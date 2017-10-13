DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4 

1 - PENDİK\'TE SİLAHLI SALDIRI : 1 KIZ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ (6)

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA

Pendik\'te silahlı saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, yanındaki 2 erkek öğrenci ise yaralandı.

Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Güzelyalı Tren İstasyonu yakınında bir kişi, 1\'i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı. Saldırıda kız öğrenci hayatını kaybetti. Diğer 2 öğrenci ise yaralandı. Öğrenci olmadığı belirtilen 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, polisten kaçarken yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir okula girerek saklandı. Burada bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan saldırgan gözaltına alındı.

\"POMPALI TÜFEK İLE VURDU\"

Bir görgü tanığı, \"Arkadaşlarla buradan geçiyordum. Bir adam söylenip küfür ederek buradan geçiyordu. Bağıra bağıra köprünün oraya kadar çıktı. Ondan sonra okula gitti. Ben de okula gidecektim, bir arabanın içindeki kişiye \'sen benim eski çıktığım kızla nasıl çıkarsın?\' dedi. Çocuk da, \'bekle bekle\' dedi o anda ona sıktı. O anda kız ellerini yüzüne götürdü, kendini korumaya çalıştı. Oradaki kıza da vurdu, sonra diğer arkadaşlarına vurdu. Pompalı tüfek ile ateş etti\" dedi.

Bir başka görgü tanığı ise, \"Kırmızı bir araba durdu ben de yavaşlamak zorunda kaldım. Çocuk elinde pompalı tüfek ile araçtan indi. Genç bir çocuk. Kırmızı araba gitti, başladı buradaki çocuklara sıkmaya başladı. Peşpeşe 3\'üne sıktıktan sonra okula doğru gitti. Biz bekledik, kız çocuğuna baya müdahalede bulundular, ambulans 10 dakika sonra geldi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yerdeki ceset

-İncelemeler

-Okulun görüntüleri

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Saldırganın fotoğrafıyla

-Olay yerinden görüntüler

DHA FEED

13.10.2017 - 17.37 Haber Kodu : 171013182

13.10.2017 - 17.35 Haber Kodu : 171013181

13.10.2017 - 17.27 Haber Kodu : 171013180

13.10.2017 - 17.17 Haber Kodu : 171013178

13.10.2017 - 17.05 Haber Kodu : 171013175

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2- HAVALİMANI METROSUNDA GASP DEHŞETİ

Haber: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda yolcusunu uğurladıktan sonra metroya binmek isteyen M.U. adlı kadını kalabalıktan faydalanarak çantasından cüzdanını alan iki Cezayirli, polisin takibi sonucu Aksaray\'da kaldıkları otelde yakalandı.

İstanbul Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri metro vagonunda bir kadının cüzdanını alan hırsızları otellerinde yakaladı. 4 Ekim çarşamba günü öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı\'nda yolcusunu uğurlayan M.U adlı kadın evine gitmek üzere metro katına indi . Bu sırada kalabalıktan faydalanan iki kişi, kadını ittirerek vagon içerisine aldı.Burada kadının çantasından cüzdanını gasp eden saldırganlar olay yerinden kaçarken kadın, Atatürk Havalimanı polisine başvurdu.

Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri gaspçıları yakalamak için operasyon başlatırken güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Cezayirli A.M ile M.K adlı şüphelilerin taksiye binerek havalimanından ayrıldıkları görülmesi üzerine taksi şoförüne ulaşan havalimanı polisi, şüphelilerin Aksaray Vatan Caddesi\'ne gittiğini belirledi. Kaldıkları otel tespit edilen iki gaspçının otelde olmadığını öğrenen polis, uzaktan oteli izlemeye aldı. Saat 22:00 sıralarında otele giren iki gaspçı da burada polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada suç unsurları da tespit edildi. Şüpheliler daha sonra savcılığa sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin fotoğrafı

13.10.2017 - 14.58 Haber Kodu : 171013110

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3- FERHAT TUNÇ HAKKINDA \"CUMHURBAŞKANI\'NA HAKARET\" DAVASI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Şarkıcı Ferhat Tunç hakkında \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret ettiği\" iddiasıyla 5 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Büyükçekmece Basın Suçları Soruşturma Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, sanatçı Ferhat Tunç \"şüpheli\", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise \"müşteki\" sıfatıyla yer aldı. Sosyal medya hesabı Twitter\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki bazı paylaşımlarına yer verilen Tunç\'un savcılığa yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Tunç\'un toplumda sanatçı kimliğimin yanısıra siyasetçi kimliğiyle de tanınan birisi olduğunu belirterek hakaret kastıyla paylaşımda bulunmadığını, paylaşımlarının eleştiri amaçlı olduğunu ifade ettiği iddianamede yer aldı.

23 ŞUBAT\'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianamede, Tunç hakkında \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçundan 1 yıl 5 aydan 5 yıl 8 aya kadar hapsi talep edildi. Tunç, Büyükçekmece 14. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

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4- DEMİRCAN\'DAN TAKSİM\'DE YAPIMI DEVAM EDEN CAMİDE İNCELEME

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Taksim Meydanı\'nda yapımı devam eden caminin inşaatında incelemelerde bulundu. Taksim Meydanı\'nda Şubat ayında yapımına başlanan caminin şantiyesine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan görevlilerden bilgi aldı.

Demircan, \"Bu senenin başında Şubat ayında burada temel atmıştık. O günden bu güne cami arazisinde bütün kazılar bitirildi. Kazıklar çakıldı. Caminin şu anda namaz kılınacak katının betonu atılıyor ama altında dini musiki merkezi, İslam eserleri müzesi gibi İslam kültürüyle ilgili fonksiyon edecek mekan tamamlandı. Bir yandan bina aşağıya doğru, otoparklar yapılıyor. Öte yandan da yukarıya doğru yükseliyor. Aynı anda hem aşağıya doğru iniyor hem de yukarı doğru çıkıyor. Bundan sonra bulunduğumuz noktanın üzerine kubbesi gelecek. Minarelerin koyulacağı yerler belli, onlar yükselecek. İnşaat son derece iyi, hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah kısa bir zamanda biter ve Beyoğlu\'na ayrı bir canlılık ayrı bir güzellik getirmiş olur\" dedi.



Ahmet Misbah Demircan, \"Binanın kurulduğu yerin altında, yanlarına kazıkları çakıldı. Emniyeti alındı. İçinin toprağı boşaltılırken önce zemin katın betonu atıldı. Zemin katın betonu istinat duvarlarının üzerine kondu. Yukarı doğru çıkarken aşağıdan da hafriyatını alıyor. Bir kat hafriyat alıyor. Aşağı doğru bir kat atıyor. Ondan sonra hafriyata devam ediyor. İkinci kat betonunu atıyor. Eksiye doğru gidiyor. Oralarda otopark olarak kullanılacak. Dolayısıyla bu hem sağlıklı bir yapı olmuş oluyor hem de iş güvenliği açısından da iyi. Daha kısa sürede işi tamamlamış oluyor. Dolayısıyla aşağı doğru kazılar devam ediyor.Katlar yapılıyor. Yukarı doğru da katlar çıkıyor. Çok alışık olduğumuz bir sistem değil. Sağlıklı, güvenli ve işi hızlı bitirmeye yönelik. Çünkü sonuçta Taksim\'in orta noktasında bir iş yapılıyor. Bir an evvel kabasından çıkılmalı. Gerçi buranın inşaatının çevreye verdiği bir rahatsızlık yok ama orada da vakti kısa tutmak maksattır. İnşaatımız bu anlamda hızlı ve iyi bir şekilde devam ediyor\" diye konuştu.



Görüntü dökümü

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-Yüksekten cami şantiyesi

- Demircan\'ın şantiye alanında gezmesi ve bilgi alması

-Demircan ile röportaj

-Şantiyede yapılan çalışmalar

-Alt katlarda olacak alanda yapılan çalışmalar

-Genel ve detay görüntüle

13.10.2017 - 16.36 Haber Kodu : 171013155

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5- BANKADA SİLAH ZORUYLA HESABINA PARA GEÇİREN İŞADAMINA 13 YIL 4 AY AY HAPİS



Haber: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Maltepe\'de bir banka şubesinde bankanın müdiresini silahla tehdit ederek hesabına 3 milyon TL havale yaptıran Ramazan Kenan Albayrak\'ın yargılandığı davadan karar çıktı.Mahkeme, Albayrak\'ı, \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"İş yerinde silahlı yağma\" suçlarından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Albayrak\'ı ayrıca \"Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma\" suçundan da 10 ceza ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın sabıkasız oluşunu gerekçe göstererek bu cezayı erteledi. Albayrak\'tan alacaklı olduğu gerekçesi ile havale edilen 30 bin lirayı iade etmeyen tutuksuz sanık Gül Özder hakkında ise beraat kararı verildi.

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Ramazan Kenan Albayrak ve avukatı ile müşteki bankanın avukatı hazır bulundu. Albayrak tarafından havale edilen 30 bin lirayı, \"Albayrak\'tan alacaklı\" olduğu gerekçesi ile iade etmeyen tutuksuz sanık Gül Özder ise duruşmaya katılmadı.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Bankanın avukatı sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını istedi. Duruşma savcısı sunduğu esas hakkındaki mütalaasında Gül Özder\'in beraatini isterken, sanık Albayrak\'ın cezalandırılmasını talep etti. Ramazan Kenan Albayrak esas hakkındaki savunmasında, \"Çok üzgünüm.Yaşadıklarım nedeniyle söyleyecek bir cümle bulamıyorum\" dedi.

Sanık Albayrak\'ın Avukatı Faruk Celeb, bankanın zararının giderildiğini belirterek, müvekkili lehine etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi. Müvekkilinin beraatini de isteyen sanık avukatı, denetimlik serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye talebinde bulundu.

\'BENİM AKIL SAĞLIĞIM YERİNDEDİR, ADLİ TIP\'TAN RAPOR İSTEMİYORUM\'

Sanık Albayrak, akıl sağlığına ilişkin sorulan soru üzerine, \"Benim akıl sağlığım yerindedir. Adli Tıp\'tan rapor istemiyorum. Yüzümde maske yok, kimliğimi gizlemiyorum. Olay günü neden öyle yaptığımı bilemiyorum\" dedi.

SON SÖZÜ: ÇOK ÜZGÜNÜM

Son sözü sorulan sanık, \"Çok üzgünüm efendim\" dedi.Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Albayrak\'ı, \"İş yerinde silahlı nitelikli yağma\" suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Bankadan havale edilen paranın tamamının bankaya iade edildiğini gerekçe gösteren mahkeme, 12 yıllık cezayı 8 yıla indirdi. Ceza \"İyi hal\" indirimi ile 6 yıl 8 aya düşürüldü.

Sanık ayrıca banka müdiresi ve güvenlik görevlisine yönelik eylemi nedeni ile, \"İki kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. \"Nitelikli silahlı yağma\" ve \"Hürriyeti tahdit\" suçlarından toplam 13 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Albayrak ayrıca \"Ruhsatsız silah ve mermi bulundurma\" suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Albayrak\'ın bu cezası, sabıkasız oluşu gerekçesi ile ertelendi.

DİĞER SANIK BERAAT ETTİ

Albayrak\'tan alacaklı olduğu için Albayrak tarafından hesabına havale edilen 30 bin lirayı iade etmeyen tutuksuz sanık Gül Özder\'in ise beraatine karar verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ramazan Kenan Albayrak\'ın 27 Nisan 2017 tarihinde Maltepe\'de bir banka şubesine gittiği, silahla müdire Bahar Hallaçoğlu\'nu tehdit etmek suretiyle hesabına 3 milyon TL havale yaptırdığı belirtiliyor.

Şüpheli Albayrak\'ın çevresine yüksek miktarda borcu olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, silah zoruyla hesabına havale ettirdiği 3 milyon liranın 1 milyon 330 bin lirasını borçlu olduğu kişilere havale ve eft ile transfer ettiği kaydedildi.

İddianamede, Albayrak\'ın silah zoruyla hesabına geçirdiği 3 milyon liranın 30 bin lirasını borcuna karşılık transfer ettiği G.Ö.\'nün bu parayı bankaya iade etmediği, bu nedenle sanık yapıldığı belirtildi. İddianamede sanıklardan Albayrak\'ın \"Nitelikli silahlı yağma\", \"Cebir ve tehdit etmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurma\" suçlarından 29 yıldan 61 yıla, G.Ö.\'nün de , \"Suç olan eşyanın kabul edilmesi suçundan\" 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

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6- DHKP-C SORUŞTURMASINDA 11 TUTUKLAMA

* Tutuklananlar arasında Gezi Eylemleri sırasında elindeki sapanla polise taş atarken görüntülenen Emine Cansever de var.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Taksim\'de Gezi Eylemleri sırasında elindeki sapanla polise taş atarken görüntülenen Emine Cansever ve beraberindeki 10 kişi, DHKP-C terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca DHKP/ C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan Emine Cansever\'in de aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği de Emine Cansever ve diğer 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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7-(GENİŞ) SULTANAHMET\'TE 12 ALMANIN ÖLDÜĞÜ CANLI BOMBA SALDIRISINDA SANIKLARA İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

12 Alman vatandaşın öldüğü Sultanahmet\'teki canlı bomba saldırı davasında savcı; 3 sanığa, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\' suçundan 1\'er kez, 12 kişinin öldürülmesinden dolayı da 12\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Bir sanığa da \"DEAŞ Terör örgütü üyeliğinden\" ceza talep eden savcı, biri tutuklu 13 sanığın ise beraatini istedi.

Haber: Ümit TÜRK-İstanbul/DHA

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmada 5 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

3 SANIĞA 13\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Mütalaada, sanıklar Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş\'in, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\"suçundan 1 kez, \"12 kişiyi terör amaçlı öldürmek\" suçundan 12\'şer kez olmak üzere 13\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Aynı sanıklar hakkında, saldırıda yaralanan 16 kişi için de, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan da 208\'er yıldan 320\'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mütalaada, \"Patlayıcı madde bulundurmak\" suçundan ise 8\'er yıldan 16\'şar yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu sanık Abdurrahman Faiz Rashıd hakkında ise, \"DEAŞ Terör örgütü üyeliği\" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

13 SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ

Mütalaada, Tutuklu sanık Mohammed Khaled Hawaslı ile tutuksuz 12 sanık hakkında ise, atılı suçları işlediklerine dair mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesini talep etti.



MÜTALAADA OLAYIN NASIL MEYDANA GELDİĞİ DE ANLATILDI

Mütalaada, saldırının şu şekilde gerçekleştirildiği anlatıldı; \"DAEŞ silahlı terör örgütü mensubu olan, bu örgütün faaliyet bölgelerinde birçok sayıda silahlı çatışmalara katılan Nabıl Fadil isimli terör örgütü militanı 12 Ocak 2016 tarihinde Sultanahmet Meydanı\'nda bulunan Dikilitaş önünde tek başına gelerek, önceden üzerine bağladığı bombayı Alman turist kafilesinin içine girdiği sırada patlatması sonucu 12 Alman vatandaşın ölümüne 16 kişinin de yaralanmasına yol açtığı...\"

DURUŞMA KARAR İÇİN ERTELENDİ

Mütalaada, saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş\'in söz konusu terör eylemini organize ettikleri, canlı bomba Nabıl Fadil\'e bombayı getirdikleri ve kendisini patlatması talimatını verdikleri belirtildi. Duruşma karar bağlanmak üzere 20 Kasım\'a ertelendi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay sırasında çekilen görüntüler

13.10.2017 - 17.15 Haber Kodu : 171013177

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8- BABASINA BOMBALI PAKET YOLLAYAN ZANLININ DAVASI...



Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Maltepe\'de babası Osman Kurdaş ait işyerine bombalı paket göndererek ağır yaralanmasına neden olan Alican Kurdaş hakkında, \"Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Olası kastla öldürmeye teşebbüs\", \"Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak\", \"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi\" suçlarından 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

Sanık Alican Kurdaş\'ın tanık olarak dinlenen annesi Nesrin Kiraz Gökırmak, oğlunun çocukluğundan beri babasından ilgi görmediğini, karıncayı bile incitmeyecek bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, \"Bu davranışını babasını veya diğer kişileri öldürmek amacıyla yapmadığından eminim. Babasını öldürmek isteseydi bunu çok daha başka yollarla ve daha kolay yapabilecek zekada olduğunu biliyorum\" dedi.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'de görülen davaya tutuklu sanık Alican Kurdaş ile avukatı hazır bulundu. Müşteki Özdemir Osman Kurdaş\'ı ise avukatı tarafından temsil edildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU

Adli Tıp Kurumu\'ndan gelen iki adet rapor okundu. 17 Mayıs 2017 tarihli Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi ve 30 Haziran 2017 tarihli Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi\'nin raporlarında sanık Alican Kurdaş\'ın suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

BOMBA VÜCUT GELİŞTİRME İLAÇLARINDA KULLANILAN KİMYASALLARDAN HAZIRLANMIŞ

Bombanın nasıl hazırlandığını ilişkin bir kimyager tarafından hazırlanan rapor da dosyaya geldi. Raporda patlayıcının RDX ve PETN etken maddelerinden oluştuğu, kimyasal patlayıcının vücut geliştirme ilaçlarında kullanılan kimyasallardan hazırlandığı bilgisine yer verildiği öğrenildi.

