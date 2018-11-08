DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- TARİH TALANCILARININ YAPTIKLARI BARAKA YIKILIYOR (1)

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Eirene Kulesi\'nin Haliç Boğazı\'na bakan cephesinde, Tarihi Sağır Han\'ın çatısına yapılan kaçak barakanın yıkımına başlandı. Fatih Belediyesi ekipleri tarafından saat 14.15\'te başlayan yıkım sürüyor.

Tarihi Sağır Han\'ın çatısına yapılan bir barakanın çatısına demir monte ederken görüntülenen kişiler, DHA\'nın dronenuna tüfekle ateş etmişti. Tarihi kulede kazılar yapıldığı da ortaya çıkmıştı.

Görüntü dökümü:

-------------

-Yıkımdan detaylar

-Belediye ekipleri

-Genel ve detaylar

===========================

(ÖZEL)

2- SINAV TELAŞIYLA CANINI TEHLİKEYE ATAN ÖĞRENCİ KONUŞTU

Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda üzerine kapı kilitlenen üniversite öğrencisi Mehmet Ekrem Karaboğa, sınava yetişmek için pencereden atlamak istedi. Pencerede mahsur kalan öğrenci, belediyenin uzattığı sepetli vinçle kurtarılırken, sınava ise polis aracı ile yetiştirildi. Mehmet Ekrem Karaboğa; \"Bütün emeklerim heba olacaktı. Pencereden atlayabileceğimi düşündüm. Beni kurtardılar, okula bıraktılar. Mutluyum sınava girdim. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamam\" dedi.

Olay, sabah saatlerinde Keçeci Piri Mahallesi, Duru Sokak\'ta meydana geldi. Üniversite öğrencisi 4 katlı binanın üçüncü katındaki dairede ablasıyla yaşıyordu. İddiaya göre ablasının sabah kapıyı dışarıdan kilitleyip çıkmasıyla içeride mahsur kaldı. Vize sınavı olan genç, sınava yetişmek için pencereden sarkmak istedi. Ancak pencerede mahsur kaldı. Bu sırada yoldan tesadüfen geçen belediye ekibi genci fark etti. Genç, belediyeye ait sepetli vinçle pencereden indirildi. Üniversite öğrencisi polis aracıyla sınava götürüldü.

\"PENCEREDEN ATLAYABİLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM\"

Sınava son anda yetişen Mehmet Ekrem Karaboğa yaşananları şöyle anlattı:

Kapı kilitliydi. Ablam anahtarı almıştı. Telefonla ablamı aramak istedim. Dakikam yoktu, arayamadım. Sınava yetişmek istiyordum. Sınava çok çalışmıştım. 24 saat çalışmıştım. Bütün emeklerim heba olacaktı. Pencereden atlayabileceğimi düşündüm. Yavaş yavaş sarkılarak, ineceğimi düşündüm. Uzanacağım yer çok uzak olduğu için orada kaldım. İnsanlar bana moral verip, yardım ettiler. Beni kurtardılar, okula bıraktılar. Mutluyum sınava girdim. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamam. Ablamı da çok üzdüm.



Görüntü Dökümü:

------------------------

(EK GÖRÜNTÜ)

-Camda mahsur kalan kişi ile röportaj

////////////////////////////////////////////////////////

(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)

(CEP TELEFONU)

-Pencereden sarkan genç

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Binadan detay

-Görgü tanıkları ile röportaj



=================================

3-BAKAN TURHAN: İSTANBUL BOĞAZINI YER ALTINDAN GEÇECEK DEV PROJEDE SONA GELİNDİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK / İSTANBUL(DHA)

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 11\'inci kez düzenlenen TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı\'nda konuşan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, \"İstanbul Boğazı\'nı yer altından geçecek dev proje çalışmalarında proje çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştireceği. Tek geçişte, tek tünel halinde, 3 katlı tünel inşa edeceğiz\" dedi.

11\'incisi düzenlenen İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, İstanbul Kongre Merkezi\'nde başladı. Açılışa Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal\'ın yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi ve davetli katıldı.

