DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- AKM ALANINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ihalesinin Kasım ayı içinde yapılacağının belirtiği Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanındaki son durum havadan görüntülendi.

AKM\'nin yıkımına Şubat ayında başlamış ve yapılan çalışmaların ardından Mayıs ayında bitirilmişti. Etrafı kapatılan alanda o tarihten bu yana bir çalışma yapılmıyordu. Yıkılan alandaki son durum bugün havadan görüntülendi.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Yeni AKM projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, \"9 Kasım\'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak. Ocak ayı itibarıyla yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Allah\'ın izniyle şubat ayında da temelini atıp, inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi\'ni hizmete almayı planlıyoruz.\" dedi.

KÜLTÜR KOMPLEKSİNE DÖNÜŞECEK

Yeni AKM kültür kompleksine dönüşecek Projesi Mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hazırlanan yeni AKM\'de 2 bin 500 kişilik opera salonu ile konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, kafe ve restoranlarıyla tek bir binadan sıyrılıp, büyük bir kompleks halini alacak. Komplekste 800 kişilik tiyatro, bin kişilik konferans, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, sergi salonu, kütüphane ve 885 araçlık otopark da bulunacak.

2- GAZİ MAHALLESİ\'NDE TERÖR OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultangazi\'te operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyon Gazi Mahallesi\'ndeki Yürüyüş Dergisi binasına yapıldı. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Ekipleri Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Yürüyüş Dergisine operasyon düzenledi. Operasyona çok sayıda polis katıldı. Özel Harekat Polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Yapılan operasyonda dergide bulunan dökümanlara el konulduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda bir kişi göz altına alındı.

3- TAKSİCİDEN TURİSTE GASP İDDİASI

Taksisine binen İsveç uyruklu anne ile oğlunun parasını gasp ettiği iddia edilen taksici yakalandı.

Sultanahmet\'te 27 Ekim\'de bindiği taksinin sürücüsü tarafından parasının zorla alındığını söyleyen İsveç uyruklu kadın O.M., durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri İsveç uyruklu O.M.\'nin Fatih\'te başlayıp, Şişli\'ye kadar devam eden yolculuğuyla ilgili kamera çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda ekipler taksinin plakasını belirledi. Polis 30 Ekim\'de araçta şoförlük yapan T.Ş., E.B. ve H.D.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, 5 bin İsveç kronu ve 300 eurosunun gasp edildiğini iddia edilen O.M.\'yi, şüpheliyi teşhis etmesi için emniyete çağırdı. O.M., kendisini gasp eden taksici T.Ş.\'yi tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 taksiciden E.B. ve H.D. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüpheli taksici T.Ş. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsveç uyruklu O.M.\'nin annesiyle taksiye binmesi güvenlik kameraları tarafından, şüpheli taksicinin adliyeye sevk edilmesi polis kameları tarafından görüntülendi.

4- D-100\'DEKİ SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİSİ: BİR ANLIK SİNİRLE EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİM



Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY Ataköy D-100 Karayolu yan yolda Emre Solan\'ın otomobil içerisinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınıp tutuklanan Mehmet Ali Arslan\'ın (24) ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Arslan, olay günü ağabeyini öldüren şahsın cezaevinde olmayıp dışarda olmasını görünce sinirlendiğini belirterek, \"Öldürme amacıyla ateş etmedim, omuzuna doğru yaralamak maksadıyla ateş ettim. Bir anlık sinirle bahse konu eylemi gerçekleştirdim\" dediği öğrenildi.



\"KULLANDIĞIM İLAÇLARIN DA ETKİSİYLE ÇOK SİNİRLENDİM\"

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda önceki gün savcıya ifade veren Mehmet Ali Arslan Esenyurt\'ta emlakçılık işi yaptığını ve bölgede gasp olayı sık yaşandığı için arabasında ruhsatsız bir tüfek taşıdığını belirterek, şunları söyledi:

\"Olay günü , ağabeyim Halit Arslan\'ı öldüren Emre Solan\'ı E 5 yan yolda park halinde aracının içinde gördüm. Şahsı görünce yoluma devam ettim. Ancak abimi öldüren bu şahsın cezaevinde olmayıp dışarıda olduğunu görünce, kullandığım ilaçların da etkisiyle çok sinirlendim. Aracımla Ataköy\'e kadar gittim. Oradan AVM\'ye girip peşinden tekrar yan yoldan girdim ve Emre\'yi gördüm. Şirinevler-Ataköy metrobüs durağının yakınına doğru aracımı sürdüm. Giderken gördüğüm kişinin Emre olmamasını istedim. Aracın yanına doğru tekrar gittiğimde Emre aracın içerisinde tek başına bekliyordu. Ben hatırladığım kadarıyla 40-45 dakika kadar aracımı Emre\'nin aracının yanına park edip araç içerisinde bekledim.\"

\"ÖLDÜRME AMACIYLA ATEŞ ETMEDİM\"

Arslan savunmasını şunları belirtti:

