DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - PUTİN İSTANBUL\'DA... (2)

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin \"TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni\" için İstanbul\'a geldi.

Putin\'i taşıyan Rusya Devlet Başkanlığı\'na ait özel uçak saat 14.20\'de Atatürk Havalimanı\'na indi. Putin\'i Devlet Konukevi\'nde başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere Türk ve Rus yetkililer karşıladı. Putin, buradan törenin yapılacağı İstanbul Kongre Merkezi\'ne geçti.

2- TÜRKAKIM\'ININ DENİZ BÖLÜMÜ ERDOĞAN VE PUTİN\'İN KATILIMIYLA TAMAMLANIYOR

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

TürkAkım Projesi deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle İstanbul Kongre Merkezi\'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin\'in katılımıyla tören gerçekleştirilecek

TürkAkım\'ın deniz etabı Karadeniz\'in tabanında birbirine paralel ilerleyen 930 kilometre uzunlukta iki boru hattından oluşuyor. Kıyıköy\'deki terminalin yapılmasından sonra yıllık 15 milyon haneye yetecek Rus gazı Türkiye\'ye akacak. Gazın yarısı Türkiye\'de kullanılırken diğer yarısı Avrupa\'ya aktarılacak. Açılış sonrası iki liderin, Mabeyn Köşkü\'nde bir araya gelerek, ulusal paralarla ticaretin artırılması ve vize serbestliği konularını da görüşmesi bekleniyor.

PROJE HAKKINDA

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Karadeniz tabanından ilerleyerek Rusya\'dan Türkiye\'ye yılda 31.5 milyar metreküp doğalgaz aktaracak bir doğalgaz boru hattı projesidir. TürkAkım\'ın deniz kesimi, Karadeniz tabanında birbirine paralel olarak ilerleyen 930 kilometre uzunlukta iki boru hattından oluşuyor. 2 kilometreyi aşan derinlikte döşenen 81 santim çapındaki ilk boru hattı sistemi olan deniz kesimi, son teknolojiler kullanılarak hayata geçirildi. Bu dev projede, yaklaşık 4 santim kalınlığında özel bir çelikten üretilen, her biri 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığındaki borular, inşaat gemisinde birbirine kaynaklanarak birleştirilip deniz tabanına yerleştirildi.

Dünyadaki en büyük enerji altyapı projelerinden biri olan TürkAkım, teknik açıdan çığır açıcı niteliklere sahip olmasının yanında, bölgenin enerji güvenliğine de son derece önemli katkılarda bulunacak.

DOĞALGAZIN YARISI TÜRKİYE\'DE KULLANILIRKEN, DİĞER YARISI AVRUPA\'YA AKTARILACAK

Rusya kıyısında, Anapa kenti yakınında başlayan TürkAkım Açık Deniz Boru Hattı, Karadeniz\'i boydan boya kat ederek Türkiye kıyısına, Trakya\'daki Kıyıköy beldesi yakınında çıkıyor. TürkAkım, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir gibi Türkiye\'nin batısındaki yüksek nüfuslu sanayi kentlerine doğalgaz sağlayarak bölgedeki üretimin güvencesi olacak. TürkAkım aracılığıyla aktarılacak yıllık toplam 31.5 milyar metreküp doğalgazın yarısı Türkiye\'de kullanılırken, diğer yarısı Avrupa\'ya aktarılacak.

TürkAkım Boru Hattı\'nın deniz kesiminin yapımında dünyanın en büyük inşaat gemisi olan ve bu alandaki en ileri teknolojileri kullanan Pioneering Spirit görev yaptı. Günde ortalama 5 kilometre hızla ilerleyen deniz kesiminde bu dev gemi, 26 Ağustos 2018 tarihinde bir günde 6.3 kilometre boru döşeyerek bu alanda bir dünya rekoruna imza attı. Boru hattının karaya çıktığı noktada, yani Kıyıköy\'de alım terminali inşaatı halen sürüyor. Burada, deniz kesimindeki borulardan gelen doğalgaz, kara boru hatlarına aktarılacak. Alım terminalinden sonra Lüleburgaz\'da Türkiye\'nin dağıtım şebekesine bağlanacak olan ilk kara hattını BOTAŞ inşa edecek. Avrupa\'ya ilerleyecek diğer kara hattı ise BOTAŞ-Gazprom ortak şirketi tarafından yapılacak. Projeyle taşınacak 31.5 milyar metreküp doğalgaz, 15 milyon hanenin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek bir miktar. Kıyıköy\'deki alım terminalinin inşaatının da bitmesinin ardından TürkAkım projesi 2019 yılı içerisinde kara-deniz bağlantılarının gerçekleştirilmesi ve tüm testlerin yapılmasıyla tamamlanacak. 2019 yılı sonunda Rusya\'dan Türkiye\'ye doğalgaz akmaya başlayacak. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı projesi, tüm taraflara sağlayacağı kazanımlar sayesinde, hem bölge çapında sürdürülebilir enerji geleceğinin güvencesi, hem de Türk-Rus dostluğunun temellerinden biri olacak.

3- KADIKÖY\'DE \'BETON\' TUZAĞI : 2 KADIN BETONA BATTI (2)

- OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de elektrik altyapı çalışmaları için kazılan yola beton döküldü. Çevresinden önlem alınmadığı belirtilen kurumamış betona basan 2 kadın, yaklaşık 1 metre çukura gömüldü. Kadınları çevredekiler kurtardı. Kadınların betonu fark etmeyerek batma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Olay Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Erguvan Sokak\'ta meydana geldi.

Rana Köyhan ve Rehin Çopur adlı iki kadın hastaneye gitmek üzere evden çıktı. Kadınlar sokakta yürürken bir anda yeni dökülmüş betonun içine gömüldü. Olayı gören çevredekiler iki kadının yardımına koştu. Kadınlar betonun içinden çıkarıldı. Sokakta elektrik hatlarında güçlendirme çalışması nedeniyle yapılan çalışmanın ardından beton döküldüğü öğrenildi. Vatandaşlar, dökülen betonun etrafında hiçbir önlem alınmadığını söyledi.

\"FİZİK TEDAVİYE GİDİYORDUK\"

Rana Köyhan , \"Hastaneye gidiyorduk. Betonun içine gömüldük. Hiçbir koruma yok. Arkadaşımın dizi kırık. Fizik tedaviye gidiyorduk\" dedi. Olayı gören bir mahalle sakini ise, \" Hiçbir güvenlik önlemi yok. Yürürken normal asfalt diye bastılar\" diye konuştu.

Olay yerine polis ekipleri ve zabıta istendi. Kazıda çalışma yapan sorumlu bir kişi, polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında iki kadının yolda yürümesi ardından beton dökülmüş alana bellerine kadar girmeleri, daha sonra vatandaşlar tarafından kurtarılmaları ve kazı yapan görevlilerin beton dökülen alanın etrafına güvenlik bariyeri çekmesi görülüyor.

4- FİDYECİLERİN \"PARMAĞINI KESTİK, BAŞINI DA KESERİZ\" OYUNU

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da kaçırdıkları 26 yaşındaki Muhammed Omar\'ın parmağını kesmiş gibi göstererek, \"50 bin dolar vermezsen başını da keseriz\" diyerek fidye isteyen Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı. Muhammet Omar kurtulduktan sonra gözyaşları içinde Asayiş Şube Müdürlüğünde babasına kavuştu. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

BABA POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Polise başvuran Suriye uyruklu Khalil Omar, oğlunun kaçırıldığını kendisini telefonla arayan kişilerin oğlunun parmağını keserek 50 bin dolar fidye istediklerini söyledi. Oğlunun bulunması için yardım isteyen Khalil Omar, \"Yurt dışından gelen arkadaşları ile birlikte eğlenmeye gittikleri F.A. adlı genç, yanıma gelerek oğlumun kaçırıldığını söyledi. Daha sonra beni görüntülü arayan şüpheliler oğlumun hayatı karşılığında 50 bin dolar fidye istediler. Sanırım onun parmağını kesmişler eli sarılıydı.\" dedi.

KAÇIRILDIĞINI SÖYLEYEN ARKADAŞI SUÇ ORTAĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gasp Büro Amirliği, Rehine Kurtarma ve Müzakare timleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, kaçırılan genci bulmak için harekete geçti. Yapılan tahkikat sonucu babanın yanına gelen arkadaşının da suç ortağı olduğu ve ortadan kaybolduğu tespit edildi.

POLİS ÖNCE 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Polis genci kaçırdıkları iddia edilen şüphelilerden 3\'ünü Esenyurt\'ta gözaltına aldı. Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda kaçırılan gencin Başakşehir\'de bir evde tutulduğu öğrenildi. Polis operasyon için harekete geçtiğinde kaçırılan Muhammed Omar\'ı güvercintepe sokakta yürürken buldu. Kaçırılan gencin söylediği adrese yapılan baskında diğer şüpheli de gözaltına alındı.

ELİNİ BOYAYIP PARMAĞINI KESMİŞ GİBİ YAPMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Muhammed Omar gözyaşları içinde babasına kavuştu. Yapılan incelemede şüphelilerin Muhammed Omar\'ın parmağını kesmedikleri, öyle göstermek için sargı bezi ile sararak boyayla kan süsü verdikleri tespit edildi. Kurtarılan Muhammed Omar \"Bir arkadaşımla eğlenmeye gitmiştik. Bizi oradan kaçırdıklar daha sonra arkadaşımı serbest bıraktılar.\" dedi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE ÇIKARILDI BİR KİŞİ ARANIYOR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Hüseyin M.(22), Derhan S.(35), Ziya H.(38) ve Vahid M.(27) adliyeye sevk edildiler. Öte yandan olayla ilgili Muhammed Omar\'ın yanındayken, onun kaçırıldığını söyleyen F.A. adlı kişi ise aranıyor.

5- \'GELİN TANIŞ OLALIM\' MARKASI İPTAL EDİLDİ

* Hakimden, Türk Patent Enstitüsü\'ne ozan uyarısı:

\"Aşık Veysel, Yunus Emre gibi ozanların eserlerini, bir kişinin tekeline bırakmak, evrensel sanatın gelişmesine en büyük engeldir\"



Hayati ARIGAN/İSTANBUL(DHA)

\'Gelin Tanış Olalım\' adını marka olarak tescil ettiren Ayşe Acar Çapoğlu, oyuncu Fırat Tanış ve yönetmen Semih Çelenk\'e \'Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım\' tiyatro oyunu nedeniyle açtığı tazminat ve marka tecavüzü davasını kaybetti. Marka tescilini iptal eden Hakim Şule Binnaz Aydın Yunus, kararında Türk Patent Enstitüsü\'nü Yunus Emre ve Aşık Veysel gibi ozanlara ait geleneksel kültür eserlerini bir kişinin kullanımına bırakmaması için uyardı. \'Gelin Tanış Olalım\' sözünün Yunus Emre\'nin felsefesini temsil ettiğini, sadece Türk toplumuna değil insanlığa mal olduğunu belirten Hakim Yunus, \"Dev ozanların meydana getirdiği, uygarlığımızın temelini oluşturan geleneksel kültür eserlerinin marka olarak tescil edilmesi ve bu kullanımın bir kişinin tekeline bırakılması evrensel sanatın ve toplumun gelişmesi yönündeki en büyük engeldir. Toplumsal kültüre mal olmuş eserlerin zaman içinde sürdürmekte oldukları yolculuklar, değişim ve gelişimler engellenmemeli, yasakçı zihniyetlerle getirilecek katı sınırlamalardan sakınmalı ve mülkiyet hakkı tanıyan marka tescil belgesi düzenleyen kurumunda titizlikle bu başvuruları incelemesi gereklidir\" dedi.



11 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

Anadolu\'daki inanışlar üzerine yapımcı ve yönetmen olarak belgesel ve arşiv çalışmaları yürüten Ayşe Acar Çapoğlu, son belgesel projesi \'Gelin Tanış Olalım\' adını 2014\'te marka olarak tescil ettirdi. Çapoğlu, Semih Çelenk\'in yazıp yönettiği Fırat Tanış\'ın oynadığı tek kişilik tiyatro oyunu \'Fırat Tanış ile Gelin Tanış Olalım\' oyunun markasına tecavüz ettiğini ileri sürerek de İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi\'ne dava açtı. Çapoğlu, oyunun durdurulmasını, markasına tecavüzün önlenmesini, oyuncu Fırat Tanış ile yönetmen Semih Çelek\'in 11 bin TL tazminat ödemesini istedi.



MARKANIN İPTALİ İÇİN KARŞI DAVA AÇTI

Yönetmen Semih Çelenk de Yunus Emre\'nin evrensel sözleri \'Gelin Tanış Olalım\'ın kimsenin uhdesine verilemeyeceğini, bir belgesel ile bir tiyatro oyunun rekabet etmesinin mümkün olmadığını savundu. Çelenk, markanın hükümsüz kılınması için karşı dava açtı.



GELİN TANIŞ OLALIM MARKASI İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, Ayşe Acar Çapoğlu\'nun açtığı davayı reddederek, markanın hükümsüzlüğüne karar verdi. Kararında Türk Patent Enstitüsü\'nü marka tescillerinde dikkatli olması yönünde uyaran İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi Şule Binnaz Aydın Yunus, \"Medeniyetlere beşiklik eden ülkemiz, çok büyük düşünür, aşık, ozan, edebiyatçı ve bilim insanı yetiştiren, ilk insandan bu yana yaratılmış sanatsal ve kültürel eserlere nadide örnekler barındıran emsalsiz bir bölge. Bu eserlerin korunması sadece bir yurttaşlık değil insanlık göreviö dedi. Yüzyıllardır topluma mal olmuş ibarelerin kimsenin tekeline verilemeyeceğine, bir çok ülkede yasal düzenlemelerle geleneksel kültür eserlerinin, \'Halk Kültürel Mülkü\' kabul edildiğini anlatan Hakim Yunus, kararında şunları ifade etti;



\"Aşık Veysel, Yunus Emre gibi dev ozanların meydana getirdiği, uygarlığımızın temelini oluşturan geleneksel kültür eserlerinin marka olarak tescil edilmesi ve bu kullanımın bir kişinin tekeline bırakılması, evrensel sanatın ve toplumun gelişmesi yönündeki en büyük engeldir. Toplumsal kültüre mal olmuş eserlerin zaman içinde sürdürmekte oldukları yolculuklar, değişim ve gelişimler engellenmemeli, yasakçı zihniyetlerle getirilecek katı sınırlamalardan sakınmalı ve mülkiyet hakkı tanıyan marka tescil belgesi düzenleyen kurumun da titizlikle bu başvuruları incelemesi gereklidir.\"



SADECE DÖRTLÜK DEĞİL YUNUS\'UN FELSEFESİ ANLATILIYOR

Marka olarak verilen \'Gelin Tanış Olalım\' ibaresinin Yunus Emre\'nin \"Gelin tanış olalım, işin kolay kılalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz...\" şiirinde geçen dörtlük olmakla kalmadığını, Yunus\'un mutasavvıf, şair ve düşünür olarak her mısrası ile topluma mesaj veren felsefesini içerdiğini kaydeden Hakim Yunus, ibarenin kültürel bir değer olarak topluma mal olduğuna vurgu yaptı. Kararında \'tasavvuf edebiyatının en büyük şairlerinden olan Yunus Emre\'nin, İslam tarihinin en büyük bilgelerinden olması, yaşadığı ve yaşattığı inanç sisteminin Kuran\'ın özüne ulaşarak, tek gerçeğin Allah\'ın sırlarını keşfetme ilmi olan tasavvuf olduğunu\' şiirlerine yansıttığını anlatan Hakim Yunus şunları kaydetti;

\"Yunus Emre; evrende asıl olanın ilahi aşk olduğuna, sevgi olduğuna, aşkın kaynağının Allah katından büyük evrene yayıldığına, Allah sevgisinin bütün varlık ve olayların özünde onu karakterize edecek şekilde yerleşmiş oluğuna, Allah gerçeğine ulaşmak için her şeyin özüne gidilmesi gerektiğine, \'Gelin tanış olalım, işin kolay kılalım sevelim sevilelim mısralarıyla da insanların tanış olarak ırk, dil, din ayrımı olmaksızın yaratandan ötürü birbirimizi saymamız, dinlememiz gerektiğine, insan olarak kavgayı ayrılığı bırakmamız gerektiğini, işi kolay tutalım derken de bunu hayatımızın tüm alanında her türlü davranışımızda, sözümüzde, beşeri ilişkilerimizde uygulamamız gerektiğine ve insanları tanımadan ön yargılı olmamamız gerektiğine vurgu yapmaktadır.\"



KARARIN BİR ÖRNEĞİ TPE\'NE

Her dizesi için ayrı bir bilimsel çalışma yapılan ve Yunus Emre felsefesini simgeleyen \'Gelin Tanış Olalım\' ibaresinin hangi emtia tescili olursa olsun belli bir süre sonra istismar edileceğini belirten Hakim Şule Binnaz Aydın Yunus, \'Gelin Tanış Olalım\' markasının hükümsüzlüğüne verdiği kararın bir örneğini Türk Patent ve Marka Kurumu\'na gönderdi.



6- İSTANBUL\'DA YAĞMUR

İstanbul DHA

İstanbul\'da yağmur etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı. Aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor.

