DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

ERDOĞAN: ANDIMIZ EZANI TÜRKÇE OKUMAK, OKUTMAK İSTEYENLERİN ESERİDİR

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Danıştay\'ın andımız kararı sonrasında gerek sosyal medyada, gerekse kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar açık söylüyorum; bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin bu ülkede, ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir\"

\"\"Danıştay\'ın andımız kararı sonrasında gerek sosyal medyada, gerekse kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar açık söylüyorum; bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik STK\'ları Platformu\'nun düzenlediği \"Türkiye Gençlik Zirvesi (TGZ)\'ye katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa yerleşkesinde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanı sıra, Bilal Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi de katıldı. Zirvede Erdoğan\'ın konuşması salonda bulunan işitme engellilere işaret diliyle aktarıldı.

Zirvede bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarından birisinin bünyesinde gençlere ilgili bir alt çalışma gurubu oluşturulmasını gündemimize alabiliriz. Böylece bu müjdeyi gençlerimizle paylaşmış olalım\" dedi.

\"GENÇLERİMİZ İLE İDEALLERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRMANIN ÇABASI İÇİNDE OLACAĞIZö

Erdoğan, \"İletişim araçlarından fikir akımlarına kadar, hemen her yeniliğin öncelikli muhatabının genç kuşaklar olduğu dikkate alındığında eski usullerle meseleye yaklaşmanın, bizi götüreceği yer kesinlikle başarısızlıktır. Gençlerimizin hızına ayak uyduramazsak geride kalmaya mahkum oluruz. Gençlerin yönelimlerini doğru okuyamazsak sağlıklı politikalar geliştiremeyiz. Gençlerimizin kaygı, talep ve umutlarını tespit edemezsek onlara yol gösterici görevimizi yerine getiremeyiz. Değişimi, gençlerimizin beklentilerini önceden görerek, zamanın ruhunu iyi okuyarak projelerimizi, politikalarımızı belirlemeliyiz. Gençlerin gerisinde kalan değil, onların önünü açan, onlara rota çizen bir anlayışla çalışmalarımızı yürütmeliyiz. Hem devleti yöneten olarak bizim hem de gençliğe dair hassasiyeti olan sivil toplum kuruluşlarımızın bu noktada sorumluluğu bellidir. Hepimizin ortak sorumluluğu gençlerimizin terör, şiddet, uyuşturucu, nihilizm bataklığına düşmeyecekleri bir zemini birlikte hazırlamaktır. Gençlerimiz formatlamanın, onları belli kalıplara mahkum etmenin değil, gençlerimiz ile ideallerinin önündeki engelleri kaldırmanın çabası içinde olacağız. Biz gençlerin hayal dünyasını yasaklarla çevrelemeyi değil, alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz. Mesuliyetimizin gençlerimizin şiddete bulaşmadan her türlü düşünceyi tartışabilecekleri, her türlü fikri savunabilecekleri bir ortamı ülkemiz genelinde tesis etmek olduğuna inanıyoruz\" şeklinde konuştu.

\"İLLA BURS... YA NİYE BURS?\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"16 yıl önce 45 liracık burs, kredi veriliyordu. Ocak ayından itibaren lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencilerine bin 500 lira verilecek. Bunlar şu anda bizim iktidarımızın hamdolsun ülkemizde sağladığı gelişmelerdir. Her başvuran öğrenci kredi alabilirken, burslu öğrenci sayısı da bu yıl 150 bine ulaştı. Ama gençlerimizde şöyle bir anlayış var, bunu şimdi sizinle paylaşayım, gerçeği söylemem lazım. İlla burs... Ya niye burs? \'Bursun ödemesi yok.\' Evladım, kardeşim, kredi aldığın zaman bunu da faizsiz ve iş bulmadan değil, sigortalı bir işte yer aldıktan sonra çok basit taksitlerle ödüyorsun. Bu, seni bedavacılığa da alıştırmıyor. Bu milletin gençlerine yakışan da bu değil mi? Böyle bir imkan var. Bu imkandan istifade ettiğin zaman, kredi veya burs olduğu zaman kimsenin kredi veya burs almaması mümkün değil. Her müracaat edene burs veya kredi muhakkak veriliyor. Eskiden günlük 50 kuruş olan yurtlarda kalan öğrencilerin yemek yardımı bugün 12,5 liraya çıktı\" dedi.

