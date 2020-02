DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ŞEHİT MELİH SANCAR\'IN CENAZESİ HELALLİK İÇİN EVİNE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK- Güven USTA- İbrahim MAŞE, İSTANBUL(DHA) HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar Köyü Süngü Tepe Üs Bölgesindeki karakolda yapılan eğitim sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Topçu Er Melih Sancar\'ın cenazesi Avcılar\'daki baba evine getirilerek helallik alındı.

Şehit Melih Sancar\'ın cenazesi Van\'da düzenlenen törenin ardından öğle saatlerinde İstanbul\'un Avcılar İlçesinde bulunan Denizköşkler Mahallesine getirildi. Ailenin taziyeleri kabul etmesinin ardından helallik alındı, dualar edildi. Bu sırada acılı ailenin ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Şehidin cenazesi helallik alınmasının ardından, doğup büyüdüğü Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi\'nde bulunan eski evine götürüldü.

2- KÜÇÜKÇEKMECE\'DEKİ YANGINDA BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak üzerindeki bir apartmandanın ikinci katında bulunan dairede saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri dairede bir kadın cesediyle karşılaştı. Yeliz Yurdakul isimli kadının engelli olduğu öğrenilirken, komşuları gözyaşlarına boğuldu. Yangın tamamen söndürülürken, polis ve itfaiyenin çalışmaları devam ediyor. Yurdakul\'un cenazesinin olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu\'na kaldıracağı öğrenildi

3- GAZİOSMANPAŞA\'DA YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUS/İSTANBUL,(DHA)

Gaziosmanpaşa\'da 3 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken binanın birinci katı kullanılamaz hale geldi.

Olay 11.30 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi 29. Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre 3 katlı bir binanın birinci katında bulunan yatak odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan daireyi söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sonucunda yanan daire kullanılamaz hale geldi. Yaşanan o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.

4- PATENLİ 11 GENCİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Bebek yokuşunda ilerleyen üstü açık bir otomobile tutunan patenli 11 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Görüntülerin çekildiği yer Beşiktaş Bebek Yokuşu. 11 patenli genç yokuş yukarı ilerleyen üstü açık bir otomobilin etrafını sardı. Otomobile tututan gençler yokuş yukarı yolculuk etti. Gençler, karşı yönden gelen bir otomobil nedeniyle tehlikeli anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

5- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI

\"Yusuf\'um sizin oğlunuz olsa bırakır mıydınız bunları?\"

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde 46 kişinin hayatını kaybettiği DEAŞ\'ın terör saldırısına ilişkin 31\'i tutuklu 4\'ü firari 46 sanık hakkında açılan davada şikayetçilere söz verildi.

Terör saldırısında hayatını kaybeden Tevfik Yusuf Haznedaroğlu\'nun annesi Cevriye Haznedaroğlu, \"Bizim sizin adaletinize güvenimiz tam. Bir bakıyoruz yarısı çıkmış. Bizim 28 aydır canımız yanıyor. Yusufum sizin oğlunuz olsa bırakır mıydınız bunları? Hayatımız bitmiş, yaşantımız mahvolmuş. Kimin parmağı varsa cezalandırılsın\" diyerek gözyaşı döktü.

YEDİNCİ DURUŞMA YAPILDI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan binada görülen 7. duruşmaya 17 tutuklu sanık ile 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile saldırıda yaralananlar \"şikayetçi\" sıfatıyla katıldı. Yabancı uyruklu sanıklar için Rusça ve Arapça tercümanlar da duruşmada hazır bulundu.

