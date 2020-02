DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ\'NDEN \"GÖZALTI\" AÇIKLAMASI

\"Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye\'nin Anadolu Kültür Derneği\'yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır\"



İstanbul DHA

ABD Büyükelçiliği\'nden yapılan açıklamada, \"Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye\'nin Anadolu Kültür Derneği\'yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır\" denildi.

Büyükelçiliğin twitter hesabından, dün düzenlenen ve akademisyenlerinde gözaltına alındığı operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu şekilde:

\"Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye\'nin Anadolu Kültür Derneği\'yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır. Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır. ABD.-Türkiye ortaklığı, Türk demokrasisi başarılı olduğunda en güçlü olur. Türkiye\'ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz. ABD, Türkiye\'nin Anadolu Kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerini gözaltına almasından endişelidir. Türkiye\'ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz\"

Görüntü Dökümü:

----------

-Gözaltılarla ilgili görüntüler



====================================

(ek bilgilerle)

2- ARNAVUTKÖY\'DE SICAK DAKİKALAR

- Şüphelilerin kaçtığı araç, kapan ile lastikleri patlatılarak durduruldu.

- Polise ateş açan şüphelilerden biri vurularak yakalandı

Haber - Kamera: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de dur ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı. Polise ateş açtığı belirtilen şüpheliler çıkan çatışma sonucu yakalandı.

Arnavutköy\'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Hadımköy\'de devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri, aracı durdurmak istedi. Polisi görünce durmayan araçtaki 5 kişi ile polis arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Hadımköy\'den Arnavutköy\'e kadar yaşanan yaklaşık 15 kilometrelik bir kovalamacanın ardından araç, Gençosman Caddesi\'ne kurulan kapanla durduruldu. Lastikleri patlatılan araçtaki 5 şüpheli polisin uyarılarına rağmen araçtan inmedi.

Yaralı A.S. (16) ile aynı araçta bulunan M.K. (17), F.U. (25), S.Ü. (25) ve M.K. (18) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, A.S.\'nin evden hırsızlık, yağma, gasp, kayıp şahıs suçlarından sabıka kaydı, hükümlünün ve tutuklunun kaçması ve silahla yağma suçlarından aranmasının olduğu öğrenildi. A.S.\'nin 3 yıl 20 gün kesilmiş cezasının da bulunduğu belirlendi.

Araçta bulunan diğer şüphelilerin ise gasp, kasten yaralama, taksirle yaralama, kumar, parada sahtecilik, evden hırsızlık, yağma ve kapkaç olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda atışa hazır vaziyette tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haklarında \"Uyuşturucu ve polise mukavemet\" suçlarından işlem yapılan F.U., S.Ü. ve M.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşı 18\'den küçük olan şüpheli M.K. ise ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Yakalanan şüpheliler

-Durdurulan araç

-Araçtan detaylar

-Yaralı şüphelinin ambulansa konması

-Diğer şüphelilerin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi

-Genel ve detaylar

17.11.2018 -11.36- Haber Kodu : 181117043

=======================



3- MİLLET BAHÇELERİ AÇILIYOR... TÖREN ALANINA GİRİŞLER BAŞLADI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da 5 millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

Başakşehir Millet Bahçesi\'nde gerçekleştirilecek tören alanına vatandaşların girişi başladı. 13.30 sıralarında kapılar açıldı. Gelenler 3 ayrı güvenlik noktasından aranarak, tören alanına giriş yapıyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Tören alanına gelenler

-Tören alanından genel ve detaylar

========================

4-PARA NAKİL ARACINDAKİ SİLAHLARI ALIP 1 MİLYON LİRAYI ALMAMIŞLAR

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da bir marketin para nakil aracını güvenlik görevlisini bıçaklayarak gasp ettikleri iddia edilen 7 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin olay sırasında araçta bulunan yaklaşık 1 milyon lira parayı almadıkları sadece güvenlik görevlisinin otomatik silahı ve tabancasını aldıkları öğrenildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ayrıca kaleşnikof tüfek, biri kuru sıkı iki tabanca ve bir gaz bombası ele geçirildi.

SİLAHLARI ALIP 1 MİLYON LİRAYI ALMADILAR

Zeytinburnu, Çırpıcı mahallesi, Modabağ sokak üzerinde 11 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen gasp olayında bir marketin para taşıma aracının önü bıçaklı ve sopalı kişiler tarafından kesildi. Şüpheliler araçta bulunan bir şoför ve bir güvenlik görevlisini zorla araçtan indirdi. Olay sırasında güvenlik görevlisi E.B.T.\'yi bacağından bıçaklayan şüpheliler araçta bulunan MP-5 makineli tüfek ile bir adet tabancayı alarak olay yerinden kaçtı. Hırsızlar para nakil aracının 81 marketten topladığı yaklaşık 1 milyon liraya ise dokunmadı.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler şüphelilerin olay yerinden iki adet motosikletle kaçtığını tespit etti. Kamera görüntüleri kullanılarak yapılan takip sonucu şüphelilerin bir süre sonra motosikletleri terk ettikleri ve başka bir araçla kaçtıklarını ortaya çıktı. Kaçtıkları otomobilin plakasının belirlenmesiyle şüphelilerin kimlikleri kısa süre içinde tespit edildi. Olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen Çeçen lakaplı Nazmi A.(34) ile Özkan Ç.(23), Elvin İ.(27), Timur T.(34), Emrah P.(33), Ufuk M.(27) gözaltına alındı.

EVLERİNDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada para nakil aracından çaldıkları MP-5 otomatik tüfek ve bir tabancanın yanı sıra bir adet kaleşnikof otomatik tüfek, bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca ile bir gaz bombası ve silahlara ait toplam 73 mermi ele geçirildi. Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

----------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Güvenlik çalışanının araçtan çıkarılması

-Şüphelilerin kaçmalarına ilişkin görüntüler

(AKTÜEL)

-Ele geçirilen silahların sergilenmesi

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



==========================

4- TÜRKİYE\'DEKİ HAVALİMANI GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİNDE İLK; ESENBOĞA\'DA BAŞLIYOR

Gökhan ARTAN/İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE\"de, havalimanlarında güvenlik teknolijlerinde bir ilk; Aralık ayında Ankara Esenboğa Havalimanı\'na Tehdit Algılama Sistemi kurulmasıyla başlıyor. Terminal girişlerine kurulacak olan sistem, saatte 10 bin kişiye kadar tarama kapasitesine sahip olacak ve kişilerin üzerinde olası her türlü patlayıcıyı, uzun namlulu silahları gerçek zamanlı tespit ederek otomatik alarm verecek. Sistem güvenliğe de hız kazandıracak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ), havalimanlarında güvenlik teknolojilerine yatırımlarına devam ediyor. DHMİ\'nin Ankara Esenboğa Havalimanı\'na kurulması için düzenlediği Tehdit Algılama Sistemleri Temin ve Tesisi ihalesini AKBA Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş. kazandı. Şirketin Osman Aksoy ile birlikte iki kurucu ortağından biri olan Şirzat Balin, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA), tehdit algılama sistemi başta olmak üzere yeni gelecek güvenlik teknolijileri ile ilgili bilgi verdi.

\'ARALIK AYINDA FAALİYETE GİRECEK\'

Esenboğa\'da aralık ayında 2 veya 3 farklı kontrol noktasında sistemin faaliyete geçeceğini dile getiren Şirzat Balin, \"Tehdit Algılama Sistemi, insan akışına engel olmadan, saatte 10 bin kişiye kadar tarama kapasitesine sahip, kişilerin üzerindeki her türlü patlayıcıyı ve uzun namlulu silahları gerçek zamanlı tespit ederek otomatik alarm veren bir sistem. 18 yıllık bir ARGE sonucu, dünyada gerçekleşen tüm canlı bomba saldırıları analiz edilerek geliştirildi. Eş zamanlı çoklu tehditleri de tespit kabiliyetine sahipö dedi.

\'DİĞER HAVALİMANLARINDA DA UYGULAMAYI HEDEFLİYORUZ\'

Şirzat Balin, Esenboğa\'nın bu sistemi kullanan ilk havalimanı olacağını ve yaklaşık 6 aylık bir süreçte tüm testleri yapılarak uygulamaya alınmasına karar verildiğini söyledi. Balin, ilerleyen zamanda diğer havalimanlarında ve buna benzer yerlerde sistemi uygulamayı hedeflediklerini de vurguladı.

\'GÜVENLİĞE HIZ KAZANDIRACAK\'

Sistemin temel amacının terminal güvenliğini sağlayarak, bundan önce Atatürk Havalimanı\'nda yaşanan canlı bomba terör saldırısı ve bunun gibi benzeri saldırıların yaşanmasının önüne geçmek olduğunu belirten Şirzat Balin, şöyle konuştu:

\"Bunu yaparken de yolcunun en hızlı ve seri şekilde terminal binasına girmesini sağlayarak güvenliğe önemli bir hız kazandıracak. Bu sistemi öncü bir tarama metodu olarak düşünebilirsiniz.ö

\'DRONE TEHLİKESİNE KARŞI ÇALIŞMALARIMIZ VAR\'

Havalimanları da dahil bazı noktalarda drone tehlikesine karşı çalışmaları olduğunu ifade eden Şirzat Bali, öDrone\'lara karşı havalimanlarını güvence altına alacak ve aynı zamanda herhangi bir uçuş sistemini engellemeyecek bir çözümümüz bulunmakta. Bununla da ilgili görüşmelerimiz devlet tarafında devam etmekte. Drone önleyici sistem, şu anda piyasada olan tüm sistemlerden çok farklı ve havalimanları ile sınırlı kalmayacak şekilde, drone\'lara karşı risk altında olacak her yerleşkede kullanılabilecek şekilde üretilmiş durumdaö dedi.

