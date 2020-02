1- BEDRETTİN DALAN\'DAN AÇIKLAMALAR (1)

MHP\'nin İstanbul adayının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Bedrettin Dalan olacağı iddia edildi. Bedrettin Dalan ise siyasete dönmeyi düşünmediğini açıkladı.



2-BAKAN TURHAN UÇUŞ İZNİNİ VERDİ, YOLCULARA TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul Havailmanı\'ndan ilk ticari uçuş Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferi ile gerçekleştirildi. Boeing 777 tipi uçakla yapılan ilk seferde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ilk uçuş iznini verdi. Turhan, Ankara uçuşunda bulunan ve tarihi anlara tanıklık eden yolculara İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'nden telsizle seslendi.

İstanbul Havalimanı\'ndan kalkış yapan ilk ticari uçak olan THY\'ye ait Boing 777 tipi uçak saat 11.20\'de Ankara\'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı\'ndan havalandı. Ankara\'ya giden ilk yolcuları İstanbul Havalimanı\'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan güllerle uğurladı. İlk seferde 349 yolcu yer alırken, tarihe uçuşa tanıklık eden THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yolcularla teker teker ilgilendi. İlk uçuş nedeniyle Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, THY uçağının her zamanki rotasının yerine batıdan değil doğudan inişine izin verdi. Yolcular Ankara\'yı 12 bin feet üzerinden izleme fırsatı buldu.

BAKAN TURHAN KULEDEN YOLCULARA SESLENDİ

İstanbul Havalimanı\'ndan kalkış yapan TK-2124 sefer sayılı Ankara uçuşunun kalkış iznini veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan daha sonra telsizle yolculara seslendi. Turhan, \"Hepinize hayırlı yolculukla diliyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Dünya sivil havacılık tarihine altın harflerle yazılacak bu seyahatin mensupları olarak çok şanlısınız. Sağlık ve selamet içerisinde gidip gelin\" dedi.

BUNDAN SONRA GÖREV BİZDE

İlk sefer dolayısıyla uçakta bir konuşma yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı şunları söyledi: \"Bundan sonra görev bizim. Ülkenin milli bayrak taşıyıcısı olarak bundan sonra sancak emanetimiz. Milletimizin devletimizin emaneti THY\'nin emanetidi .Ülkemizin potansiyeli daha iyi ortaya çıkacak. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı artacak. Ülkemizin dünyaya verdiği bağlantı sayısı artacak. Ülkemiz dünyanın havacılık merkezi olacak. Dünyanın en büyüğü olmaktan daha önemli olan şey, dünyadaki en büyük hoşgörü ülkesinin, kardeşlik ülkesinin, misafirperverlik ülkesinin, Yunus\'un, Mevlana\'nın birikimini dünya ile paylaşmak. Sivil havcılık yanında pek çok sektör bundan fayda görecek. Arkadaşlar THY de bunun bayraktarlığını yapacak. Büyümeye devam edecek. Bu bir zafer uçuşu, zafer anıtımızdan zafer şehrimize uçacağız, hayır olsun.\"

\"ÇOK DUYGULANDIM\"

Tarihi uçuşta yer alan ve eşiyle birlikte Ankara\'ya giden Mustafa Keser de çok duygusal anlar yaşadığını belirterek, \"Böyle bir yapıtı ülkemize kazandırdığı için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkesten Allah herkesten razı olsun. İfade edilecek bir kelime yok İstanbul Havalimanı\'na girdiğimde ağlamamak için zor tuttum çok duygulandım. Açılışa katılamamıştım ama ilk uçuşta yer almak istedim\" dedi.

