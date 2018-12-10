DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- ÇENGELKÖY VE KULELİ\'DEKİ DARBE GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR (1)



Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) 15 Temmuz darbe girişiminde kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz\'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi\'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 114 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, 26 sanığı \"Anayasayı ihlal\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 8 sanığı da aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırdı. 57 sanık er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 64 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİLER

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen karar duruşmasına 48 tutuklu sanık hazır bulundu. Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, adalete güvendiklerini, adaletin tecelli edeceğine inandıklarını belirterek, tahliyelerini ve beraatlarını talep etti.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, 26 sanığı \"Anayasayı ihlal\" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, 8 sanığı da aynı suçtan \'İyi hal\' indirimi de uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. 14\'ü polis olan toplam 16 sanık hakkında \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım\" suçundan 12 yıl 6\'şar ay hapis cezası verildi. 57\'si sanık er ile 7 askeri öğrenci olmak üzere toplam 64 sanık hakkında ise suç tarihinde iradelerinin komutanları tarafından fesata uğratıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

10.12.2018 - 13.39 Haber Kodu : 181210112_

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2- SULTANGAZİ\'DE YOLA AKARYAKIT AKTI; 15 ARAÇ KAZA YAPTI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi\'de yola akan akaryakıt nedeniyle 15 araç kaza yaptı.

Olay, 13.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhangazi Alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir araçtan dökülen mazot nedeniyle yol kayganlaştı. Dökülen mazot ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe kazalar meydana geldi. Toplam 15 aracın hasar gördüğü kazalar nedeniyle Orhangazi Alt Geçidinde trafik kapandı, uzun kuyruklar oluştu. Belediye ekipleri yola kum dökerek kazaların önüne geçmeye çalıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçlar

-Sürücüler ile röpler

-Belediyenin kum dökmesi

10.12.2018 - 14.38 Haber Kodu : 181210127_I

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3- BAYRAMPAŞA-SAKARYASPOR MAÇI ÖNCESİ OLAYLAR ÇIKTI

Haber: İstanbul DHA

Bayrampaşa-Sakaryaspor arasında dün oynan maç öncesi olaylar çıktı. Polis, stada toplu halde girmek isteyen Sakaryaspor taraftarlarına müdahale etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

TFF 2. Lig Beyaz grupta dün oynanan ve konuk takımın 1-0\'lık üstünlüğüyle sona eren Bayrampaşa-Sakaryaspor maçı öncesi olaylar çıktı. Polis stada toplu halde girmek isteyen Sakaryaspor taraftarlarına izin vermedi. Polis küçük çaplı bir müdahaleyle grubu giriş kapısından uzaklaştırdı. Bu sırada içeri girmeye hazırlanan itfaiye aracını gören polis kalabalığı stat dışına kadar uzaklaştırdı. İtfaiye aracına binerek stada girmeye çalışan bir taraftarı durduran polis, sert müdahalede bulundu. Bu sırada Sakaryaspor taraftarları ellerindekileri maddeleri polise attı. Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Stada girmeye çalışan taraftar

-Polisin müdahalesi

-Yaşanan hareketlilik

-İtfaiyenin girişi

-itfaiye aracına tırmanan kişi

-Polisin taraftarı dövmesi

-Polise yabancı madde atılması

-Detaylar

10.12.2018 - 12.48 Haber Kodu : 181210095

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4- BOEİNG TÜRKİYE\'DEKİ İLK MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ MERKEZİNİ AÇTI

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK/ Güven USTA/ İbrahim MAŞE /İSTANBUL (DHA)

Boeing\'in Türkiye\'de ilk kez açtığı Mühendislik ve Teknoloji Merkezi\'nin açılışında konuşan Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Boeing uçaklarının gezdirilirken kendilerine uçakların iç takım kapaklarının Türkiye tarafından yapıldığının gösterildiğini söyleyerek, \"Artık iç takım kapağının önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mühendislik ve Teknoloji Merkezi bunun bir işareti\" dedi.

