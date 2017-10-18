DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- D-100\'DE KAZA; TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ (1)

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Çağlayan Mevkii Kadıköy istikametinde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili görüntüler

18.10.2017 - 16.13 Haber Kodu : 171018163

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(ÖZEL)

2- SİLİNDİR, YOL YENİLEME ÇALIŞMASI SIRASINDA ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Maltepe\'de asfalt yenileme çalışması sırasında silindir aniden alev aldı. İş makinesi birkaç dakika içinde alev topuna döndü. Bu anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSFALT) ekiplerinin bugün Maltepe\'de bir sokakta saat 15.00\'de asfalt yenileme çalışması yaptığı sırada, silindir bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler dakikalar içinde iş makinesini tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Silindir tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın ve iş makinesinden sızan yağ nedeniyle de asfalt zarar gördü. Silindirin alev alev yanma anı ise bir amatör kamera tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan iş makinesi

-Sokaktan detay

-Asfalt çalışması

-İtfaiye

-Vatandaşlar

-Söndürme çalışmaları

-Kullanılamaz hale gelen makine

-Genel ve detay

18.10.2017 - 16.15 Haber Kodu : 171018166

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3- CELAL ADAN\'DAN AHMET DAVUTOĞLU\'NA SERT ELEŞTİRİ

* MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan,

\" \'15 gün sonra Suriye\'de namaz kılacağız\' diyen bir başbakan, o gün uyguladığı politikaların tamamen yok olduğu ortamda bile çıkıp genel başkana dil uzatıyor\"

\" (Müftülerin nikah kıyması) İsteyen müftüye kıydırsın isteyen memura kıydırsın\"

Haber-Kamera: Enver ALAS , İstanbul / DHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, partisinin Şişli İlçe Başkanlığı tarafından Beşiktaş\'ta bir otelde düzenlenen \'Mahalle Muhtarları İstişare Toplantısı\'na katıldı.

Burada konuşan Celal Adan, PKK terör örgütü başta olmak üzere Suriye ve Irak konularında iktidara yönelik geçmişte yaptıkları uyarıları hatırlatarak bugün yaşananların kendilerini haklı çıkardığını söyledi. Adan, \"Biz haklı çıktık sevincini yaşamıyoruz. Çünkü her haklı çıktığımız hadisenin arkasında Türkiye\'nin bir sürü kaybının olduğunu görüyoruz. Oradaki boşluklar, zaafiyetler Türkiye\'ye çok büyük zararlar verdi\" diye konuştu. Eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yaşanan, karşılıklı yapılan açıklamalara değinen Adan, \"İşte dün hayasızca ve ahlaksızca, genel başkana karşı eski bir başbakan tavır koyuyor. Bir kere ar damarı çatlamış onun. \'15 gün sonra Suriye\'de namaz kılacağız\' diyen bir başbakan, o gün uyguladığı politikaların tamamen yok olduğu ortamda bile çıkıp genel başkana dil uzatıyor\" dedi.

\"O POLİTİKALARDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK OLMUŞTUR\"

MHP\'nin istikrar ve devletin kuruluş iradesi adına bugün sigorta vazifesi yaptığını söyleyen Adan, \"Suriye\'deki kargaşa başladığında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey, bu kargaşadan uzak durulması gerektiğini söyledi. Ancak muhtemeldir ki bizim sınıra dayanma olacak, bunun için de biz, \'Afrin\'den Kandil\'e kadar bir güvenlik konsepti oluşturalım ve gelen vatandaşların orada güvencelerini sağlayalım\' dedik. Türkiye\'de eski bir Başbakan, \'yüz bin kişi alacağız\' dedi. Bugün 3 milyona yakın Suriyeli bizim ülkemizde. Bu nedenle o politikalarda büyük değişiklik olmuştur, doğru da olmuştur. Bugün Türkiye\'nin Suriye ve Irak\'ta verdiği mücadele çok onurlu bir mücadeledir\" diye konuştu.

KUZEY IRAK\'TAKİ REFERANDUM

Celal Adan konuşmasında Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından gerçekleştirilen referandum ile Irak merkezi hükümetiyle Kuzey Irak yönetimi arasında Kerkük\'te yaşanan gelişmeler üzerine değerlendirmelerde de bulundu.

\"Referanduma en sert tepkiyi koyduk\" diyen Celal Adan, \"Lozan\'da oluşmuş olan hukuka dayanarak eğer Irak\'ın birliği ve toprak bütünlüğü bozulursa ve şartlar oluşursa \'Kerkük bizimdir\' dedik ve ona bir plaka koyduk. Buna itiraz edenler oldu hatta Barzani\'ye devlet muamelesi yapmaya kalkanlar oldu. Dünyanın en vahşi en alçak örgütlerinden bir tanesi olan IŞİD, Musul\'a 100 kişi gönderdi, peşmerge silahlarını bırakıp kaçıp gitti. Dün de aynı manzarayla karşılaştık\" ifadelerini kullandı.