RAMİ KIŞLASI

Erdoğan, \"Rami Kışlası bir tarihtir. En son orası gıda sitesi haline getirilmişti, orada çalıştım. Orada bir firmanın ticari işlerini yürütüyordum. Şimdi orayı Türkiye\'nin en büyük kütüphanelerinden biri haline getiriyoruz. Mücellit sanatı yok oluyor. Şimdi biz burada hem kitaplarımızın tamir bakımıyla alakalı birim, yani yeni yeni ustalar yetiştireceğiz, hem de mücellit sanatını yeniden ayağa kaldırmak için orada öyle bir birim olacak ki atölyelerini kuracağız. Rami Kışlası\'ndaki oluşacak bu yapı da herhalde Ankara Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi\'nden geri kalmayacak, sayı orada da 5 milyon cildin üzerinde olacak. Hızla şu anda inşaatı devam ediyor. Ankara\'da da Cumhurbaşkanlığı Külliyemize 24 saat aralıksız hizmet verecek, 5 milyon cilt kitabın yer alacağı, yeni Türkiye\'nin gurur abidesi niteliğindeki bir eseri gençlerin hizmetine sunuyoruz. Kütüphanemizin inşaatı büyük ölçüde tamamlandı, inşallah 2019\'un ortalarında açacağız\" diye konuştu.

\"ŞU ANDA SİLAHLI KUVVETLER HARİÇ, BAŞI AÇIK BAŞI KAPALI BİR AYRIM VAR MI?\"

Erdoğan, \"Üniversiteye girişte büyük adaletsizliklere yol açan katsayı sorunu bunlardan biridir. Bunlardan biri de oğlumdur. Hep katsayı kurbanı olmuşlardır. Bu problemi kökten çözerek, ülkenin tüm evlatlarının eşit şartlarda üniversiteye girebilmelerini biz sağladık. Kılık kıyafet meselesini çözerek, üniversite kapılarındaki utanç sahnelerine son verdik. Kamuda başörtüsü sorununu ortadan kaldırarak, gençlerimizin çalışma hayatında da hiçbir engelle karşılaşmamalarını garanti altına aldık. Şu anda Silahlı Kuvvetler hariç, resmi olarak söylüyorum, emniyet teşkilatı dahil, başı açık başı kapalı bir ayrım var mı? Yargıda var mı? Yok. Hepsinde şu anda yerlerini aldılar. Siyasette, bürokraside gençlerimize daha fazla görev vererek, sizlere olan güvenimizin ve inancımızın sadece sözde olmadığını gösterdik. Bugün hem mecliste hem partimizde hem kabinemizde hem yakın çalışma arkadaşlarım arasında gençlerimiz çok önemli sorumluluklar üstleniyor\" dedi.

KAĞIDI OKUYAMADI

Erdoğan, \"Her şeyden önce hiç kimsenin siyasi hırsları uğruna bu ülkenin gençlerini kardeş kavgasına sürüklemesine fırsat vermeyeceğiz\" diye konuştu.

Bu sıra salonda bulunan birisinin kendisine kağıt gösterdiğini fark erden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Genç kardeşim gösterdiğin kağıdı ben buradan nasıl okuyayım?\" dedi. Kağıdı gösteren genç \"Nereden, nereye, onu söylemek istiyorum Cumhurbaşkanım\" şeklinde yanıt verince, Erdoğan\'ın, \"Onu ben nasıl okuyayım buradan\" sözleri salonda keyifli anlar yaşattı.

\"BU KONUDAKİ KARARLILIĞIMIZI DAHA DA ARTIRMIŞTIR\"

Erdoğan, \"Danıştay\'ın andımız kararı sonrasında gerek sosyal medyada, gerekse kimi yayın organlarında şahit olduğumuz manzaralar açık söylüyorum; bu konudaki kararlılığımızı daha da artırmıştır. Çünkü bu metin bu ülkede, ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Metne baktığın zaman, bu metin içerik itibariyle bu milletin kendisini, kültür, medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değil. Bizim andımız İstiklal Marşımızdır ve İstiklal Marşımızla beraber yolumuza devam ediyoruz. İstiklal Marşımızdan daha güzel, güçlü bir ant olabilir mi? Yok. Ama bunlar böyle çıkarmışlar. Her şeyi birbirine karıştıran saçma sapan bir şeyle gençliği yönlendirmenin gayreti içerisindeler. Kimse Türklüğünü inkar etmiyor ki? Ama Türkçülük yapmıyor. Ben Türküm ama Türkçü değilim. Eğer böyle yaparsak biz kendi değerlerimizle çatışırız, dinimiz İslam ile çatışırız. İslam ırkçılığı reddediyor, ırkı reddetmiyorö şeklinde konuştu.

