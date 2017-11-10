DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1 - UYSAL: EMİNÖNÜ-EYÜPSULTAN-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTINI 2018 SONUNDA BİTİRMEYİ PLANLIYORUZ

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay hattının 2018 yılı sonunda bitirmeyi planladıklarını açıkladı. Eyüpsultan Belediyesi\'ni ziyaret eden ve ilçenin sorunlarını dinleyen Uysal, devam eden ulaşım projelerinden biri olan Eminönü- Eyüpsultan- Alibeyköy tramvay hattının inşaatıyla ilgili bilgi vermek için Şehir Hatları Eyüpsultan İskelesi önünde bir açıklama yaptı.

HALİÇ KIYISINDAN KAZIKLI YOLLARLA GEÇİLECEK

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay hattının ihalesinin tamamlandığını inşaat çalışmalarına başlandığını açıklayan Uysa, \"Geçiş güzergahlarında Haliç içerisinde fore kazıkların üzerinden geçecek yol bölümleri de var. Onlarda bir aksama olmazsa, 2018 sonu itibariyle bitirmeyi planlıyoruz\" dedi.

EYÜPSULTAN ZİYARETLERİNİ RAHATLATACAK

Tramvay hattının açılmasının önemli bir ulaşım probleminin çözeceğini söyleyen Uysal, \"Bütün Türkiye\'den, sadece Türkiye\'den değil, bütün İslam dünyasından, Eyüpsultan hazretlerini ziyarete gelenler var. İstanbul içerisinden Eyüp Cami\'ne günlük gelenler çok fazla miktarda var\" diyerek hattın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını vurguladı.

EYÜPSULTAN MEYDANINA DÜZENLEME

Eyüpsultan\'ın tarihi meydanında da düzenleme yapılacağını söyleyen Uysal, \"Oranın tamamen sıfırdan planlanması, hatta hatta Kültür Bakanlığımız ile istişareli bir şekilde, Eyüp Camii ve çevresinin tamamen aslına uygun, tarihi dokusunu bozmadan neler yapılabilir onları konuştuk. Kısa bir süre sonra meydan düzenlemesinden sonra bölge bir çekim merkezi olacak diye düşünüyoruz\" dedi.

ALİBEYKÖY\'E TÜNEL

Alibeyköy\'de yaşanan trafik sıkışıklığına da tedbir alacaklarını söyleyen İBB Başkanı Mevlüt Uysal yeni bir tünelin yapılacağını söyledi. Uysal, \"Alibeyköy Merkez trafiğine girmeden, oradan bir tünelle hemen arka yola geçme, Silahdarağa\'dan Vardar Caddesine geçişle oradaki trafiği de rahatlatmış olacağız\" diye konuştu.

EMİNÖNÜ-EYÜPSULTAN-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI

10.10 KM uzunluğunda olacak Eminönü- Eyüpsultan- Alibeyköy Tramvay hattında 14 istasyon olacak. Günlük 114 bin yolcu kapasiteli hattın diğer raylı sistemlerle de entegre olacak. Hatla birlikte Eminönü-Alibeyköy arasının 15 dakikaya inmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Başkan Uysal\'ın açıklamaları

- Detaylar

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- (ek görüntüyle)

2 - PARASINI ALAMAYINCA ÖNCE DÖVÜP SONRA BİR EVE KAPATMIŞ

Haber: Ali AKSOYER - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul\'da medikal şirketi sahibi Y.S. ihalelerde yardımcı olması için para verdiği, Diyarbakır\'da bir hastanede teknisyen olarak çalışan M.T.\'yi kaçırıp dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Kaçırılan M.T. yolda arkadaşına \"Beni kaçırıyorlar kurtarın\" diye mesaj atınca kurtarıldı. Ancak yediği dayağın etkisiyle beyin kanaması teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili 6 kişi yakalandı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturulan olay polis kayıtlarına göre şöyle meydana geldi:

Medikal şirketi sahibi Y.S. (39) iki yıl önce medikal cihaz ihalesine girmek için Diyarbakır\'a gitti. Burada bir hastanede elektronik cihazlar teknisyeni olan M.T. (36) ile tanıştı. Y.S. ve M.T. arkadaş oldu. Y.S. M.T.\'nin çalıştığı hastanenin medikal cihaz ihalelerine girmek istediğini söyleyince M.T. yardımcı olabileceğini söyledi. Teknisyen M.T, ihaleler konusunda yetkinin kendisinde olduğunu belirtince Y.S. ihalelere girmesi için ona para vermeye başladı. M.T.\'ye toplamda 800 bin lira parayı ödeyen Y.S. bir türlü ihalelerle ilgili gelişme olmadığını öğrenince M.T.\'yi arayarak parasını istedi. Teknisyen M.T., ihalelerle ilgili sorun olduğunu söyleyerek Y.S.\'yi sürekli erteledi. Parayı ödemesine rağmen ihaleleri alamayan işadamı Y.S. Diyarbakır\'a giderek hastane başkehimiyle görüşmek istedi. Diyarbakır\'a giden Y.S. orada M.T.\'yle buluştu. M.T. parayı İstanbul\'da ödeyeceğini söyleyerek Y.S.\'yi, birlikte İstanbul\'da dönmeye ikna etti. Y.S. ve M.T. birlikte İstanbul\'a döndü. İkili, Y.S.\'nin Bahçelievler\'deki medikal şirketine gitti. M.T.\'nin vaadinin doğru olup olmadığını öğrenmek için Y.S. banka hesabını kontrol etti. Hesaba 100 bin TL geldiğini gören Y.S. önce adamlarıyla birlikte M.T.\'yi dövdü. Daha sonra bir rezidanst daireye götürerek kapattı.

ARKADAŞINI MESAJ ATINCA POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bu sırada bir fırsatını bulan M.T. bir arkadaşına \"Beni kaçırıyorlar. Galiba öldürecekler, kurtarın\" yazılı bir mesaj attı. Arkadaşının polise haber vermesi üzerine başlayan operasyonda polis Küçükçekmece\'de bir rezidans dairesine yaptğı operasyonda kaçırılan M.T.\'yi kurtardı.

REHİNE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Gasp Büro Amirliği, Rehine Kurtarma ve Müzakare timlerinin kurtardığı yediği dayağın ardından yarı baygın bir halde bulunduğu ve beyin kanaması teşhisiyle tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili işadamı Y.S. ile birlikte biri kadın toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.S. polise verdiği ifadesinde alacağını tahsil etmeye çalıştığını söyledi. Şüpheli Y.S. ile birlikte gözaltına alınan G.A. (33), S.T. (31) M.A. (27), H.Y. ve kız arkadaşı Ü.Y. Gasp Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelililerin rezidansa girişi (güvenlik kamerası)

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

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3 - AVCILAR\'DAKİ YANGINLA İLGİLİ İGDAŞ\'TAN AÇIKLAMA

İstanbul DHA

Avcılar\'da doğalgaz borusundaki yangınla ilgili İGDAŞ\'tan yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, \"Bugün öğlen saatlerinde, Avcılar Gümüşpala Mahallesi, Yelpaze Sokak, Doğu Apartmanı önünde bir altyapı kuruluşunun yaptığı çalışması esnasında doğalgaz hattına zarar verilmiş ve yangın çıkmasına sebep olmuştur. Çıkan yangından bir araç ve sokaktaki bazı evler de etkilenmiştir. 187 Doğalgaz Acil Merkezine gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında meydana gelen hasarın giderilmesinin ardından, bölgeye en kısa sürede yeniden doğalgaz verilecektir\" denildi.

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4 - İSTİNAF MAHKEMESİ, BERATCAN KARAKÜTÜK\'ÜN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET KARARINI ONADI



Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, Kartal\'da kaybolduktan sonra Tuzla\'da ormanlık alanda cesedi bulunan 10 yaşındaki Beratcan Karakütük\'ü öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Ersin Kaşıkçı hakkındaki kararı onadı. \"Öz oğlunu öldürmeye azmettirme\" suçundan yargılanan anne Türkan Karakütük hakkındaki beraat kararı da usül ve yasaya uygun bularak onandı.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 10 yaşındaki Beratcan Karakütük\'ün öldürülmesine ilişkin, \"Ersin Kaşıkçı\'ya, \"Çocuğun kasten öldürülmesi\" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan verdiği 6 yıl hapis cezasına ilişkin kararı ile anne Türkan Karakütük\'ün, \"Beratcan Karakütük\'ün öldürülmesine azmettirme\" suçundan beraatine ilişkin kararı, sanık Ersin Kaşıkçı ve Beratcan Karakütük\'ün babası Ergün Karakütük tarafından İstinaf Mahkemesi\'ne taşındı.



