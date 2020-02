DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: HEDEFİMİZ İSTANBUL ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİNİ BELEDİYELERE DEVRETMEK

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

\"1200 üzerindeki bekçi İstanbul\'da görevlendirilmek üzere belirlendi. İnşallah Şubat\'ın sonunda var olan 2800 bekçimize ek olarak İstanbul\'da 1200 bekçimiz daha 4000 bekçi göreve başlamış olacak\"

\"İstanbul\'a 400, 500 sadece şehiriçi trafik polisi nakledeceğiz\"

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)

Trafik Motosikletleri Teslim Töreninde konuşan İçleri Bakanı Süleyman Soylu,\"Hedefimiz İstanbul\'da şehiriçi trafiği aslında belediye ile eş güdüm şeklinde ilk başta yürütmek daha sonrada onlara devretmektir\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Motosikletleri Teslim Törenine katıldı. Yenikapı Miting alanında düzenlene törene Bakan Soylu\'nun yanı sıra, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, polis ve jandarma motorize ekipleri hazır bulundu.

Programda konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"İçişleri Bakanlığı olarak amacımız hiç kimsenin her ne sebeple olursa olsun burnunun kanamadığı eline iğne dahi batmadığı bir Türkiye tablosuna ulaşmaktır. Ne terörle ne kavgayla ne bir trafik kazasıyla ne de başka bir sebeple. Birkaç gün önce bir genç kızımızı kaybettik. Basit bir ihmalden bir kamyon kasasının arka kapağı açıldı ve bu evladımıza çarptı. Cenabı-ı Allah gani gani rahmet eylesin. Ailesine metanet ve sabırlar ihsan eylesin. Basit hatalar diyoruz. Basit ihmaller diyoruz ama giden can asla basit değil. Allah kimseye vermesin. Kimseyi de böyle imtihan etmesin. Hükümet olarak bakanlık olarak, insan hayatının söz konusu olduğu her durumda her aldığımız tedbirleri hem de kapasitemizi arttırıyoruz. Terör, uyuşturucu, şehir güvenliği ve trafik güvenliği konularında büyük bir gayret ve sorumluluk içerisindeyiz. Ülkemde 2017 yılında 941 gencin uyuşturucu ile hayatını kaybetmesi. Sadece 2017 yılında 7 bin 400 insanımızı trafik kazalarında kaybediyorsak bizden sakin ve mülayim olmamızı kimse beklemesin. 2020 yılında trafik kazaları neticelerinde ölümleri yüzde 50 oranında azaltmayı kendimize hedef olarak belirledik\" dedi.

\"TRAFİK ALANINDA DA KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANINI HAZIRLADIK\"

Trafik alanında da Karayolu trafik güvenliği stratejisi ve eylem planını hazırladıklarını söyleyen Bakan Soylu,\"Bu planda 2020 yılında trafik kazaları neticelerinde ölümleri yüzde 50 oranında azaltmayı kendimize hedef olarak belirledik. Dikkat etiğimiz ikinci nokta yasal mevzuat alanındadır. Kanunsuz,hukuksuz yapılan hiç bir işin sürekliliği olmaz ve o işten de verim alınmaz. Onun için yasal düzenlemelere protokollere ağırlık verdik. Üçüncü nokta olarak da kapasitemizi attırıyoruz. Hem personel, hem ekipman ve araç gereç, hem de dijital teknoloji anlamında önemli yatırımlar yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Aldığınız karar ne kadar isabetli olursa olsun bunu sahada uygulayacak insan ve ekipmana ihtiyaç var\" şeklinde konuştu.

\"ARALIK\'IN YARISINDAN SONRA 6 BİN 600 PERSONEL DAHA EMNİYET TEŞKİLATIMIZA KATILACAK\"

Emniyet bünyesinde personel sayısının artacağını söyleyen Soylu, \"Trafik personelimizin hem sayısını artırmaya hem de uzmanlaşmalarına ağırlık verdik. Arkadaşlarımıza özel eğitimler veriyoruz. Bunları Mersin, Eskişehir gibi ana eğitim merkezlerinde gerçekleştiriyor ve trafik polislerimizin eğitimli bir şekilde göreve başlamalarını sağlıyoruz. Trafikte görevli arkadaşlarımızı başka birimde de görevlendirmemeye gayret gösteriyoruz. Sürücü belgesi ve pasaport işlemlerini Nüfus Müdürlüklerine araç tescil işlemlerini de noterlere teslim etmiştik. Bu birimlerden boşa çıkan arkadaşlarımızı da trafik hizmetlerinde görevlendirilmek üzere bu birimde ki personel sayımızı da artırdık. Önümüzde ki günlerde toplam 6 bin 600 personel daha emniyet teşkilatımıza Aralık\'ın yarısından sonra katılacak. Bunun bin 500 tanesini tekrar trafiğe vereceğiz. Özelikle İstanbul\'a 400, 500 sadece şehiriçi trafik polisi nakledeceğiz\" diye konuştu.

