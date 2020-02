DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU\'NDA HAREKETLİLİK

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN- İSTANBUL DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde hareketlilik yaşandı. 1 araçla gelen 4 kişi, saat 13.45 sıralarında konsolosluk binasına girdi. Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi de sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Aracın gelişi

-İçeri girenler

-Bekleyenler

-Detaylar

14.10.2018 - 14.15 Haber Kodu : 181014080

============

2- BAĞCILAR\'DA LOKANTADAKİ PATLAMA KAMERADA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Murat SOLAK- İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da sabaha karşı kapalı olan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yangın Bağcılar Yenigün Mahallesinde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Caddesi üzerinde kapalı bulunan bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri iş yerinin alev alev yandığını görünce durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş yerine müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alarak caddeyi her iki yönlü şerit çekerek kapattı. Sağlık ekiplerinin de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, ekipler önlem amaçlı doğalgazı kesti. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Patlama sonrası iş yerinin kepenklerinin yolun karşısına fırladığı görüldü. Yangın çıkan lokantanın bulunduğu apartamanda oturanlar ise önlem amaçlı tahliye edildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

İş yerinde meydana gelen patlama yan tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde patlamayla birlikte dışarı eşyalar saçılıyor. Çevrede bulunanlar panikle kaçışıyor.

ALEV ALEV YANDI

İş yerinde çıkan yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da görüntülerine yansıdı. Görüntülerde iş yerinin alev alev yandığı itfaiye ekiplerinin de olay yerine gelerek müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

GÜVENLİK KAMERASI

-Patlama anı

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

----------

- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin çalışması

- Alev alev yanan lokanta

- Genel ve detaylar

14.10.2018 - 06.31 Haber Kodu : 181014003

14.10.2018 - 11.32 Haber Kodu : 181014038

14.10.2018 - 13.56 Haber Kodu : 181014082

===============

3- BAŞINA KALAS DÜŞEN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE DAVA

* Dondurma yerken başına kalas düşmesi sonucu hayatını kaybeden Melih Güngör\'ün (11) ölümüne ilişkin 4 şüpheli hakkında dava açıldı.

*Baba Seyfi Güngör,

\"Binanın çevresi düzeldi, yeni bir görünüme sahip oldu ama biz acımızla yaşıyoruz, acımızla kahroluyoruz\"

\"Kızımın ismi Melinay. Oğluma benzer bir isim koymak istedik. O yüzden Melinay koyduk ismini\"

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de 5.5 ay önce çatısı yenilenen binadan dondurma yerken başına kalas düşmesi sonucu hayatını kaybeden Melih Güngör\'ün (11) ölümüne ilişkin 4 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüpheliler 10 Ocak\'ta Anadou Adalet Sarayı\'nda hakim karşısına çıkacak. Öte yandan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı\'nca hazırlanan ve dava dosyasına giren bilirkişi raporuna göre 2 katlı binanın çatısında gerekli özen ve dikkati göstermeyerek çalışan usta Muharrem Kirlibal\'ın asli, bina sahibi Temür Kirlibal\'ın ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Melih Göngör\'ün acılı anne ve babası ise adalet ve hukuk aradıklarını söyledi.

5 AY ÖNCE MEYDANDA GELMİŞTİ

Olay 25 Nisan saat 15.45\'de Ümraniye Esenkent Mahallesi\'nde meydana geldi. 6. sınıf öğrencisi Melih, arkadaşlarıyla birlikte çatı yenileme çalışması yapılan iki katlı binanın yakınında kaldırım üzerinde dondurma yiyip sohbet ediyordu. Bir anda binadan Melih\'in başına kalas düştü. Melih kanlar içinde yere yığıldı. Yardım çığlıklarını duyan baba Seyfi Güngör ile anne Serap Güngör, Melih\'i kucaklayarak komşularının aracına bindirdi. Hastaneye götürülen Melih, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI, DAVA AÇILDI