3- BAKAN TURHAN: İSTANBUL ARTIK DÜNYANIN BİR HAVACILIK MERKEZİ OLACAK

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, bugün ilk ticari uçuşu yapılan İstanbul Havalimanı ile ilgili olarak öÜlkemiz insanı da başka ülkelere gidecek. İstanbul artık dünyanın bir havacılık merkezi olacak. Sivil havacılık tarihinin yeniden yazılacağı yer olacak burasıö dedi. Turhan, \"Bugün tarihe yeni bir sayfa daha yazılıyor. Ve havacılık tarihinde altın bir sayfayı bu havalimanıyla tarih sayfalarına eklemiş oluyoruz\" diye konuştu. İstanbul Havalimanı\'nda Türk Hava Yolları (THY)\'nin Ankara\'ya gerçekleştirdiğ ilk tarifeli seferi dolayısıyla havalimanına gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan check-in kontuarına gelerek temsili biletini aldı. Bakan Turhan burada yaptığı açıklamada, öİstanbul Havalimanından bugün 11.10 uçağıyla Ankara\'ya yolcularımız ilk kalkışı yapacaklar. Geleceğimize, büyük Türkiye\'ye, zengin, mutlu ve güçlü Türkiye\'ye ilk uçuşu şanslı yolcularımız, İstanbul Havaalanı\'ndan Ankara\'ya yapacak. Bundan sonra İstanbul Havaalanı\'ndan dünyanın her yerine, dünyanın her yöresinden insan yolculuk yapacak. Aktarma yapacak, ülkemize gelecek.\" dedi

\"SİVİL HAVACILIK TARİHİ YENİDEN YAZILACAĞI YER\"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, şöyle konuştu:\"Ülkemiz insanı da başka ülkelere gidecek. İstanbul artık dünyanın bir havacılık merkezi olacak. Sivil havacılık tarihinin yeniden yazılacağı yer olacak burası. Bugün tarihe yeni bir sayfa daha yazılıyor. Ve havacılık tarihinde altın bir sayfayı bu havalimanıyla tarih sayfalarına eklemiş oluyoruz. Hayırlı olsun. Buradan faydalanan insanların, yolculuk yapacak olan tüm insanların mutlu olması, işlemlerini kolay yapması için her türlü tesis düşünüldü. İhtiyaçları giderecek tedbirler alındı. Güvenliğinden tutun, zamanlarını en iyi şekilde, en rahat şekilde kullanmaları için, havalimanına girişten uçağa bininceye kadar, gelen yolcularımızın uçaktan inişinden havalimanından çıkıncaya, hatta evlerine ulaşıncaya kadar gerekli her türlü tedbirler alınmıştır. Burada mekanlar büyük ve rahattır, ferahtır. İnsanların hareket kabiliyetini ve hızını artırmak için her türlü otomasyon sistemleri, güvenlik sistemleri tesis edilmiştir.\"

\"BURADAKI FARKINDALIĞI HERKES GELİP GÖRSÜN\"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, İstanbul Havalimanı\'nı herkesin gelip görmesi gerektiğini belirterek,\"Bugün burada beni üç kişi karşıladı. Biletimi kesmiş, hazırlamışlar. Gelecek olanların bileti hazır bir şekilde bekleyecek ve buradan check-in yaptırdıktan sonra zamanları yoksa en kısa zamanda uçağa ulaşabilecekler. Zamanları varsa mutlu olabilecekleri alışveriş merkezlerinde oturup, çay kahve içebilecekleri kafelerde, dinlenme yerlerinde hatta sanat alanlarında, sergi alanlarında geçirme imkanını bulabilecekler. Bugün heyecanımı maruz görün. Birçok detayı, ayrıntıyı sizlerle paylaşamıyorum ama bunu yaşadıkça insanlar öğrenecek. Buradaki farkındalığı herkesin gelip görmesini isterim. Bizim insanımız ülkesiyle, memleketiyle, iktidarıyla bir kez daha gurur duyacak.\" dedi.

4- KATILDIĞI SES YARIŞMASIYLA DA TANINAN KÜÇÜK KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

İstanbul\'da geçen hafta mide bulantısı şikayetiyle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan 16 yaşındaki Nazar Nur Kaya hastanedeki tedavisi sırasında hayatını kaybetti.

