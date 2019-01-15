DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- 31 KİŞİNİN 5 MİLYON LİRASINI ÇALAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI

- Mağdurlar arasında Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan\'ın 90 yaşındaki kardeşi Kemalettin Erbakan da var.

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) İSTANBUL\'un da aralarında bulunduğu 4 ilde yapılan operasyonda kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları kişileri dolandıran 2\'si kadın 17 kişilik şebeke çökertildi. Şüphelilerin 5 ay içinde 31 kişinin yaklaşık 5 milyon lirasını çaldıkları öğrenildi. Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan\'ın 90 yaşındaki kardeşi Kemalettin Erbakan\'ı soyan Suriye uyruklu şüphelinin de aynı şebekenin üyesi olduğu öğrenildi.

KENDİLERİNE YAŞLI İNSANLARI HEDEF SEÇİYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü vatandaşları telefonla arayarak dolandıran bir şebekeye yönelik 1 Ağustos 2018 tarihinde soruşturma başlattı. İstanbul, Ankara, Konya ve Muğla\'da bulunan mağdurların ifadeleri ve verdikleri bilgiler kullanılarak yapılan soruşturmada polis, şebeke üyelerinin kimliklerini ve çalışma yöntemlerini tespit etti. Şüphelilerin kendilerine özellikle yaşlı insanları hedef seçtikleri belirlendi. Şüphelilerin aradıkları kişilere kendilerini polis yada savcı olarak tanıttıkları \"Adınız FETÖ operasyonunda geçiyor. Evinizdeki altınları bize vereceksiniz. Parmak izi incelemesi yapacağız\" diyerek kandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bazı olaylarda mağdurların paralarını bankadan çekmelerini sağlayarak teslim aldıkları da öğrenildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Bursa, İzmir ve Şanlıurfa illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında çete lideri İbrahim E.(37)\'nin de bulunduğu 2\'si kadın toplam 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

ERBAKAN\'IN KARDEŞİ DE AYNI ŞEBEKENİN KURBANI OLMUŞ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği\'nde şüphelilerin ifadeleri alındı. Emniyette yapılan işlemlerde ilginç bilgiler ortaya çıktı. Kasım ayında benzer yöntemle Eski Başbakan Necmettin Erbakan\'ın kardeşi Kemalettin Erbakan\'ın şebeke tarafından dolandırılmaya çalışıldığı ancak Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timlerinin dikkati sonucunda şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

KURYE OLARAK SURİYELİLERİ KULLANIYORLARMIŞ

Çökertilen şebekenin Suriye uyruklu kişileri kurye olarak kullandığı belirtildi. Şebekenin evlere altın ve para almaya bu kişileri gönderdikleri bu şekilde tanınmalarının engellemeye çalışıldığı öğrenildi.

6 OTOMOBİL VE 1 DAİREYE POLİS EL KOYDU

Bunun yanı sıra şebeke üyelerinin vatandaşlardan dolandırdıkları paralarla 6 lüks otomobil ve daire satın alarak lüks bir hayat yaşadıkları kaydedildi. Operasyon kapsamında şebeke üyeleri tarafından alınan otomobillere ve daireye el konuldu.

MAĞDURLAR ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE GELDİ

Öte yandan çete tarafından 93 bin lira nakit para ile evde bulunan altınları çalınan Yavaş ailesi de şikayet için Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine geldi. Mağdur Ayşe Yavaş, \" Bizi aradılar. \'Ben savcıyım\' dediler. Sürekli beni telefonla tuttular. \'Bankaya gideceksin, bankadaki paraya çekeceksin\' dediler. Evimizin tapusunu istediler. \'Operasyon yapacağız, o yüzden paraya ihtiyacımız var\' deyip kandırdılar bizi. Bankadan çektiğimiz 93 bin lira, evde olan 5 altın ve bin 700 Euro\'muzu aldılar\" dedi.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin 31 mağdurdan yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin mağdurları arasında bir de doktor bulunduğu, bir seferde 600 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan 2\'si kadın 17 şüpheli hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Öte yandan aynı çete üyesi 10 kişini ara operasyonlarla yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin adliyeye sevki ,

-Ele geçirilen altın paralardan detay,

-Olay anlarına ilişkin güvenlik kamera kayıtları

-Mağdur Yavaş ailesiyle röportaj

-Erbakan\'ın kardeşinin görüntüleri

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2- İSTANBUL HAVALİMANI\'NA BÜYÜK TAŞINMA 3 MART\'TAN SONRA BAŞLAYACAK

İbrahim YILDIZ-Tansu Edip GÖKBUDAK/İSTANBUL, (DHA) DEVLET Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na yapılacak olan kademeli taşınmanın 3 Mart tarihi itibariyle tamamlanacağı ve o tarihten itibaren büyük taşınmanın gerçekleşeceğini açıkladı.

İstanbul Havalimanı\'nda açılışı gerçekleştirilen Duty Free mağazalarının ikinci fazının açılışına katılan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atatürk Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na yapılması planlanan taşınmayı, kış şartları nedeniyle Mart ayına kadar kademeli geçiş olarak karar verdiklerinin altını çizen Ocak, \"29 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın açılışını yaptığı bu güzide eserde önce iki aylık bir test sürecimiz oldu. Bu konuda Türk Hava Yolları\'nın çok büyük destekleri oldu. Bu iki aylık test sürecinden sonra tekrar kısa bir süreye ihtiyacımız oldu. Kış sezonunda taşınma olmasın diye Mart ayına kadar kademeli geçişe karar verdik. Bu kademeli geçişi inşallah 3 Mart tarihinde noktalayacağız. Bu tarihte büyük taşınmayı yapacağız. Bundan sonra ticari uçuşlarımız Atatürk Havalimanı yerine inşallah İstanbul Havalimanı\'ndan devam edecek\" dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI ÇOK BÜYÜK İHTİYACI KARŞILAYACAK

3 Mart tarihinden itibaren Atatürk Havalimanı\'nın ticari uçuşlara kapalı olacağını ifade eden Ocak,\"Buradan sadece genel havacılık, bakım onarım hangarları, müstakil kargo uçuşlar ve fuarlar Atatürk Havalimanı\'nda faaliyetlerine devam edecek. Bu çok büyük bir ihtiyaçtı ve Atatürk Havalimanı işlevini bu yönde devam edecek. Bu arada hava seyrüsefere ilişkin tesislerimiz minimum 2022-2023 yılına kadar faaliyetlerine orada devam edecek.ö şeklinde konuştu.

SÜREÇ TAMAMLANDI

İstanbul Havalimanı\'nın uluslararası uçuş izinlerinin de tamamlandığını belirten DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak \"Herkes hazır, bizim artık büyük açılışa davetimizi bekliyorlar. 3 Mart\'tan birkaç gün önce ORAT sürecini başlatacağız. Arkadaşlar sektör paydaşlarıyla bu toplantılarını yapıyorlar. Bir aksilik olmazsa 3 Mart\'a göre planlamalar yapıldı\" dedi.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

İstanbul Havalimanı\'nda yapımı tamamlanan Duty Free (Gümrüksüz Satış Mağazaları) ikinci fazı bugün törenle açıldı. Törene DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak\'ın yanı sıra İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO\'su Kadri Samsunlu, UNİFREE CEO\'su Ali Şenher ve diğer davetliler katıldı. Yarısı öz sermaye ile karşılanmak üzere toplamda 1,2 milyar TL\'lik yatırımla hayata geçirilen ve yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacak Duty Free, 100 bin metrekare\'lik kiralanabilir alana sahip havalimanında 53 bin metrekarelik alanda yer alıyor. 4 bin 200 metrekare ile 28 metrekare arası farklı konseptlerden oluşan mağazaların en büyük alana sahip mağazalarından biri bugün hizmete sunuldu.

Görüntü dökümü:

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-Duty Free mağazalarını açılışından görüntüler

-Kadri Samsunlu ve Funda Ocak\'ın mağazaları gezmesi

-Funda Ocak açıklamaları

-Detay görüntüler



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3- YANGINDA MAHSUR KALAN ENGELLİ KADIN VE TORUNUNU VATANDAŞLAR KURTARDI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ /İSTANBUL, (DHA)

Küçükçekmece\'de bir apartmanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yoğun dumandan dolayı alt katta mahsur kalan engelli kadın ile 1 yaşındaki torunu ise vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

Yangın sabah saat 9.30 sıralarında İstasyon Mahallesi Öğretmen Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada çıktı. Üst katta henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın büyüyerek çatıya da sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Binada yaşayan Suriye uyruklu engelli Sabiha Derviş (73) ile 1 yaşındaki torununu Farah Ömer çevredeki vatandaşlar tarafından binadan dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Herhangi can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda binada maddi hasar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan çatıdan cep telefonu görüntüsü

-Yaşlı kadının ve torunundan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Binadan görüntü

-Diğer detaylar

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4- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Küçükçekmece\'de park halindeki otomobil alev alev yandı. Olay dün akşam saatlerinde Kanarya Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler büyüyerek otomobili sardı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Zaman zaman patlamaların olduğu otomobili itfaiye ekipleri kısa sürede söndürürken, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Yanan araç

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5- FATİH\'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Fatih\'te yapılan uyuşturucu operasyonunda bir evde 22 kilo 430 gram bonzai, 2 kilo 954 gram esrar ve 94 gram kokain ele geçirdi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu madde imal ederek satışını yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri iddiaya göre, 6 Ocak\'ta Balat Ayvansaray Mahallesi Mahkemealtı Caddesi\'nde 51 yaşındaki E.S.\'nin uyuşturucu madde sattığını belirledi. Ekipler, E.S.\'nin uyuşturucu maddeleri Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Caddesi üzerinde bulunan annesine ait evde sakladığını tespit ederek operasyon kararı aldı.



YAŞLI KADININ EVİNDE UYUŞTURUCU ZULASI BULUNDU

Polis yaptığı operasyonda E.S.\'nin annesi 76 yaşındaki N.S.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 22 kilo 430 gram bonzai, 2 kilo 954 gram esrar ve 94 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan anne N.S.\'nin Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. N.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari olarak aranan oğlu E.S.\'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

ANNE EVİNE ÇİLİNGİRLİ OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Ayvansaray Mahallesi Püsküllü Caddesi üzerinde bulunan E.S.\'nin annesi N.S.\'nin evine düzenlediği operasyonda çilingir yardımıyla eve girerek arama yapması polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin evde poşetler dolusu uyuşturucu maddeyi bulması görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Çilingirin kapıyı açması

-Polis ekiplerinin uyuşturucu maddeleri bulması

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeler

-Genel ve detaylar

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6 AYAĞINA MİSİNA DOLANAN KARABATAĞI KURTARDILAR

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Sarıyer\'de denizde ayağı misinaya dolanan karabatak, balık tutmak için sahile gelen vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Rumeli Hisarı sahilinde vatandaşlar, denizde ayakları misinaya dolanan ve bundan kurtulmaya çalışan bir karabatağı görünce harekete geçti. Birkaç kişi sahile yakın bir yerde çırpınan karabatağa ulaştı ve ve vücuduna dolanan misinayı keserek serbest bıraktılar. Arkadaşıyla birlikte sahilde balık tutan Mete Yücel, \"Karabatağa misina dolanmış, kurtardık onu. Tekrar özgürlüğüne kavuşturduk. Misina jilet gibi tehlikeli. Kuşu yaralayabilirdi. Çok şükür hiç bir şey olmadıö dedi.

Görüntü dökümü:

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-Vücuduna misina dolanan karabatak

-Balık tutan vatandaşların karabatağı kurtarma çalışması

-Misinadan kurtarılan karabatağın denize salınması

-Mete Yücel ile röp.

-Genel ve detaylar