RAPORA İTİRAZ ETTİ

Söz alan tutuklu sanık Alican Kurdaş, bomba üzerinde inceleme yapan kimyager bilirkişinin raporunu kabul etmediğini belirterek, \"Zira raporda patlamaya neden olan madde içerisinde RDX ve PETN maddelerinin bulunduğunu yazmış. Bu doğru değildir. Ben civa fulminant maddesini kullanarak bu patlayıcıyı yaptım. Benim kullandığım madde genellikle ses bombası veya ateşleyici olarak kullanılan bir maddedir. Doğrudan bomba olarak kullanılmaz. Tahminime göre bilirkişi benim kullandığım maddeyi tespit edemeyip kendi tahminine dayalı olarak bu maddeyi kullandığımı yazdığını düşünüyorum. Zira RDX maddesi piyasada temin edilebilecek bir madde değildir. Tamamı ile devlet kontrolünde olan bir maddedir. Bu yüzden rapor gerçeği yansıtmıyor. Bu hususun nazara alınmasını istiyorum, yeniden rapor talebim yoktur. Ben baştan beri söylüyorum, kötü birisi değilim. Bu hususu da belirtmek istiyorum\" dedi.

ANNESİNİ TANIK OLARAK DİNLETTİ

Sanık Alican Kurdaş\'ın avukatının talebi üzerine annesi Nesrin Kiraz Gökırmak tanık olarak dinlendi. Oğlunun küçüklüğünden beri babasından ilgi görmek istediğini, ancak babasının gerekli ilgiyi göstermediğini söyleyen Nesrin Kiraz Gökırmak, \"İlgi göstermediği gibi diyalog da kurmadı. Aynı şey diğer oğlum için de geçerlidir. Diğer oğlum babasının bu tavrına isyanla karşılık vermesine rağmen Alican babasını kazanma düşüncesiyle davrandı. Bunu gerçekleştireceğini düşüncesiyle babasının işyerinde işe girdi. Oğlumun kişiliğini iyi biliyorum, bir karıncayı bile incitmeyecek mizaçtadır. Bu davranışını babasını veya diğer kişileri öldürmek amacıyla yapmadığından eminim. Babasını öldürmek isteseydi bunu çok daha başka yollarla ve daha kolay yapabilecek zekada olduğunu biliyorum\" dedi.

Dosyayı kimyager, patlayıcı uzmanı ve bomba uzmanına yollayarak rapor alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alican Kurdaş\'ın 31 Kasım 2016 tarihinde babası Özdemir Osman Kurdaş\'a ait işyerine bombalı paket gönderdiği, paketi açan babasının ağır şekilde yaralandığı belirtiliyor.

Babasının yanında bulunan iki kişinin daha yaralandığı belirtilen iddianamede, Alican Kurdaş\'ın, , \"Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Olası kastla öldürmeye teşebbüs\", \"Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanmak\", \"Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi\" suçlarından 35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olaya ilişkin geçilen görüntüler (ARŞİV)

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9 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI\'NDA BEŞİNCİ GÜN…(son)

*Bir hafta boyunca 25 sanık ifade verdi.

*Mahkeme heyeti 135 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 darbeci asker hakkında açılan davanın 5. duruşması sona erdi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmanın öğlenden sonraki oturumunda ifade veren tutuklu sanık er Faruk Gençel de diğer erler gibi kendisinin de masum olduğunu, darbe girişiminden haberi olmadığı söyledi. Söz alan diğer sanık Fatih Alp de aylardır suçsuz yere cezaevinde tutuklu olduğunu, vatani görevini yapmak için askere geldiğini, kendisinin ve er olan arkadaşlarının kimseye zarar vermediğini görüntülerde de bu durumun ortaya çıkacağını söyledi.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

9 Ekim Pazartesi günü başlayan davada bugün ile birlikte toplam 25 tutuklu sanığın ifadesi tamamlanmış oldu. Duruşmaya verilen aranın ardından taleplere ilişkin ara kararlarını açıklayan mahkeme heyeti, 135 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 27 Kasım\'a ertelendi.