\"ULAŞIM ALANINDA İSTANBULUMUZA DEV ADIMLAR ATTIK\"

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, \"Ulaşım alanında İstanbulumuzda dev adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Metro uzunluğu yıl sonunda 233 kilometreye ulaşmış olacak. Daha geçtiğimiz ay hep birlikte Ümraniye - Çekmeköy metrosunun açılışını yaptık. Büyükşehir Belediyemizin öngördüğü hedef bin kilometrenin üstünde. Büyükşehir Belediyemizin yetersiz kaldığı yerlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz devreye giriyoruz. 118 şantiyede ve 18 güzergahta çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bakanlığımız tarafından İstanbul\'da inşaatı sürdürülen raylı sistem hatlarının uzunluğu 143 kilometre. Yapımına devam ettiğimiz Kaynarca-Sabiha Gökçen hattıyla Kadıköy-Kartal metrosunu Sabiha Gökçen Havalimanı\'na bağlayacağız. Bakırköy-Kirazlı hattıyla da Kirazlı-Olimpiyatköy metrosunu Marmaray\'a ve İDO\'ya ulaştıracağız. Daha da önemlisi, Gayrettepe - Yeni Havalimanı hattı ve Halkalı - Yeni Havalimanı hatlarıyla İstanbulluları yarım saatin altında İstanbul Havalimanına ulaştıracağız\" dedi.

\"DEV PROJE ÇALIŞMALARINDA SON AŞAMAYA GELİNDİ\"

Bakan Turhan, \"İstanbul Boğazı\'nı yer altından geçecek dev proje çalışmalarında proje çalışmalarımız son aşamaya geldi. Bu projeyle dünyada bir ilki gerçekleştireceğiz… Tek geçişte, tek tünel halinde, 3 katlı tünel inşa edeceğiz. Bu tünelle, Boğaziçi Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün yükü önemli ölçüde azalacak. Günde 6,5 milyon insanın kullanacağı toplam 9 farklı raylı sistem, ekspres metro ile birbirine bağlanacak. 30 km uzunluğundaki İncirli-Gayrettepe-Altunizade-Söğütlüçeşme hattında ise 15 istasyon olacak. Dahası bu dev Tünel, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve Altunizade-Ataşehir-Sabiha Gökçen Hatlarıyla tam entegre olacak. Böylece vatandaşlarımız, 3 katlı Büyük İstanbul Tünelini kullanarak Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanına tren değiştirmeden 1 saatin altında ulaşabilecekler. Çalışmalarımız tamamlandığında İstanbul\'un tüm ilçeleri metro ile birbirine bağlanmış olacak.\" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise, \"Dünyada şehirleşme insanların tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmesi ile ulaşım daha önemli hale geldi. İstanbul\'da şehir merkezinde yaşamın daha rahat olması için ulaşım önemli yeri var. Bu anlamda bu yıl 11\'incisini yaptığımız ulaşım kongresi ve fuarı şehirlerdeki ulaşımın çözümü, entegrasyonu konularında ciddi katkı sunuyor. Bu yılda bu fuarından 4C dediğimiz 4 konu tema olarak işlenecek. Bu konular 2 gün boyunca ayrıntılı bir şekilde değerlendirilecek\" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın resmi açılışı yapıldı.

Görüntü dökümü

--------------------------.

-Bakan Kahraman ile Mevlüt Uysal\'ın salona girmesi

-İBB Başkanı Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-Bakan Mehmet Cahit Turhan\'ın konuşması

-Hediyelerin verilmesi

-Fuarın gezilmesi



===========================

4- BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI\'NDA KADIN POLİS MEMURUNUN İNTİHAR GİRİŞİMİ (2)

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA

Bayrampaşa Kaymakamlığı\'nda bir kadın polis memuru beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu. Polis memuru ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı\'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi. Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.\'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Kaymakamlıktan görüntü

