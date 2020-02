DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU\'NDAN KAŞIKÇI CİNAYETİ AÇIKLAMASI (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruya cevap verdi. Çavuşoğlu, \"Olayın sorumluları Suudi Arabistan\'da tutuklandı. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Bu iş birliğinin devam etmesi gerekiyor ama zamana yayma ya da oyalama gibi olmasın. Bizim derdimiz bu. Bir an önce bu soruşturma neticelensin. Tüm dünya merak ediyor. Tüm gerçekler ortaya çıksın\" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi\'nde düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu\'na Cemal Kaşıkçı soruşturmasında Suudi Arabistan Başsavcısı\'nın Türkiye\'ye gelmesi ve başsavcının İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesini nasıl değerlendirdiği soruldu. Bakan Çavuşoğlu, \"Bu soruşturma bizim tarafımızdan derinleştirilerek, yoğunlaştırılarak devam ediyor. İsimler ortada. Türkiye\'ye kimler geldi. Kimler gitti. Arkasında kimler var. Bunların hepsinin açığa çıkması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmaya da bizler ve diğer kurumlarımız, emniyetimiz, istihbaratımız gerekli desteği vermektedirler. Henüz Kaşıkçı\'nın cesedine ulaşılamadı.Dolayısıyla şu anda bu cinayeti işleyenler Suudi Arabistan\'da olduğuna göre Suudi Arabistan\'ın burada sorumluluğu çok büyük. Telefonda bunu net bir şekilde söyledim\" dedi.

\"BİR AN ÖNCE BU SORUŞTURMA NETİCELENSİN\"

Çavuşoğlu, \"Suudi Arabistan Başsavcısı da önceden planlandığını itiraf ediyor. Başlangıçta birçok şey inkar edildi ama yavaş yavaş hepsi itiraf edilmeye başlandı. Önceden planlanmış bu cinayetin sorumluları Suudi Arabistan\'da tutuklandı. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Bu işbirliğinin devam etmesi gerekiyor ama zamana yayma ya da oyalama gibi olmasın. Bir an önce bu soruşturma neticelensin. Tüm dünya merak ediyor. Tüm gerçekler ortaya çıksın ve bu gerçeklerin ortaya çıkması bakımından da dünkü ziyareti önemli buluyoruz. Onların teklifi üzerine biz hemen bu iş birliği kabul ettik\" şeklinde konuştu.

2- SUUDİ BAŞSAVCI, BAŞSAVCI FİDAN İLE 1 SAAT 15 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

Serpil KIRKESER- Özden ATİK - Gökhan ÇELİK - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ÖLDÜRÜLDÜĞÜ açıklanan gazeteci Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul\'a gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb\'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve soruşturmayı yürüten savcılarla görüşmesi tamamlandı.

Bugün saat 11.00\'da Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na gelen Suudi heyetin, başsavcılık makamındaki görüşmesi yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Suudi heyet, araçlarına binerek adliyeden ayrıldı. Başsavcı İrfan Fidan ise soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Hasan Yılmazın bazı savcılarla birlikte makam odasında toplantı halinde oldukları belirtildi.

3- TARİHİ AÇILIŞ ÖNCESİ YENİ HAVALİMANINDA SON HAZIRLIKLAR

- Yeni havalimanı girişinde \"İstanbul Havalimanı\" tabelası dikkat çekti

Haber: Gülseli KENARLI - İbrahim Yıldız - Kamera: Güven USTA- İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

İstanbul Yeni Havalimanı\'nın ilk fazı, bugün düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Açılış töreni ve ardından \"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu\" da burada gerçekleştirilecek.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Dünyanın en büyük havalimanı unvanına sahip İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek. Açılışa konuk cumhurbaşkanlarının yanı sıra, sanatçılar ve çok sayıda davetli katılacak. Açılış töreni öncesinde havalimanı çevresinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Açılışa katılacak olanlar havalimanı dışında kurulan arama noktalarında geçerek servislerle tören alanına taşınıyor. Yeni havalimanı girişinde \"İstanbul Havalimanı\" tabelası dikkat çekti.