\"ANA MUHALEFET PARTİSİ İSE BU MESELEDE İYİCE ŞİRAZEDEN ÇIKTI\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bu kararı kimi çevreler baskıcı ideolojilerine yakılmış bir yeşil ışık gibi algıladılar. Milletimize tepeden bakan, milletimizi kömürcü makarnacı diye aşağılayanlar uzun zaman sonra yeniden piyasaya çıktılar. Kararın hemen akabinde gazeteci kılıklı provokatörler yıllardır içlerinde biriktirdikleri kin ve nefreti adeta kusmaya başladılar. Hatta cübbelerini kiraya veren sözde hukukçuların andımız kararını bahane ederek merhum Menderes\'in 68 sene önce son verdiği Türkçe ezan zulmünü tekrar dillendirdiklerine bile şahit oldum. Ana muhalefet partisi ise bu meselede iyice şirazeden çıktı. Millete ve milletin değerlerine düşmanlığını bir kez daha ortaya döktü. Çıkmış televizyon kanallarından bir tanesinde diyor ki \'O diyor İstiklal Marşını bile bilmez\' diyor\" dedi.



\"DER Kİ \'BAK OKUTTUM\'\"

Bu sırada salonda bulunanların, \"Oku da görsün\" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bunu meydanlarda sürekli okudum. Şimdi tekrar okumaya gidersek, der ki \'bak okuttum\'. Çok zavallı bunlar. Hatta kendisi bir keresinde öyle bir yanlışa düştü ki, rezil etti. Şimdi biz değerlerimiz noktasında ne Akif\'i bunlarla paylaşırız, ne İstiklal Marşımızı\" dedi.

\"YAŞANANLAR TAM ANLAMIYLA BİR HİSTERİ NÖBETİDİR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şimdi koca koca adamlar siyah önlükler giyip, koca koca kadınlar yarım yamalak ezberleriyle ant okumaya yelteniyorlar. Milletin karşısında kendilerini rezil, kepaze ettiler. Hepsi birbirinden utanç verici bu hadiselerin çoğunu siyasetin değil psikiyatrinin konusu olduğunu düşünüyorum. Yaşananlar tam anlamıyla bir histeri nöbetidir. Bunu görüyoruz. Aramızda doktorlar var. Maalesef ülkemizde, zamana, değişime, hayatın ve dünyanın gerçeklerine karşı direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş gerici bir zihniyet vardır. Bu her zaman oldu.Bunların hayattaki varlık sebepleri ise milletin değerleriyle kavga etmek, ne pahasına olursa olsun, kendi çıkarlarını, kendi ikballerini korumaktır. Yeri geldiğinde terör örgütleriyle, yeri geldiğinde emperyalistlerle, yeri geldiğinde Türkiye düşmanı yapılarla iş tutmaktan asla çekinmiyorlar. Sandıktan çıkamayacaklarını bildikleri için 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi milletin iradesine silah çeken Fetöcu hainleri alkışlayacak kadar savrulmuş durumdadırlar\" şeklinde konuştu.

\"MADEM KEMALİSTSİNİZ GELİN BU İŞE SAHİP ÇIKIN\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ülkemizde zamana değişime, hayata ve dünyanın gerçeklerine karşı direnmeyi çağdaşlık zanneden fosilleşmiş bir zihniyet vardır. Bugün de var. Atatürk\'ün resmini kaldıran kim? İnönü. Posta pulları üzerinden Atatürk\'ün resmini kaldıranlar yine bunlar. Okullarda Atatürk posterini kaldıran yine bunlar. Bay Kemal sen bunları bilmiyor musun yahu? Öğren bunları öğren. Hele hele Kemalistim diye geçinen gençler var ya bunları bilmeleri lazım. Madem Kemalistsiniz gelin bu işe sahip çıkın. Geçenlerde köşe başı kalemşörlerinden bir bayan, onlara bir şeyler anlatıyor. \'Camileri ahır yapmışız\' Yapmadınız mı ya? Sadece şu Fatih Suriçi\'nde yüzlerce mescidi kapatarak bunlar ahır haline getirmişlerdir. Ben İstanbul\'da belediye başkanlığı yaptım. Gayet iyi bilirim. Biz bir çoğunu yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bunları yapan sizsiniz\" dedi.