-Polislerin Kaymakamlığa girişi

====================

5- GAZETECİ HÜSNÜ MAHALLİ\'YE \"CUMHURBAŞKANI\'NA\" VE \"KAMU GÖREVLİLERİNE\" HAKARETTEN CEZA



Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) GAZETECİ Hüsnü Mahalli\'nin bir yazısında ve katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle \"Cumhurbaşkanına hakaret\" ve \"Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret\" suçlarından yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Hüsnü Mahalli\'ye \"Cumhurbaşkanına hakaret\" suçundan 2 yıl 5 ay hapis cezası verildi. Mahalli\'ye \"Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret\" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Hüsnü Mahalli ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti. Sanık Hüsnü Mahalli savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek \"Yaptığım gazetecilik faaliyetidir. Beraatimi talep ederim\" dedi. Mahalli son sözünde ise \"Cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Ben her zaman \'Sayın Cumhurbaşkanı\' şeklinde ifade ettim. Diktatör kelimesi de hakaret içeren bir kelime değildir. Kaldı ki uluslararası camiada tek kişide toplanan yetki ile ilgili olarak belirtilmiş bir tanımdır. Benim yaptığım gazetecilik faaliyeti dışında hiçbir şey değildir. Beraatimi talep ediyorum\" diye konuştu.

\"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı ise \"Şikayetimiz devam etmektedir. İddianamede belirtildiği gibi Cumhurbaşkanının adı ve makamı zikredilmiştir. Hakaret suçunun yasal unsurları oluşmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz\" dedi.

İKİ SUÇTAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme, sanık Hüsnü Mahalli\'ye \"Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret\" suçundan 1 yıl 8 ay 25 gün hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşunu, bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşması nedeniyle hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Mahkeme sanık Mahalli\'ye \"Cumhurbaşkanına hakaret\" suçundan ise 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Hüsnü Mahalli, 15 Aralık 2016\'da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. 6. Asliye Ceza Mahkemesi de Mahalli\'nin \"kaçma ihtimalinin olmaması, tutuklulukta kaldığı süre, istenilen cezanın miktarı ve mağdur üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunulmasının olanaksız olmasını\" dikkate alarak 20 Ocak\'ta tahliyesine karar vermişti. Mahkeme, sanığın üzerine atılı fiilin basılmış eser yoluyla işlenmesini dikkate alarak dosyayı görevsizlik kararıyla İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne göndermişti.

Görüntü dökümü:

----------------

-Hüsnü Mahalli ve avukatının adliyedeki görüntüsü

========================

6- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

istanbul\'da Narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 100 kilogram Hint keneviri ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yapılan teknik takip sonucu 5 Kasım\'da Zeytinburnu ve Beykoz ilçelerinde iki ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Beykoz\'da etrafı branda ve çitlerle çevrili bir villaya yapılan operasyonda piyasa değeri 3 milyon değerinde 100 kilogram Hint keneviri ele geçildi. Zeytinburnu\'nda bir adrese gerçekleştirilen operasyonda ise toplam100 kilogram ağırlığında 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu hap imalatı için kullanılan malzemeler bulundu.

Olayla ilgili H.G., A.J., L.Ç., A.Ç., E.O., C.C., H.K., K.B.Y. isimli kişiler gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Sergi görüntüleri

-Uyuşturucu hap ve Hint keneviri

-Genel ve detaylar

08.11.2018 -12.07- Haber Kodu : 181108072

========================



- (EK GÖRÜNTÜLERLE)

7- MAHSUN KIRMIZIGÜL\'ÜN ANNESİNİN EVİNDEN HIRSIZLIK

*Hırsız Türkmenistan uyruklu hizmetçi çıktı

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

ETİLER\'de Mahsun Kırmızıgül\'ün annesinin evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Muyassar M.(41) evde bulunan toplam 1,5 milyon liralık para ve ziynet eşyasını çalarak kaçtıktan sonra yakalandı. Ankara\'da gözaltına alınan Muyassar M. ve eşi Şersat H.(45)\'nin yurt dışına çıkmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Polis şüphelilerle birlikte yaklaşık 66 bin dolar ile iki adet yeni alınmış cep telefonu ve 300 gram altın ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi

MAHSUN KIRMIZIGÜL\'ÜN ANNESİNİN EVİNDE 1,5 MİLYON DOLARLIK HIRSIZLIK

Etiler\'de 5 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda polise müracaatta bulunan Sanatçı Mahsun Kırmızıgül\'ün annesi Faika Arık(85) evde bulunan 130 bin dolar, 5 bin EURO ve 45 parçadan oluşan ziynet eşyasının çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Evde meydana gelen hırsızlık olayında yaklaşık 1,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası çalındığı belirtildi.

HİZMETÇİNİN EVİNDE 50 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis evde iki hafta önce çalışmaya başlayan Türkmenistan uyruklu hizmetçinin ortada olmadığını tespit etti. Polis bu gelişme üzerine hizmetçiyi yakalamak için harekete geçti. Hizmetçi Muyassar M.\'nın Küçükçekmece\'de bulunan evine baskın yaptı. Baskın sırasında evde yapılan aramada çalınan 50 bin dolar ile 12 adet altın bilezik ele geçirildi.

ANKARA\'YA KADAR TAKİP EDİLİP 24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDILAR

Evde bulunan 4 kişi polis tarafından gözaltına alınırken Muyassar M. ile eşi Şersat H.\'nin yurtdışına çıkmaya hazırlandığını tespit etti. Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin önce Atatürk Havalimanına gittikleri ancak buradan çıkış yapamayınca bir taksiye binerek Ankara\'ya doğru hareket ettikleri öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul\'dan hareket eden özel ekip şüphelilerin izini Ankara sokaklarında buldu. Kendilerine kalacak yer aradıkları öğrenilen Muyassar M. ile Şersat H. saat 03.00 sıralarında hırsızlık olayının üzerinden 24 saat bile geçmeden gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 16 bin 936 dolar para ile 300 gram ağırlığında burma bilezik ele geçirildi. Şüpheliler İstanbul\'a getirildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİKLER

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Muyassar M.\'yi elindeki poşetle siteden çıkarken görüp haber vermediği öğrenilen F.A. adlı kadın çalışanın gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 7\'e yükseldi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Poliste yapılan sorgularında Muyassar M. ile Şersat M. suçlarını itiraf ettikleri ancak çaldıkları paranın üzerlerinde çıkan para kadar olduğunu iddia ettiler. Diğer şüpheliler ise hırsızlıkla bir ilgilerinin bulunmadıklarını söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Türkmenistan\'lı karı kocasında aralarında bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Güvenlik kamerası

-Şüpheli temizlikçinin eve giriş görüntü

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı



=====================

9- ÖĞRENCİ VELİSİ TARAFINDAN YARALANAN ÖĞRETMEN HABERLERİNE YAYIN YASAĞI

Üsküdar\'da öğretmen Alparslan Arslan\'ın öğrenci velisi Celil Ayaz tarafından silahla yaralanmasına ilişkin habere İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği yayın yasağı getirdi.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Üsküdar\'da Atik Calide İmam Hatip Ortaokulu\'nda öğretmenlik yapan Alparslan Arslan\'ın tartıştığı öğrenci velisi Celal Ayaz tarafından silahla yaralanmasına ilişkin haberlere kısıtlama kararı getirildi.

SAVCILIK HABERLERE KISITLAMA GETİRİLMESİNİ İSTEDİ

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği\'ne başvurarak, Celil Ayaz\'ın 4-5 kez ateş açarak Alparslan Arslan\'ı yaraladıktan sonra firar ettiği hatırlatıldı. Başvuruda, olayla ilgisi olmayan kişiler ve olayın meydana geldiği okulun öğrencilerinin korunması için olaya ilişkin haberlere kısıtlama getirilmesini talep etti.

MAHKEME KABUL ETTİ

Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma sonuçlanana kadar olaya ilişkin haber yapılmaması için kısıtlama kararı verdi.



