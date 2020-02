DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- YANAN FABRİKALARDA POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL , (DHA)

Esenyurt\'ta 3 fabrikanın hasar gördüğü yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken fabrikalarda 100 milyon liraya yakın hasar meydana geldiği belirtildi.

Akçaburgaz Mahallesi\'nde dün sabah palet fabrikasının deposunda çıkan yangın kısa sürede büyümüş ve yanında bulunan 2 fabrikaya da sıçramıştı. Çok sayıda ilçeden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangınla ilgili palet fabrikası çalışanı 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, bu sabah fabrikalara gelerek çalışma yaptı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili delil arandı. Çıkan yangında maddi hasarın yaklaşık 100 milyon lira olduğu kaydedildi.

Haber- Kamera : Ali AKSOYER / İSTANBUL , (DHA)

Esenyurt'ta 3 fabrikanın hasar gördüğü yangınla ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. 100 milyon liraya yakın hasar meydana geldiği belirtilen fabrikalar bugün havadan görüntülendi.

Akçaburgaz Mahallesi'nde dün sabah palet fabrikasının deposunda çıkan yangın kısa sürede büyümüş ve yanında bulunan 2 fabrikaya da sıçramıştı. Çok sayıda ilçeden itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Yangınla ilgili palet fabrikası çalışanı 2 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, bu sabah fabrikalara gelerek çalışma yaptı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili delil arandı. Çıkan yangında maddi hasarın yaklaşık 100 milyon lira olduğu kaydedildi. Fabrikalardaki hasar havadan görüntülendi.

(ÖZEL)

3- İSTANBUL\'DAN BÜYÜLEYİCİ GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Medeniyetlere ev sahipliği yapan İstanbul\'un tarihi noktalarında kaydedilen görüntüler görsel şölen ortaya çıkardı. Büyüleyici manzaralar, şehrin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çamlıca semalarında yükselen güneş, gökyüzünde yolculuk yapan bulutlar, Boğaz\'dan geçen vapur ve tekneler, trafikte seyreden araçlar, tarihi şehrin işlek caddelerinde yürüyen insanlar… Ekim ayı içerisinde İstanbul\'un farklı noktalarından kaydedilen hızlandırılmış görüntülerin birleşimi seyrine doyum olmayan bir görsel şölene sahne oldu.

4- \'NİJERYALI HACKER\'LARDAN \'MAN IN THE MIDDLE\' VURGUNU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Siber polisler \'Man In The Middle\' (Aradaki adam) yöntemiyle Danimarka\'da bulunan bir şirketin dolandırıldığını ortaya çıkardı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 5\'i Nijeryalı 8 kişi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Edinilen bilgiye göre Danimarka\'da bulunan bir şirket yetkilisi şirketin e-posta hesaplarının kırılarak usulsüz olarak 4 sahte fatura yollandığını buna karşılık şirketin hesabından Türkiye\'de çalıştığı firmanın yeni banka hesaplarına 1 milyon 416 bin dolar yollandıklarını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.



SİSTEMİ NİJERYALI HACKERLAR YÖNETİYOR

Siber polisler konuyla ilgili yaptığı çalışmalarda şirketin mail hesaplarının hacklendiğini dolandırıcılığın \'Man In The Middle\' (Aradaki adam) yöntemiyle yapıldığını tespit etti. Ekipler, yaptığı incelemede firmanın mail trafiğini ele geçiren Nijeryalı bilgisayar korsanlarının 2 firma arasındaki yazışmaya girerek kendi hazırladıkları sahte maili ilettikten sonra havalenin kendi hesaplarına gelmesini sağladıklarını belirledi.



5\'İ NİJERYALI, TOPLAM 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 5\'i Nijerya uyruklu toplam 8 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Bağcılar\'da bir otel odası ve lüks bir daireye 18 Ekim\'de baskın yapıldı. Operasyonda E. Danış, Z. Işıkdağ, N. Maçin, E.N. Aneke, B.O. Balogun, O.O. Popoola, A.A. Oyemade ve A.T. Fajolu yakalanarak gözaltına alındı.