GÖÇÜK ALTINDA KALAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-(DHA)

Ümraniye\'de Dudullu-Bostancı metro hattı şantiyesinin yanındaki yolda meydana gelen göçüğün altında kalan güvenlik görevlisi Mehmet Altun (23) gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Baba Mevlüt Altun cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çekerken cenazeye gelenler metro yapımı üstlenen firmanın çelengini yere attı.



Parseller Mahallesi\'nde Dudullu-Bostancı metro hattı şantiyesinin yanındaki yolda göçük meydana gelmiş, olay yerinin yanındaki bir siteye ait güvenlik kulübesi de göçük altında kalmıştı. Güvenlik kulübesinde görevli Güray Halat (24) ile Mehmet Altun(23) ise toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti. Mehmet Altun\'un cansız bedeni sabah saatlerinde, Güray Halat cansız bedeni ise uzun uğraşlar sonucu öğleden sonra toprağın altından çıkartılmıştı.

23 yaşındaki Mehmet Altun için öğle vaktinde Bedir Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, yakınları ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can katıldı. Cenazede baba Mevlüt Altun ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenazeye gelenler metro yapımı üstlenen firmanın gönderdiği çelengi tepki olarak yere attı. Mehmet Altun\'un cenazesi kılınan namazın ardından Yenidoğan mezarlığında toprağa verildi.

'KISA MESAFE' GEREKÇESİYLE YOLCU ALMADIĞI İDDİA EDİLEN TAKSİ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ta koltuk değnekli bir kişi \'kısa mesafe\' gerekçesiyle aracına almadığı iddia edilen taksi sürücü gözaltına alındı. Taksi trafikten men edildi.

Olay geçtiğimiz gün 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre koltuk değnekli bir kişi yoldan geçen taksiyi durdurup, gideceği yeri söyleyince taksi sürücüsü kısa mesafe diye yolcuyu almadı. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde hemen ardından bir kadın aynı taksiye binmek istedi fakat o da boş taksiye alınmadı. Olayı görüntüleyen kişi \"Evet görüyorsunuz taksici şu anda kısa mesafeleri almıyor, sakat bir vatandaş var almıyor. Herkes taksi bekliyor taksici yolcu seçiyor. Ayağı sakat bir vatandaşımız böyle bekliyor, bakın boş taksi\" diye yorumlayıp sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Amirliği ekipleri araç plakasını tespit ederek ulaştıkları taksi sürücüsü Mehmet Güç\'ü gözaltına aldı.

1706 TL CEZA KESİLİP TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis merkezine götürülen sürücüye çalışma izninin ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımak, muayene sonrasında emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak ve taşıt yolu zerinde otobüs duraklarında duraklamak maddelerinden araç sahibi ve sürücüye toplam 1.706 TL trafik idari para cezası kesildi. Ayrıca taksici Mehmet Güç\'ün sürücü belgesine 30 ceza puanı eklenip araç eksikliklerini tamamlayıncaya kadar trafikten men edildi.

\"KESİNLİKLE YANLIŞ ANLAŞILMA VAR, AÇ OLUNCA BAŞ DÖNMESİ OLUYOR

Polis merkezi çıkışında konuşan taksici Mehmet Güç \"Bu olayda bir yanlış anlaşılma var. Almadığım söylenen ilk arkadaş bana sadece adres sordu, sonrasındaki hanımefendiye çalışmadığımı, yemeğe gideceğimi söyledim. Bizim daha iyi hizmet verebilmek için dinç durmamız lazım. Bizim de kendimize göre ihtiyaçlarımız var. Aç olunca baş dönmesi oluyor trafikte sağlıklı olamıyoruz. Bunu çeken arkadaş diyaloğu bilmeden bizi şikayet etmiş ama kesinlikle bir yanlış anlaşılma var. Biz bu şikayetlerin yolculardan alınmasını daha çok istiyoruz. Yakın kısa mesafe diye bir diyalog yok arkadaş bana sadece adres sordu. Evrak eksikliğinden aracım bağlandı, para cezası uygulandı. Keşke o arkadaş gelse de ben adres sordum diye söylese, arkadaşın başını neden yaktınız dese. Taksicilik benim baba mesleğim. 5 yıldır ben de bu işi yapıyorum. Daha önce bir sefer bile trafik cezası yemedim. Biz o kadar kurallara uyuyoruz\" diye konuştu. Eksikleri tamamlanana kadar trafikten men edilen taksi emniyet otoparkına çekildi.