\"YUSUF\'UM SİZİN OĞLUNUZ OLSA BIRAKIR MIYDINIZ BUNLARI? \"

Terör saldırısında hayatını kaybeden Tevfik Yusuf Haznedaroğlu\'nun annesi Cevriye Haznedaroğlu, \"Tek oğlum Yusuf\'un annesiyim. Biz 28 aydır kan kusuyoruz. Ben \'bunlar sevinmesin\' diye ağlamıyorum. Ama şu anda ağlıyorum, onlar seviniyorlardır. Dilerim Allah\'tan inşallah son sevinmeleri olur. Bizim sizin adaletinize güvenimiz tam. Bir bakıyoruz yarısı çıkmış. Bizim 28 aydır canımız yanıyor. Yusuf\'um sizin oğlunuz olsa bırakır mıydınız bunları? Hayatımız bitmiş, yaşantımız mahvolmuş. Kimin parmağı varsa cezalandırılsın\" diyerek gözyaşı döktü. Söz alan diğer müştekiler de sanıkların en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, adalete güvendiklerini belirtti. Duruşma, tutuklu sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmasıyla devam ediyor.

TEMMUZ AYINDA MÜTALAA VERİLMİŞTİ

Cumhuriyet Savcısı 9 Temmuz\'da görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, tutuklu sanıklar Rıza Coşkun, Levent Uysal, Ahmet Kaplan, Eyüp Demir, Ahmet Dizlek ve Djamel Slimanı\'nin \"Anayasayı ihlal\", \"Tasarlayarak kasten öldürmek\", \"Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Nitelikli mala zarar verme\" ve \"Örgüt üyeliği\" suçlarından toplam 46\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 2 bin 150\'şer yıldan 3 bin 371\'er yıla kadar hapis çarptırılmasını talep etmişti. 15 tutuklu sanığın \"Örgüt üyeliği\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsini talep eden savcı, 21 sanığın ise cezalandırılmasına yeterli delil elde edilemediğinde tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesini istemişti. Hakkında yakalama kararı bulunan 4 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verilmesi talep edilmişti. Öte yandan mahkeme heyeti, 9 Temmuz\'da görülen duruşmada 5 sanığın tahliyesine de hükmetmişti. Davada tutuklu sanık sayısı 31\'e düşmüştü.

6- ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ İSTİSNASIZ UYGULAMAK DURUMUNDAYIZ

Haber: Mehmet İlkay ÖZER Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, \"Enerji verimliliğinde hedeflediğimiz noktalara ulaştıkça, yurt dışından ithal edeceğimiz enerji kaynakları da yıllara göre azalmış olacak\" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği\'nin 5. Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katıldı.

\'Türkiye\'nin Enerjisi Yükseliyor\' temasıyla Şişli\'de bir otelde düzenlenen genel kurula Bakan Fatih Dönmez\'in yanı sıra Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da katıldı.

\"BÜYÜK BİR HEDEF KOYDUK\"

Enerjiyi verimli kullanmanın önemine dikkat çeken Dönmez, \"Daha az enerji ile daha fazla katma değer sağlamak, daha az maliyetle daha yüksek verim almak için enerji verimliliğini hayatın her alanında istisnasız uygulamak durumundayız. Sanayide, tarımda, üretimin diğer alanlarında her birim ürünü gelişmiş ülkelere göre normalden daha fazla enerji harcayarak, üretiyoruz. Konutlarda ise ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi temel ihtiyaçlarımızı verimsiz alet ve ekipmanlar yüzünden daha fazla bedel ödeyerek, karşılıyoruz. Kaynaklarımızı böyle heba edecek kadar gelişmiş miyiz? Enerjimiz Almanya, Japonya gibi ülkelerin yanı sıra OECD ortalamasının üzerinde. Büyük bir hedef koyduk. Dünyanın en büyük on ekonomisinden birisi olmak. O zaman yapılacak şey basit. Enerji yoğunluğumuzu en az küresel rekabette önde olan ülkeler seviyesine hatta daha da altına çekmek zorundayız. Bunun başka bir yolu da yok. Yapacağımız şey verimli enerji, yüksek katma değer\" dedi.

\"YÜZDE 30\'LARA VARAN BİR TASARRUF ETME İMKANINA KAVUŞMUŞ OLACAĞIZ\"

\"Milletçe enerjide israf ve bilinçsiz tüketimi önleyerek, hayatımızın merkezine koymak zorundayız\" diyen Bakan Fatih Dönmez, \"Bu yıl Mart ayında ulusal enerji eylem planını kamuoyuyla paylaşmıştık. Toplam 55 eylemi en ince detayına kadar belirledik. 2023 yılına kadar enerji verimliliği alanında yaklaşık 11 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2023 yılına kadar yaklaşık 24 milyon ton eşdeğer petrol tasarrufu da gerçekleştirmiş olacağız. Başka bir ifade ile bir koyup, üç kazanmış olacağız. Enerjide son zamanlarda meydana gelen artışları karşılamanın en önemli araçlarından birisi enerji verimliliği. Bu kaynaklar hepimizin. Bu kaynaklar milletimizin. Enerji verimliliğinde hedeflediğimiz noktalara ulaştıkça, yurt dışından ithal edeceğimiz enerji kaynakları da yıllara göre azalmış olacak. Böylece yurt dışına ödeyeceğimiz her bir kuruş, yurt içinde yani vatandaşımızın cebinde kalmış olacak. Enerjide tasarruf ekonomisinin hayata geçmesiyle daha müreffeh toplum olma yolunda da önemli bir adım atmış olacağız. Elektrikli araçların kullanılmasıyla yaşanan devrim öyle gözüküyor ki gelecekte artarak devam edecek. Ulaştırmada enerji verimliliğini arttırmak için düşük emisyonlu, çevre dostu, küçük motor hacimli elektrikli ve hibrit araçlara verilen destekte devam edecek. Bakanlık olarak bu konuda öncü olmak durumundayız. Kiralama ve satın alma yoluyla yapılacak yeni araçların temininde yerlilik oranına haiz elektrikli araçlara öncelik vereceğiz. Böylece yüzde 30\'lara varan bir tasarruf etme imkanına kavuşmuş olacağız\" ifadelerini kullandı.

7- CHP\'LİLERDEN ENGİN ARDIÇ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Haber: Şengüler YEŞİL/ İstanbul, (DHA)

CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında \"Atatürk\'e ve hatırasına hakaret\" ile \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama\" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan grup, \" Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\" ve \"Hak, Hukuk, Adalet\" sloganları attı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, suç duyurusundan önce yaptığı açıklamada \"Bu topraklara bağımsızlığı getiren, egemenliği tek bir aileden alarak halka hediye eden Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 80. yıl dönümünde tüm ülke olarak yastayken yazdığı \'10 Kasım\'da genelevler kapalı mıydı bilmiyorum\' yazısıyla bir kez daha ne kadar terbiyeden ve bu ülkenin değerlerinden uzak olduğunu göstermiştir\" dedi.

Burkay Düzce, \"Bizler Atatürk ve fikirleri bu topraklarda bedeli ne olursa olsun mücadele etmeye ve bütün milli değerlerimizi savunmaya devam edeceğiz. Buradan tüm kamuoyuna ve Türkiye gençliğine bir kez daha belirtmek istiyoruz\" dedi.

Grup daha sonra Ardıç hakkında suç duyurusunda bulundu.

8- KOLONOSKOPİ YAPTIRIRKEN BAĞIRSAKLARI YIRTILINCA KANSER OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Buse ÖZEL/ İSTANBUL, (DHA)

Kolonoskopi yapılmak istenirken bağırsağında meydana gelen yırtılma nedeniyle acil ameliyata alınan, bu sırada da 4\'üncü evre kolon kanseri olduğu ortaya çıkan Ali Bilgi (36), 3 ameliyatın ardından, son olarak karın içine 42 dereceye kadar ısıtılan kemoterapi ilaçları verilerek yapılan sıcak kemoterapiyle sağlığına kavuştu.