İŞTE ELE GEÇİRELENLER…

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 cep telefonu, 15 sim kart, 3 flash bellek, 4 dizüstü bilgisayar, 1 hafıza kartı, 20 bin Dolar, 5 bin Euro, 70 bin dolar değerinde 5 altın kolye, 3 altın bileklik, 2 kelepçe, 2 yüzük, 1 küpe ve 3 tane Rolex marka saat ele geçirildi.



8 KİŞİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi\'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri tamamlanan 5\'si Nijerya uyruklu toplam 8 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin otel odasında ve lüks dairede yaptıkları aramar ve şüphelileri gözaltına alarak adliyeye sevk etmeri polis kameraları tarafından kaydedildi.



5- \"TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME PLANI\" KAPSAMINDA DENETLEME YAPILIYOR



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN -İSTANBUL-DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün \"Trafik Kazalarını Önleme Planı\" kapsamında İstanbul\'da da trafik uygulaması yapıldı. Avrupa Yakası\'nda Avcılar gişeler, Anadolu yakasında Kurtköy Gişeler\'de polis ekipleri uygulama yaptı. Ekipler gişelerde drone ile tespit edilen hatalı sürücülere ceza tutanağı tebliğ etti. Uygulamaya ilişkin bilgi veren Emniyet Amiri İrfan Kaya, \"Trafik kazalarını önleme planı \" kapsamında yaptığımız denetimlerde ve TBMM\'den geçerek uygulanan yeni trafik cezaları sürücülerde ciddi manada caydırıcı olduğunu görüyoruz.\" dedi.



6- UBER TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ: TÜRKİYE\'DE 4 MİLYON KULLANICI UBER\'İ İNDİRDİ

Haber: Gökhan ARTAN / İstanbul (DHA) - UBER Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, son veriler doğrultusunda Uber uygulamasının Türkiye\'de şu ana kadar 4 milyona yakın kullanıcı tarafından indirildiğini belirtti. Bahadırlı, Haziran 2014\'ten beri Türkiye\'de kullanılmaya başlanan Uber\'in, şu anda İstanbul\'da 2 bini taksi olmak üzere 8 binden fazla aktif sürücüyle hizmet verdiğini söyledi.

UBER Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, Demirören Haber Ajansı (DHA)\'nın sorularını cevaplandırdı. Neyran Bahadırlı, \"Türkiye\'de Uber uygulaması şu ana kadar 4 milyona yakın kullanıcı tarafından indirildi. Haziran 2014\'ten beri Türkiye\'de kullanılmaya başlanan Uber, şu anda İstanbul\'da 2 bini taksi olmak üzere 8 binden fazla aktif sürücü iş ortağı ile hizmet ediyor\" dedi.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI İÇİN PLANLARI VAR MI?

\"Türkiye\'de yeni projeler var mı, yeni havalimanı için bir planınız var mı?\" şeklindeki soruya Neyran Bahadırlı şöyle cevap verdi; \"Uber, mobil uygulama aracılığıyla yolculuk yapmak isteyen kişiler ile ulaşım hizmeti veren sürücü iş ortaklarını bir araya getiren, şehir ulaşımını değiştiren bir teknoloji şirketi olarak yeni projeler ve inovatif çözümler geliştirmeye devam ediyor. Bu yoldaki adımlarından biri olarak, Türkiye\'de tüm mevcut UberXL sürücü ortaklarıyla birlikte e-Fatura sistemine geçiş yaptık. Böylece artık yolcular UberXL seyahatleri için, yolculuğu gerçekleştiren taşımacılık şirketi tarafından düzenlenen e-faturaya Uber profillerine giriş yaparak kolayca erişebiliyor. Aynı zamanda, iş ortakları da sağlanan hizmet bedeline ilişkin e-faturayı Uber\'den alabiliyor. Taksi yolculuklarının fişini, yolcular her zamanki gibi yolculuk sonunda taksi sürücüsünden alabilirler. Ülkemizin şehirlerine ve ekonomisine katma değer sağlayacak yeni işbirliklerine her zaman açığız. Uber\'in konforlu, akıllı ve güvenilir yolculuk anlamında sağladığı avantajları İstanbul yeni havalimanı yolcularıyla da buluşturmayı arzu ediyoruz\"

\"UBER TÜRK VERGİ KANUNLARINA UYGUN OLARAK HAREKET ETMİŞTİR\"