\"HEDEFİMİZ İSTANBUL ŞEHİRİÇİ TRAFİĞİNİ BELEDİYELERE DEVRETMEK\"

İstanbul şehiriçi trafiğinin zaman içerisinde belediyelere devretmeyi planladıklarını söyleyen Soylu \"Hedefimiz İstanbul\'da şehiriçi trafiği aslında belediye ile eş güdüm şeklinde ilk başta yürütmek daha sonrada onlara devretmektir. Jandarmamızda da 2016 yılında 2 bin 712 olan trafik personeli sayımızı bugün alımını yaptığımız motosiklet ekipleriyle beraber toplamda yüzde 81\'lik artışla 4 bin 918 personele çıkarmış oluyoruz. Hepimiz bir gayretin içerisindeyiz. Bunun herkes tarafından fark edilmesini ve bilinmesini istiyorum. Trafik meselesi vatandaşlarımızın gayretiyle çözülecek bir meseledir\" dedi.

\"MOTOSİKLETLİLERDEN ALDIĞIMIZ VERİM, NORMAL POLİS ARAÇLARINDAN ALDIĞIMIZ VERİMDEN FAZLADIR\"

Motosikletlilerden alınan verimin normal polis araçlarından alınan verimden fazla olduğunu belirten Soylu,\"Kişisel birşey değil, teknik bir sebep. Çünkü; motosikletli ekipler, olay yerine daha hızlı ulaşabiliyor. Keza normal araçların giremediği yerlere girebiliyor. Özellikle trafik kazalarında, kaza sebebiyle yol da tıkandığı için, normal ekip araçlarının kaza yerine ulaşabilmesi zaman alıyor. Oysa motosikletli timler, aralardan, kaldırımlardan, bir şekilde olay yerine hızlıca gidebiliyor. Keza suçlu takibinde, ara sokaklarda takibi sürdürebiliyor. Dolayısıyla emniyet teşkilatımızın her biriminde motosiklet sayısını elimizden geldiğince arttırmaya, bir yandan da araçlarımızın ortalama yaşını gençleştirmeye gayret ediyoruz\" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Bakan Soylu\'ya polis ve jandarma şahin kaskı takdim edildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Bakanın açıklamaları

-Genel ve detaylar

03.12.2018 - 12.32 Haber Kodu : 181203068

03.12.2018 - 12.57 Haber Kodu : 181203084_I

==================================

2- BAKAN ERSOY 3. DÜNYA TURİZM VE KÜLTÜR KONFERANSI\'NDA KONUŞTU

*Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,

-\"Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz dünyaca ünlü \'Çingene Kızı\' mozaiğimizin kayıp parçalarına kavuştuk. Bu hususta ABD yetkililerine de hassasiyetlerinden ve iyi niyetli yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çingene Kızı\'nın sevincinden sonra yüzümüzü güldüren bir gelişme daha oldu. \'Dede Korkut Destanı\'mız, UNESCO\'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesine oy birliği ile dahil edildi.\"

-\"Yılın ilk 3 çeyreğinde, yaklaşık 32 milyon dünya vatandaşını ülkemizde misafir ettik. Türkiye, 2018\'de turizmde 40 milyon olan ziyaretçi hedefini yılın ilk 10 ayında aştı. Ocak-Ekim 2018 döneminde geçen yıla oranla yüzde 22,43 artış sağladık.\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İSTANBUL-DHA

\'3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı\' İstanbul\'da düzenlenen toplantı ile başladı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen konferansa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asghar Mounesan başta olmak üzere kültür ve turizmden sorumlu bakanların yanı sıra dünya turizm ve kültür endüstrilerinin önde gelen isimleri katıldı.