DERBİDE HAYATINI KAYBEDEN TARAFTARIN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ

*Hayatını kaybeden Koray Şener\'in dayısı Ragıp Pişkin;

-\"Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Fenerbahçe\'ye çok bağlıydı.\"

İSTANBUL DHA

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener\'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Şener\'in cenazesi işlemlerini dayısı Ragıp Pişkin ile eniştesi Güven Gürsan takip etti. Enişte Gürsan, Şener\'in geçen hafta boğaz ağrısı şikayeti için hastaneye gittiğini başka da bir rahatsızlığının olmadığını söyledi.

Dayı Gürkan ise yeğeninin \'hiçbir rahatsızlığı yoktu. Fenerbahçe\'ye çok bağlıydı\' diye konuştu.

Koray\'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Karacaahmet Gasilhanesi\'ne götürülecek. Koray için yarın saat 11.00\'da Fenerbahçe Ülker Stadı\'nda tören yapılacak. Koray\'ın cenazesi daha sonra Kocaeli Körfez Yarımca Mimar Sinan Camii\'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

MAÇ SIRASINDA HAYATINI KAYBEDEN TARAFTARIN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Koray Şener\'in Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Şener\'in cenazesi yakınları tarafından alınarak Karacaahmet Gasilhanesi\'ne götürüldü.

ÇAMLICA CAMİNİN BİTMESİNE BİR ADIM KALDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013\'te temelleri atılan Çamlıca Camii\'nde sona gelindi. Yüzde 98\'i tamamlanan camiye halı döşeme işlemleri başladı. Gaziantep\'te özel olarak yaptırılan 17 bin metrekarelik halının döşenme işleminin bir ay sürmesi bekleniyor.

17 BİN METREKARE HALI BİR AYDA DÖŞENECEK

63 ay önce temeli atılan Çamlıca Camii inşaatında artık sona geliniyor. Çalışmaların büyük bir hızla sürdüğü camide halı döşeme işlemi başladı. Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan tamamen deseni Çamlıca Camii için tasarlanan özel yapım halı ile kaplanacak. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi bulunacak. Halının desenlerinin birbiriyle uyumlu olması için döşeme işlemine dev kubbenin altından başlandı. Halı döşeme işlemenin 1 ay sürmesi planlanıyor.

\"CAMİNİN BİTMESİNE BİR ADIM KALDI.\"

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, \"6 Ağustos 2013 tarihinde temeli attık. Bugün 3 Kasım 2018 ayağımızda çoraplar halının üzerindeyiz. Çok keyif verici çok sevinçli bir an yaşıyoruz. Artık camiyi bitirdik dememize bir adım kaldı. 17 bin metrekarelik bir halıdan bahsediyoruz. Elbette bu iş biraz zaman alacak. Bu çalışmayla eş zamanlı olarak caminin içindeki bütün sistemleri test etmeye başlıyoruz. \" dedi.

CAMİİDE TESTLER BAŞLIYOR

Öte yandan halı döşeme işlemiyle birlikte Çamlıca camiinin sistemleri de tek tek test edilmeye başlanıyor. Yangın simalüsyon sistemi, Akustik testleri, aydınlatma ve ısıtma sistemi testleri ve camide bulunan 8 adet asansörün testlerinin ayrı ayrı yapılması planlanıyor.



EN BÜYÜK CAMİ OLACAK

En büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. Çamlıca camisi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda \"Fetih Suresi\"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4\'ü 107.1 metre, 2\'si ise 90\'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi\'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.

ATAŞEHİR'DE SİLAH OPERASYONU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy\'de bulunan bir işyeri ve evde silah ticareti ve imalatı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 1 Kasım Perşembe günü ev ve işlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 39 yaşındaki U.D. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2\'si yapım aşamasında, 1\'i havalı tabanca olmak üzere toplam 7 tabanca, 1 av tüfeği, 3 şarjör, uzun namlulu silah mekanizması ve tabanca yapımında kullanılan parçalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.D. hakkında \'Ruhsatsız silah\' ve \'Silah ticareti\' suçundan işlem yapılarak adliyeye çıkartıldı. Şüpheli U.D. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