Ailesi, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışması ile de tanınan kızlarının yanlış iğne sonucu öldüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık cenazenin otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılmasına karar verdi. Kaya\'nın cenazesi dün akşam Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Bugün yapılan otopsi sonrası cenazesi aileye teslim edildi.

Cenazeyi teslim alan abla Hatice Kaya ihmal iddiasını tekrarlayarak, \'Nazar yoğun bakıma girdiğinde bana söylediği tek şey \'Abla beni burada bırakma. Bir daha alamayacaksın\' dedi. Doktora çok güvendim. Serviste hata varsa, doktor sonuçta ama \'onlar bilir\' dedim, teslim ettim kardeşimi. Kardeşimin öldüğünü söyledikleri gün hemen alıp gitmem söylendi. Neden ne oldu bu kıza? Ben savcılığa gitmeyi daha uygun buldum. Savcı gerekeni yaptı. Otopsiye sevk etti. Bunu yapanlar ve gizlemeye çalışanlar başarısız olacaklar. Yapılan hata varsa örtbas etmenize gerek yok. Biz Nazar\'ımızı şimdi nasıl gömeceğiz\' diye konuştu.

Kaya\'nın cenazesi ikindi vakti Kasımpaşa Büyük Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından Habipler Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

5- İSTANBULKART İÇİN \'YETERSİZ BAKİYE\' DERDİNE SON

İSTANBULKART mobil uygulamasının tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, \"İnanıyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizde, dünyada yeni şeylere ilk adımları atmaya devam edeceğiz. Bütün İstanbulkart kullanıcıları, \'Yetersiz bakiye\' anonsundan kurtulacakö dedi.

İstanbul\'da milyonlarca insanın kullandığı İstanbulkart\'a, artık akıllı telefonlardan yükleme yapılabilecek. Kullanıcılara sunulan uygulamanın tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, \"İstanbul\'da 15-16 milyon İstanbulkart kullanıcısı var. Yıllık 3 buçuk milyar gibi bir ödeme hareketi oluyor. 15-16 milyon insan İstanbulkart\'a para yüklerken fiili olarak gidip bir yerde yükleme yapmak için ciddi kuyruklar bekliyor ve zaman kaybına uğruyor. Şu anda İstanbulkart\'a bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirmiş durumdayız. Yaklaşık 16 milyon insan herhangi bir ödeme noktasına gidip zaman kaybetmeden veya mesai saatlerini düşünmeden elektronik bankacılık sistemi üzerinden İstanbulkart\'a otomatik yükleme yapabiliyor\" dedi.

\"İSTANBULLULAR YETERSİZ BAKİYE ANONSUNDAN KURTULACAK\"

\"Bu uygulamanın yazılımı tamamen yerli ve milli\" diyen Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: \"İstanbul olarak her şeyin en iyisi diyoruz. Ulaşımda da ödeme sisteminin en iyisi diyebiliriz. Dünyada nadir. Birçok ülkede bu şekilde yok. İnanıyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizde, dünyada yeni şeylere ilk adımları atmaya devam edeceğiz. Bütün İstanbulkart kullanıcıları, \'Yetersiz bakiye\' anonsundan kurtulacak.\"

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ

Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen İstanbulkart mobil uygulaması ile İstanbulkart kullanıcıları Android ve IOS cihazlarda uygulamayı indirerek ve uygulamaya kartlarını tanıtarak; para yükleme, bakiye kontrolü, işlem hareketleri, en yakın dolum noktası gibi birçok işlemi gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda ATM\'lerden de İstanbulkart için ödeme talimatı verilebilecek. Öte yandan İstanbulkart, İ-Taksi, Beltur, İspark ödemelerinde de kullanılabiliyor. Uygulama için şu anda 10 banka ile anlaşma sağlandı.

KART TAŞIMA DERDİNE SON

Kullanım alanı gittikçe genişleyen İstanbulkart, aynı zamanda mobil cüzdan uygulaması sayesinde telefonla temassız ödeme de yapabilecek. Akıllı telefonlara indirilen bu uygulama ile karta ihtiyaç duymadan mobil ödemeler gerçekleştirilebilecek. Bu konudaki teknik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Ayrıca İstanbulkat yemek kartı özellikleri de taşıyacak. BELBİM,Turkcell ve PTT iş birliği ile hayata geçirilecek uygulama; vatandaşların da talepleri doğrultusunda hazırlanacak.