\"TURİZM ŞÜPHESİZ DÜNYADA EN HIZLI GELİŞEN SEKTÖRLERDEN BİRİ\"

Programın açılış konuşmasını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Ersoy, \"İstanbul\'u dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Sürdürülebilir kalkınmaya kültür ve turizmin katkısını konuşacağımız konferansımızı, bu kapsamdaki küresel zorluklara yönelik ortak bir vizyon ve yol haritası çıkarılması açısından çok önemsiyorum. Turizm şüphesiz dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biri. Ülke ekonomilerine yaptığı yadsınamaz katkının yanı sıra halkların birbirlerini tanımaları ve evrensel barış için de son derece önemli bir araç. Öte yandan, dünya genelindeki turizm hareketlerine baktığımızda seyahatlerin yüzde 40\'ının kültür turizmi odaklı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kültür ve turizmin aynı başlık altında ele alınmasının çok yerinde olduğunu düşünüyorum.\" dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye\'nin sahip olduğu büyük potansiyelin aynı zamanda büyük ve tarihi bir sorumluluk da yüklediğine işaret ederek, \"An itibarıyla 153 farklı noktada arkeolojik kazılarımız devam ediyor. Tarihin belli dönemlerine ışık tutacak bu çalışmaları çok ama çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz dünyaca ünlü \'Çingene Kızı\' mozaiğimizin kayıp parçalarına kavuştuk. Bu hususta ABD yetkililerine de hassasiyetlerinden ve iyi niyetli yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Çingene Kızı\'nın sevincinden sonra yüzümüzü güldüren bir gelişme daha oldu. \'Dede Korkut Destanı\'mız, UNESCO\'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili listesine oy birliği ile dahil edildi.\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE, 2018\'DE TURİZMDE 40 MİLYON OLAN ZİYARETÇİ HEDEFİNİ YILIN İLK 10 AYINDA AŞTI\"

Bakan Ersoy, \"Dünyaya sunacağımız, onlarla paylaşacağımız çok değerimiz var. Bu zenginliği tüm dünyaya açmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Bu arada bir noktaya dikkat çekmeyi özellikle istiyorum. Bence her eser, kendi ülkesinde, ait olduğu yerde güzel, orada daha bir anlamlı. Yasa dışı yollarla ait oldukları yerden kaçırılarak yurt dışına çıkarılan eserlerin ülkelerine iadesi ve yasa dışı trafiğinin önlenmesinde en temel uluslararası mevzuat olma niteliği taşıyan ve Türkiye dahil 127 ülkenin taraf olduğu UNESCO 1970 Sözleşmesi bu nedenle çok önemli. Tüm dünya ülkelerine ortak kültürel mirasımız olan eserlerin ait oldukları yerde korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda daha da hassasiyet göstermeleri adına çağrıda bulunmak istiyorum.\" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy şöyle devam etti:

Türkiye\'de her mevsim, her çeşit turizmin yapılabileceğini vurgulayan Ersoy, \"Kültür turizmi, sağlık turizmi, yaz-kış turizmi, golf turizmi, kongre ve fuar turizmi gibi geniş kapsamlı destinasyon seçeneklerimiz var. Turizm alanındaki gelişme çabalarımızın karşılığını da almaya başladık.\" dedi. Türkiye\'nin turizmde son yılların rekorlarını kırmaya devam ettiğini söyleyen Ersoy, \"Yılın ilk 3 çeyreğinde, yaklaşık 32 milyon dünya vatandaşını ülkemizde misafir ettik. Türkiye, 2018\'de turizmde 40 milyon olan ziyaretçi hedefini yılın ilk 10 ayında aştı. Ocak-Ekim 2018 döneminde geçen yıla oranla yüzde 22,43 artış sağladık. Hedeflerimiz doğrultusunda \'Turizmde Küresel Etik İlkeler Bildirgesi Özel Sektör Taahhüdü\'nün de imzalanacağı konferansın düzenlenmesinde, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ve UNESCO başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen \"3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı\" başladı. \"Herkesin Yararına\" temasıyla bugün ve yarın İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenecek.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Salondan detay