DIŞ HATLAR KATINDA TÖREN

Açılış töreni ve ardından gerçekleştirilecek \"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu\" havalimanın dış hatlar giden yolcu katında yapılacak. Tören için içeriye dev sahne kurulurken, basın mensupları için basın tribünü yapıldı.

4 - VATAN CADDESİ\'NDE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI

İSTANBUL'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Vatan Caddesi'nde kutlandı.

İSTANBUL\'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Vatan Caddesi\'nde kutlandı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever kutlamalara katılarak törene katılan vatandaşları selamladı. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan kutlamalarda halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Asker, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, sivil ve askeri okulların kortejleri geçiş yaptı. Kortej\'de mehteran takımı ve klasik otomobiller ilgiyle izlendi. Tören alanı ve çevresinde polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Vatan Caddesi\'nde bulunan bazı binaların çatılarında Özel Harekat polisi olan keskin nişancılar görev yaptı.

5- YÜZLERCE MOTOSİKLETLİDEN \"CUMHURİYET\" KORTEJİ (1)

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Ali AKSOYER-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Motosiklet Platformu\'nun çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce motosikletli, Cumhuriyetin 95. yılı nedeniyle kortej oluşturdu. Motosiklet sürücüleri, Bağdat Caddesi\'nde buluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü geçen motosikletliler Edirnekapı Şehitliği\'ne ulaştı. Motosikletlilerin geçişi havadan da görüntülendi.

6- KLASİK OTOMOBİLLERDEN CUMHURİYET KONVOYU

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri, Bağdat Caddesi- Dolmabahçe güzergâhı boyunca, yaklaşık 100 klasik otomobilden oluşan \"Yaşasın Cumhuriyet Konvoyu\" ile Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı. Atatürk\'e benzerliğiyle tanınan tiyatro oyuncusu Göksal Kaya da konvoyun önündeki araca binerek Dolmabahçe\'ye geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne gelen konvoyun burada bir süre beklemesine güvenlik nedeniyle polis ekipleri izin vermedi. Konvoy daha sonra Dolmabahçe\'ye hareket etti. Konvoyun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden geçişi sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Konvoy Dolmabahçe Sarayı\'nın önündeki alana geldiğinde vatandaşlar özellikle Atatürk\'e benzerliğiyle tanınan Göksal Kaya\'ya büyük ilgi gösterdi. Kaya, \"Öncelikle Cumhuriyet\'in kuruluşunun 95. Yıl dönümünü yürekten kutluyorum ve bu coşkuyla da bugün Kadıköy\'den Bağdat Caddesi\'nden Dolmabahçe Sarayı\'na Ata\'mızı anmak için, ona şükranlarımızı belirtmek için burada bulunuyoruz. Son derece gururlu ve mutluyum. Çok duygulu anlar yaşadım.\" dedi.

SERKAN OKAY: ATAMIZIN İZİNDE OLMAK GURUR VERİYOR

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay da \"Cumhuriyetimizin 95. Yılı anısına İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bir konvoy oluşturduk. Bir kutlama konvoyu. Bugün 100 araç dolayında Bağdat Caddesi üzerinden Şehitler Köprüsü\'nü geçtik. Ve şu an Atamızın gözlerini yumduğu Dolmabahçe\'de konvoyumuzu sonlandırdık. Bugün konvoyumuzda çok önemli bir isim var. Atamızı temsilen sevgili tiyatro oyuncumuz Göksal Bey aramızda. Biz de \'Atamızın izindeyiz\' diyoruz ve 100 klasik araçla bugün kendisini otuzlu yıllara ait bir aracın arkasından takip ettik. Atamızın izinde olmak bize gurur veriyor, onur veriyor. Nice Cumhuriyetli yıllara diyelim. Hepimizin Cumhuriyet\'imiz hepimize kutlu olsun.\" diye konuştu.

7- THY KABİN MEMURLARI YENİ KIYAFETLERİYLE BOY GÖSTERDİ

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

İstanbul Yeni Havalimanı açılışı öncesi Türk Hava Yolları\'nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi. Kabin memurları Türk Havayolları check-in kontuarı önünde poz verdi. Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımı, Milanolu modacı Ettore Bilotta\'ya ait. Yeni kabin memuru üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri kullanıldı.