\"PEŞMERGEDEN DAHA ÇABUK KAÇACAK OLAN PYD\'DİR\"

Adan, \"Biz, bir ve beraber olursak silahlarını bırakıp kaçan peşmerge, peşmergeden daha çabuk kaçacak olan PYD\'dir. Geçenlerde gittik gördük. O bölgeyi temizledik. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Türk milletinin oluşturacağı meşru gücün karşısında bu alçaklar duramaz. Yakın coğrafyamızda zalimler, alçaklar var. Milleti birbirine kırdırmak için çaba sarfedenler, mezhep çatışması çıkarmak isteyenler var.

Bu kadar adaletsizliğin üzerinden bir değer yaratmaları mümkün değil\" şeklinde konuştu.

\"İSTEYEN MÜFTÜYE İSTEYEN MEMURA KIYDIRSIN\"

Celal Adan, konuşmasının ardından toplantıya katılan muhtarların çeşitli konulara ilişkin sorunlarını ve görüşlerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Şişli Merkez Mahallesi Muhtarı Gönül Yılmaz tarafından Adan\'a müftülerin nikah kıymasına ilişkin görüşleri soruldu. Adan, \"Biz siyasilerin en fazla görülmek istendiği yerler düğünler ve cenazelerdir. Vatandaş düğününe davet eder. Düğünlere gidiyoruz, \'Beşiktaş Belediyesi\'nin verdiği yetkiye dayanarak\' deyip nikah kıyıyor. Buna bir itiraz yok ve bu devam ediyor. Biri de diyor ki, \'müftü kıysın\'. Müftü de kıysın yani ne olacak. İsteyen müftüye kıydırsın isteyen memura kıydırsın\" dedi.

Toplantıya MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş ile birlikte katılan Celal Adan, programın ardından muhtarlarla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Celal Adan\'ın muhtarlarla bir araya gelmesi

-Toplantıya katılan muhtarlar

-Celal Adan\'ın konuşması

-Muhtarların sorusu

-Bir muhtarın müftülerin nikah kıyacak olmasıyla ilgili sorusu

-Adan\'ın cevabı

-Toplu fotoğraf

-Genel ve detaylar

18.10.2017 - 14.20 Haber Kodu : 171018113_

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4- GÜL VE DAVUTOĞLU CENAZEYE KATILDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

Eski Eminönü Belediye Başkanı Lütfi Kibiroğlu\'nun cenaze törenine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu da katıldı.

70 yaşında hayatını kaybeden eski Eminönü Belediye Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Lütfi Kibiroğlu için Fatih Camii\'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı. Taziyeleri, Kibiroğlu\'nun oğlu Fatih Kibiroğlu, Kızı Necmiye Ünlü, Damadı Sami Ünlü kabul etti. Cenaze namazı başlamadan önce safta bekleyen Devlet Eski Bakanlarından Hasan Aksay fenalaştı. Aksay\'a namaz için bekleyenler yardım ederek dışarı çıkardı. Cenaze namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Eski Üyesi Nedim Urhan kıldırdı. Cenaze törenin ardından Lütfi Kibiroğlu, Merkezefendi Mezarlığı\'na defnedildi.

Görüntü dökümü:

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-Oğlu ve damadının taziyeleri kabul etmesi

-Cenazeden detaylar

-Davutoğlu\'nun gelişi

-Gül\'ün gelişi

-Karamollaoğlu\'nun gelişi

-Cenaze namazı

-Helallik alınması

-Cenazenin omuzlara alınması

-Genel ve detaylar

18.10.2017 - 14.59 Haber Kodu : 171018125_

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5- TBMM KORUMA DAİRE BAŞKANLIĞI ESKİ İSTANBUL ŞUBE MÜDÜRÜ MURAT ÖZEN\'E 30 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

TBMM Koruma Daire Başkanlığı Eski İstanbul Şube Müdürü Murat Özen ve nöbetçi amir Yalçın Zenginoğlu hakkında, 15 Temmuz\'da personele, darbeci askerlere direnmemeleri yönünde talimat verdikleri iddiasıyla, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme\" suçundan 22,5 yıldan 30\'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, 19 Haziran 2017\'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan TBMM Koruma Daire Başkanlığı Eski İstanbul Şube Müdürü Murat Özen ile darbe girişimi gecesi Beylerbeyi Sarayı\'nda nöbetçi amir olan Yalçın Zenginoğlu \"Şüpheli\" olarak yer aldı.

İSTANBUL\'DA 226 POLİSTEN SORUMLU

İddianamede Şube Müdür olan Murat Özen\'in İstanbul\'da 226 emniyet personelinden sorumlu olduğu ancak, darbecilere direnmek için kendisinden talimat bekleyen personele direnmemeleri yönünde talimat verdiği iddia edildi.

