DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- İBB BAŞKANI UYSAL\'DAN İDO AÇIKLAMASI

\"Gerekli hazırlığı yaptık. Feribotları iskelelerde hazır hale getirdik\"

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlit Uysal, İDO\'nun seferlere devam etme kararıyla ilgili olarak \"Şirket tekrar bu tür aksaklıkları ortaya çıkarırsa gereğini yaparız. Şuanda da hazır halde bekliyoruz. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum\" dedi.

Uysal, İDO\'nun seferlerini devam ettirme kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uysal, \" Yapılan bir kamu hizmeti. İDO\'dan açıklama gelince biz \'vatandaşımızı mağdur etmeyiz\' demiştik. Gerekli hazırlığı yaptık. Feribotları iskelelerde hazır hale getirdik. Tabi bu arada şirketle görüşmeler yaptık. Şirket yetkilileri de bir değerlendirme yaptılar ve \'Biz bu kararımızdan geri dönüyoruz. Tekrar seferlerimiz devam edecek\' dediler. Yakıt fiyatlarını gerekçe gösteriyorlardı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğunu düşünüyorum. Ben şirket yetkililerine teşekkür ediyorum. Ama olaki benzer şey tekrar olursa büyükşehir belediyesi olarak vatandaşımızı yolda bırakmayız. Şirket bu tür aksaklıkları ortaya çıkarırsa gereğini yaparız. Şuanda da hazır halde bekliyoruz. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Uysal\'ın konuşması

30.11.2018 -12.29 Haber Kodu : 181130081

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2- BAKAN KURUM: DEPREM ŞEHİRE HASAR VERMEDİ

İstanbul DHA

Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, Yalova depremiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, \"Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Tabi bu deprem şehire hasar vermedi. Ama geçmişte verdi. Bugüne kadar bu depremlerde 80 bin vatandaşımızı canını kaybettik. Dolayısıyla bizim ülke genelinde dönüştürmemiz gereken depremle alakalı riskli binaları da biran önce dönüştürme gerçeğini de hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Bakan\'ın konuşması

30.11.2018 - 11.58 Haber Kodu : 181130069_

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3- KANDİLLİ\'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Haber: Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, (DHA) -

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nden Esenköy-Çınarcık Yalova depremiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

\"BÖLGEDE ÇOK MİKTARDA DİRİ FAY PARÇASI BULUNMAKTADIR\"

Açıklama şu şekilde:

\"30 Kasım 2018 tarihinde Esenköy-Çınarcık-Yalova merkez üstünde yerel saat ile 05:36\'da aletsel büyüklüğü 4.3 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 7 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Yalova, İstanbul, Tekirdağ ve Bursa illlerinde hissedilmiştir. Yalova il sınırlarının tamamı genelde Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ\') nun kısmen de Batı Anadolu Açılma Rejiminin etkisi altındadır. İl Kuzey Anadolu Fay Zonu\'nun kuzeyden ve güneyden geçen kolları ili çevirmektedir. Bu yüzden bölgede çok miktarda diri fay parçası bulunmaktadır. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırları içerisinden Altınova, Yalova, Esenköy ve Orhangazi Fayı geçmektedir\"

\"DEPREME DAYANIKLI OLARAK BİNALAR EN GÜVENLİ TERCİH\"

\"Marmara Denizi ve İzmit Körfezi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu\'nun Adalar, Çınarcık, Karamürsel, Gölcük, Darıca fay parçaları ve Gemlik Körfezi\'nden geçen Gemlik ve Gençali Fayları bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu -Batı ve Kuzey Batı-Güney Doğu gidişlidir. Tarihsel dönemde bölgede Marmara Denizi içerisinde KAFZ\'nun kollarının geçtiği hatlar boyunca depremler etkili olmuştu. Ayrıca Yalova ili sınırları içinde ve çevresinde çok sayıda deprem meydana gelmiştir.

Aletsel Dönemde il sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri 5.0-5.9 arasındadır. Büyüklüğü 6.0 olan depremler, genelde Marmara Denizi\'nde ve komşu il sınırları içerisinde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya) meydana gelmiş depremlerdir. İl merkezine en yakın deprem 18 km. uzaklıkta olan 1963 Adalar (İstanbul)-Marmara Denizi depremidir.

Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır\"

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4- PROF. DR. ERCAN: YALOVA DEPREMİ İSTANBUL\'U DEĞİL BURSA\'YI İLGİLENDİRİYOR

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK/ Harun UYANIK/İSTANBUL (DHA) YALOVA Çınarcık\'ta meydana gelen 4.3\'lük deprem ile ilgili değerlendirmede bulunan Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, \"Depremin İstanbul\'la ilgisi yok. Deprem daha çok Bursa\'nın Mudanya, Gemlik ilçeleriyle, Yalova\'nın Armutlu ve Çınarcık bölgelerini ilgilendiriyor\" dedi.

Yalova\'da bugün sabah 05.33\'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası bazı vatandaşların panikle dışarı çıktığı görüldü. Dün İstanbul ve Marmara Bölgesi\'nde olabilecek depremle ilgili konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin İstanbul\'u etkilemeyeceğini söyledi.

