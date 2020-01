DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- İBB BAŞKANI UYSAL: MECBUR KALDIĞIMIZ ZAMAN YAPIYORUZ

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,

\"(Denize kazık çakılması) Denizlere doğru açılmak veya genişlemek çok tasvip etmediğimiz birşey olsa bile mecbur kaldığımız zaman da yapıyoruz\"

\"(Üsküdar Meydan Düzenlemesi Çalışması) Eski haliyle yeterli olmadığı için büyükşehir belediyemiz burada bir çalışma başlattı. Görüldüğü gibi denize kazıklar çakarak biraz genişleme var. Denizden yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alan oluşturuldu.\"

\" Şu anda meydanın hemen altındaki yağmur suyu hatlarının tamamı bitirilmiş olmakla birlikte yukarıdan gelen yağmur suyu hatlarında sıkıntılar olduğu için yüzeyden meydana kadar inebiliyor. Meydan düzenleme çalışmaları bitmeden o konuyu bitirmiş olacağız\"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar\'da yağmur sularıyla kara ile denizin birleşmesine neden olan o görüntülerin tekrar yaşanmaması için çalışma yaptıklarını belirterek, \"Bundan sonraki süreçte Üsküdar Meydanı(Meydan Düzenleme Projesi) bittiği zaman, yağmur yağdığında vatandaşlarımızın eskisi gibi tedirgin olacağı, rahatsızlık yaşayacağı bir durum olmayacaktır\" dedi.

Mevlüt Uysal, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile birlikte Üsküdar\'da yapımı devam eden Üsküdar Meydan Düzenlemesi çalışmasının yapıldığı şantiye alanına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bir süre çalışmaları yerinde izleyen Başkan Uysal daha sonra bir basın açıklaması yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelişinin bir ay olduğunu anımsatan Uysal, bu süre zarfından İstanbul\'da yapımı devam eden projelerle ilgili brifing aldığını kaydetti. Bundan sonra ilçelerdeki projeleri yerinde ziyaret edeceğini kaydeden Uysal,bu kapsamda ilk ziyaretini Üsküdar\'dan başlattığını vurguladı.

Mevlüt Uysal, Üsküdar Meydanı\'nda uzun süredir hep çalışmalar olduğunu söyleyerek, \"Marmaray uzun bir süre önce tamamlandı. Üsküdar-Ümraniye metro hattı bitmek üzere. Tahmin ediyorum önümüzdeki bir ay içerisinde açılışını yapmış oluruz. Arkasından da bu meydanın düzenleme çalışmaları tamamlanacak\" diye konuştu.



\"DENİZLERE DOĞRU GENİŞLEMEYİ ÇOK TASVİP ETMİYORUZ\"

Üsküdar Meydan Düzenleme projesiyle ilgili bilgiler veren Başkan Uysal, \"Eski haliyle yeterli olmadığımız için büyükşehir belediyemiz burada bir çalışma başlattı. Görüldüğü gibi denize kazıklar çakarak biraz genişleme var. Denizden yaklaşık 12 bin metrekarelik bir alan oluşturuldu. Yoğun bir sirkülasyon mecburen geniş bir meydan ihtiyacını doğurmuştur. Denizlere doğru açılmak veya genişlemek çok tasvip etmediğimiz birşey olsa bile mecbur kaldığımız zaman da yapıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"ÜSKÜDAR MEYDANDAN HAREM\'E VE BEYLERBEYİ\'NE KADAR KAPSAYACAK\"

Projenin yapımına karşı çıkılmasıyla ilgili bazı tartışmaların yaşandığını hatırlatan Mevlüt Uysal, denize doğru genişlemenin bir zorunluluk olduğunu proje kapsamında Üsküdar Meydan\'dan Harem\'e ve Beylerbeyi Sarayı\'na kadar kapsayacağını dile getirdi. Uysal, \"Düzenleme bittikten sonra vatandaşlarımız meydandan Harem yönüne Beylerbeyi\'ne doğru rahat bir şekilde gidip gelebileceği, akşam çocuklarıyla birlikte gezebileceği bir şekil alması gerekiyor\" şeklinde konuştu.

Başkan Mevlüt Uysal, meydan düzenlemesinin 2018\'in Nisan-Mayıs aylarına kadar tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

Mevlüt Uysal, bir gazetecinin projenin tamamlanmasıyla birlikte yağmur yağışlarının neden olduğu Üsküdar sahilinde kara ile denizin birleştiği o görüntülerin tekrar yaşanıp yaşanmamasına ilişkin sorusunu yanıtladı.

DENİZ İLE KARANIN BİRLEŞMESİ

Deniz ile karanın birleşmesinin yağmur suyu hatlarının işlememesi nedeniyle yaşandığını kaydeden Uysal, İSKİ\'nin bununla ilgili çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Uysal, \"Şu anda meydanın hemen altındaki yağmur suyu hatlarının tamamı bitirilmiş olmakla birlikte yukarıdan gelen yağmur suyu hatlarında sıkıntılar olduğu için yüzeyden meydana kadar inebiliyor. Meydan düzenleme çalışmaları bitmeden o konuyu bitirmiş olacağız\" dedi.

