri, yeri geldi ahır olarak kullandılar. Yıktılar, onunla iftihar ettiler. Biz ise o yıkılan eserleri, şimdi restore ediyor, inşa ediyor ve bugünün nesline diyoruz ki, \'bak senin deden işte böyleydi\'. \'Bunları yaptı, size bıraktı\'. Ama birileri de geldi bunları yıktı. Şimdi gençliğe sesleniyorum. Bunları yapıp, kendi ecdadı olarak kendinden sonra gelenlere bırakanlar yanlış mı yaptılar ? Onlar bıraktılar da, bunu yıkanlar, CHP zihniyeti doğru mu yaptı ? Bunun hesabını sormayacak mısınız ey gençlik ?Tüm genç kardeşlerimize sesleniyorum. Tarihimize sahip çıkacağız\" şeklinde konuştu.

ŞEHİRLEŞME ELEŞTİRİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Şehirleşmeyle ilgili eleştirilerini bu toplantıda da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \" İstanbul Büyükşehir Belediye başkanım burada, valimiz burada, ilçe belediye başkanlarımız burada. Aynı ısrarımı bu önemli toplantıda yine yapıyorum. Millet olarak beka meselemize öylesine odaklandık, öylesine büyük badireleri arka arkaya yaşadık ki, bizim bu meseleleri tartışma, kendimize yol çizme imkanımız olmadı. Şehirlerimiz gecekonduların, şekilsiz binaların, sanat ve estetiği olmayan yapıların istilasına uğradı. Başını sokacak evi, çalışacak işi, günlük hayatını sürdürecek asgari imkanı olmayan insanlara estetikten bahsetmek anlamsız olabilir. Çünkü bu dönemde öncelik zorunlu ihtiyaçların karşılanmasıydı. Ama hamdolsun ki Türkiye bu düzeyi geride bıraktı\" diye konuştu.

\"DİKEY YAPILAŞMAYA MÜSAADE ETMEYİN\"

\"Valilerimiz, belediye başkanlarımdan rica ediyorum. Lütfen şu dikey yapılaşmaya illerimizde, ilçelerimizde müsaade etmeyin\" diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: Bu konuda bizim mimari anlayışımızda yatay mimari esastır. Biz buna odaklanmalıyız. Fevkalade şartların dışında buna odaklanmamız halinde şehirlerimizin çok daha güzel olduğunu göreceksiniz. Şehirlerimizin çirkin binalarla kirletilmesine, daha fazla tahammül edemeyiz. Köylerimizi, yaylalarımızı çirkin yapıların istilasına izin vermemeliyiz.

KÖTÜ RESTORASYONLARI ELEŞTİRDİ

Bazı kötü restorasyonlardan da söz eden Erdoğan, \"Bir dönem tarihi camileri yıkma, yıkılamayanları da depo, iş yeri hatta ahır olarak kullanma modası vardı. İstanbul başta olmak üzere bu tahribatın izlerini halen görüyoruz. Restorasyon adı altında sergilenen tarih ve kültür facialarının bu anlayıştan bir farkı yoktur\" dedi.

AYET YAZILI \'ALEM\' HEDİYE EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a konuşmasının ardından Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından cami minarelerinin ucunda yer alan özel bir \'Alem\' hediye edildi. Alem\'deki işlemede, Mekke\'nin fethinin müjdelendiği Nisa suresinin 13. ayeti yer aldı.

FATİH BELEDİYESİNİN ÇALIŞMASI

Fatih Belediyesi tarafından \"Restorasyon ve İhya çalışmaları\" adıyla gerçekleştirilen çalışmalarda ilçe sınırları içindeki Medreseler, Tekkeler, Sıbyan Mektepleri, Sarnıçlar, Anıt Yapılar, Tescilli Sivil Mimarlık Örneği Yapılar, Camiler ve Çeşmelerden oluşan toplam 320 adet orta ölçekli eser yenilendi. Bu çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve hayırsever vatandaşların işbirliği ile hayata geçirildi.

KAPALIÇARŞI RESTORASYONU DA BAŞLADI

Bu yanında halen 480 eser için de benzer yenileme çalışmaları devam ediyor. Kapalıçarşı\'nın da restorasyon süreci başladı.

Görüntü Dökümü:

- Salondan detaylar

- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşması

- Hediye takdiminden detay

11.11.2017 - 17.35 Haber Kodu : 171111146_

11.11.2017 - 17.42 Haber Kodu : 171111152

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4 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT KAYMAKAMIN ADINI TAŞIYAN OKULUN AÇILIŞINA VİDEO KONFERANSLA KATILDI

* Cumhurbaşkanı Erdoğan

\" Türkiye\'nin diz çöktürülemeyecek bir ülke olduğunu hep birlikte dünyaya ilan ettik. Bölgede bölücü örgütün saldırılarına, tehditlerine boyun eğmeyerek ülkesinin ve devletinin yanında yer alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.\"

Haber: Özgür ALTUNCU/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin\'in Derik ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi\'nin açılış törenine İstanbul\'dan video konferans sistemiyle bağlandı. Kısa bir konuşma yapan Erdoğan,\" Türkiye\'nin diz çöktürülemeyecek bir ülke olduğunu hep birlikte dünyaya ilan ettik. Bölgede bölücü örgütün saldırılarına, tehditlerine boyun eğmeyerek ülkesinin ve devletinin yanında yer alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'NİN DİZ ÇÖKMEYECEK BİR ÜLKE OLDUĞUNU GÖSTERDİK\"