-Bakan Ersoy\'un açıklamaları

-Toplu fotoğraf çekimi

-Genel ve detaylar

03.12.2018 - 12.40 Haber Kodu : 181203072_

=============================

3- BEŞİKTAŞ\'TAKİ BOMBALI TERÖR SALDIRISI DAVASI: 23 SANIK DAHA DAHİL EDİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İki yıl önce Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından düzenlenen ve 39\'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırısına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, patlamayla ilgili olduğu gerekçesi ile sonradan 40 kişi hakkında düzenlenen iddianameyi kabul etti. Bu 40 kişiden 23\'ünün dosyasını bu dava ile birleştiren mahkeme, 17 sanığın dosyasını ise bu davadan ayırdı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkisi\'nin karşısında bulunan binada görülen davanın bugünkü duruşmasına birleşme dosyası ile davaya dahil edilen 23 tutuklu sanık katıldı. Tamamı tutuklu olan esas davanın 10 sanığı ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş\'ta stat çevresindemi saldırıya ilişkin 40 sanık hakkında yeni bir iddianame hazırlandığını, mahkemelerine gönderilen bu iddianameyi kabul ettiklerini söyledi.

BİRLEŞEN DOSYA İLE BİRLİKTE TUTUKLU SANIK SAYISI 33 OLDU

40 kişilik yeni iddianamedeki 23 sanığın bu davadaki olayla ilişkili olduğu gerekçesi ile bu sanıkların bu davaya dahil edildiğini söyleyen Başkan Çakar, sadece örgüt üyesi olan 17 sanığın dosyasını ise bu dava dosyasından ayırarak başka esasa kaydettiklerini ifade etti. Böylece birleşen dosya ile birlikte bu davadaki tutuklu sanık sayısı 33\'e yükseldi. Başkan Çakar, birleşen dosyanın sanıklarına iddianamedeki suçlamalarla ilgili savunmalarını yapmaları için söz verdi. Sanıklar hazır olmadıklarını beyan ederek savunma yapmadılar. Başkan Çakar, öğle arası vererek sabahki oturumu kapattı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz ve Sercan Bingöl hakkında, \"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, 7 kez \"Tasarlayarak bombalamak suretiyle öldürmeye yardım etmek\" suçundan 157.5 yıldan 210 yıla, 39 kez \"Tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardım etmek\" suçundan 315 yıl 9 aydan bin 755 yıla, 35 kez \"Tasarlayarak bombalamak suretiyle adam öldürmeye yardım etme\" suçundan 340 yıl 9 aydan 420 yıla, 208 kez \"Tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs etmek suçuna yardım etme\" suçundan 2 bin 28 yıldan 2 bin 496 yıla, \"Zincirleme şekilde patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermek\" suçundan 3 yıl 6 aydan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezaları isteniyor.

Sanıklar Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz için \"Suç örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, 2 kez \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 2 yıldan 10 yıla, Hikmez Ölçer ve Zemirhan Yılmaz için \"Suç örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, Nazim Beyhan için \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 5 yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz için \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları isteniyor.

İddianamede, 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park stadında saat 19.00\'da başlayan ve 20.45 sıralarında biten Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından taraftarların 22.10 sıralarında dağıldıkları, akabinde \"Eski Beleştepe\" tabir edilen noktada TOMA aracının yanında yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halinde bomba yüklü otomobilin patlatıldığı anlatılıyor

İddianamede, 39\'u emniyet mensubu 7\'si sivil olmak üzere 46 kişinin şehit olduğu, 208 polis ve 35 sivilin yaralandığı bu saldırıyı terör örgütü PKK\'nın 11 Aralık 2016 tarihli açıklamasıyla üstlendiği belirtilen iddianamede, örgütün 20 Aralık 2016 tarihinde yaptığı açıklama ile de saldırıda ölen teröristlerin Kadri Kılınç ve Burak Yavuz oldukları bilgisine yer verildiği verildiği belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

----------

-ARŞİV

03.12.2018 - 13.02 Haber Kodu : 181203086

====================

4- DİSK: ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 800 TL OLMALI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL(DHA) DİSK düzenlediği basın toplantısıyla 2019 yılı asgari ücret taleplerini 2 bin 800 lira olarak açıkladı.

DİSK\'in İstanbul Mimarlar Odası\'nda yaptığı basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Arzu Çerkezoğlu, \"Asgari ücret ülkemizde çalışanların tamamını ilgilendiren bir konudur. Asgari ücret tespiti 16 milyondan fazla işçinin ve onların ailelerinin yaşam koşullarını ilgilendiren çalışma hayatının en temel konularından biridir. Asgari ücret on milyonların derdidir\" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret pazarlığı sıradan bir pazarlık olmadığını belirten Çerkezoğlu, \"Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı da dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için, asgari ücretin milli gelir artışından yararlanması için, asgari ücretin geçim ücreti olabilmesi için, asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, işçilerin krize karşı korunması için, asgari ücret net 2 bin 800 olmalıdır\"

Görüntü dökümü

---------------------------.