İstanbul\'da yaşayan Ali Bilgi, 18 yıl önce bağırsaklarından rahatsızlandı. Ülseratif kolit teşhisi konulan Bilgi, 4 yıl önce de nadir görülen crohn hastalığına (ağızdan makata kadar gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde oluşan iltihabi bir hastalık) yakalandı. 2017 yılının Mayıs ayında bağırsaklarındaki darlığı ortadan kaldırmak için kolonoskopiye alındı. Ancak işlem sırasında Bilgi\'nin bağırsaklarında yırtılma meydana geldi. Acil ameliyata alınan Bilgin, patoloji sonuçları geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. 4\'üncü evre kolon kanseri olduğu ortaya çıkan Ali Bilgi, art arda 2 kez ameliyata alındı. 12 seans kemoterapi gören Bilgi\'ye doktorları 3\'üncü kez ameliyat olmasını bu sırada da sıcak kemoterapi uygulamasını önerdi. Teklifi kabul eden Ali Bilgi, bir kez daha ameliyat masasına yattı. İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde gerçekleştirilen ameliyat sırasında Bilgi\'nin karın içine doğrudan kemoterapi ilaçları verilerek sıcak kemoterapi uygulandı. Bilgi bu işlemin ardından tesadüfen öğrendiği hastalıktan kurtularak, sağlığına kavuştu.

42 DERECE ISITILAN KEMOTERAPİ İLACI KARIN İÇİNE VERİLİYOR

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Duman, sıcak kemoterapi yönteminin kolon, yumurtalık kanseri gibi karın içi kanseri teşhisi koyulanlarda kullanıldığını belirtti. Sıcak kemoterapinin, ilaçların 42 dereceye kadar ısıtılarak verilmesi işlemi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Duman sözlerine şöyle devam etti:

\"Normalde damar yoluyla verilen kemoterapi ajanları karın içine çok iyi nüfuz edemeyebiliyor. Sıcak kemoterapi ise ameliyat sırasında gerçekleştiriliyor ve doğrudan karın içine kemoterapi ajanlarını vermiş oluyoruz. Isıtma ile de hücre boyutundaki ufak tümörlerin ölmesi sağlanıyor.\"

Sıcak kemoterapi uygulamasının son yıllarda kabul görmeye başladığını belirten Doç. Dr. Duman, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yaklaşık 1 yıldır sıcak kemoterapinin uygulandığını ifade etti. Yöntemi şu ana kadar seçilmiş hasta grubunda yaptıklarını kaydetti.

KOLONOSKOPİ SIRASINDA BAĞIRSAĞI DELİNDİ

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Erdal Polat da sıcak kemoterapi uygulamasının uygun hastalarda iyi sonuç verdiğini ancak her hastaya uygulanamayacağını vurguladı. Doç. Dr. Polat, Ali Bilgi\'nin sağlık durumuyla ilgili olarak şunları söyledi: \"Hastamıza kolonoskopi yapılırken tümör olduğu görülüyor. Bazen kolonoskopi sırasında bağırsaklarda yırtılma meydana gelebiliyor. Ali Bilgi\'de de bu durum yaşanmış. Bu tür durumlarda tümör çıkartılsa dahi tümör karın içine yayılmış olabiliyor. Bu hastada da karın içerisinde yeni kitleler tespit edildi. Bunun üzerine sıcak kemoterapiyi önerdik. Sıcak kemoterapiyle görüntülemede tespit edilemeyen boyuttaki tümörler yok edilebiliyor.\"

16 AY İÇİNDE 3 AMELİYAT GEÇİRDİ

Kolonoskopi sırasında bağırsağının yırtılmasıyla kolon kanseri olduğunu öğrenen ve 16 ay içinde 3 ameliyat geçiren Bilgi ise, \"16 aylık bir süreç yaşadım. Üç tane ameliyat geçirdim. Şu anda işime geri döndüm ve çok şükür iyiyim. Bu ameliyatlar ve sıcak kemoterapi için devlet hastanesinde hiçbir ücret ödemedim. Her şeyim devlet tarafından karşılandı\" dedi.

