DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1-(ek görüntülerle geniş haber) KAĞITHANE\'DE BİR OTOMOBİLİN LPG TANKI PATLADI

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de park halindeki LPG\'li otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Büyük bir gürültüyle patlayan otomobilden çıkan parçalar etrafa yayıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 2 otomobil, 1 ev ve 1 işyerinde maddi zarar meydana geldi.

Olay, Kağıthane Gürsel Mahallesi Doğandere Sokak üzerinde 15.00\'de meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde duran otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Alevler LPG tankına ulaşınca büyük bir patlama meydana geldi. Tankın patlamasıyla alevler dördüncü kata kadar çıktı. Çevredeki evlerin ve işyerlerinin camları kırıldı. Patlayan otomobilin tavanı ise bir sokak ileri fırladı.



OTOMOBİLDEKİ PATLAMA KAMERADA

Yanan otomobildeki patlama anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Yangını cep telefonu ile kaydetmeye çalışan mahalle sakinleri yaşanan patlama nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Alevler içinde yanan otomobil bir anda patladı. Yaşanan panik anı ve alevlerin evin duvarı boyunca yükselmesi an be an kaydedildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınırken 2 otomobil yangında zarar gördü.

BİZ OTOMOBİLLERİ KAÇIRDIK

Görgü tanığı Servet Boztepe \"Yangını görerek müdahale eden \"Ben evden çıktım. Parka doğru gidiyordum. Arabadan dumanlar çıktığını gördüm. Bakkalla birlikte yangına müdahale ettik. Ama alevler otomobili sardı. Biz diğer otomobilleri uzaklaştırdık. Daha sonra LPG tankı patladı\" dedi.

Yanan otomobilden görüntü

Otomobilin patlama anı

Yaşanan panik

Aktüel görüntü

Yanan otomobilden görüntü

Etraftaki ev ve işyerindeki hasar

Yangında zarar gören otomobiller

Patlama nedeniyle evin duvarının zarar görmesi

Mahalle sakinlerinden görüntü

Görgü tanığı ile röp.

Genel ve detaylar

10.10.2017 - 15.58 Haber Kodu : 171010145

10.10.2017 - 15.34 Haber Kodu : 171010131

2- SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU…

Haber: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul, DHA

Galatasaraylı futbolcu Gomis\'e \"maymun\" benzetmesi yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan\'a istenen ceza belli oldu. Hepcan hakkında \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" ve \"Hakaret içeren tezahüratta bulunma\" suçlarından iddianame düzenleyen savcılık, şüphelinin 3 yıla kadar hapsini talep etti.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma sırasında Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı Tweette \"maymun\" benzetmesi yaptığı iddiasıyla sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Savcısı Asım Ekren tarafından düzenlenen iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü şikayetçi olarak yer alırken; futbolcu Gomis ise \"mağdur\" sıfatıyla yer aldı.

ALENEN AŞAĞILADIĞI…

Savcılık, şüpheli Hakan Hepcan\'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden attığı tweetin, her ne kadar isim geçirilmemiş ve üstü kapalı bahsedilmişse de niteliğinde mağdurun şahsına dair olduğunu vurguladı. İddianamede, şüphelinin kamuoyunca bilinmesi, sosyal medyada takip eden kişi sayısının fazla oluşu, mağdur futbolcunun ten rengi gözetildiğinde kamu güvenliği açısından tehlike arz ettiği ifade edildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin mağduru alenen aşağıladığı belirtilen iddianamede, Hakan Hepcan hakkında \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca şüphelinin \"Hakaret içeren tezahüratta bulunma\" suçundan ise 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca 15 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılmasını talep edildi.



ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Savcılık, kendisinin bulunduğu ortamda olayın gerçekleşmemesi ve mağdurun yoğun iş temposu nedeniyle ifadesini almaya gerek görmedi. Şüpheli Hakan Hepcan, iddianame kabul edilirse asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

ADLİ KONTRAL KARARIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hakan Hepcan attığı tweet sonrasında Galatasaray\'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma nedeniyle çıkarıldığı savcılıkça tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi mahkeme ise Hepcan\'ı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.