-Basın toplantısından ayrıntılar

-Basın açıklaması

03.12.2018 - 12.07 Haber Kodu : 181203058

=========================

5- TUZLA\'DA ÖĞRETMENE TOKAT ATTIĞI ÖNE SÜRÜLEN KİŞİYE 1.5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla\'da makyaj yüzünden kız kardeşi ile tartışan öğretmene tokat attığı belirtilen F.O. hakkında, \"Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten yaralama\" suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tuzla\'da 23 Kasım 2018 tarihinde kız kardeşi B.O.\'nun öğrenim gördüğü okulda nöbetçi öğretmen Ş.Ü.\'ye tokat attığı öne sürülen F.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında F.O. hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, müşteki öğretmen Ş.Ü.\'nün Tuzla\'da Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde öğretmen olarak görev yaptığı, olay günü nöbetçi öğretmen olduğu belirtildi.

MAKYAJ YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Müşteki Ş.Ü.\'nün, şüpheli F.O.\'nun kız kardeşi B.O.\'ya makyajını silmesi için ihbarda bulunduğu, bu nedenle Ş.Ü. ile B.O. arasında tartışma çıktığı belirtilen iddianamede, B.O.\'nun okula çağırdığı abisi F.O.\'nun öğretmeni tokatladığı savunuldu.

1.5 YIL CEZA İSTENDİ

İddianamede şüpheli F.O.\'nun, \"Kamu görevlisini görevinden dolayı kasten yaralama\" suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



Görüntü Dökümü;:

---------

-Arşiv

03.12.2018 - 12.46 Haber Kodu : 181203078

======================

6- ÖLÜMLÜ KAZADA \"RAPOR\" TARTIŞMASI

* Fethiye\'de yolun karşısına geçen 61 yaşındaki Elif Hayır, Mehmet Kurt\'un kullandığı aracın çarpması ile hayatını kaybetti.

* Sürücü , jandarmanın tuttuğu olay yeri tespit tutanağında, araçtan yere dökülen camlar ve araç döküntüleri gerekçe gösterilerek kusursuz bulundu.

* Olay yerinde fren izi bulunmadığını, sürücünün hız sınırını aştığını öne süren Elif Hayır\'ın ailesinin Avukatı Neşe Öztürkçü, olay yeri tespit tutanağına itiraz ederek bilirkişi incelemesi istedi.

* Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Fethiye\'de yolun karşısına geçen 61 yaşındaki Elif Hayır, Mehmet Kurt\'un kullandığı aracın çarpması ile hayatını kaybetti. Sürücü Mehmet Kurt, jandarmanın tuttuğu olay yeri tespit tutanağında, araçtan yere dökülen camlar ve araç döküntüleri gerekçe gösterilerek kusursuz bulundu. Olay yerinde fren izi bulunmadığını, sürücünün hız sınırını aştığını öne süren Elif Hayır\'ın ailesinin Avukatı Neşe Öztürkçü, olay yeri tespit tutanağına itiraz ederek bilirkişi incelemesi istedi.

Fethiye Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 21 Ekim 2018 tarihinde 17.00 sıralarında marketten çıkan 61 yaşındaki Elif Hayır, cadde üzerinde kısa bir süre bekledikten sonra karşıdan karşıya geçmek için hareketlendiği sırada bir aracın çarpması ile ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kemik kırıkları oluşan Elif Hayır, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

KAZA TESPİT TUTANAĞINA GÖRE ŞOFÖR TAMAMEN KUSURSUZ

Olay jandarma bölgesinde meydana geldiği için kaza tespit tutanağı da jandarma tarafından tutuldu. Tutanakta, kaza yerinde yapılan ölçümler, aracın duruş şekli, yere dökülen camlar ve kan, araç döküntüleri ile yayanın yakın mesafeden birden yola çıkışını gerekçe gösterilerek araç sürücüsünün kazanın oluşumunda kusurunun bulunmadığı görüşüne yer verildi. Tutanakta, sürücünün kazanını oluşumunu engellemek için yayadan kaçmaya çalıştığı da ifade edildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı\'na sevk edilen Mehmet Kurt, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

AİLENİN AVUKATI SÜRÜCÜNÜN FREN YAPMADIĞI İDDİASINDA BULUNDU

Ailenin Avukatı Neşe Öztürkçü, jandarma tarafından tutulan olay yeri tespit tutanağındaki kusur durumuna ilişkin raporun eksik ve hatalı olduğunu öne sürdü. Olayın meydana geldiği yerde fren izi bulunmadığını öne süren Avukat Öztürkçü, \"Yolda fren izi yok. Maktülde çok sayıda kırık ve iç kanama var. Hız limitinin aşıldığını düşünüyoruz\" iddiasında bulundu.