6- EREN ERDEM HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski CHP Milletvekili Eren Erdem\'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına başlandı. Dava öncesi açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Eren Erdem\'in tutuklanmasına gerekçe olacak hiçbir hukuki delil olmadığını belirterek, Eren Erdem\'in yanında olduklarını belirtti.

İLK DURUŞMA BAŞLADI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin kaşısında bulunan binada görülen duruşmada tutuklu sanık Eren Erdem ile tutuksuz sanıklar Turan Ababey, Emre Erciş, Mehmet Bozkurt ve Kutlu Esendemir katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Aykut Erdoğdu ve Gökçe Gökçen ile CHP milletvekilleri Ali Şeker, Ahmet Akın, Mahmut Tanal\'ın yanı sıra bazı eski CHP milletvekilleri ile çok sayıda partili destek için geldi. Eren Erdem\'in annesi Hüsniye ve babası Hasan Erdem de duruşmayı izliyor. Erdem\'in savunmasıyla duruşma devam ediyor.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ\'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey\'in de aralarında bulunduğu 12 kişi \"şüpheli\" sıfatıyla yer alıyor. Erdem\'in \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etmek\" ve \"Göreve ilişkin sırrın açıklanması\", \"Gizliliğin ihlali\" suçlarından 22 yıla kadar hapsi talep edilirken, Karşı gazetesinin eski çalışanı 8 şüpheli hakkında da değişik oranlarda hapis cezası isteniyor. Turan Ababey\'in de aralarında bulunduğu 3 şüphelinin \"Silahlı terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme\" suçundan 15\'er yıla kadar hapsi istenen iddianamede bu 3 şüphelinin etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılması talep ediliyor.

DAVA ÖNCESİ AÇIKLAMA: EREN ERDEM\'İN YANINDAYIZ.

Dava öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, şunları söyledi: \"CHP Parti meclisi üyesi Erden Erdem 124 gündür neden tutuklu? sorusunu bir kez daha basın aracılığıyla sormak istiyoruz. \'Neden tutuklu?\' diyoruz çünkü parti meclisi üyemiz Eren Erdem\'in tutuklanmasına gerekçe olacak hiçbir hukuki delil olmadığını biliyoruz. Ve bu tutuklamaların geçmiş dönem tutuklamalarında olduğu gibi tamamen siyasi olduğunu biliyoruz. Eren Erdem\'in tutuklamasının tamamen siyasi gerekçelerle olduğunu bildiğimiz için ve bunu fazlasıyla kapatmak isteyenler ne yazık ki bugün Silivri\'de basın açıklaması yapmamızın da önüne geçmeye çalışarak veya çokça sanıklı bir davayı küçücük salonlarda davasının görülmesini sağlayarak bu tutukluluktaki hukuksuzlukları kamuoyundan kaçırarak yine geçmişte olduğu gibi oldu bittiyle siyasi bir davayı götürmeye çalışıyorlar. Ama şunu bilsinler ki; Ne Eren Erdem Davası\'nda ne de bundan sonra, bundan önce görülmüş davalarda haksız hukuksuz yere dava sürecini yürütenler zamanı geldiğinde bu cezaevlerinde kendilerinin olduğunu biliyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, genel başkan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle ve örgütümüzle birlikte haksız hukuksuz yere 124 gündür rehin tutulan Eren Erdem\'in yanındayız. Bundan sonra hep birlikte Eren Erdem\'in hakkını hukukunu korumaya devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