Olayla ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı\'nca hazırlanan bilirkişi raporuna göre 2 katlı binanın çatısında yapılan tadilat sırasında şüpheli Muharrem Kirlibal\'ın bütünü yaklaşık 6 metre olan kalas parçasını kestiği, 210 cm\'lik parçanın kayarak aşağı düşmesi sonucu Melih Güngör\'ün kafasına isabet ettiği anlatıldı. Muharrem Kirlibal\'ın amcasının oğlu diğer şüpheli Temür Kirlibal\'ın da olayın meydana geldiği binanın maliki olduğu ifade edildi. Bilirkişi raporunda Muharrem Kirlibal\'ın gerekli özen ve dikkati göstererek meskun olduğu malum olan binanın etrafından gelip geçen insanların veya orada bulunabilecek kişilerin olma ihtimallerini dikkate alarak, çalışmış olsaydı kestiği 210 cm uzunluğundaki kalas parçasının aşağı düşme ve zarar verme ihtimalini göz önünde bulundurup çalışmasını güvenli bir şekilde yerine getirseydi kalas dikkatsizliği sonucu aşağı düşmeyebilir, müteveffa çocuğun ölümüne neden olmayabileceği kaydedildi. Binanın çevresinde de gerekli önlemlerin alınmadığı vurgulanan bilirkişi raporunda, \"...Güvenlik önlemi alınması durumunda müteveffanın ölümüne neden olan kalas velev ki ustanın dikkatsizliği sonucu aşağı düşseydi dahi o esnada bulunan müteveffa çocuğa ulaşmayabilir ve mevcut ölümlü olay gerçekleşmeyebilirdi.Belirtilen nedenlerden dolayı Muharrem Kirlibal asli, Temür Kirlibal\'ın ise tali kusurlu olduğu, kazanın meydana gelmesinde başkaca kimse kusurlu davranmamıştır\" denildi. Bilirkişi raporunun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede 4 şüpheli hakkında dava açıldı. İlk duruşma ise 10 Ocak\'ta Anadolu Adalet Sarayı\'nda görülecek.

BABA: ADALET İSTİYORUZ

Baba Seyfi Güngör, \"Yaklaşık 5 ay oldu evladımızı kaybedeli. Bu süreçte biz çok zorluklar yaşadık. Bir yandan acıyı yaşamak bir yandan acıya alışmak. Alışabildin mi derseniz, alışamadık. Bu acıyla yüz yüze kaldık mı kaldık. Bizim acımızı kimse paylaşmak istedi mi, istemedi. Biz bu olayda sadece şeffaf olarak, tarafsız olarak diyeyim biz adalet istiyoruz. Bununla ilgili kimin ne yapması gerekiyorsa kimin ne görevi varsa hukuk çerçevesinde eşitçe yapılması beklentimiz var. Dolayısıyla hukuk arıyoruz. Sebep olarak binada zaten malumdur olaydan sonra gerçekleşen soruşturmada bilgi alışverişi oldu tabiî ki zaten şu anda hukuk süreci devam ediyor. Bu binanın çalışması tamamen ruhsatsız. 5 ay önce vefat etti Melih. Melih\'in vefatından üç beş gün sonra buranın çalışmasına hiçbir şey olmamış gibi devam edildi. Sanki can kaybı yaşanmadı; sanki hüzünlü bir olay yaşanmamış gibi. Şu an bina bitmiş, binanın çevresi makyajlanmış. Eski bina ile şimdiki arasında çok fark var. Ama vicdanları rahatlatır mı, rahatlatamaz. Binanın çevresi düzeldi, yeni bir görünüme sahip oldu ama biz acımızla yaşıyoruz, acımızla kahroluyoruz. Her gün acıyı sanki bugün olmuş gibi sanki bir dakika önce yaşanmış gibi aynı acıyı telaffuz ediyoruz\" dedi.

\"KIZIMIN İSMİ MELİNAY. OĞLUMA BENZER BİR İSİM KOYMAK İSTEDİK\"

Olayın olduğu zamanda 5.5 aylık hamile olan anne Serap Güngör \"Şu an aynı şeyleri yaşıyor gibiyim, hala üzüntülüyüm. Her gün çocuğum gözüme geliyor. Çünkü o şekilde gördüğüm için yolda üzüntülüyüz, acılıyız her zaman olduğu gibi. Unutulmaz çocuğumuz yani evladımız yani yitirilen bir can var burada o yüzden acılıyız yani. Her zaman her gün bu acıyı yaşıyoruz. Ben hamile olduğum için oraya baktıkça gözümün önüne geliyordu. Kanlar içinde gördüğüm için hala o şeyi yaşıyordum her baktıkça. O yüzden benim için iyi olmuyordu. Biz adalete güveniyoruz ama üzerlerine düşen görevi yapmalarını istiyoruz. Sonuçta bizim bir çocuğumuz gitti üzerlerinde durmalarını istiyoruz. Bina benim çocuğum vefat ettiğinde hala yapılıyordu. Daha kırkı çıkmadan yapılmaya başlandı. Çocuğumun ölüsüne saygı duymadılar. Yapıldı bitirildi, olan bizim çocuğumuza oldu. Kızımın ismi Melinay. Oğluma benzer bir isim koymak istedik. O yüzden Melinay koyduk ismini\" ifadelerini kullandı.

\"ACILARLA AYNI SOKAKTA KALAMADIK\"

Çocuklarının ölümünden sonra ikamet ettikleri sokaktan başka bir sokağa taşındıklarını söyleyen Baba Seyfi Güngör, \"O sokakta ikamet ediyorduk, evimizi taşıdık. Her gün her sabah gündoğumunda dışarı çıktığımız zaman sanki evladımı yerde yatarken o halini öyle canlandırıp aynı acıyı her gün yaşadık biz. O yüzden acımız her zaman içimizde. Bir nebze de olsa uzaklaşmak istedik bu sokaktan, yapamadık yani. Acılarla aynı sokakta kalamadık\" diye konuştu.

\"BİNA BİZE VERİLEN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA KAÇAK YAPILAŞMA ESNASINDA KAZA GERÇEKLEŞİYOR\"

Baba Seyfi Güngör olayın yaşandığı yerde şunları anlattı: \"Tam burada benim çocuğum abisi ve arkadaşlarıyla sohbet edip dondurma yiyordu. Dondurma yediği esnada kalas, kafasına o şekilde düşüyor. Daha sonra hastaneye kaldırılıyor tabi ben hastaneye yetişebildim. Bana telefon açıldığında küçük bir yaralanma olarak düşündüm. O niyetle geldim hastaneye. Ama hastaneye gittiğimde doktorlar ciddi bir şekilde yaralandığını söyledi. Şu anda o binanın önündeyiz. Benim evladım kaza sonrası hayatını yitirdi. Kimileri için hayat o kadar toz pembe geçerken bizim için toz pembe gitmedi. Kimileri kaygı içinde olayı takip ederken kimisi de bu şekilde binayı yenileme peşine düştü. Aynı zamanda bina bize verilen bilgiler doğrultusunda kaçak yapılaşma esnasında kaza gerçekleşiyor. Evladımızın can kaybından sonra burada aynı şekilde kaçak yapı devam ediyor. Kaçak olarak izin alınmadan, önlem alınmadan bu bina bu hale geldi\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Anne ve babayla röp

-Olayda hayatını kaybeden Melih\'in videosu ve resmi

-Yeni doğan bebek

-Kalas düştüğü belirtilen binanın yeni hali

-Baba ile bina önünde röp

-Olayla ilgili arşiv görüntü

-Genel ve detaylar

================

4- TÜRKİYE\'DE YAŞAYAN YAHUDİLERİN KÜLTÜRÜ VE GELENEKLERİ ETKİNLİKLERLE TANITILDI

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

Avrupa\'nın 35 farklı ülkesinde düzenlenen \"Yahudi Kültürü Avrupa Günüö\'nün Türkiye ayağı Beyoğlu\'ndaki Neve Şalom Sinagogu ve Kültür Merkezi, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi\'nde gerçekleşti. Türkiye\'de yaşayan Yahudilerin kültürü ve gelenekleri çeşitli etkinliklerle tanıtıldı. Türkiye\'de 2001 yılından beri düzenlenen etkinliklerin bu yılki teması \"Hikayelerle Bizö oldu.

YAHUDİ GELENEKLERİNE YOLCULUK

Tamamı halka açık olan etkinlikler müzik dinletileri, söyleşiler, kitap tanıtımları, sergiler ve geleneksel yemeklerden oluştu. Saat 10.30 da başlayıp 18.30\'a kadar devam eden etkinlik müze içinde bulunan 5 farklı salonda gerçekleşti. Mavi Salon\'da, Şeli Gaon ve Süzet Herman ile İspanya\'dan göç eden Yahudilerin günümüzde hala konuştukları Judeo Espanyol dilinin geçmişi ve etimolojisi de tanıtıldı. Yeşil Salon\'da Gilda Kohen\'in Seferad Mutfağından örnekler tanıttığı \"Birlikte Pişirelimö etkinliği yer aldı. Gerez Cafe adındaki Kırmızı Salonda ise ziyaretçilerin gün boyu Türk Yahudileri hakkında merak ettikleri tüm soruları sorabilecekleri \"Gelin Tanış Olalımö etkinliği yapıldı.

Tüm gün boyunca üç ayrı alanda üç farklı sergi sergilendi. SEHAK\'ın düzenlediği \"Anne Frank: Günümüz İçin Bir Tarih Sergisi\", İzzet Keribar\'ın \"Türkiye\'de Yahudi Yaşamı\'nı aktaran fotoğraflarından bir seçki ve bir döneme tanıklık eden sözlü tarih projesini anlayan \"Centropa Sergisi\" ve Neve Şalom Sinagogu\'nun üst katındaki 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi tüm gün ziyaretçilerle buluştu.

Görüntü Dökümü

-Müzeye giriş yapan insanlar

-Judeo espanyol dilinin geçmişi söyleşisi

-Gelin tanış olalım etkinliğine katılan insanlar

-Sergide dolaşan insanlar

-Müze müdürü ile röp

-Etkinliğe gelen bir insanla röp

-Genel ve detay

14.10.2018 - 15.46 Haber Kodu : 181014082

============

(ÖZEL)

5- PANTOLONDAKİ UYUŞTURUCU ZULASI POLİSTEN KAÇMADI

Haber: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Avcılar\'da bir lise önünde şüphe üzerine durdurulan kişinin yapılan üst aramasında herhangi bir şeye rastlanılmadı. Pantalon düğmesindeki kabarıklığı fark eden polis düğmelerin altına gizlenmiş uyuşturucu olduğunu fark etti. Zulada 9 parça esrar ele geçirildi. Uyuşturucuların bulunma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

Polisin uyuşturucuları bulması

-Detaylar

14.10.2018 - 14.27 Haber Kodu : 181014082

=============

6- İSTANBUL\'DA \"KAÇAK\" VE \"SAHTE\" İÇKİ OPERASYONLARI KAMERADA....

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 ilçede kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR

Polis, 5-11 Ekim tarihleri arasında Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece ve Büyükçekmece\'de sahte alkol imalathanelerine operasyon

düzenledi. Operasyonda aralarında kaçakçılık suçundan kaydı bulunan 15 şüpheli suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 650 bin TL olan 3 bin 750 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 1.850 litre metil alkol, 31 bin 500 adet sahte bandrol ve 24 bin 150 adet içki kapağı ile çok sayıda içki imalat malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

156 EĞLENCE MEKANLARINDA DENETİM YAPILDI

Öte yandan 12 Eylül ve 12 Ekim tarihleri arasında da Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Bakırköy\'de faaliyet gösteren 156 ayrı gece kulübü ve eğlence yerlerinde de denetim yapıldı. 12 işyerinde 437 adet sahte alkollü içki, 50 litre metil alkol ve 110 boş şişe ele geçirildi. Konuyla ilgili 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

----------------------

-Ele geçirilen kaçak ve sahte içkilerden görüntü

-Gözaltına alınanlar

-Evde yapılan arama

-Denetimlerden görüntü

-Genel ve detaylar

14.10.2018 - 13.07 Haber Kodu : 181014062_

=============