DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

(Geniş haber)

1- BAKAN ALBAYRAK: 24 DEPODA BAKIYORSUNUZ 50 BİN TONDAN FAZLA SOĞAN DEPOLANMIŞ SATILMIYOR

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MÜSİAD tarafından düzenlenen \"22. Uluslararası İş Forumu\"na katıldı.

\"Dünyada para sisteminde çoğulculuk ve adaletö başlıklı forumda bir konuşma yapan Bakan Berat Albayrak, \"Maliye politikalarında bütçe disiplininde taviz vermeden sıkı duruşumuza devam ediyoruz. Bütçe gelirlerimiz programda yer alan beklentilerimizin de üzerine çıkacak noktada iyi bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu noktada 630.5 milyar liralık vergi geliri beklentilerimiz aynı şekilde devam ederken vergi dışı gelirler de 119 milyar liralık hedefin daha da üzerine çıkacağımızı bekliyoruz. Ağustos ve Eylül aylarının ardından Ekim ayında cari fazla vereceğimiz birçok ortamda ifade ettik. Ağustos çok iyi geldi, Eylül gayet iyi geldi. Şimdi Ekim açıklanacak gibi. Belki Ekim\'de tüm zamanların rekorunu kıracak bir rakam çıkabilir. Ve Kasım… Kasım\'da 18 gün itibariyle elhamdülillah ihracatın ithalatı karşılama oranı noktasında çok güçlü rakamlar gelmeye başladı. Adını dengelenmeye koyduğumuz bu süreçte şu ana kadar beklentilerimizin dışında bir gelişme yaşamadık\" dedi.

\"GEREKLİ TEDBİRLERİ ANINDA DEVREYE ALACAĞIZ\"

Berat Albayrak, \"Tarımda güçlendirilmiş veri altyapısıyla erken uyarı sistemini hızlı bir şekilde devreye alacağız. Tarımsal ürünlerde fiyat istikrarı için dinamik üretim planlaması yapabilmemiz lazım. Bu çerçevede erken uyarı sistemiyle rekolte tahmini ve rekoltenin dinamik olarak takibine imkan sağlayacağız. Teknolojik imkanlardan da yararlanarak tarım ve gıda ürünlerinde fiyat, arz ve arz zinciri gelişmelerini izleyecek, sistemden elde edilecek sinyallerle tarımsal üretim ve fiyatlarla ilgili olası dalgalanmalar karşı gerekli tedbirleri anında devreye alacağız\" diye konuştu.

SOĞAN STOKÇULARI

Bakan Albayrak, \"Yapısal adımları atarken fırsatçılarla, stokçularla mücadelemizi de en üst seviyede sürdüreceğiz. Sadece son bir iki günde Polatlı\'da yaşanan bu denetimlerdeki çıkan netice. Arkadaşlar 24 deponun sadece üçünde satış yapıldığını tespit ettiler. Bu 24 depoda bakıyorsunuz 50 bin tondan fazla soğan depolanmış satılmıyor. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sadece Polatlı coğrafyasında bakıyoruz 200 bin ton soğanın \'fiyatlar yükselir\' beklentisiyle depolarda tutulduğunu tespit ediyorlar. Bugün yine bir denetim devam ediyor. Bu manada fırsatçılığa ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Bakanlığımız koordinasyonunda başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm ilgili kurumlarımız bu aktif denetimleri artırarak sahaya basmaya devam edecek. Gerek ihbarlar, gerek bilgilendirmeden yapılan denetimlerle bu süreci çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz\" şeklinde konuştu.

\"POZİTİF BİR KASIM AYINI ENFLASYON TABLOSUNDA ÇOK NET GÖRECEĞİMİZİ ÜMİT EDİYORUZ\"

Bakan Albayrak, \"Kredi faizlerinde yüzde 40\'lar, 45\'ler, 50\'lerin konuşulduğu bir ortamda bugün, ben gün gün BDDK\'dan takip ediyorum, elhamdülillah yüzde 30\'ların altına, yüzde 25\'lere, 25\'lerin altına inmeye başladık. Bu 25\'lere doğru ve altına doğru başlayan süreç Aralık\'da daha da inşallah düşecek. Çünkü bu da yüksek. Bu fiyatlamalar, bu maliyetler hem enflasyonla hem piyasa belirsizliğini ortadan kalkmasıyla birlikte daha da düşecek. Özellikle piyasalardaki iyileşme gerek son ÖTV ve KDV düzenlememizin etkisiyle çok pozitif bir Kasım ayını enflasyon tablosunda çok net göreceğimizi ümit ediyoruz. Bir taraftan fiyatlardaki enflasyonist baskıyı kırmaları, diğer taraftan sektör olarak içinden geçtikleri durgunluktan kurtulmaları nedeniyle mobilya sektöründen, beyaz eşya sektöründen, otomotiv sektöründen aldığımız pozitif haberler bizleri sevindiriyor\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Albayrak\'ın konuşması

- Detaylar

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2- SELÇUK KABADAYI, MURAT BAŞOĞLU\'NA AÇTIĞI 1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASINI KAYBETTİ

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Burcu Başoğlu Kabadayı\'nın eşi Selçuk Kabadayı, eşi ile ilişki yaşadığı iddia edilen eşinin amcası Murat Başoğlu\'na açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını kaybetti.