7- ÇALDIĞI OTOMOBİLLERİ PARÇALARKEN YAKALANDI

İstanbul\'da 2 ay içinde hırsızlık için girdiği evlerden aldığı kontak anahtarlarını kullanarak 3 lüks otomobil çalan şüpheli Murat K.(41) polis tarafından otomobilleri parçalarken suçüstü yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul\'da son iki ay içinde meydana gelen otomobil hırsızlıkları üzerine soruşturma açılmıştı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından önceki gün şüphelinin çalıntı otomobilleri parçaladığı bir tamirhaneye baskın yapıldı. Baskında içeride otomobilleri parçalarken görülen Murat K., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Tamirhane\'de yapılan incelemede çok sayıda otomobil parçası ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Murat K.\'nın daha önceden benzer suçlardan 3 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8- ANAOKULUNDA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET DAVASI

Tuzla\'da özel bir anaokulunda 30 öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesi ile hakkında, \"Zincirleme şekilde kötü muamele\" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan öğretmen Güler M.\'nin yargılanmasına başlandı.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan Güler M.\'nin avukatı müvekkilinin şehir dışına taşındığını söyledi. Davaya çok sayıda mağdur öğrencinin ailesi katıldı.

\'ŞÜPHELİ GÜLER M.\'NİN ANAOKULUNDA BULUNAN ÇOCUKLARA KARŞI VURMA EYLEMİNİ BİRDEN FAZLA KEZ GÖRDÜM\'

Sanık Güler M.\'nin hem sahibi hem de öğretmeni olduğu anaokulunda işe girdikten sonra tanık olduğu olayları kayıt altına alarak ortaya çıkaran Zeynep Atasever, müşteki sıfatı ile dinlendi. Şüphelinin sahibi olduğu okuldan eve gelen oğlunun vücudunda gördüğü morluklar üzerine sanık Güler M.\'ye ait anaokulunda işe girdiğini söyleyen Zeynep Atasever, \"Oğlumun vücudundaki morlukların aslını öğrenmek için işe girdim. Ayrıca işe de ihtiyacım vardı. İşe girdim. 2 yaşından 5-6 yaşlarına kadar çocuklar vardı. Ben sanık Güler M.\'nin anaokulunda bulunan çocuklara karşı vurma eylemini birden fazla kez gördüm. Çocukların birlikte tuvalete götürülmesini de birden fazla kez gördüm. Sanığa itiraz ettim, ancak beni dinlemedi\" dedi.

Dosyada bulunan görüntüleri fırsat buldukça kendisinin çektiğini söyleyen Zeynep Atasever, \"Çocuğa vurma görüntüsünü çektim. Bu olaylar sürekli şekilde devam etmiştir. Çektiğim görüntülerden başka gördüklerim de vardır. Hiperaktif çocukların hareketlerini durdurmak ve onlara resim yaptırabilmek için vurduğunu sürekli gördüm. Çocuğu tek ayak üzerinde bekletme gördüm. 2 yaşında bir çocuk vardı, masayı çizmişti. Bu çocuğa vurarak \'burayı sen yaptın sen sileceksin\' diyerek ıslak mendil verdi. Kendisinden şikayetçiyim. Çocuklara sürekli olarak salak ve geri zekalı şeklinde hitapta bulunuyordu. Bir çocuğa ayrıcalık tanıyordu. Diğer çocukların oyuncaklarını alarak bu çocuğa veriyordu. Diğer çocuklar vermedikleri zaman da onlara vuruyordu\" dedi.

Oğlunun sanığın sahip olduğu anaokulunda gittiğini söyleyen Okay Çelik, çocuğunun vücudunda darp izi gördüğünü, gelişiminde de geriye gidiş olduğunu söyleyerek sanıktan şikayetçi oldu. Müşteki Kader Çolak da olay ortaya çıktıktan sonra oğlunun davaya konu anaokulunda şiddet gördüğünü kendisine söylediğini belirterek, korkutulduğu için önceden söylemediğini kaydetti.