=============================

10- DEMET ŞENER\'İN \"ÖTEKİ KADIN\" DAVASI KARARA KALDI

Hayati ARIGAN - İstanbul DHA

Demet Şener evlilik birliği içerisinde kocası İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle Edvina Sponza\'ya açtığı 500 bin TL\'lik tazminat davasının karar duruşması 29 Kasım\'da görülecek. Bugün görülen tazminat davasına Şener ve Sponza\'nın avukatları katıldı. Mahkeme önümüzdeki celse karar vermek için davayı erteledi.

Eski manken Demet Şener Kutluay, eski milli basketbolcu eşi İbrahim Kutluay\'la evliliğini yıktığı iddiasıyla Edvina Sponza\'ya açtığı manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya Demet Şener\'in avukatı Nezihe Hıdıroğlu ve Edvina Sponza\'nın avukatı katıldı. Avukat Nezihe Hıdıroğlu tazminat davasının, Demet Şener ile İbrahim Kutluay\'ın boşanma davasının İstanbul Bölge İdare Mahkemesi\'nde olduğunu ve boşanma kararının kesinleşmesinin beklenmesini istedi. Sponza\'nın avukatı ise müvekkilinin yapılan haberler ile yıpratılmaya çalışıldığını belirterek karar verilmesini istedi.

Mahkeme boşanma davasının kesinleşmesinin açılan tazminat davasıyla bağlantılı olmadığını belirterek davanın karar aşamasına geldiğini belirtti. Şener avukatı Hıdıroğlu\'nun süre istemesi üzerine karar duruşması 29 Kasım\'a bırakıldı.

DAVA İSTİNAFA TAŞINDI

Demet Şener ile İbrahim Kutluay, geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul 14. Aile Mahkemesi\'nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmış, mahkeme iki çocuğun velayeti anneye vermişti. Mahkeme, 6 milyon TL tazminat isteyen Demet Şener\'e 750 bin maddi, 600 bin manevi olmak üzere 1 milyon 350 bin TL tazminat ile çocuk ve kendisi için aylık 30 bin lira nafaka ödenmesine karar vermişti. Taraflar karara itiraz etmiş Şener\'in avukatı Nezihe Hıdıroğlu, tazminatı daha yüksek verilmesi için davayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'ne taşımıştı.

===================================

11- ONUR YÜRÜYÜŞÜ DAVASINA DEVAM EDİLDİ

Şengüler YEŞİL/İSTANBUL, (DHA) 25. Onur Yürüyüşü\'ne katıldıkları için haklarında \"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet\" iddiasıyla dava açılan 25 kişinin yargılandığı davaya bugün devam edildi. Savunma yapan sanık Barış Aras, \"Cihangir\'de bir kafede otururken kalabalık bir grup içeri girdi. Aniden arbede meydana geldi, polisler müdahale etti. Arkadaşlarım ve ben oturduğumuz yerde hiç bir bilgi verilmeden gözaltına alındık. Suçlamaları kabul etmiyorumö dedi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde Haziran 2017\'de 25. Onur Yürüyüşü\'ne katıldıkları için haklarında, \"Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet\" iddiasıyla dava açılan 25 kişinin yargılaması İstanbul 48\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanık Barış Aras katıldı. Sanık Altuğ Demircan\'ın savunmasının celse arasında alındığı belirtildi. Ayrıca zorla getirme kararı çıkarılmasına rağmen katılmayan sanıklar için yakalama kararı çıkarıldı. Duruşma eksiklerin giderilmesi işin 21 Şubat\'a bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Önceki yıllarda valiliğin izin vermesi üzerine Beyoğlu İstiklal Caddesi\'nde gerçekleştirilen \"Trans Onur Yürüyüşü\" 2017\'de Valilik tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştı. Bunun üzerine İstiklal Caddesi\'nde önlemler alan polis yürüyüşe izin vermedi. İstiklal caddesinde bulunan bazı kişileri de gözaltına almıştı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Arşiv görüntüler

08.11.2018 - 14.23 Haber Kodu : 181108116_