3 - ŞİŞLİDEKİ CİNAYET GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Şişli\'de geçen hafta bir simit fırınında yaşanan cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Yusuf D.\'nin eski sevgilisiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği Pulatov Hoshgeldi\'ye kurşun yağdırması görülüyor.

Olay 2 Ekim günü saat 23.00 sıralarında, Şişli Feriköy Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan bir simit fırınında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, fırın çalışanı Yusuf D. (37) ve Türkmenistan uyruklu Pulatov Hoshgeldi(23) bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga etti. Kavga sırasında Yusuf D. silahını Hoshgeldi\'ye doğrultarak 7 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Pulatov Hoshgeldin\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hoshgeldi\'in cesedi ise savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, fırında çalışan diğer kişilerin ifadesini almak için karakola götürürken, kaçan Yusuf D.\'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Cinayet anı ise, fırının güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Yusuf D. elinde silah ile fırına giriyor. Tezgahın arkasında bulunan arkadaşına defalarca ateş ediyor. Ateş sonucu Hoshgeldin yere düşüyor. Bir ara uzaklaşan zanlı eline siyah bir poşet aldıktan sonra yerde yatan arkadaşına tekrar yanına gelip ateş edip fırından uzaklaşması kameralara yansıdı.

4- ATAŞEHİR\'DE KAMYONET OTOBÜS DURAĞINA GİRDİ

- Facianın eşiğinden dönüldü

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / Cengiz ÇOBAN - İstanbul, DHA

Ataşehir\'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra otobüs durağına girdi. Kazada, durakta otobüs bekleyen bir kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Dursunbey Caddesi\'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ramazan Yıldız, kamyonetinin kontrolünü kaybederek park halindeki otomobile daha sonra durağa çarptı. Çarpmanın etkisiyle durak yıkılırken, otobüs bekleyen bir kişi kamyonet ile yıkılan durak arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla kamyonet ile durağın arasında sıkışan kişi çıkartıldı. Yaralı ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonet sürücüsü Ramazan Yıldız ifade vermek için karakola götürüldü. Kaza yapan araçlarda maddi hasar oluştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(ek görüntü ve bilgiyle)

5- TUVALET SIRASI KAVGASINDA 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de yabancı uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıktığı belirtelen kavgada 1 kişi öldü.

Olay Başakşehir\'deki 5 katlı binanın 5. katında bulunan bir dairede gerçekleşti. Afganistan uyruklu 9 kişinin kaldığı evde tuvalet sırası nedeniyle çıktığı belirtilen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 26 yaşındaki Samir Azizi boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Azizi\'yi bıçakladığı belirtilen Davut Bişğhor kaçarak kayıplara karıştı. Azizi\'nin cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6- EVLERE ARAÇLARIN KONTAK ANAHTARLARINI ÇALMAK İÇİN GİRİYORLARDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da girdikleri evlerden araçların kontak anahtarlarını alarak, kapıda park halindeki lüks otomobilleri çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı. Daha önceden de hırsızlık suçundan çok sayıda polise geliş kaydı bulunduğu belirtilirken şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenler ve Esenyurt ilçelerinde meydana gelen oto hırsızlık olayları üzerine soruşturma açan polis evlerden çaldıkları kontak anahtarları ile otomobil çalan iki kişiyi tespit etti. Şüphelilerin girdikleri evlerde sadece otomobillerin kontak anahtarlarını aradıkları, bulunca da başka bir şey çalmadan sadece anahtarı alarak dışarı çıktıkları öğrenildi.

ÇALINTI ARAÇLA GEZERKEN YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon yaparken Fatih\'te sahte plak dolaşan bir otomobil tespit edildi. Kontrol için durdurulan otomobilin 31 Ağustos 2017 tarihinde Avcılar\'dan çalındığı ve sahte plaka takıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine araçta bulunan Abdurrahman P., ile Bora K., gözaltına alındı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin evlere kontak anahtarı çalmak için girdikleri ardından kapıların önünde park halindeki araçları çalarak kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin 3 kişinin evinden benzer yöntemle hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldığı 3 araç ele geçirildi.