Boeing, Türkiye\'deki ilk mühendislik ve teknoloji merkezini İstanbul Swissotel\'de düzenlenen törenle açtı. Aynı zamanda Teknoloji Günü\'nün kutlandığı törene, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Boeing Araştırma ve Teknoloji Başkan Yardımcısı Naveed Hussain, Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve havacılık sektöründen çok sayıda kişi katıldı. İstanbul Teknopark\'da faaliyet gösterecek olan Boeing Mühendislik ve Teknoloji Merkezi tasarım mühendisliği ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanacak. Merkez, Türkiye\'nin havacılık sistemini zenginleştirmek, Türkiye\'nin küresel havacılık sektörüyle bağını güçlendirmek için önemli bir rol üstlenecek.

\"SADECE PARÇA ÜRETMEYECEĞİZ\"

Açılacak merkezde Türkiye\'nin entelektüel kabiliyetiyle mühendislik kabiliyetinin birleşeceğini söyleyen Demir, \"Türkiye artık sadece parça üreten aday ülke olmaktan çıkıp, hem dizayna giren, hem de dizayn parçası olan bir yapıya dönüşüyor. Türkiye\'de geniş bir küresel ekonomiye katkıda bulunacak küresel piyasadaki şirketlerle ilgili çalışmalarımız var. Bunun amacı Türkiye\'de küresel lige oyuncular çıkarmak, hem imalat bakımından hem de teknoloji geliştirme, Ar-Ge ve mühendislik anlamındadır. Kendi kalifikasyon süreçlerimiz neyse bunları da kendi değerlendirme ve kalifikasyon süreçlerimize eklemek isteriz\" dedi.

YÜZLERCE MÜHENDİS ONLARCA PROJE

Savunma Sanayi Başkanı Demir \"Öncelikli olarak kabin içi tasarımı ve kompozit teknoloji geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yürütülecek. Bu tür merkezlerin ileride yüzlerce mühendisle, onlarca proje ile yoğun çalışan merkezlere dönüşeceğine şahit olacağız. Bu merkezde iyi eğitim almış yetenekli Türk mühendislerimizin, bir kez daha dünya standartlarında işler çıkartabileceğine eminim\" dedi.

\"ÖZGÜN ÜRÜNLER GELİŞTİRECEĞİZ\"

Türkiye\'nin gelişen havacılık sektörünün küresel bir çekim merkezine dönüştüğünü kaydeden Demir, \"Uçak, helikopter, motor, insansız hava araçları, görev sistemleri geliştirme projelerimiz var. Önümüzdeki yıllarda Türkiye\'nin alt sistemlerde, motor sistemlerinde kendine özgün ürünlerini geliştirmeye başladığını ve mevcut sistemleri ileriye götürdüğünü göreceksiniz\" dedi.

DÜNYADA ALTI MERKEZ VAR

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, Boeing\'in Türkiye\'de 70 yılı aşkındır faaliyet gösterdiğini söyleyerek, Türkiye\'nin havacılık sektöründe sürekli gelişen bir ülke olduğunu söyledi. Sargın, Boeng\'in dünyada 65 ülkede faaliyet gösterdiğini hatırlatırken, \"Sadece 6 tanesinde mühendislik ve teknoloji merkezi var. Bunlardan birinin Türkiye\'ye kuruluyor olması çok önemli\" dedi. Sargın \"Türkiye\'deki 70 yılımız boyunca çok başarılı çalışmalar yaptık. Türkiye Beoing için sadece güçlü büyüyen bir pazar değil çok önemli bir ülke. Bu tabloya baktığımızda Türkiye\'nin Boeing\'in stratejik ülkeleri arasına aldık\" dedi. Sargın ortaya çıkan stratejik işbirliği çerçevesinde Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı oluşturduklarını kaydederek, \"Bu plan Türkiye\'nin havacılıkta ve rekabetçilikte büyümeyi yakaladığı plandır\" diye konuştu.

YENİLİĞE ENGEL OLAN ZİHNİYET GERİDE KALDI

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da, Türkiye\'de geçmişte havacılık ile ilgili çalışmalar yapan Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi kişilerin görünmez eller tarafından engellendiğini söyleyerek, \"Bizler bugün yeniliğe ve gelişmeye engel olan zihniyetin çok geride kaldığını beyan ediyoruz. Beyin göçünü tersine çevirecek her türlü girişimin arkasındayız\" dedi.

HEDEF 300 MİLYON YOLCU

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise \"2023 havacılık planlamasında büyük gövdeli uçak sayısının 750\'ye, yolcu sayımızın 300 milyona ulaşmasını hedefliyoruz\" dedi. Sayan Türkiye\'nin Avrupa\'da uçuş ağını en fazla yükselten ülkelerden biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü:

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- Salondan detay görüntüler

- Boeng Türkiye Genel Müdürü konuşması

- Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı konuşması

- Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı konuşması

- Savunma Sanayi Başkanı\'nın konuşması

10.12.2018 - 13.37 Haber Kodu : 181210111

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5- HAYRİ İNÖNÜ, İHALESİZ, BEDELSİZ VERİLEN TAŞINMAZLARI GERİ ALIYOR



Hayati ARIGAN/ İSTANBUL, (DHA) HAYRİ İnönü, Şişli Belediye Başkanı olur olmaz, belediyeye ait emlak değeri yüksek taşınmazların ihalesiz ve bedelsiz, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Mustafa Sarıgül\'ün mütevelli heyeti üyesi olduğu İstanbul Şişli Vakfı\'na ait İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu\'na devredilmesi ile üzerinde 30 yıl süreli intifa tesis edilmesine dair meclis kararlarına karşı açtığı davaları tek tek kazanıyor.

İstanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu\'na devir ve intifa hakkı verilen 9 taşınmazın, Şişli Belediyesi\'ne tescili ve intifa hakkının iptali için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi\'nde 20 dava açan Hayri İnönü, bütün davaları kazandı. Son olarak İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde söz konusu taşınmazlar için tapu iptali ve tescillerin silinmesi davası açıldı.

Hayri İnönü, İstanbul Bilgi Üniversitesi\'ne taşınmazların devrinin iptali için açtığı davayı da kazandı. Kararı, Bölge Adliye Mahkemesi de onadı (kararın kesinleşmesi bekleniyor). Ancak Şişli Belediye Meclisi\'nin çoğunluğunu elinde bulunduran meclis üyeleri, 4 Haziran günü yapılan oturumda yeniden intifa hakkı ve devir kararları aldı.

KARARIN İPTALİ İÇİN TEKRAR BAŞVURDU

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, 4 Haziran\'da alınan karara karşı da Şişli Belediyesi ve Şişli Meslek Yüksekokulu\'na yönelik, \'kamuya ait taşınmazın ihalesiz ve bedelsiz olarak intifa hakkı tesis edilemeyeceği\' gerekçesiyle Belediye Meclisi\'nin aldığı kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için 3 ayrı dava daha açtı. İnönü, taşınmazların kamu hizmetinin yerine getirilmesi maksadı ile kullanılması gerektiğini belirterek, kararla birlikte belediyelerin görev ve sorumluluk alanında olmayan işlem tesis edildiğini savundu.

MASLAK\'TAKİ BİNA İÇİN KARAR İPTAL OLDU

Maslak\'ta yer alan Şişli Meslek Yüksekokulu lehine tapuya tescil edilen, 30 yıllık intifa hakkı süresinin sonuna kadar kullanması yönünde verilen kararın iptali için açılan davada karar çıktı. Şişli Belediyesi avukatları, dosyaya sunduğu savunmada \'taşınmazın devredilmediğini, intifa hakkı tesis edildiğini\' belirterek, meclis kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle davanın reddini istedi.

MAHKEME:EMLAK DEĞERİ YÜKSEK TAŞINMAZLAR VAKFA DEVREDİLEMEZ

İstanbul 10. İdare Mahkemesi\'nde 8 Kasım\'da görülen duruşmaya Hayri İnönü\'nün ve Şişli Meslek Yüksekokulu\'nun avukatları katılırken, Şişli Belediyesi\'nin avukatı katılmadı. İdare Mahkemesi, Sayıştay Başkanlığı\'nın denetim raporunu dikkate alarak, Maslak\'taki taşınmazlarla ilgili Şişli Meslek Yüksekokulu lehine belirtilen sürenin sonuna kadar geçerli olmak üzere intifa hakkı tesis edilmesine ilişkin Belediye Meclisi\'nin kararını hukuka aykırı buldu. Mahkeme 28 Kasım tarihli gerekçeli kararında, \"Emlak değeri yüksek olan taşınmazların sadece bir Vakıf Üniversitesi lehine sınırlı hak tesis edilmesinde ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine aykırı hareket edildiği, maliyet-fayda analizlerine göre belediye ve mahalli halkın menfaatlerine uygun olmadığı, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu açıktır\" dedi. Mahkeme, Belediye Meclisi\'nin söz konusu kararının iptaline karar verdi.

SAYIŞTAY: BELEDİYE VE HALKIN MENFAATLERİNE UYGUN DEĞİL

Sayıştay Başkanlığı, 2015\'te düzenlediği Şişli Belediyesi denetim raporunda; Şişli Belediye Meclisi kararı ile Şişli Meslek Yüksek Okulu\'na 1 adet taşınmazın bedelsiz devredildiği ve 8 adet taşınmazın ise okul lehine 30 yıl süreli intifa hakkı suretiyle sınırlı ayni hak tesis edilmesini değerlendirmişti. Şişli Belediyesi\'nin 2015 yılı içinde hizmet binası kiralama giderinin 2 milyon 552 bin TL olduğu belirtilen raporda, \"eğer taşınmaz devri ve sınırlı ayni hak tesis olunmasaydı, belirtilen tutar kadar kiralama giderine katlanılmayacağı, bunun sonucunda belediyenin mali tablolarının olumlu anlamda düzelebileceği\" bildirildi. Yapılan hak tesisi ve devir işlemleri ve taşınmazların devri ile ekonomik ve sosyal verimlilik ilkelerine uygun hareket edilmediğinin belirtildiği raporda, \"İşlemlerin belediye ve mahalli halkın menfaatlerine uygun olmadığı ayrıca emlak değeri yüksek olan bu taşınmazların sadece bir vakıf üniversitesine devredilmesinin, mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğu görüşüne yer verildiği görülmektedir\" denildi.

DEVREDİLEN, İNTİFA HAKKI VERİLEN YERLER

* Mecidiyeköy\'de 7 bin 5 metrekarelik 2 parsel, ihale yapılmadan Şişli Belediye Meclisi kararı ile 2012\'de 2 TL\'ye satıldı. Gayrimenkul üzerinde bugün 8 katlı 10 bin metrekare alanlı bina bulunuyor.

* Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı\'nda bulunan bir taşınmaz 2012\'de bedelsiz olarak İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu\'na tapuda devredildi. İmar planında belediye sosyal ve kültürel tesis alanı olarak gözüken taşınmaz üzerinde 6 katlı, 2 bin 450 metrekare kapalı alanlı bir bina bulunuyor.

30 YILLIK İNTİFA HAKKI VERİLEN YERLER

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu\'na ve Bilgi Üniversitesi\'ne 1 TL karşılığı 30 yıl süreli intifa hakkı verilen 82 bin 576 metrekarelik belediye taşınmazları ise şunlar;

* Ayazağa\'da 24 bin 328 metrekarelik taşınmaz (Sarıyer Belediyesi\'ne devredildi)

* Ayazağa\'da 5 bin 848 metrekarelik 2 parsel. Kreş olarak planlanan taşınmazlar üzerinde Şişli Belediyesi tarafından yapılan 11 katlı 30 bin 777 metrekare kapalı alanlı bina bulunuyor.

* Ayazağa\'da 19 bin 594 metrekarelik, 12 bin 944 metrekarelik ve 3 bin 858 metrekarelik taşınmaz (Sarıyer Belediyesi\'ne devredildi)

* Şişli Esentepe\'de 6 bin 258 metrekarelik taşınmaz.

* Esentepe Büyükdere Caddesi üzerinde ticaret merkezi ve belediye binası olarak planlanan Şişli Belediyesi\'ne ait 18 katlı ve 25 bin 355 metrekare kapalı alanlı bina. Şişli Belediyesi ana hizmet binası olarak kullanılırken şimdi Şişli Meslek Yüksekokulu olarak kullanılmakta.

* Şişli Cumhuriyet Mahallesi\'nde 118 metrekarelik gayrimenkul.

* Şişli Meşrutiyet Mahallesi\'nde bin 673 metrekarelik taşınmaz.

Görüntü Dökümü:

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-Esentepe\'deki binanın havadan görüntüsü

-Maslak\'taki binanın havadan görüntüsü

-Okmeydanı\'ndaki binanın havadan görüntsü

10.12.2018 - 12.46 Haber Kodu : 181210094_