\"Uber Türk vergi kanunlarına uygun olarak hareket etmiştir\" diyen Bahadırlı, \"Yerel vergi otoritelerine uyumu geliştirmek ve Sürücü İş Ortaklarının idari yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştırmak amacıyla, Uber e-fatura sistemine geçiş yapmış ve KDV\'yi doğrudan Türk vergi kurumlarına ödemeye başlamıştır. Uber\'in Türkiye\'de faaliyet gösteren yerel bir kuruluşu bulunmaktadır ve mevzuat uyarınca Gelir İdaresi tarafından toplanması istenen tüm vergilerini ödemekte, Türk Vergi Kanunlarında yer alan tüm yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Sürücü İş Ortakları açısından ise, ilgili taşımacılık şirketleri Türk Vergi Kanunları kapsamında münhasıran kendi vergi yükümlülüklerinden sorumludur\" diye konuştu.



\"İŞ BİRLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ\"

7 Kasım\'da görülecek erişimin engellenmesi davası ile ilgili de konuşan Bahadırlı, \"Dava ile ilgili süreci biz de yakından takip ediyoruz. Bu paralelde, Türkiye\'deki şehirlerin ulaşım seçeneklerini geliştirmek amacıyla tüm ilgili yerel paydaşlarla işbirliği için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uzun vadeli sadık bir iş ortağı olarak Türkiye\'ye sonuna kadar bağlıyız\" ifadesini kullandı.

DAVA 7 KASIM\'DA

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği\'nin Uber\'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açtıkları davada, birleşen dosyalar ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği dikkate alınarak davanın bundan sonra tek hakimle değil, üç kişilik heyet ile birlikte davaya görülmesine karar verilmişti. Mahkeme ayrıca Uber\'e tedbir konulmasına yönelik bilirkişi raporunun da hazırlanması için de bilirkişilere iki haftalık süre vermişti. Dava, 7 Kasım\'da görülecek.

7- POLİSİN, ESKİ EŞİNİ ÖLDÜRMEKTEN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL,(DHA)

Bahçelievler\'de 7 ay önce Şehit Erhan Bulut Ortaokulu\'nda İngilizce öğretmeni olan 27 yaşındaki İmren Kandemir\'in silahla ölümüne ilişkin boşandığı polis eşi Burak T. (28) hakkında \"Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre 10 Nisan 2018 günü Bahçelievler\'de meydana gelen olay şöyle oldu: İmren Kandemir, eski eşi olan polis memuru Burak T.\'ye ait evde ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması sonucu hayatını kaybetti. İfadesine başvurulan Burak T. de \"Maktule benim eski eşim olur. 3 gün kadar önce evime geldi ve barışmak istediğini söyledi. Ben de kabul etmedim. Sonra kalmasına izin verdim. Akşam üst kattan su sızıntısı gelince, komşuyu uyarmak için üst kata çıktım. Bu arada beylik tabancamı da dolap üzerindeki havluların arasına gizledim. Üst katta tadilat işi yapan kişiyle görüşüp tekrar aşağı indim, kapıyı çaldım. Kapı açılmadı. Bunun üzerine tadilat yapan kişiden yardım istedim. Çilingir çağırdım. Çilingir kapıyı açıp içeri girdiğinde

İmren Kandemir\'i sırtüstü yatar vaziyette gördüm. 112 ve 155\'i arayarak bilgi verdim\" dedi. Bu ifadenin ardından Burak T. serbest bırakıldı.

RAPOR ÜZERİNE TUTUKLANDI

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı\'nda yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda Burak T.\'nin sol el iç, sol el dış, sağ el iç ve sağ el dış svab numuneleri üzerinde atış artıklarına rastlandığı, İmren Kandemir\'in el svab numunelerinde atış artıklarına rastlanmadığı tespit edildi. Bunun üzerine tekrar gözaltına alınan Burak T. tutuklandı.