\"GEREKİRSE SİLAHLARI VERECEĞİZ\"

İddianamde, Özen\'in saat 22.53\'te sorumluluğunda bulunduğu Dolmabahçe Sarayı\'na gelerek, görevli polislere, \"Genelkurmay Başkanı\'nı rehin almışlar, gelen askere direnmeyeceğiz, direnmeye kalksak buraya asker yığarlar, o yüzden herhangi bir olumsuzlukta beni cağırın, ben konuşurum. Gerekirse silahları vereceğiz\" dediği anlatıldı.

DELİLLERİ KARARTMAYA ÇALIŞTI

İddianamede Özen\'in saat 05.00 sıralarında darbe başarısız olunca, havadaki helikoptere bir el ateş ettiği ancak sonrasında 19 kez ateş etmiş gibi tutanağa geçirdiği, yine personel arasında oluşturulan WhatsApp grubunda talimatı üzerine darbe gecesi görevli polisler Kazım Budak ve Osman Öztürk\'ün yazdığı \"Şube müdürü darbecilere direnilmemesi talimatını verdi\" şeklindeki yazıları da 28 Temmuz günü aynı polislere sildirerek, \"Müdürün talimatını yanlış anladım\" şeklinde tutanak tutturduğu ileri sürüldü.

\"İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜNÜN TALİMATI BİZİ BAĞLAMAZ\"

İddianamade yer alan diğer şüpheli nöbetçi amir Yalçın Zenginoğlu\'nun ise, darbe gecesi gittiği Beylerbeyi Sarayı\'nda görevli polislere, \"Darbeciler gelirse kapıyı kilitler içeride bekleriz. İstanbul Emniyet Müdürü bizi bağlamaz. Biz Milli Saraylar Şube Müdürlüğü\'ne bağlıyız\" diyerek odasına geçerek darbecilere karşı direnilmemesi talimatını verdiği belirtildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede her iki sanık hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etme\" suçundan ayrı ayrı 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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6- D-8 ZİRVESİ NEDENİYLE İSTANBUL\'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İstanbul, (DHA)

D-8 Zirvesi ve Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle yarın ve Cuma günü İstanbul\'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, İstanbul\'da gerçekleştirilecek olan D-8 Zirvesi ve Bakanlar Kurulu Toplantısı nedeniyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında 19.10.2017 günü saat 07.00\'den 20.10.2017 günü etkinlik bitimine kadar İstanbul\'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

- Mete Kavşağı-Adil Baba Kavşağı arası Taşkışla Tünel,

- Bayıldım Altbaş-Adil Baba Kavşağı arası Küçükçiftlik Caddesi,

- Mim Kemal Öke Caddesi (Vali Konağı Caddesinden Adil Baba Kavşağına kadar)

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7- HANZADE DOĞAN BOYNER: ÜLKEMİZ İÇİN DİJİTAL EKONOMİNİN ÖNEMLİ OLDUĞUNA İNANIYORUM

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, \"Ülkemiz için dijital ekonominin önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye\'de bunu hakkıyla yapabilecek bilgi birikiminin, girişimcilik ruhunun olduğuna inanıyorum ve çok parlak görüyorum\" dedi.

Doğan Online ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, \"Webrazzi2017-Summit\" toplantısına katıldı. Boyner, Türkiye\'de internet sektörünün geleceği konusunda, \"Sektörün geleceği beni çok heyecanlandırıyor. Sadece ülkenin temel göstergeleri değil aynı zamanda üniversitelerimize, mühendislik gücümüze güveniyorum. Biz sektörün lideri olarak ekosisteme de yatırım yapıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Ülkemiz için dijital ekonominin önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye\'de bunu hakkıyla yapabilecek bilgi birikiminin, girişimcilik ruhunun olduğuna inanıyorum ve çok parlak görüyorum\" diye konuştu.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİ İLE MÜŞTERİLERİMİZE DEĞER YARATIYORUZ.