\'İSTANBUL HAVALİMANI İÇİN DE GÖRÜŞÜYORUZ\'

Hem Tehdit Algılama Sistemi hem de drone önleyici sistem ile ilgili İstanbul Havalimanı yetkilileri ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Balin, şunları söyledi:

\"AKBA\'yı 2016 yılında Osman Aksoy ile iki kurucu ortak olarak kamu kuruluşları ve özel sektör firmalarına güvenlik ve savunma alanlarında yenilikçi çözümler sağlamak üzere kurduk. İki ana iş kolumuz mevcut. Birincisi, canlı bomba tespit sistemi, drone önleyici çözümler, yeni nesil yalan makinası, canlı parmak izi tarayıcı biyometrik çözüm, kesintisiz görüntü aktarımlı izleme sistemleri, otomatik yaralanma tespit sistemi ve mobil X-Ray çözümleri sağladığımız fiziki güvenlik ve savunma sistemleri. İkinci iş kolumuz, hava trafik yönetim sistemleri, uçakların inişte kullandıkları ILS, DVOR ve DME sistemleri, pist üzerinde bulunan yabancı atık maddeleri otomatik tespit eden FOD sistemi, kuş radarı ve askeri üsler için savaş uçakları pist üstü yakalama sistemi. Her iki iş kolumuzda da dünyanın önde gelen üretici firmaları ile iş ortaklıklarımız mevcut. Şirketimizin misyonu, ülkemizin güvenlik, savunma ve havacılık alanlarında, sağladığımız çözümler ile fark yaratmak.ö

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

I?nsan Gu?venlig?i RadarıTM (HSR), kıyafetin altında, vu?cuda veya sırt c?antası ic?ine gizlenmis? El Yapımı Patlayıcı\'yı emniyetli, gerc?ek zamanlı ve otomatik tespitini gerc?ekles?tirdiği belirtiliyor. HSR, hareket eden hedeflere dog?ru santimetre aralıklı mikro dalgalar go?nderip, ardından dag?ılmıs? ve iletilmis? dalgaları tespit ederek c?alıs?ıyor. 3 metre genis?lig?inde konumlandırılan bir sistem (bir sistem iki adet kiosk), 10 metreye kadar bir tespit mesafesi sag?lıyor.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Sistemin tanıtım videosu

================================

5-AHMET DAVUTOĞLU TÜYAP\'TA OKUYUCULARI İLE BULUŞTU

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu 37\'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı\'nda okuyucuları ile buluşarak kitaplarını imzaladı.

Davutoğlu kitaplarını imzalayacağı salona girişte açıklamalarda bulundu. Davutoğlu, \"Düşünce canlılığının düşünce özgürlüğünün olduğu ülkelerde, toplumlarda siyasal ve ekonomik hayat da canlılık kazanır. Bugün tekrar TÜYAP\'ta olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İki sebeple, birincisi kitap sevgisi ve her zaman kitapseverlerle bir arada olmak insana huzur verir. İkincisi de, bir geleneğin sürdürülmesi. TÜYAP kitap fuarı kitap severleri, kitap yazarları, kitap okuyanları, kitabı hayatının merkezine alanları buluşturan çok güzel bir geleneği oluşturdu. Yıllardır bu gelenek sürüyor. Biz de her sene burada okuyucularımızla buluşuyoruz. Yeni kitapları görme imkanımız oluyor\" dedi.

Davutoğlu şöyle devam etti:

Ülkelerin ve toplumların geleceğinde siyasal ve ekonomik canlılıktan daha önemli olan düşünce canlılığıdır. Düşünce canlılığının düşünce özgürlüğünün olduğu ülkelerde, toplumlarda siyasal ve ekonomik hayat da canlılık kazanır. Düşünce özgürlüğü ve canlılığının zayıfladığı ve sınırlandırıldığı toplumlarda ise ekonomik ve siyasal canlılık devamlılık niteliği kazanamaz. TÜYAP kitap fuarı Türkiye\'deki düşünce canlılığının düşünce özgürlüğünün yansıdığı bir gelenek, bir faaliyet. O bakımdan tekrar TÜYAP\'ta olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İnşallah her sene bu güzel gelenek sürer. Her sene ülkemizin kültürel hayatının zenginliği artarak, derinleşerek gelecek nesillere çok daha bu bakımdan birikimli donanımlı bir kültürel atmosfer sunmak nasip olur.

Ahmet Davutoğlu daha sonra salona girerek, kitaplarını imzaladı.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Ahmet Davutoğlu ile röportaj

-Bekleyen okuyucu ile röportaj

-Bekleyenlerin oluşturduğu kuyruk

-Davutoğlu\'nun kitap imzalaması

-Genel ve detay görüntüler