İSTİNAF YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONADI

Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yerel mahkemenin kararını usül ve yasaya uygun bularak onadı. Mehmet Selçuk başkanlığında toplanan 1. Ceza Dairesi, sanıklardan Türkan Karakütük hakkında, \"Öz oğlu Beratcan Karakütük\'ün öldürülmesine azmettirme\" suçundan beraat kararı verildiğini, Ergün Karakütük\'ün bu kararı yasaya uygun bulmayarak bozulması istemiyle istinaf başvurusunda bulunduğunu hatırlattı. Daire, yerel mahkemece Türkan Karakütük hakkında kurulan hükmün usül yasaya uygun olduğunu belirterek, Ergün Karakütük\'ün istinaf talebinin esastan reddine, yerel mahkemenin kararının onanmasına hükmetti.

Sanık Ersin Kaşıkçı ve avukatı tarafından sanık Ersin Kaşıkçı aleyhine kurulan hükmün istinaf edildiği hatırlatan 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanık hakkında kurulan bu hükmün usül ve yasaya uygun olduğuna karar vererek, Ersin Kaşıkçı ve avukatının bu yöndeki istinaf talebinin esastan reddine, yerel mahkemenin kararının onanmasına hükmetti.



Görüntü Dökümü:

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- Olayın arşiv görüntüleri

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5 - ORSAM BAŞKANI SERBEST BIRAKILDI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş\'ın, geçen hafta sevk edildiği savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 Ekim\'de Ankara\'daki evinde gözaltına alınan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Şaban Kardaş\'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından geçen hafta soruşturmayı yürüten savcılık tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

KAVALA İLE AYNI SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kardaş, 18 Ekim\'de Atatürk Havalimanı\'nda gözaltına alınan ve 1 Ekim\'de çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iş adamı Osman Kavala\'nın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

ABD KONSOLUSLUK ÇALIŞANI METİN TOPUZ DA AYNI SORUŞTURMADA...

Aynı soruşturmada, ABD Konsolosluk görevlisi Metin Topuz ve N.M.C ile MİT tırları dosyasının sanıklarından Bayram Andaç ve Muharrem Gözüküçük\'ün de yer aldığı belirtilmişti. N.M.C\'nin gözaltına alınan eşi ve kızı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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6 - ŞİLE LİMANINDA ACILI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Şile açıklarında batan geminin kayıp personeli Vedat Odabaşı ve Engin Selçuk\'un arama çalışmaları sürerken, yakınlarının Şile Limanı\'nda bekleyişleri devam ediyor.

Öğlen saatlerinde çalışmalar hakkında aile yakınlarına bilgi veren Şile Kaymakamı Salih Yüce gemide çalışmaların sürdüğünü ve makine dairesinde saç kesimlerinin devam ettiğini söyledi.

Arama çalışmaları devam eden Engin Selçuk\'un babası, \"Dünyam yıkıldı, bir tek çocuğum var\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Aileler bekleyiş detayları

- Engin Selçuk\'un babasının açıklaması

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7 - PAZAR GÜNÜ İSTANBUL\'DA BU YOLLAR KAPALI

İstanbul DHA

İstanbul\'da pazar günü düzenlenecek 39.Vodafone Maratonu nedeniyle saat 04.00\'den itibaren birçok yol trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada kapatılacak yollar şöyle belirtildi:

FATİH CİVARI

1- Kadir Has Caddesi Unkapanı köprüsü altından Eminönü istikametine akım verilmeyecek,

2- Unkapanı Köprüsü Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak,

3- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu),

4- Cemil Birsel Caddesi,

5- Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacak),

6- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),

7- Ankara Caddesi,

8- Araba Vapurları girişleri,

9- Gülhane Parkı sahil alt girişleri,

10- Ayasofya Meydan

11- Alemdar Caddesi

12- At Meydanı Caddesi,

13- Divanyolu Caddesi,

14- Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

15- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

16- Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

17- Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı,

18- Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesinden itibaren kapatılacak),

19- Langa Bostan Sokak,

20- Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası),

21- Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)

22- Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır.

23- Unkapanı köprüden Havuzlu Kavşak arasındaki Sahil Yolu komple çift yönlü kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR

1-Atatürk Bulvarı,

2-Fevzipaşa Caddesi,

3-Yavuz Selim Caddesi

4-Şehzadebaşı Caddesi,

5-Vezneciler Caddesi,

6-Kadırga Liman Caddesi,

7-Türkeli Caddesi,

8-Vatan Caddesi,

9-Millet Caddesi,

10-Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı,

11-Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri

BEYOĞLU CİVARI

1- Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır.)

2- Metrobüs durakları (Beşiktaş istikameti)

3- ATV önü - Hoş Sohbet Sokak ve civarı

4- Merkez Komutanlığı ışıklar

5- Opel Gerçek önü

6- Sait Çiftçi Köprü katılımı (E-5 Güney katılım)

7- Sabancı Lisesi önü

8- Yıldız ışıklar

9- Akdoğan Sokak girişi

10- Ressam Hamdibey Sokak

11- Bostancı Veli Sokak

12- Abbasağa Sokak

13- Hasfırın Sokak

14- Serencebey Sokak

15- Ortaköy dönüşleri

16- Beşiktaş Meydan

17- Vestel ışıklar

18- Palangalar ışıklar

19- Ortaköy Meydan

20- Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri

21- Mete kavşağı

22- Gümüş Caddebaşı ( Taksim)

23- Gümüş suyundan toprak yola iniş

24- Dolmabahçe ışıklar

25- Kahve Dünyası önü (Setüstü gelişi)

26- Akyol Cadde başı

27- Meclis-i Mebusan yokuşu başı

28- Aydilimi pastanesi yanı

29- Kabataş ışıklar

30- Fındıklı ışıklar

31- Deniz liman çıkışı

32- Salı Pazarı ışıklar

33- Boğazkesen Cadde gelişi

34- Boğazkesen ışıklar

35- Tophane ışıklar

36- Nargileciler çıkışı

37- Revani Sokak gelişi

38- Kemeraltı ışıklar

39- Karaköy meydan

40- Perşembe pazarı ışıklar

41- Azap kapıdan Tarlabaşına mecburi istikamet

42- Kardeşim Sokak

43- Kasımpaşa\'dan Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek)

44- Perşembe pazarından Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek)

45- Şişhane meydandan bankalar cadde girişi

46 - Tarlabaşından perşembe pazarına giriş

47- Şişhane ışıklardan Kasımpaşa\'ya mecburi yön

48- Kasımpaşa\'dan Unkapanı köprü ayrımı

49- Perşembe pazarından Unkapanı köprü ayrımı

ALTERNATİF YOLLAR

1- Ortaköy istikametinden gelenler- eski yıldız caddesi Barbaros Bulvarına yönlendirilecek,

2- Gümüşsuyu Caddesinden gelenler- Miralay Şefik Bey Sokaktan Divan kavşağına yönlendirilecek,

3- Mete kavşağından gelenler - Divan Kavşağına yönlendirilecek

4- Balmumcudan gelenler- merkez komutanlığından ters istikamete tekrar Balmumcuya verilecek,

5- Dolmabahçe ve Sütlüce tünellerini kullanacak olanlar - Şişli Bomonti Akar Caddesine yönlendirilecek

6- Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi trafiğe açık.

ANADOLU YAKASI

1- Kısıklı caddesinden (Altunizade Köprü üstünden) D-100 kuzey-güney katılım,

2- Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu güney katılım,

3- Mahir iz Caddesinden (Altunizade Köprü Üzerinden) D-100 kuzey-güney katılım,

4- Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım,

5- Beylerbeyi Abdullahağa Caddesinden Boğaziçi Köprüsü kuzeye katılım,

6- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım,

7- Şile Yolu Kuzey Libadiye Kavşaktan Vecdi Diker Tünel istikameti trafiğe kapatılacak.

8- Avrasya Tüneli Asya Yakası Girişi

ALTERNATİF YOLLAR

1- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

2- Yavuz Sultan Selim Köprüsü

3- D-100 Karayolu

4- Nuhkuyusu Caddesi

5- Kısıklı Caddesi

ÇEVRE YOLLARI

1- Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\' ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecek)

2- Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecek)

3- Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecek)

4- Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecek)

5- Kuzey tem katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecek)

ALTERNATİF YOLLAR

1- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü kullanacak tüm sürücüler bahse konu kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirilecek.

Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 12 Kasım 2017 Pazar günü saat: 04.00\'de Avrasya Tüneli ise saat: 06.00\'da her iki yönde trafiğe kapatılacak ve en son geçen yarışmacının ardından kademeli olarak trafiğe açılacak.