JANDARMANIN RAPORUNA İTİRAZ EDEN AVUKAT BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTEDİ

Olay anına ilişkin kamera kaydında Elif Hayır\'ın önce yolu kontrol ettiğini söyleyen Avukat Öztürkçü, \"Haricen edindiğimiz bir kamera kaydının incelediğimizde maktulün yolda kendi güvenliğini sağlamak üzere yolu kontrol ettiğini, bir müddet beklediğini, daha sonra 3. veya 4. adımında çarpmanın gerçekleşerek en az 2 metre kadar havaya doğru savrulduğunu görüyoruz. Yere düştükten sonra savrulma devam ediyor. Yüksek hız veya meşguliyetinden dolayı zamanında manevra yapamadığını görüyoruz. Bu nedenle kaza esnasında telefonla görüşüp görüşmediğinin tespiti için bilgi talebinde bulunduk. Ayrıca kusur durumuna ilişkin bilirkişi talebinde bulunduk\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü

Elif Hayır\'ın çarpmanın etkisi ile bir kaç metre savrulması

Elif Hayır\'ın kaza öncesi markete giriş ve çıkış görüntüsü

Elif Hayır\'ın marketten çıkmasının ardından kazanın oluşması ile kasada duran iki market çalışanının dışarıya çıkmaları

Elif Hayır\'ın kimlik fotoğrafının görüntüsü

Avukat Neşe Öztürkçü ile röportaj

03.12.2018 - 12.13 Haber Kodu : 181203061

=============================

(ÖZEL)

7- PAZARDA \"YANKESİCİLİK\" ARBEDESİ

Haber: Emin YEŞİL-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi\'de bir pazarda yankesicilik yaparken yakalandığı öne sürülen genç kıza çevredekiler tepki gösterdi.

Uğur Mumcu Mahallesi geçtiğimiz hafta kurulan Çarşamba Pazarı\'nda yankesicilik yapacağından şüphelenen pazarcı, adım adım genç kızı takibi etti. Esnaf, 14 yaşındaki kızın pazara alışverişe gelen bir kadının peşine düştüğünü gördü. İddiaya göre genç kız, bir kadının boşluğundan yararlanarak cüzdanındaki paraları çaldı. Kadının çantasından paraların alındığını gören esnaf ise genç kızı yakaladı. Pazarcı, genç kızın kollarından sıkı sıkı tutarak kaçmasına engel oldu. Yankesicilik yaptığı ileri sürülen E.K., ile kendisini suçüstü yakalayan pazarcı esnafı arasında arbede yaşandı. Bazı vatandaşlar da E.K.\'ya tepki gösterdi.

DÖVÜLMEKTEN KENDİSİNİ YAKALAYAN PAZARCI KURTARDI

Pazar alışverişinde bulunan ve yaşananlara tanık olan bazı vatandaşlar da E.K.\'ya saldırdı. E. K.\'yı öfkeli vatandaşların elinden pazarda bulunan kadınlar kurtardı. \"Kadına vurulur mu?\" diyen kadınlar araya girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.K.\'yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen E.K.\'nın üzerinden çalıntı olduğu düşünülen 2 cep telefonu ve alışverişe çıkan kadının çantasından aldığı bin 300 lira para çıktı. E.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Amirliği\'ne teslim edildi.

Görüntü dökümü:

----------------------

-Cep telefonu görüntüsü

-Esnafın kızı kolundan tutması

-Yaşanan arbede

-Tartışma anları

-Vatandaşların tepki göstermesi

-Bazı vatandaşların kıza saldırması

-Kadınların bağırışları

-\"Kadına vurulur mu?\" diyen bir kadın

-Polisin beklenmesi

-Genel ve detaylar

03.12.2018 - 13.15 Haber Kodu : 181203087