\"Hava almak için biraz dışarıya çıktım sonra tekrar aracıma bindim. Bir süre bu şahsın yanımdan gitmesini bekledim ancak gitmeyince saat 22.45 sıralarında kullanmış olduğum sinir ilaçlarının da etkisiyle daha sonra polislere teslim etmiş olduğum pompalı tüfeği alarak sürücü koltuğunda oturan Emre Solan\'ın yanına gittim ve açık olan camdan kendisine bir el ateş ettim. Aramızda iki metre kadar mesafe vardı. Öldürme amacıyla ateş etmedim, omuzuna doğru yaralamak maksadıyla ateş ettim. Daha sonra oradan ayrılıp ablamların Beylikdüzü\'ndeki evine gittim. Banyo yaptım. Zaten teslim olacaktım. Polis memurları gelip beni evden aldılar. Benim şahsı öldürmem de asla kan gütme gibi bir husus söz konusu değildir. Bir anlık sinirle bahse konu eylemi gerçekleştirdim.\"

5- EYÜP\'TE YANGIN PANİĞİ

Eyüp\'te 4 katlı binanın 2\'nci katında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

Alibeyköy Çeşmeli Sokak\'taki bir apartmanın 2. katındaki dairede dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. 4 katlı binanın 2\'nci katındaki dairede alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Binada oturanlar apar topar evlerini terk ederek dışarıya kaçtı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri alevli şekilde yanan daireye müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmaları sonunda söndürüldü. Yangın çevrede büyük paniğe neden olurken daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

6- TEM\'DE TIR DEVRİLDİ, UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Tuzla TEM Otoyolu\'nda lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazanın ardından, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza 11.30 sıralarında TEM otoyolu Orhanlı mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Altundağ yönetimindeki 63 ZF 061 plakalı TIR\'ın lastiği patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü TIR\'ın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan TIR devrildi. TIR\'daki malzemeler yola saçıldı. Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanması için güvenlik ölmemi aldı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Devrilen TIR nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik tek şeritten verilirken uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmalarının ardından devrilen TIR çekici tarafından kaldırıldı. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

7- KÜÇÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU\'NDA KAZA VE ARAÇ YANGINI

Küçükçekmece D-100 Karayolu\'nda farklı istikametlerde meydana gelen araç yangını ve zincirleme kaza iki yönde de trafik yoğunluğuna neden oldu.

Olay, 11.30 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yaşanan olayda her hangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken otomobilde maddi hasar medyanda geldi. Bu sırada yanan otomobilin 200 metre ilerisinde karşı istikamette bir kamyonunda karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Zincirleme kaza ve yangın nedeniyle her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların ve yanan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı tekrar normal seyrine döndü.

8- 2. ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ\'NİN AÇILIŞ OTURUMU YAPILDI

\"2. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi\"nin açılış oturumu, yapılan konuşmalarla başladı.

Konuşmaların ardından söz alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, kongrenin başında, \'İslam ümmetinin tespih taneleri gibi dağıldığı\' şeklinde ifadeler kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Ama tesbih gibi dağılanları toparlayacak bir şeye ihtiyaç var. O da imamedir. İmameyi de bu ülke, bu ümmete hediye etti, Recep Tayyip Erdoğan. İmamımız var, bunları toparlayacak güçlü bir Türkiye var. Bizim için çok önemli ümmetin duası var. Ümmetin duası üzerimizde, \'Allah Türkiye\'yi, Recep Tayyip Erdoğan\'ı korusun diye her an, her yerde dualar, hüzünle, gözyaşıyla Allah\'a yalvararak secdede dua ediyorlar bize. O zaman bize büyük bir sorumluluk düşüyor. Öncülük yapmak. Ve bu öncülüğü yaparken de bütün Müslüman ülkelerin kol kola girmesini sağlayacak adımları atmak ve attırmak için her türlü imkanı sağlamak. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda gerekeni yapıyor. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. O gereken her şeyi yapıyor ve Allah\'a tevekkül ediyor, milletine güveniyor, ümmetine güveniyor. Sırtını Allah\'a, dayayana gücü yetecek kimse var mı? Sırtını millete dayayana ne kadar çok hain çıkarsa çıksın karşı çıkacak kimse var mı?\"

Cumhurbaşkanı Danışmanı Adnan Tanrıverdi de yaptığı konuşmada şunları söyledi: \"Önce yetkisi, imkanları, gücü yetkisi, üye sayısı, anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş 61 İslam ülkesinin ortak iradesinin temsil edildiği, İslam ülkelerinin parlamentosunun dahil edilerek teşekkül edildiği İslam ülkeleri konfederasyonu oluşturulmalıdır. Sonraki safhada konfederasyonun devletlerin asli görevi olan, adalet, içte ve dışta güvenlik ile müşterek dış politika prensiplerinin belirlenerek çalışmalarını sürdürürken etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği bölgesel İslam ülkeleri parlamentoları oluşturulmalı ve parlamentonun kararları ile bölgesel İslam ülkeleri konfederasyona dönüştürülmelidir. Bölgesel İslam ülkeleri konfederasyonları coğrafi ve etnik durumları dikkate alınarak 9 ayrı coğrafyada gruplandırılabilir. Ortadoğu, Orta Asya, Yakın Doğu, Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika, Doğu Afrika, Kuzeybatı Afrika, Batı Afrika şeklinde bölgesel İslam ülkeleri federasyonları, konfederasyonları oluşturulabilir.\"

9 - HAYLAZ KARGA PİERRE LOTİ\'NİN MASKOTU OLDU

Tarihi Pierre Loti Tepesi\'nde masalara dadanan karga maskot haline geldi.