Hanzade Doğan Boyner, \"Hepsiburada olarak Türkiye\'de sektörün liderlik bayrağını 15 yıldır gururla taşıyoruz. 8 bin iş ortağımız, Ar-Ge merkezimiz, bölgenin en büyük operasyon merkezlerinden biri olan operasyon merkezimizle, bu sene üzerinde çalıştığımız en önemli konu yapay zekanın iş modelimiz içerisine iyice entegre olması ve kesintisiz teknoloji yatırımlarımız. Hepsiburada olarak önemli bir dönüşüm sürecindeyiz. Yapay zeka teknolojisinin altında büyük veri (big data) yatıyor. Datanın gerçek zamanlı işlenebilmesi, bu datanın farklı kanallardan gelmesi, kendi kendine öğrenen teknolojilerle müşterinin özeline uygun ürünlere ulaşabilmesini sağlamak önemli. Bir iş ortağımızın bir ürününü bir müşterimiz için ön plana çıkartırken diğer bir müşterimizin ihtiyacına göre belki aynı ürünü bir başka iş ortağımızın dan müşterimize sunuyoruz. Çünkü burada teslimat süreleri, uygun fiyat gibi bir çok unsur devreye giriyor. Bunları yaparken belki 10 farklı yerden data toplayarak bakıyoruz ve tüm bunları harmanlıyoruz. Artık kural bazlı statik teknolojiler yetmiyor. Yapay zekayı bu yüzden müşterilerimiz açısından değer yaratacak şekilde kullanıyoruz\" dedi.

Toplantıda Hanzade Doğan Boyner, Webrazzi CEO\'su Arda Kutsal\'ın soruların yanıtladı. Kutsal\'ın Hepsiburada\'nın ürün teslimat kolu olan Hepsiexpress hakkında bilgi sorması üzerine Hanzade Doğan Boyner şunları kaydetti:

\"Geçen sene pilot olarak başladı. Hepsiexpress gerçekten sektör için çok önemli bir dönüm noktası. Bugün itibariyle günde 10 bin adrese gidiyor Hepsiexpress. Önümüzdeki iki çeyrek içerisinde Hepsiexpress\'i diğer iş ortaklarımıza da hizmet verecek şekilde genişletmek istiyoruz. Neden çok önemli? Çünkü Hepsiexpress müşterilerimizin önemli endişelerini ortadan kaldırdı. Randevulu teslimat yapıyor, bu Türkiye\'de bir ilktir. Sadece bugün teslimat değil, bugün teslimatı tabi ki yapıyor, aynı zamanda ertesi güne randevulu teslimatta yapıyor. \'Ürün geldiğinde evde olmazsam\' endişesi ortadan kalkıyor. Eğer isterseniz Hepsiexpress görevlisi sizi

kapıda bekliyor, ürünü istemezseniz iade veriyorsunuz. İade ile ben nasıl uğraşacağım düşüncesini ortadan kaldırıyor. Ürünün hasarlı, kırık gelme endişelerini Hepsiexpress ortadan kaldırıyor. Bunu genişletmek ve geliştirmek üzerine çok yatırım yapıyoruz\"

AMAZON.COM\'UN TÜRKİYE PAZARINA GİRMESİ

\"Amazon.com\'un Türkiye pazarına girmesini nasıl değerlendirirsiniz\" sorusuna Boyner, \"Türkiye\'de e-ticaretin perakendeye oranı yüzde 3. Dünya ortalaması yüzde 8. Türkiye\'de kredi kartı kullanım oranı Avrupa\'nın çok üzerinde Türkiye\'de iyi bir akıllı telefon kullanım oranı var. 80 milyonluk nüfusumuzun yarı 30 yaşın altında. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna 24 saatte teslimat yapabiliyoruz. Bütün bu veriler bizim pazarımızın çok cazip olduğunu gösteriyor. Uluslararası şirketlerin bu pazara ilgi göstermesi çok normal. Biz Hepsiburada olarak Türk tüketicisine fayda sağlayacak, Türk ekonomisine fayda sağlayacak her türlü girişimi olumlu karşılarız\" şeklinde yanıt verdi.

\"BİZ İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ\"

Hanzade Doğan Boyner, Kutsal\'ın Amazon.com\'un Hepsiburada\'yı satın alacağı yönünde dedikodular olduğunu belirtmesi üzerine,

\"Dediğin gibi bunlar söylenti. Bizim gündemimizde kesinlikle böyle bir şey yok. Ben ve ekibim bu konulara hiçbir şekilde vakit harcamayı doğru bulmuyoruz. İşimize odaklanıyoruz\" diye konuştu.

TÜRKİYE\'DE İNTERNET SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ

Boyner, Kutsal\'ın \"Türkiye\'de internet sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz sorusu üzerine, \"Tabi ki çok parlak görüyorum. Beni çok heyecanlandırıyor sektörün geleceği. Sadece ülkenin temel göstergeleri değil aynı zamanda üniversitelerimize, mühendislik gücümüze güveniyorum. Biz sektörün lideri olarak ekosisteme de yatırım yapıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz. Ülkemiz için dijital ekonominin önemli olduğuna inanıyorum. Türkiye\'de bunu hakkıyla yapabilecek bilgi birikiminin, girişimcilik ruhunun olduğuna inanıyorum ve çok parlak görüyorum\" cevap verdi



Görüntü Dökümü:

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- Boyner\'in açıklamaları

- Kutsal\'ın soruları

- Genel ve detay görüntüler

18.10.2017 - 15.24 Haber Kodu : 171018138_