\"BU DEPREM ASLINDA UYARICI OLDU\"

Depremin İstanbul\'da Kartal, Tuzla ve Ataköy gibi ilçelerde yoğun hissedildiğini kaydeden Prof. Dr. Ercan, \"Kentin kayalık yerlerinde hissedilmedi. Çünkü bu depremin İstanbulla ilgisi yok. Bu deprem aslında uyarıcı oldu. Armutlu burnuyla İmralı Adası , Gemlik Körfezi\'nin girişinde bir deprem bekleniyor. Bu bölgede 6.3-6.4\'lük bir deprem olacak. Meydana gelen deprem Bursa Balıkesir ve Yalova\'yı etkiler. Mudanya, Gemlik, Armutlu, Çınarcık, Yalova, İmralı adası bu depremden çok etkilenir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Prof. Dr. Ahmet Ercan ile röportaj

30.11.2018 - 12.01 Haber Kodu : 181130072_

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5- TUZLA\'DA KADINA GASP KAMERADA

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)TUZLA\'da bir alışveriş merkezine gelen A.K. adlı kadını lüks otomobilinin direksiyonundan zorla indirerek aracını gasp eden Kemal B. polis tarafından yakalandı. Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen Kemal B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tuzla\'da geçtiğimiz hafta içinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti. Otomobiliyle bir alışveriş merkezine gelen A.K.(44) içerde bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktı. Satın aldığı ürünleri aracına koyan A.K. direksiyon koltuğuna oturduğu sırada şüpheli diğer taraftan yaklaşarak araca girdi. A.K.\'yi tehdit ederek otomobilden indiren Kemal B. (44)i kendisi direksiyona geçti. Aracı çalıştıran şüpheli, kadının çığlıkları üzerine etrafta toplanan kalabalığın arasından hızla olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayın güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Bu arada gasp edilen araç 3-4 kilometre ilerde bir sokakta terk edilmiş olarak bulundu. Polis yaptığı çalışmada Kemal B.\'yi gözaltına aldı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüpheli olayı uyuşturucu madde parası bulmak için yaptığını söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gasp anı

-Şüphelinin adliyeye sevki

30.11.2018 - 12.40 Haber Kodu : 181130084_

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6- TUVALET ÜCRETİ CİNAYETİNE 12 YIL 6 AY HAPİS

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, DHA

Sarıyer\'de, 2 yıl önce Maslak Üçyol Camii\'nin şadırvanında çalışan Fırat Karavil\'in 1 liralık tuvalet ücreti nedeniyle çıkan tartışma sonucu başından vurularak öldürülmesi davası, kardeş olan iki sanık arasında menfaat çatışması olduğu halde aynı avukatın savunmalarını yapması nedeniyle üst mahkemece bozuldu. Yeniden görülen davada, sanık Selahattin İnci bir kez daha \"Haksız tahrik altında kasten öldürme\" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına; kardeşi olan diğer sanık Mustafa İnci ise \"Silahlı tehdit\", \"Suç üstlenme\" ve \"Ruhsatsız silah taşıma\" suçlarından toplam 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Selahattin İnci getirilirken, tutuksuz sanık Mustafa İnci ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Selahattin İnci son savunmasında, \"Pişmanım. Böyle bir şey olmasını istemezdim. Ölene Allah\'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Adalete güveniyorum\" dedi. Diğer sanık Mustafa İnci ise adalete güvendiğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanıkları eski hükümdeki gibi ceza verdi. Heyet, sanık Selahattin İnci\'ye \"Kasten öldürme\" suçundan önce müebbet hapis verdi. Ancak haksız tahrik altında suçu işlediği kanaatiyle ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Heyet, ruhsatsız bulundurma suçundan ise sanığa beraat kararı verdi. Diğer sanık Mustafa İnci\'ye ise \"Silahlı tehdit\" ve kardeşinin suçunu üstlenme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından toplam 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, adli emanete alınan 200 lira paranın da ölenin mirasçılarına iadesine de hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, 18 Haziran 2016\'da maktül Fırat Karavil\'in, tuvaleti kullanan sanıkların eniştesi Bayram Aydınalp\'ten 1 lira ücret istediği, Aydınalp\'in bozuk para olmadığını söyleyip 200 lira verdiği, maktülün bu parayı bozdurup Aydınalp\'e vermesinden sonra aralarında tartışma çıktığı, bunu duyan sanıkların olay yerine gittikleri anlatıldı. Tartışmanın büyümesi sonrasında sanıklardan Selahattin İnci\'nin kardeşi Mustafa İnci\'ye ait silahı alarak elinde kesici alet bulunduran maktüle bir el ateş ederek öldürdüğü belirtildi. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 22 Nisan 2017\'de karar çıktı. Bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi\'nce her iki sanığın aynı avukat tarafından savunulmuş olması nedeniyle bozuldu.

Görüntü Dökümü

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- (ARŞİV)

30.11.2018 - 11.58 Haber Kodu : 181130071

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7 - BAŞAKŞEHİR\'DE 15 TON KAÇAK ÇAY ELE GEÇİRİLDİ

* Kaçakçılık polisleri, Başakşehir\'de 15 ton kaçak çay ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İstanbul, (DHA) - İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir Başak Mahallesi\'nde bulunan 2 depoda kaçak çay bulunduğunu tespit etti. Polis ekipleri 14 Kasım\'da depolara operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, 15 ton 332 kilo kaçak çay ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerde bulunan M.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. M.K.\'ya 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak para cezası verildi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir depoya yaptığı baskın polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin ele geçirdiği kaçak çayları taşıtarak kamyona yükletmesi görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin depoda inceleme yapması

-Ele geçirilen kaçak çaylar

-Kaçak çayların taşınması

-Genel ve detaylar