Kızının aynı anaokuluna gittiğini söyleyen Evrim Terkeşli de \"Olayların ortaya çıkması ile kızıma dayak yiyip yemediğini sordum. Kendisinin dayak yemediğini ancak sanığın diğer çocukları dövdüğünü söyledi. Çocuğum bir kez başka arkadaşının oyuncağını istedi. Sanık hemen o çocuğa oyuncağı kızıma vermesini söyledi. Çocuk da kızıma doğru oyuncağı fırlattı. Ben de, yaptığının yanlış olduğunu sanığa söyledim. Benim çocuğum altına kaçırıyordu, tırnak yiyordu. Şu anda bu alışkanlıkları bıraktı, sanıktan şikayetçiyim. Sanık yüzünden çocuğum sosyal hayattan koptu, kendisini şu an sosyal hayata kazandırmak için kurs kurs gezdiriyorum\" dedi.

Oğlunun sanığın işlettiği anaokuluna gittiğini söyleyen müşteki Gamze Öztürk de \"Oğlum okula gitmek istemiyordu. Kötü davranıp davranmadığını sorduğumda bir şey anlatmıyordu. Evde yemek yemediği zaman \'Güler M. bana iğne yapmasın\' diyordu. Yani iğne ile çocukları korkutuyordu. Evimizi kamera ile izlediğini söylemiş. Sanıktan şikayetçiyim\" dedi. Müşteki Ali Hasan Eral da oğlunun sanık tarafından dövüldüğünü belirterek, \"Sanık onları iğne yaparım diyerek korkutmuş, bu yüzden bize anlatmamışlar\" dedi.

İSTANBUL\'DAN TAŞINMIŞ

Sanığın Avukatı Şeyma Engin, müvekkilinin şehir dışına taşındığını belirterek, \"Güncel MERNİS adresine talimat yazılarak savunmasının alınmasını talep ediyoruz\" dedi. Sanığın savunmasının alınması için MERNİS adresine talimat yazılmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanığın Tuzla\'da bir anaokulunun sahibi ve öğretmeni olduğu, anaokuluna giden oğlunun vücudunda morluklar gören müşteki Zeynep Atasever\'in şüpheli Güler M.\'ye ait olduğu iş yerinde işe girdiği anlatılıyor. Zeynep Atasever\'in sanığın öğrencilere uyguladığı şiddeti ve onları yarı çıplak vaziyette ve topluca tuvalete giriş görüntülerini cep telefonu ile çektiği bilgisine yer verilen iddianamede, şüphelinin toplam 30 çocuğa şiddet uyguladığı kaydediliyor.

Şüpheli için, \"Zincirleme şekilde kötü muamele\" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor.

9- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONLARI: 15 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Atatürk Havalimanı\'nda düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda valizlerinde kokainle yakalanan İtalyan ve Kolombiyalı 3 kişi gözaltın alındı. Yapılan 2 ayrı operasyonda toplam 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Ekim\'de Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı\'na gelen İtalyan uyruklu G.F.\'den şüphelendi. İtalyan yolcunun bagajında yapılan aramada valizinde 39 kadın cüzdanı içinde 4 kilo 585 gram kokain maddesi ele geçirdi. Polis ekipleri ele geçirdiği uyuşturucu maddeleri özel bir cihaz yardımıyla test etti. Ekipler İtalyan uyruklu G.F.\'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri ertesi gün düzenlediği bir başka operasyonda Kolombiya Bogota şehrinden gelen Kolombiya uyruklu J.A.E.C. ile Ö.A.\'dan şüphelendi. Polis ekipleri şüpheli J.A.E.C.\'in valizinin taban kısmında ve dizüstü bilgisayarının kılıfına gizlenmiş 10 kilo 450 gram kokain ele geçirdi. Ekipler, Kolobiya uyruklu J.A.E.C. ve Ö.A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İtalyan uyruklu G.F., Kolombiya uyruklu J.A.E.C. ve Ö.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İtalyan uyruklu şüpheli G.F.\'nin Atatürk Havalimanındaki görüntüsü güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. G.F.\'nin valizlerinde uyuşturucu test cihazıyla inceleme ve arama yapılması polis kameraları tarafından görüntülendi.