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen tazminat davasının karar duruşmasına davacı Selçuk Kabadayı\'yı temsilen Avukatı Handan Yazıcıoğlu, davalı Murat Başoğlu\'nu da temsilen Tansu Öztok katıldı. Avukat Handan Yazıcıoğlu, getirdikleri tanıkların dinlenilmesini istedi. Mahkeme hakimi Murat Umutlu, Yargıtay\'ın benzer konularda üçüncü kişileri sorumlu tutmayan içtihadı bulunduğunu, davayı bitireceğini belirterek Avukat Yazıcıoğlu\'nun tanık dinlenilmesi yönündeki talebini reddetti. Handan Yazıcıoğlu, davanın kabulünü, davalı Murat Başoğlu\'nun Avukatı Tansu Öztok da davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, gerekçesi sonradan yazılmak üzere davanın reddine karar verdi.

EŞİNİN AMCASI İLE FOTOĞRAFLARI YAYINLANDIKTAN SONRA 1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Selçuk Kabadayı, 14 yıllık eşi Burcu Başoğlu kabadayı ve amcası Murat Başoğlu\'nun teknede çekilmiş fotoğraflarının ardından İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne başvurarak 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı. Davanın dilekçesinde 14 yıllık eşi Burcu Başoğlu\'nun öz amcası Murat Başoğlu ile görüntülerinin yayınlandığını , bu görüntülerin evlilik birliğine uygun olmayan görüntüler olduğunu savunan Selçuk Kabadayı, evlilik birliği sürerken yayınlanan bu görüntülerin sosyal kişilik değerlerine saldırı niteliği taşıdığını öne sürmüştü.

Görüntü dökümü:

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-Murat Başoğlu\'nun arşiv görüntüsü

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3- OTOMOBİLDEKİ GİZLİ BÖLMEDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Maltepe\'de polisin lastiklerine ateş açarak durdurduğu bir otomobilin ön konsolundaki gizli bölmede silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığını belirleyerek çalışma başlattı. Şüphelinin uyuşturucuyu aracın gizli bölmelerinde sakladığının tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri 15 Kasım\'da şüphelinin kullandığı otomobili Cevizli Mahallesi Orhangazi Caddesi\'nde görerek durdurmak istedi. Şüpheli polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli otomobilin lastiklerine ateş ederek aracı yavaşlattı. Otomobil, Orhangazi Caddesi ve Tansel Caddesi kesişiminde bulunan bir duvara çarparak durdu.

4 SUÇTAN KAYDI VAR

Ekipler araçta bulunan 26 yaşındaki R.Ö.\'yü yakalayarak gözaltına aldı. R.Ö.\'nün yapılan sorgulamasında \'Uyuşturucu madde bulundurmak\', \'Ruhsatsız silah\', \'Görevi yaptırmamak için direnmek\', \'Kişilerin huzur ve sükunetini bozmak\' suçlarından toplam 4 suç kaydı olduğunu belirledi.

OTOMOBİLDEKİ GİZLİ BÖLMEDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ekipler nöbetçi savcıdan aldıkları izinle otomobilde detaylı arama yaptı. Ekiplerin otomobilin ön konsolunu sökerek yaptığı aramalarda 109,47 gram kokain, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 44 mermi ve 2 bin 840 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ö. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekiplerinin otomobildeki gizli bölmeyi açması ve uyuşturucu maddeleri bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı arama

-Ekiplerin otomobilin gizli bölmesinde bulduğu uyuşturucu maddeler

-Ele geçirilen mermiler ve tabanca

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

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4- İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUĞU\'NDA ANMA TÖRENİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

20 Kasım 2003\'te İngiltere\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'nu hedef alan terör saldırısında aralarında İngiltere\'nin İstanbul Başkonsolosu Roger Short\'un da bulunduğu hayatını kaybedenler, saldırının 15\'inci yıldönümünde başkonsolosluk binasında düzenlenen törenle anıldı.

İngiltere\'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater ve beraberindekiler, saldırının gerçekleştirildiği yere saat olan 10.55\'te \"Unutmayacağız\" yazılı çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunan başkonsolos yazılı bir açıklama yaptı.

Başkonsolos Slater \"Bugün hem Birleşik Krallık hem de Türkiye için oldukça üzüntü verici ve önemli bir gün. Bu, bir İngiliz diplomatik misyonuna yapılan en ölümcül saldırıydı ve bunu asla unutmayacağız.15 yılın ardından bugün, 20 Kasım 2003 yılında hayatlarını kaybedenleri anıyoruz. Kalbimiz ve düşüncelerimiz hayatlarını kaybedenlerin aileleri ve dostlarıyla birlikte. Bugün andığımız insanlar Britanya ve Türkiye arasında daha güçlü ilişkiler kurmak için çalışırken kendilerini feda ettiler. Her zaman hem kendilerine hem de ailelerine minnettar olacağız. Ayrıca, saldırı sırasında bu sokakta ölen veya yaralanan masum insanları da hep hatırlayacağız. Britanya ve Türkiye\'nin terörizme karşı birlikte mücadele edeceğinin altını da bu anma vesilesiyle bir kez daha tekrarlamam isterim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Başkonsolosun çıkışı

Çelengin taşınması

Saygı duruşu

Güvenlik önlemleri

Genel ve detaylar



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5- BAKIRKÖY\'DE YOL ÇÖKTÜ, ÖĞRENCİ SERVİSİ MAHSUR KALDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)

Bakırköy\'de içerisinde öğrencilerin bulunduğu servis aracının geçişi sırasında asfaltta çökme meydana geldi. Okul servisinin bir lastiği çöken yola girerken, kimsenin yaralanmadığı olayda caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Olay sabah saatlerinde Yeşilköy Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İçerisinde 15 öğrencinin bulunduğu okul servisi seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle okul servisinin sol arka tekerleği oluşan çukura girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kimsenin yara almadığı olayda, caddenin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Servis aracının içinde bulunan öğrenciler başka bir servis aracıyla okullarına gönderildi. Servis sürücüsü Ramazan Nas, seyir halindeyken yolun aniden çöktüğünü aracın arka lastiğinin de oluşan çukurun içine düştüğünü söyledi.

Görüntü dökümü:

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-Çöken yoldan görüntü

-Servis aracından görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Servis sürücüsü ile röportaj

-Diğer detaylar

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6- MAÇKA PARKI\'NDA \"KIYAFET\" TARTIŞMASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)

Maçka Parkı\'nda kıyafete müdahale ettiği iddia edilen özel güvenlik görevlisi Savaş İlter ile kıyafetine müdahale edildiğini öne süren Çağla Köse\'nin \"karşılıklı hakaret\" suçundan yargılandıkları davada \"tanıklar\" dinlendi. Tanıklar, olay günü özel güvenliğin Çağla Köse\'nin kıyafetinin uygunsuz olduğunu, parkta bu şekilde gezemeyeceğini söylediğini anlattı. Söz alan Müşteki sanık Savaş İlter \"Benim kıyafetle ilgili ağzımdan kelime çıkmadı\" dedi. Çağla Köse ise dosyaya 4 farklı video sunduğunu belirterek, videoda \'Bu kıyafetle burada gezemez!\' şeklindeki sözlerin duyulduğunu belirterek, \"İnsani haklarım ihlal edildiği için burada bulunuyorum\" dedi.

TANIK:GÜVENLİĞE SORDUM; \'ÇAĞLA\'NIN KIYAFETİNİN UYGUNSUZ OLDUĞUNU\' SÖYLEDİ

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk duruşmada Çağla Köse ve Savaş İlter \"müşteki-sanık\" sıfatıyla hazır bulundu. Duruşmada \'Tanık\' sıfatıyla dinlenen Burcu Şentürk, spordan çıkıp Maçka Parkı\'na gittiğini anlatarak şunları söyledi:

\"Meyve yiyip, kitap okuduk. Müzik dinliyorduk. Yanımızda Çağla Köse\'nin köpeği vardı. Tuvalete giderken köpeğini tutmamı istedi. Daha sonra gürültü duydum. Ben gidip baktığımda kaos vardı. Güvenliğe sordum; \'Çağla\'nın kıyafetinin uygunsuz olduğunu\' söyledi. \'Arkadaşınız burada bu şekilde gezemez, çünkü ben buranın güvenliğiyim ve buna müsaade edemem\' dedi. Çevredeki gençler de güvenliğe \'Kıyafete karışamazsın!\' şeklinde sözler sarf etti. Çağla, \'Gidip şikayet edelim\' dedi. Ben de \'Gerek yok, dersini almıştır\' diye cevap verdim. Yerimize gittik akşama doğru gitmek için hazırlanırken polis geldi. Bizim için geldiklerini düşündük, yanlarına gittim ve sordum. \'Kıyafete karışamayız, biz buraya güvenliğin şikayeti üzerine geldik, arkadaşınızın burada uygunsuz hareketleri varmış\' dedi. Çevredekiler akşama kadar bizim uygunsuz davranışımızın olmadığını söyledi.\" Savaş İlter\'in avukatı olay günü Çağla Köse\'nin üzerindeki kıyafeti sorması üzerine tanık Burcu Şentürk de \"Üzerinde askılı elbise vardı. Diz kapağının altında asimetrik kesimli, krem rengi bir elbiseydi\" diye cevap verdi.

\"ÇEVREDEKİLER GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÇAĞLA HANIM\'I PARKTAN ÇIKARMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ\"

Diğer tanık Samet Özçelik de olay günü Maçka Parkı\'nda olduğunu, Çağla Köse ile aynı yerde olduğunu belirterek, \"Hava karardıktan sonra seslerin yükseldiği yere gittim ve olaya şahit oldum. Kargaşa hali vardı ve çevredeki insanların konuşmalarını duydum. Polis gelmişti ve anladığım kadarıyla özel güvenlik Çağla Hanım\'ın kıyafetini uygun bulmayıp, bu şekilde çevrede dolaşmasına izin vermeyeceğini söylemişti. Çevredekiler anlattı.Çevredekiler güvenlik görevlisinin Çağla Hanım\'ı parktan çıkarmak istediğini söyledi. Doğrudan görevliden duymadım. Çevredekilerde birlikte bu durumu doğru bulmadığım için çevredekilerle birlikte Çağla Hanım\'ı savunmaya çalıştım. Çağla\'nın üzerinde beyaz elbise vardı. Olağandışı bir detay hatırlamıyorum\" şeklinde konuştu. Diğer bir tanık ise, Çağla Köse\'nin kıyafetinden rahatsız olmadıklarını gelen polislere söylediklerini anlattı.

\"BENİM KIYAFETLE İLGİLİ AĞZIMDAN KELİME ÇIKMADI\"

Tanıkların beyanlarının ardından söz verilen müşteki- sanık Savaş İlter ise \"Benim kıyafetle ilgili ağzımdan kelime çıkmadı. Sadece bir ailenin rahatsız olduğunu söyledim\" diye konuştu.

\"İNSANİ HAKLARIM İHLAL EDİLDİĞİ İÇİN BURADA BULUNUYORUM\"

Müşteki Çağla Köse ise, dava dosyasında 4 farklı video koyduğunu söyleyerek, \"Gündüz çekimi bir videoda güvenlik görevlisinin \'Böyle giyiniyorsunuz sonra tecavüz edilince korumadı diyorsunuz\' dediği açıkça duyuluyor. Diğer güvenlik görevlisi de \'Burada tacize uğruyorlar\' şeklinde sözler sarf ettiklerini söylemiştim. Diğer bir videoda ise akşam polisler geldiğinde de \'Bu kıyafetle burada gezemez\' şeklinde konuştuğu görülüyor. İnsani haklarım ihlal edildiği için burada bulunuyorum\" ifadalerini kullandı. Duruşma tanıkların dinlenmesi için 2019 yılının Mart ayına ertelendi.

İDDİANAME

İddianamede, Maçka Demokrasi Parkı\'nda 29 Temmuz 2017\'de kıyafet nedeniyle tartışma çıktığı anlatılıyor. Güvenlikçi Savaş İlter\'in \"Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca \'Güvenlik bizi koruyamadı\' diyorsunuz\" demekle Çağla Köse\'ye \"alenen hakaret\" ettiğini, Köse\'nin de aleni tahrik altında güvenlik görevlisine \"Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?\" diyerek \"hakaret\" ettiğini belirtiliyor. Güvenlikçi İlter\'in \"hakaret\" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse\'nin ise \"Kamu görevlisine hakaret\" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Görüntü dökümü:

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-Olayın arşiv görüntüsü

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7- ŞİŞLİ\'DE ELEKTRONİK EŞYA ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de bir iş yerine girerek yaklaşık 50 bin lira değerindeki elektronik eşya çalan hırsızlar yakalandı. Polislerin hırsızların kaldıkları adreslerde yaptıkları aramalarda 48 gram metamfetamin ve 57 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şişli Meşrutiyet Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde Cüneyt G.\'ye ait bir iş yerine geçtiğimiz ay giren hırsızlar, 50 bin lira değerinde 6 bilgisayar ve fotoğraf makinasını alarak kayıplara karıştı. Durumun Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Ekipler olay yerindeki kamera kayıtlarından şüphelilerin eşkallerini belirledi.

Kullandıkları aracın plakası üzerinden de kaldıkları adresler tespit edilen ve olaya karıştığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda çaldıkları malzemeler çıkmazken, 48 gram metamfetamin ve 57 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden Ahmet Ç., Sinan E. ve Ahmet Y. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Şüphelilerin arcından inmesi

-Araca yükleme yapmaları

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