İDDİANAMEDE SANIĞIN ÜST KATTAN AKAN SUYU BAHANE EDEREK YUKARI ÇIKTIĞI BELİRTİLDİ

Savcı hazırladığı iddianamede, İmren Kandemir ve Burak T.\'nin 2017 yılında 5-6 ay süren bir evlilik yaşadıklarını, 2017 Ağustos ayında da boşandıklarını, ancak son günlerde ikilinin tekrar yakınlaştığını belirtti. 8 Nisan günü ikilinin aralarındaki anlaşmazlık konusu olan meseleleri son kez konuşup bir daha açmamak üzere kapatmak istedikleri kaydedilen iddianamede, İmren Kandemir\'in Burak T.\'yi aldatıp aldatmadığı meselesini konuşurken ikilinin tartışmaya başladıkları ifade edildi. Bu sırada telefonla görüştükleri tanık G.S.\'nin \"İmren sen Burak\'ı aldattın mı?\' diye sorduğu kaydedilen iddianamede, İmren Kandemir\'in de \"Aldatmadım\" diye cevap

verdiği, üçüncü seferde ise \"Aldattım\" diye cevap verdiği öne sürüldü. Burak T. de eşyalarını evden toplayarak İmren\'in gitmesini istediği, ancak İmren Kandemir gitmediği anlatılan iddianamede, bunun üzerine Burak T., İmren Kandemir\'e ertesi gün evden gitmesini istediği ifade edildi. Akşam eve gelen Burak T., İmren Kandemir\'i evde gördüğü, annesinin geleceğini bu nedenle derhal gitmesi gerektiğini söylediği anlatılan iddianamede, İmren\'in evi terk etmemesi nedeniyle Burak T.\'nin büyük ihtimalle silahını çektiği ve yakın mesafeden ateş ederek İmren Kandemir\'in ölümüne sebebiyet verdiği iddia edildi. İddianamede, Burak T.\'nin kendisini suçtan kurtarmak amacıyla üst kattan akan suyu bahane ederek yukarı çıktığı ve 18.39\'da çilingiri aradığı ve buna göre olayın 17.36 ile 18.39 saatleri arasında olduğu kanaatine varıldığı ifade edildi. Burak T.\'nin \"Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli Burak T. önümüzdeki günler de Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.

8- SAHNEDE HEM KENDİN HEM DE \'FRİDA KAHLO\' OLMAK

Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL,(DHA)

Frida Kahlo\'nun hayatı, 2018-2019 tiyatro sezonunda Beliz Güçbilmez\'in imzasını taşıyan \"Frida\" oyunu ile günümüzdeki cinsiyet ayrımcılığına karşı durmak için seyirci karşısına çıkıyor. Fiziksel tiyatro ve harekete dayalı performans şeklinde sahnelenen oyun, Frida\'nın hayatını oynamaya hazırlanan bir oyuncunun rolü ile kurduğu ilişkinin çatışmaları ekseninde ilerliyor. Tek kişilik kadın oyunu formatında kurgulanan oyunda Elif Arman\'ı hem Meksikalı ressam Frida Kahlo hem de onu canlandıran oyuncu olarak izliyoruz.

\"FRİDA OLGUSU VE KARAKTERİ TOPLUM AÇISINDAN ŞU AN ÖYLE BİR YERE DURUYOR Kİ, SADECE BİR SÜS FİGÜRÜ GİBİ\"

Frida\'nın hayatına girmeye başladıkça kendi varoluşu ile yüzleşmeye başlayan Arman, rolü için \"Frida olgusu ve Frida karakteri toplum açısından şu an öyle bir yerde duruyor ki, sadece bir süs figürü gibi. Çiçekli bir görsel insanları tatmin ediyor. Bu görselden besleniyorlar daha çok\" dedi. Bu oyunu tercih etmelerinin nedenini ise \"İçeriğini, altını, hikayesini sorgulamaksızın bundan besleniyor olmaları aslında bizi tetikleyen bir unsur oldu. Biz de bundan dolayı bu hikayeyi, bir oyuncunun o karakteri yansıtma çabasını, bunun için ne kadar uğraştığını, karakteri tanımak için, onun içine girmek için, onun hayatını anlatabilmek için nasıl sorgulamalara başvurduğunu irdeleyen bu metni tercih ettik\" sözleriyle anlattı.