Şehit Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk\'ün, terör örgütü PKK\'nın 10 Kasım 2016\'daki bombalı saldırısında yaralandığını ve 11 Kasım\'da şehit düştüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Türkiye, son yıllarda maalesef bir yandan bölücü terör örgütü PKK\'nın ve bölgemizin böğrüne sokulmuş bir hançer olarak DEAŞ\'ın, diğer yandan da FETÖ ihanet çetesinin saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırılarda güvenlik güçlerimizden ve vatandaşlarımızdan çok sayıda kaybımız oldu ama hamdolsun bölge insanımız ve milletimizin tamamıyla el ele vererek saldırıların üstesinden gelmeyi başardık. Türkiye\'nin terör örgütleri vasıtasıyla diz çöktürülemeyecek bir ülke olduğunu hep birlikte dünyaya ilan ettik. Bölgede bölücü örgütün saldırılarına, tehditlerine boyun eğmeyerek ülkesinin ve devletinin yanında yer alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk\'ün ve diğer tüm şehitlerimizin fedakarlıkları Allah\'ın izniyle boşa gitmemiştir\" diye konuştu.

\"ŞEHİTLERİMİZ ESERLERİMİZDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

\"Çukur eylemleriyle, bombalı saldırılarla, suikastlarla akla hayale gelmeyecek alçakça yöntemlerle ülkemize saldıranların bedenleri gibi, isimleri de yok olup gidecektir. Buna karşılık şehitlerimizin her biri yüreğimizde ve burada olduğu gibi eserlerimizde yaşamaya devam edecektir.Ülkenin ve milletin bekası için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah\'tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum.

Görüntü Dökümü:

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın video konferansla bağlantısından detay görüntüler

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5- ÖPÜCÜK KAVGASI UÇAĞI PİST BAŞINDAN DÖNDÜRDÜ



Haber: İbrahim YILDIZ-Yaşar ANTER /İSTANBUL, (DHA)

İstanbul-Bodrum seferini yapan yolcu uçağında bulunan yeni evli çift birbirlerini öpünce yan koltukta oturan diğer aile tepki gösterdi. Sözlü tartışma kavgaya dönüşünce uçak pist başından geri döndü.

Atatürk Havalimanı\'nda sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şu şekilde gelişti:

Atlasglobal Havayolları\'nın İstanbul-Bodrum seferini yapmaya hazırlanan uçağı yolcu alımının ardından kalkış için pist başına ilerlemeye başladı. 10 günlüğüne Küba ve ABD\'yi kapsayan balayı tatiline giden çift bu sabah erken saatlerde yurtdışından döndü. Yeni evli çift saat 10.20\'de, İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan kalkan ve Bodrum\'a gidecek olan uçağa bindi.

\"UÇAKTA ÖPÜŞÜLMEZ\" DEDİ

Merve Tulunay Bodrum\'da beş yıldızlı lüks bir otelin genel müdürü olan eşi Mehmet Tulunay\'ı (40) yanağından öptü. Bu sırada uçakta hemen yan tarafta oturan Hamit C. ve ailesi öpüşen çifte \"Kadını nasıl öpersin, burası uçak. Herkesin içinde olmaz böyle şeyler\" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Uçaktaki kavgaya diğer yolcularda karışınca uçağın kaptan pilotu uçuştan vazgeçerek park pozisyona geri dönme kararı aldı. Kaptan pilot uçağa polis ekiplerini çağırılırken, kavgaya karışan iki aile de uçaktan indirilirdi. İki aile karakola götürülürken, olayın karşılıklı anlaşmazlıktan kaynaklandığını ve birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söylediler. Kavga nedeniyle pist başından geri dönen uçak ise bir saat rötarla 11.20\'de Bordum seferini yapmak üzere Atatürk Havalimanı\'ndan havalandı.

UÇAKTAKİ TURİSTLER ŞAŞIRDI

Yaşananları anlatan Mehmet Tulunay , kavga ettiği kişinin \"Kadını nasıl öpersin, burası uçak\" sözü üzerine şaşkınlık yaşadıklarını belirterek \"Eşim oluyor, size ne deyince ikinci kez müdahale oldu, gerginlik yaşandı. Müdahalesini sürdürünce, ikimiz de ayağa kalktık. Araya diğer yolcular girerek adama tepki gösterdi. Uçak tam kalkacağı sırada meydana gelen olayda, uçak karışınca pilot motorları durdurup emniyet güçlerini çağırdı. Uçağa gelen polisi gören adam, yolcuların da tepkisinin büyümesi üzerine özür diledi, alttan almaya başladı. Biz de uçak daha fazla yoldan kalmasın, gecikme olmasın diyerek eşimle sinir içerisinde uçağı terk edip indik. Şu anda İstanbul\'dayız. Bugün akşam Bodrum\'a döneceğim. 20 yıldır turizm sektörünün içindeyim ne ben ne eşim böyle bir olaya tanık olmadık, yaşamadık. Uçakta ayrıca turistler de vardı. Bu tür insanlar ne yazık ki ülkemizin imajını en başta zedeleyen insanlar. Hem bize yapılan davranıştan hem de bizimle ilgili bir gecikmeden dolayı üzgünüz, diğer yolculardan da özür dileriz. Ancak bizim elimizde olan bir şey değildi\" dedi.

Tulunay, şikayetçi olmadığı için, yaşananlarla ilgili yasal işlem yapılmadığını belirtti. Tulunay, kendileriyle tartışan kişinin ise yolcuların tepkileri üzerine polis tarafından uçaktan indirildiğini söyledi.

