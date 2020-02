DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1-PAPAĞANA İŞKENCE YAPAN MURAT ÖZDEMİR: ELİMİ ISIRDI. BEN BİR ŞEY YAPMADIM

Haber-Kamera: Özden ATİK-Müslim SARIYAR /İSTANBUL, (DHA)

SOSYAL medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir adliyeye getirildi. Basın mensuplarının soruları üzerine \"Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadımö diyen Özdemir\'in, emniyetteki ifadesinde de \"Alkol aldım, ne yaptığımı bilmiyorum\" dediği öğrenildi.

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevkedildi. Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir, basın mensuplarının soruları üzerine \"Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadımö dedi. Özdemir, sorgusu yapılmak üzere savcılığa götürüldü.

ALKOL ALDIM NE YAPTIGIMI BİLMİYORUM

Geceyi Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'nde geçiren Murat Özdemir\'in \"Katıldığım yarışmada haksız yere diskalifiye edildim. Daha sonra kendimi toparlayamadım. Psikolojim bozuldu. Dün de alkol aldım. Onun da etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum\" dediği öğrenildi.

2- RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Can EROK - Hüseyin ÇAKMAK - İstanbul (DHA) - İSTANBUL Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 148 borda numaralı \'Orsk\' adlı savaş gemisi, bağlı bulunduğu üsse gitmek üzere Karadeniz\'e doğru yol aldı. Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu\'na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi \'Orsk\', saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı\'na girdi, Sahil Güvenlik botu, Boğaz geçişi sırasında Rus savaş gemisine eşlik etti. Rus savaş gemisi, bağlı bulunduğu üsse dönmek üzere Karadeniz\'e doğru ilerledi.

3- HALKALI\'DA SU BASAN HASTANENİN ÇOCUK SERVİSİ BOŞALTILDI-1

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Halkalı\'da bulunan özel bir hastanenin, çocuk acil bölümünde bulunan su borusunun patlaması nedeniyle servisi su bastı. Serviste kalan hastalar, başka servislere sevk edilirken itfaiye suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

4- AYŞEN GRUDA\'NIN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Tansu Edip GÖKBUDAK - Harun UYANIK (DHA) MİDE kanaması nedeniyle 5 gündür özel bir hastanede tedavi gören sanatçı Ayşen Gruda\'nın sağlık durumuyla ilgili doktorları açıklama yaptı. Hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Ergün Kasapoğlu, “Gruda\'nın şu an bilinci açık. Pankreasından dolayı (kanser) karaciğerine sıçrama durumu mevcut. Şu anda hayati tehlikesi söz konusu değil. Beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Şu anda Gruda damardan besleniyor\" dedi.



ÜÇ ÜNİTE KAN NAKLEDİLDİ

74 yaşındaki Gruda\'nın hastaneye geldiğinde kan değerlerinin çok düşük olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kasapoğlu, “Cuma günü 18.30 sıralarında mide kanaması şikayetiyle başvurdu. Kan değerleri çok düşüktü. Yoğun bakıma aldık. Beş günlük takip sonrasında genel durumu daha iyi. Üç ünite kan transfer ettik. Durumu stabil olduğu için servise alma ihtimalimiz var. Önceki hastalığı olan pankreas kanserinden olayı genel durumu bozuk. Medikal tedavisi devam etmektedir. Takip açısından servise almayı planlıyoruz\" diye konuştu.



“KARACİĞERE SIÇRAMA DURUMU MEVCUT\"

Gruda\'nın hastaneye geldiğinde kan değerlerinin 4\'e kadar düştüğünü ancak tedavi sonrası değerlerin 10\'a kadar yükseldiğini kaydeden Uzm. Dr. Kasapoğlu, “Konuşuyor, gazetesini okuyor. Bilinci açık. Pankreasından dolayı karaciğerine sıçrama durumu mevcut. Yaklaşık 7-8 santim çapında pankreasta kitle mevcut. Bununla birlikte karaciğere de metastas (sıçrama) mevcut. Bununla ilgili takip edilecek. Medikal tedavisini alacak\" dedi.

Uzm. Dr. Kasapoğlu, Ayşen Gruda\'nın şu an için hayati tehlikesinin bulunmadığını da söylerek, “Şu anda olmasa da ileride hayati tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Ancak şu an için hayati tehlike gözlenmiyor\" dedi.



BESLENME SORUNU YAŞIYOR

Gruda\'nın beslenmesiyle ilgili sıkıntılar yaşadığını ve bu nedenle katı yerine sıvı gıdayla damar yolu açarak besleme yaptıklarını belirten Kasapoğlu, “Bununla ilgili olarak bağırsağa hortumla ilgili çalışmalar yapabiliriz. Katı gıdalarla beslenemiyor. Şu anda damardan besleniyor. Bundan sonraki süreç yine mama desteği veya damardan beslenme veyahut bağırsağa hortum vasıtasıyla mama vermek\" ifadelerini kullandı.



KEMOTERAPİ DÜŞÜNMÜYORUZ

Gruda\'nın pankreas kanserinin karaciğerine sıçradığını söyleyen Ergün Kasapoğlu, “Karaciğerde yaygın. İlerlemiş pankreas kanseri var. Tedavi yaklaşımı ameliyat ya da kemoterapi düşünmüyoruz şu anda. 4. evre kanser\" dedi.

DURUMU İYİYE GİDİYOR

Başhekim yardımcısı Dr. Görkem Gökçelioğlu da \"Bu yatışta yoğun bakım gerekti. Burada takip etmeye başladık. Şuuru açık, kendisiyle konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Keyfi yerinde. Durumu birkaç gündür iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyoruz. Tıbbi süreci düne göre daha iyiye gidiyor\" diye konuştu. Genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe ise, “Bir senedir tedavisiyle ilgileniyoruz. Şu aşamada pankreasla ilgili girişim düşünmüyoruz. Sadece genel durumunu toparlamaya yönelik çalışma yapıyoruz. Hastayı bir an önce evine çıkarmayı düşünüyoruzö dedi.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da gece boyunca görülen puslu hava sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yerini sis ve yağmura bıraktı. Yer yer şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu.

Gece boyunca hafif pus görülen İstanbul güne yağmur ve sisle uyandı. Şehrin birçok noktasında aralıklarla görülen hafif yağmur ve sis, öğleye doğru Boğaz çevresinde etkisini arttırdı. Tarihi Yarımada\'dan yansıyan görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün gözden kaybolduğu görüldü. Öte yandan, Galata Köprüsü\'nde avlanan olta balıkçılarının şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmura rağmen köprüde balık tutmaya devam ettikleri de görüntülere yansıdı.

7-PROF. DR. CANAN KARATAY\'DAN \'TARIM İLACI\' AÇIKLAMASI



Haber-Kamera: Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - KALP ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, \"Tarım ilaçları zehirdir, bu ilaçların kanser yaptığı yüzde bin 500 kanıtlanmıştır. Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler\" dedi.

Kurtlu meyve yemek gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Karatay, \"Çünkü bütün meyvelerin üstü ilaç ve kimyasal dolu, tarım ilaçları zehirdir. Trans yağ olur ve sizi kanser yapar. Tarım ilaçlarının kanser yaptığı yüzde bin 500 kanıtlanmıştır. Yapmaz diye çıkıp itiraz etmesinler\" ifadelerini kullandı.

EMZİREN ANNELERE PALM YAĞI UYARISI

Emziren annelerin palm yağını kullandıktan sonra yağın sütle çocuğa geçerek kanser yapma riski olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, \"Anne sütünden geçerse çocuk kanser olur tabi, çünkü trans yağlar vücuda girdiği zaman sağlıklı yağların kullanımını engelliyor, kanser yaptığı biliniyor. Girdiği miktara bağlı, minik çocuklara palm yağı anneden de geçerse çok kullanıldığı zaman hemen yapar diyemeyiz ama ileride cips yiyorlar, gençler kilo alıyor, göğüslerinin büyümesi bunu gösteriyor\" diye konuştu.

PALM YAĞI İŞLEM GÖRÜNCE KANSER SEBEBİ

Palm yağının palmiye ağacının meyvesinin çekirdeği veya et kısmından çıkartılan bitkisel bir yağ olduğunu belirten Prof. Dr. Karatay, \"Bu rafine olduğunda yani işlem gördüğünde, kızartmaya girdiğinde, ısıl işlem gördüğünde, basınç olduğunda bozulur trans yağ olur. Trans yağlar kanserojendir, kalp krizi, Alzheimer ve kanser sebebidir\" ifadelerini kullandı.

ANNELER İŞLENMİŞ OLAN AMBALAJLI GIDALARDAN UZAK DURSUN

Palm yağının endüstride her alanda kullanıldığını aktaran Prof. Dr. Karatay, \"Bütün kozmetik ürünlerinde, şampuan ve sabunlarda kullanılıyor. Biz bilerek veya bilmeyerek bunu vücudumuza soktuğumuz zaman tehlikelidir. Anneler işlenmiş olan ambalajlı gıda yememeye çalışmalıdır. Her zaman söylüyorum, doğal soğuk sıkım, virjin yani bozulmamış zeytinyağı çok önemli, anneler onları yerse çocuklar da çok sağlıklı olur, kanser de olmaz\" dedi.

KARACİĞERİ YAĞLANDIRIYOR

Palm yağının kilo aldırdığını aktaran Prof. Dr. Karatay, \"Çünkü karaciğeri yağlandırıyor, beyni bozuyor. Bozuk yağ olduğu için tehlikeli, şeker hastalığı,kanser yapıyor. Bütün kronik, dejeneratif hastalıkların karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması bunların hepsini yapıyor\" diye konuştu.

\"BABALAR DA BESLENMEYE DİKKAT EDECEK\"

Sadece annelerin değil babaların da beslenmesine dikkat etmesi gerektiğini altını çizen Prof. Dr. Karatay, \"Trans yağ yerse baba spermleri,hormonol dengeyi bozuyor,testosteronu düşürüyor, kilo da olduğu zaman bilin ki babalarda östrojen fazlalığı oluşuyor\" ifadelerini kullandı.



EN TEHLİKELİ YAĞ RİVİERA ZEYTİNYAĞI

Riviera zeytinyağının en tehlikeli yağ olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, \"Bilerek kızartmalarda kullanılıyor. Riviera zeytinyağı işlem gördüğü için en tehlikeli yağdır. Aynı şekilde palm yağı da işlem gördüğü için kanserojendir. Riviera zeytinyağı da işlem gördüğü için kanserojendir. İşlenmiş, pakete girmiş gıdaları kullanmayacaksınız. Pazara da gitseniz seçici olacaksınız. Pazarda da her şeyin doğal olduğunu sanmıyorum, açıktalar ama üstleri ilaçlı olabilir\" dedi.