\"BİR KADIN OLARAK FRİDA, BİR RESSAM OLARAK FRİDA, KADIN BİR RESSAM OLARAK FRİDA, DEVRİMCİ BİR KARAKTER OLARAK FRİDA…\"

Oyunda kendisine sorduğu sorulara hem kendi ağzından hem de \"Frida\" olarak cevaplar aramaya çalışan Arman, sözlerine \"Bir kadın olarak Frida, bir ressam olarak Frida, kadın bir ressam olarak Frida, devrimci bir karakter olarak Frida… O kadar çok başlık var ki aslında altında. İşte yüzleştiğim noktalar bunlar oldu. Çünkü sadece başlık olarak kalmamalıydı. Beslenmeliydi ve bunları beslerken bir oyuncu olarak hayatın içinden, gündelik olanın içinden ve onun yaşadığı dönemden birbirine geçişli bir şey yaratmalıydık\" diye devam etti.

\"BİR DİRENÇ GÖSTERİYORUZ\"

Popüler kültürünün etkisiyle metalaşan ve bir figüre dönüşmeye başlayan Frida\'yı canlandıran Arman, bu konudaki duruşunu ise \"İnsanlar figür olarak sizi görmek istiyorlar. Frida rolünü oynayacak oyuncu figürü. Frida\'ya benzeyecek, işte kaşlarının ortasını birleştirecek, kafasına çiçekler takacak. O yüzden bunun karşısında durmak seyirciye karşı farklı bir noktaya getirdi bizi. Bir direnç gösteriyoruz. Çünkü metnimiz aslında bizim, Frida ve Frida rolünü oynayacak oyuncunun çelişkisi üzerine kurulu. Buradan doğru işte, seyirciye bir şeyin içinde olmak ya da sadece dış hatlarıyla benzemenin tam olarak onu var edebilmek mi, onu anlamış olmak mı oluyor sorusuna değiniyor; buradan bu kırılmayı yaratmaya çalışıyoruz\" sözleriyle açıkladı.

\"ÇOK BASİT AMA DOLU BİR AŞK YAŞAMIŞ\"

Kukla oyunlarıyla Diego ve Frida\'nın aşkından da canlandırmalar yapan Arman, bu ilişki için \"Çok göz önünde bir sanatçı kadının yaşamış olduğu aşkın trajedisine şimdiden bakmak yorucu oluyor insan için. Çünkü Frida o kadar tutkuluymuş ki, \'Senin beni, benim seni sevdiğim kadar sevmediğini biliyorum. Ama yine sen de kendince seviyorsun beni. Tek isteğim bunun böyle sürüp gitmesi.\' demiş Diego\'ya yazdığı bir mektubunda. Yani o kadar körü körüne ve sadece ben sana aşığım ve senin benim yanımda olmanı istiyorum üzerine, çok basit ama dolu bir aşk yaşamış\" dedi.

\"ASLINDA POPÜLER KÜLTÜRÜN BİZLERİ NASIL HİÇLEŞTİRDİĞİNİ GÖSTEMEYE ÇALIŞIYORUZ\"

Her şeyden önce güçlü bir birey olmayı başarmış, kendisinin deyimi ile erkeklerin Meksika\'sında kadın bir ressam olarak var olabilmiş, güçlü bir kadın ve güçlü bir sanatçının hayatını izlediğimiz oyunun yönetmenliğiniyse Emre Tandoğan üstleniyor. Tandoğan, bu oyunu seçmelerindeki amacı \"Popüler kültürün metalaştırmaya çalıştığı bir karakter üzerinden, aslında popüler kültürün bizleri nasıl hiçleştirdiğini göstermeye çalışmak aslına bakarsanız. Frida aslında bir meta değil. Elif\'in de söylediği gibi, birçok özelliği var: Trajik yanı var, aşkları var, ideolojisi var, inançları var… Çok yönlü, güçlü bir kadın. Bu güçlü kadın üzerinden çıkarak günümüzdeki kadın olgusuna yaklaşmaya çalıştık oyuncunun üzerinden\" sözleriyle açıkladı.

Frida Kahlo\'nun hayatı ile Frida\'yı canlandıran oyuncu arasında bir köprü kurarak kadının varoluşunu Frida\'nın aynasından anlatan oyun, günümüz cinsiyet ayrımcılığına karşı durmayı hedefliyor.İzleyiciyle buluşmaya devam edecek olan \"Frida\" oyunun Kasım ayı programı ise şu şekilde: 2-3-7-9-10-17-21-23-23 Kasım / Kadıköy Küçük Salon 13 Kasım / Barış Manço Kültür Merkezi