DAHA ÖNCEDEN DE YAKALANMIŞLAR

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdurrahman P. (25)\'in daha önceden 15 kez, Bora K. (18) nın ise 16 kez yakaklandığı ayrıca 5 adet hırsızlık dosyasından arandıkları tespit edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7- GALATASARAY LİSESİ\'NİN 150. YILI KUTLANDI

*Etkinlikte sahneye eski kapaklı sıralardan getirtilerek bir sınıf oluşturuldu

* Başkan Dursun Özbek,

\"Ne mutlu Galatasaraylıyım\"

Haber - Kamera: Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Lisesi\'nin 150. kuruluş yılı etkinliklerinin ilk organizasyonu gerçekleştirildi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu\'nda düzenlenen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek\'in yanı sıra eski başkanlardan Faruk Süren ve Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ertuğrul Karsak, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ile çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar arasında, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter de yer aldı.

Sunuculuğunu Korhan Abay\'ın yaptığı etkinlikte Galatasaray Lisesi\'nin tarihini anlatan film gösterilirken ardından Galatasaray Lisesi Ders Nazırı Carole Lux, Galatasaray Lisesi Müdürü Meral Mercan ve Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak konuşmalarını yaptı. Başta Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Lisesi, Galatasaray Üniversitesi, Galatasaraylılar Derneği, Galatasaraylılar Birliği ve Galatasaray Eğitim Vakfı olmak üzere, Galatasaray Lisesi\'nden doğmuş tüm kurumların birlik ve dayanışma içinde olduğunu gösterdiği etkinlikte Galatasaray Lisesi öğrencileri tarafından \"Galatasaray Kurumları 150. Yıl Ortak Deklarasyonu\" da okundu.

Etkinlikte sahneye eski kapaklı sıralardan getirtilerek, Levent Erden\'in moderatörlüğünde bir sınıf oluşturuldu. \"Galatasaray\'da bir sınıf\" adı verilen bölümde sahneye sırasıyla Ahmet San, Prof. Dr. Şebnem Ünal, Erman Kunter, Nur Ger, Dursun Özbek, Hakkı Akil, Aydemir Akbaş ve Prof. Dr. Duygun Yarsuvat çağrıldı. Katılımcılar bulundukları döneme ait anılarını da anlatırken burada Galatasaray\'ın Türkiye\'nin farklı sosyokültürel ve sosyoekonomik çevrelerinden birçok öğrenciyi nasıl geliştirebildiği, birlikte yaşama kültürünün nasıl oluştuğu, Türkiye toplumuna ve genel anlamda insanlığa nasıl bir zenginlik ve çeşitlilik katabildiği esprili bir ortamda gösterildi.

\"NE MUTLU GALATASARAYLIYIM\"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sahnede sunucu Korhan Abay\'ın sorduğu soru üzerine, \"Her spor kulübü gibi Galatasaray Spor Kulübü de belli zorluklardan geçerek bir dünya markası haline gelmiştir. Bugün itibarıyla mali sorunlarımızın üstesinden büyük bir ölçüde geldik. Mayıs sonuna kadar bunu tamamen halletmiş olacağız. Zaten sportif başarı anlamında Türkiye\'nin en çok kupa kazanan takımıyız. Okulumuzun 150. yılını kutluyoruz. En çok iftihar ettiğimiz konulardan biri de olimpik sporların bu yuvadan çıkmış olması. Galatasaray enlerin ilklerin takımıdır. Her konu en her konuda ilk olmuştur. Ne mutlu Galatasaraylıyım\" yanıtını verdi.

\"GALATASARAY\'DA BİR SINIF\" SÖYLEŞİSİ

Dursun Özbek, kulüp başkanı olma hayalini bu sıralarda kurduğunu aktararak, \"Galatasaray Lisesi\'nde 8 sene okundum. Öğrendiğim ne varsa her dakikası önemli, her dakikası anlatılmaya değer. Neresinden başlasam diye düşünüp durdum\" şeklinde konuştu.