\"VATANDAŞLARIMIZ RAHATSIZLIK YAŞAMAYACAK\"

Yukarılardan gelen yağmur sularını yönelik birkaç çalışma modeli olduğunu ifade eden Başkan Uysal, \"İSKİ belki yukarılardan bu sorunu kolektör ile çözmek veyahut belediye binamızın oralardan Harem tarafına tünel ile geçişini sağlayarak bir çözüm bulmuş olacağız. Bundan sonraki süreçte Üsküdar Meydanı bittiği zaman yağmur yağdığında vatandaşlarımız eskisi gibi tedirgin olacağı, rahatsızlık yaşayacağı bir durum olmayacaktır\" şeklinde konuştu.

2- İKİ HAFRİYAT KAMYONU ÇARPIŞTI: YARALI SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI

* Yarım saatlik çalışma sonucu kurtarılan sürücü, yürüyerek ambulansa gitti

Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Kemerburgaz yol ayrımında iki hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre , Nami Sarı\'nın kullandığı hafriyat kamyonunun önünde seyreden cip kavşakta yolu şaşırınca ani fren yaptı. Bunun üzerine Nami Sarı da fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu duramayarak Sarı\'nın kullandığı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin Kurt sürücü bölümünde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı sürücü yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hafriyat kamyonundan yürüyerek çıkan Hüseyin Kurt, tedbir amaçlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayı haber alan Hüseyin Kurt\'un kamyoncu arkadaşları da olay yerine geldi.Arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen kamyoncular rahat bir nefes aldı. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Yusuf Atmaca ,\"Önünde seyreden cip yolu şaşırarak durmuş. Arkadan gelen hafriyat kamyonları da duramayarak birbirlerine vurmuş. Cip durmayarak yoluna devam etmiş. Polis olay yerinden kaçan aracı araştırıyor. Arkadaşımızın durumu iyi tedbir amaçlı hastaneye gitti\" dedi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yaşanan kaza nedeniyle Okmeydanı Hasdal istikametinde uzun araç ve kamyon trafiği oluştu. Trafik kontrollü olarak veriliyor.

3- BAŞAKŞEHİR\'DE KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN

Başakşehir\'de bulunan AYKOSAN sanayi sitesindeki bir iş yerinin kağıt deposunda yangın çıktı. Çalışanlar iş yerini boşaltarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine İkitelli, Başakşehir, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiyenin duman tahliyesi devam ediyor. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

4- MANOLYA ONUR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden eski Türkiye Güzeli Manolya Onur, Bebek Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul\'daki evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası acil olarak hastaneye kaldırılan ve bir süre yoğun bakımda gören tedavi gören Manolya Onur dün akşam hayatını kaybetti. Ünlü isimler Manolya Onur\'a son görevlerini yerine getirmek için Bebek Camii\'ne geldi. Manolya Onur\'un sevgilisi Can Bozok ve kızı Prenses Nilüfer Elif Jah tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

Can Bozok yaptığı açıklamada, \"Ben hayat arkadaşımı, sırdaşımı, dostumu kaybettim. Her zaman hayatımızın içindeydi . Çok üzgünüz bu duyguların tarifi yok\" dedi. Cenazeye katılan Oya başar ise \" Çok genç öldü. .Mekanı cennet olsun. Onu çok seviyorduk\" diye konuştu.

Onur için cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Onur\'un cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu mezarlığına götürüldü.

MANOLYA ONUR KİMDİR?

1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur, 1955 yılında doğdu. Son Osmanlı halifesi Abdülmecid\'in torunu Haydarabad Nizamı Mukarram Bereket Şah (84) ile 1990\'da evlenip, 1994\'te boşandı. Bu evlilikten Prenses Nilüfer Jah (Şah) (25) doğdu. Manolya Onur bir dönem eski eşinden 5 milyon dolar tazminat kazandığı haberleriyle de gündeme gelmişti.

5- 118 KİLOLUK DEV MASTİF FUARIN İLGİ ODAĞI OLDU



PETZOO Uluslrarası Evcil Hayvan Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı İstanbul Fuar Merkezi\'nde başladı. 26 Ekim-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul ziyaretine açık olacak fuarda özellikle köpek ırklarının katıldığı güzellik yarışmaları da düzenleniyor.

Fuarda en ilgi çeken köpeklerden biri ise 118 kilogram ağırlığa sahip olan Ardent isimli dev İngiliz Mastifi oldu. Türkiye\'de 10 tane bulununan ve Cem Çelik tarafından uluslararası yarışmalara da götürülen dev mastif için ziyaretçiler fotoğraf sırasına girdi. İzmir\'de Guardia Turca adı altında mastif ırkları yetiştiren Cem Çelik, Ardent\'in yavrularının 2 bin ile 2 bin 500 Euro arasında fiyatı olduğunu kendisine ise 50 bin Euro teklif edildiğini ama satmadığını söyledi. Çelik \" Biz Mastif yetiştiriyoruz. Mastiflerin özelliği dünyanın en eski köpekleri olması. Bozulmadan kendilerini bugünlere getirmiş olmaları ve pek çok köpeğin ırkının atası olması. Doğal seleksiyon ile gelişmiş insan müdahalesi ile gelişmemiş. Evdeki çocuklara karşı ev sakinlerine karşı koruyuculuğu çok daha gelişmiş hayvanlar. Cüsse olarak çok büyüktürler, güçlüdürler. Eve ve insanlara karşı sadıktırlar. Türkiye\'de pek tanınmıyor ama zaman içinde insanlar Mastif ile tanışınca özeliklerini ve üstünlüklerini göreceklerdir. Şu anda İngiliz, Fransız, Kanarya Mastif\'i var. Mastifler, şehir yaşamına en uyumlu köpeklerdir. Bahçeli evler için de uygundur. \"dedi.