Eyüp\'te bulunan tarihi Pierre Loti Tepesi\'ndeki restoranda kahve keyfi yapan iki arkadaşın davetsiz bir misafiri vardı. Beklenmedik bir şekilde masaya konan karga önce masada küçük bir keşif yaptı. Masadaki hemen hemen her şeyi gagalayan ve karıştıran karga keyifli anlara sahne oldu. Masada bulunanlar arasında karganın dikkatini en çok 20 TL\'lik banknotlar çekti. Masadakiler parayı kargaya kaptırmamak için bir süre uğraştı. Karga masadaki ıslak mendili alıp uzaklaştı ancak bir süre sonra gelerek tekrar parayı almaya çalıştı. İnsanlardan korkmayan karganın bir süredir burada masalara konduğu öğrenildi.

10-ŞİŞLİ\'DE VATANDAŞLARDAN MARTI KURTARMA OPERASYONU

Şişli\'de olta kancasına takılan iki martı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Fulya\'da çalıştıkları prodüksiyon şirketinin camından dışarıya bakarken iki martının çırpındığını görenler yardıma koştu. Yardım için bahçeye inen çalışanlar martıların yanına geldiklerinde iki martının gagalarından olta kancasına takıldıkları ve misinaya sarıldıklarını gördü. Şirket çalışanları pense yardımıyla martıları kancadan kurtarıp yeniden doğaya saldı.

11- ANTALYA UÇAĞI İLK KEZ İSTANBUL HAVALİMANI\'NA İNİŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sokulan ve dün Ankara, Ercan uçuşlarıyla tarifeli uçuşlara ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı\'na Antalya\'dan kalkan Türk Hava Yolları uçağı ilk kez iniş yaptı.

Türk Hava Yolları\'nın TK-2129 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi Antalya-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı saat 12.05\'de İstanbul Havalimanı\'na iniş yaptı. Yolcular uçağın kapısında çiçeklerle karşılanırken, ilk kez gördükleri İstanbul Havalimanı\'nı beğendiklerini söylediler. Bu arada Antalya\'dan İstanbul Havalimanı\'na gelen uçağın dolululuk oranının 90 olduğu öğrenildi.

YOLCULAR HAVALİMANINI ÇOK BEĞENDİ

Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan yolculardan veteriner Talat Varal, \"İstanbul Havalimanı gerçekten çok büyük. Gayet güzel bir yolculuktu. Bazı ufak sürprizlerle karşılaştık. Girişte küçük bir kokteyle düzenlemişler. Çiçekler verildi. Bugünün anısına özel bir bilet düzenlemişler, onu verdiler. Tesadüf oldu, ilk uçuş olduğunu bilmiyordumö dedi. Antalya\'dan İstanbul Havalimanı\'na gelen ilk yolculardan Hüseyin Çamağaç, \"Türkiye\'mize hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten çok değerli ve çok memnun kaldım. Gelişte ikramlar yapıldı. Görüntüler, her şey çok güzeldi. Kısmet oldu Antalya\'dan gelen ilk yolcu olduk sevinçliyiz, böyle bir yolculuk yaptığımız için. Planladığım bir seyahat değildi, denk geldi. Özenle, bezenle yapılmış bir yer, bayağı emek verilmiş. Vatanımız için hayırlı olsunö diye konuştu.

12- OYUNCU MEHMET ASLAN, \"CUMHURBAŞKANINA HAKARET\" SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Aslan katıldı. Hakimin hakkında Reina saldırısı sonrası atılan tweetler nedeniyle dava açıldığını hatırlatması üzerine sanık Mehmet Aslan, \"Bu tweetleri ben atmadım. Savunmam değerlendirilmeden hakkımda dava açılmıştır. Ayrıca tweet\'i atan kişi de kabul etmiştir. Benim attığıma dair delil yoktur. Biz bir yere gittiğimizde orada bulunan şoföre veya asistana telefonumuzu veririz. Bu olağan bir şeydir. Ayrıca atılan tweet\'te eleştireldir. Siyasi kişiler de eleştirilebilir\" dedi.

Hakimin, söz konusu paylaşımdaki küfürlü ifadeyi sorması üzerine sanık Aslan, \"O laf teröristlere yöneliktir. Zaten çoğul kelime kullanılmıştır\" diye cevap verdi. Savunmasının alınmasının ardından duruşma ertelendi. Sanık Mehmet Aslan, ifadesinin ardından avukatıyla adliyeden ayrıldı.