Babasının Karaköy\'de bulunan Liman Lokantası\'nda garson olarak çalıştığını ve buranın önemli isimlerin uğrak yeri olduğunu vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

\"Orada görüyor ki Türkiye\'yi yöneten önemli isimlerin birçoğu Galatasaray Lisesi mezunu. Beni de buraya yazdırıyor. Her şeyimi bu okula borçluyum. Bunun da her zaman karşılığını vermek istedim. Hiç ikmale kalmadan bitirdim ve bugün bunun pişmanlığını yaşıyorum. Doya doya burayı yaşamak lazımdı. \'İki sene daha okusaymışım.\' diyorum. Bu okulun ortaya çıkardığı en önemli

değerlerden biri olan spor kulübünün başkanıyım. Hayalim gerçek oldu. Ortaokul ve lise dönemlerimde sevgili Selahattin Beyazıt, kulüp başkanı ve vergi rekortmeniydi. Örnek alınacak ideal biriydi.\"

Okuldaki lakabının \"Tostos\" olduğunu aktaran Özbek, \"Henüz okulun ilk günü bir arkadaşımın taktığı bir lakaptı ve hiç gerçek ismim telaffuz edilmedi. Ortaokul son sınıfa kadar da bu lakaba çok sinirlenirdim. Sonrasında alıştım\" ifadelerini kullandı.

Tüm Galatasaraylılardan kulübe olan ilgilerini eksiltmemelerini isteyen başkan Özbek, \"Biz her spor kulübü gibi belli zorluklardan geçerek, büyüyerek dünya markası haline geldik. Bugün itibarıyla mali sorunlarımızın üstesinden büyük ölçüde geldik. Az bir bölümü kaldı. Mayıs sonuna kadar bunu da halletmiş olacağız. Zaten sportif anlamda örnek bir kulübüz. Galatasaray enlerin ve ilklerin takımıdır\" diyerek sözlerini tamamladı.

Söyleşide yer alan Erman Kunter, Galatasaray Lisesi\'nin kendilerine verdiği öz güvenle her kulvarda üst seviye mücadele ortaya koyabildiğini anlatırken, Avrupa\'nın en pahalı organizasyonu olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde düşük bir bütçeyle mücadele ettiklerini aktardı.

Kunter\'in, \"Bizim bütçemiz, diğer kulüplere göre daha küçük ama iş yapabilir bir kadromuz var.\" sözlerine başkan Özbek, \"Kalbimiz büyük, kalbimiz\" diyerek esprili bir dille karşılık verdi. Bunun üzerine Kunter, \"Bütçemiz küçük ama kalbimiz büyük\" diyerek sözlerini değiştirdi.

8- VİZE BAŞVURUSU İÇİN EN YAKIN ABD ELÇİLİĞİ SOFYA\'DA...

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul (DHA)

Amerika Birleşik Devletleri\'nin Türkiye\'deki diplomatik temsilciliklerinde Türk vatandaşlarının vize başvuru işlemlerini durdurmasının yankıları sürüyor. Bugün ABD\'nin İstanbul\'daki Başkonsolosluğuna gelenlerin büyük çoğunluğu ABD vatandaşıydı. İlk kez vize başvurusuna gelen Türk vatandaşlarının sayısı beklenenden azdı. Vize randevusu olanlar, vize için başvuruya gelen az sayıda kişi içeri alınmadı. Gelenlere konuyla ilgili bilgilerin yer aldığı büroşürler verildi. Ankara, İstanbul ve Adana\'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde işlem yaptıramayan Türk vatandaşları başka ülkelerdeki ABD elçiliklerinde vize başvurusu yapabilecek.

EN YAKIN ELÇİLİK SOFYA\'DA

Bugün, ABD\'nin Ankara Büyükelçisi John Bass imzasıyla yayınlanan son açıklamada, uygulamanın Türk vatandaşlarına yönelik bir vize yasağı olmadığı belirtilip, \"Yeni vize başvurularının değerlendirilmesinin askıya alınmasıdır. Geçerli vizenizin mevcut olması durumunda, ABD\'ye hala seyahat edebilirsiniz. Türkiye dışında herhangi bir ABD Büyükelçiliği veya Konsolosluğunda vize başvurusu yapmak isterseniz, yapabilirsiniz\" denildi. İstanbul\'a en yakın ABD elçiliği 555 Km mesafede Bulgaristan\'ın başkenti Sofya\'da bulunuyor.

9- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI\'NDA SANIK ER AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında er Ali Alanay ağlayarak ifade verdi. Sanık Alanay, \"O gece kışladan kasten darbeyi düşünerek çıkan da vardı, darbeyi bilmeyerek çıkan da vardı. 444 gündür darbeden habersiz cezaevinde yatıyorum. Hain ilan edildim. Öldürülsem bu kadar canım acımazdı. Başımızdaki komutanların en ağır cezayı almasını istiyorum\" diyerek o gece yaşananlardan sanık Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş\'in sorumlu olduğunu söyledi.



TANK ATIŞI YAPILDIĞINDA KÖPRÜ SALLANIYORDU

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanık kısa dönem er olan Matematik Öğretmeni Ali Alanay ifadesini verdi. Alanay, 15 Temmuz günü terör saldırısı olacağı gerekçesiyle kışladan çıkarak, köprüye gittiklerini söyledi. Alanay, Kıdemli Başçavuş İbrahim Gül\'ün, Fransa\'daki gibi bir terör saldırısı beklendiğini ve bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söylediğini belirterek, \"Bu sırada havaya ateş ettiklerini gördük. Erlerden de bazıları havaya ateş etti. Ahmet Taştan asabiydi, kovboy gibi davranıyordu. Bu yüzden buradan uzaklaştım. Kurtuluş Kaya vuruldu. Bunun üzerine 50 civarı askerle beraber yere yattık. Unimogun altına yattık. Sabaha kadar orada kaldık. Gece boyunca silah sesini ve tank top sesini duydum. \'Duymadım, görmedim\' diyen yalan söylüyor. Tank atışı yapıldığında köprü sallanıyordu. Unimogun altındaydım, sabaha kadar oradaydım\" diye konuştu.

\"O GECE KIŞLADAN KASTEN DARBEYİ DÜŞÜNEREK ÇIKAN DA VARDI…\"

Darbe girişimi gecesi silah kullanmadığını,silahını yanından ayırmadığını ve silahını emniyete aldığını aktaran sanık Alanay ağlayarak şunları söyledi: \"Aleyhime sanık ve tanık beyanları yok. O gece kışladan kasten darbeyi düşünerek çıkan da vardı, darbeyi bilmeyerek çıkan da vardı. 444 gündür darbeden habersiz cezaevinde yatıyorum. Kimseye taksirle zarar vermedim. Halka nasıl ateş edeyim?.\" Sanık Alanay, o gece yaşananların sorumlusunun sanıklardan Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş olduğunu söyledi.

MAHKEME BAŞKANI SANIKLARI UYARDI

Sanık Alanay ifade verdiği sırada başka bir tutuklu sanık er \'Şerefsizler\' diyerek tutuklu sanıklar Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş\'in üzerine doğru yürüdü. Bunun üzerine sanık er, jandarma ekipleri tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme başkanı sanıkları duruşma salonunun düzenini bozmamaları konusunda uyardı.

\"BAŞIMIZDAKİ KOMUTANLARIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM\"

İfadesine devam eden sanık Alanay, \"Ben devletime hizmet etmek için askere gittim. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) emanet edilmiş biriyim. Canıma kast edildi. Hain ilan edildim. Öldürülsem bu kadar canım acımazdı. Ben evlenecektim. Annem \'6 ay askerlik yap\' dedi. Annemin kötü bir niyeti yoktu. Darbe yapmak için askere giden biri olur mu? Nişanlıyım, evlenecektim. Askerliğimin bitmesine bir hafta kalmıştı. Saatlerimi sayıyordum. O gece kimseye ateş etmedim. Şehit olanların yakınlarını da anlıyorum, empati yapıyorum. Kendi derdimi de herkesin derdini de anlıyorum. Devletime olan sevgim azalmadı. Terör örgütü FETÖ/PDY ile bir ilgim yok. Başımızdaki komutanların en ağır cezayı almasını istiyorum\" dedi.

\"KOMUTANUN KURTULUŞ KAYA\'YI VURDUĞUNU SÖYLEDİLER\"

Bir avukatın \"Köprüde vurulan er Kurtuluş Kaya\'yı kim vurdu?\" diye sorması üzerine sanık Alanay da \"Bir komutanın vurduğunu söylediler. Ateş sesi çok yakından geldi. Yere yattım. Kurtuluş Kaya\'nın komutanla tartıştığını görmüşler\" diye cevap verdi. Duruşma sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediyor.