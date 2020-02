DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ek görüntüler)

1- İŞTE ARDA TURAN-BERKAY KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ



- Eğlence mekanı ve hastanedeki olaylar güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL,(DHA)-

BAŞAKŞEHİRLİ milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin\'in bardaki kavgası ve ardından hastanede yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde o gece yaşananlar saniye saniye görülüyor.

O GECE NELER YAŞANDI

Emirgan\'daki eğlence mekanında Arda Turan şarkıcı Berkay Şahin\'in burnuna kafa attı.

Saatler sabaha karşı 06.21\'i gösterirken mekandan önce Berkay çıktı. Görüntülerde kavgada burnu kırılan Berkay Şahin\'in sinirle elindeki şişeyi hızlıca yere attığı görülüyor.

Berkay\'ı barın dışındakiler sakinleştirmeye çalışıyor ama şarkıcı el işaretiyle, uzak durmalarını istiyor. Hatta eğlence merkezinin işletmecisi Umut Evirgen de şarkıcının yanına gidiyor. Berkay\'ın yanındakiler, şarkıcıyı caddenin karşısındaki otobüs durağına doğru götürüyor.

ARDA TURAN AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR!

Herkes Berkay Şahin\'i sakinleştirmeye çalışırken bu kez, saatler 06.22\'yi gösterdiğinde kameranın açısına Trabzonsporlu milli futbolcu Burak Yılmaz giriyor. Yılmaz\'ı kapıdaki görevliler durdurmak istese de başarılı olamıyor. O da Berkay\'ın yanına doğru ilerliyor.

Burak\'tan tam 1 dakika sonra bu kez saatler 06.23\'ü gösterdiğinde kavganın diğer tarafı, milli futbolcu Arda Turan kameranın açısını giriyor. Ayakta durmakta zorluk çeken milli futbolcuyu etrafında bulunun 8 kişi durdurmakta zorluk çekiyor. Turan otobüs durağında bekleyen Berkay\'ın yanına gitmek istiyor. Ama yanındakiler ikilinin sokakta kavga etmemesi için büyük çaba harcıyor.

Hatta devreye oyuncular Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak giriyor. Onlar da Arda Turan ile konuşarak, milli futbolcuyu sakinleşmeye çalışıyor. Saatler 06.25\'i gösterdiğinde durakta burnu kırık halde bekleyen Berkay taksiye bindiriliyor ve hastaneye götürülüyor. Arda Turan da Berkay\'ın hastaneye gittiğini öğrenince aynı hastaneye doğru yola çıkıyor.

HASTANEDE NELER YAŞANDI?

Saatler 06:24\'ü gösterdiğinde Arda hastaneye geliyor. Yanında kardeşi Okan Turan var. Kapıdan girişi sırasında Arda\'nın belindeki kabarıklık dikkat çekiyor. Arda\'nın bir eliyle silah olduğu sanılan kabarıklığı tuttuğu da görülüyor. Diğer eliyle de perdelemeye çalışıyor. İkili seri adımlarla içeri giriyor.

Tam iki dakika sonra kameranın saati 06:26\'yı gösterirken, Berkay Şahin ve Arda Turan hastanenin check-up servisinde kadraja giriyor.

İkili bir koltuğa oturuyor sohbet etmeye başlıyor. Arda verdiği ifadeye göre, özür diliyor. Berkay\'ın eşiyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. O sırada hastane personeli de içecek servisi yaptı.

SİLAH DEFALARCA EL DEĞİŞTİRDİ

Tam 18 dakika sonra, saatler 06:44\'ü gösterirken Berkay ve Arda arasındaki tartışma hararetleniyor. Arda ifadesinde belirttiği gibi yanında getirdiği silahı, namlusuna mermi sürerek sehpanın üstüne atıyor. \"Bana inanmıyorsan bu silahla istediğini yapabilirsin\" diyor.

Şarkıcı Berkay, o silahı sehpadan aldıktan sonra \"Daha fazla rezilliğe gerek yok\" diyerek yanlarındaki koltuğun üstüne atıyor. Silah defalarca koltukta yer değiştiriyor. Saatler 06:47\'yi gösterirken, şarkıcı Berkay ifadesine göre Arda\'ya hatalı olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Bunun üstüne Arda sinirleniyor. Silahı bir kez daha alıyor. Ve yere tek el ateş ediyor. İkili o sırada yalnız. Kameranın da kör noktasındalar. Yerden seken mermi hastane içindeki bir printer\'e saplanıyor. Silah sesine rağmen odaya kimse gelmiyor.

Ancak Berkay ile Arda arasındaki tartışma bir kez daha hararetleniyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca tartışan ikili yine geldikleri yoldan birlikte yürüyerek hastanenin check-up servisinden çıkıyor.

Saatler 07:07\'yi gösterirken Arda bu kez kalabalık bir grupla birlikte hastanenin acil servis kapısında görülüyor. O grubun içinde olan şarkıcı Murat Dalkılıç da kolunu Arda Turan\'ın omzuna atıyor. Hastaneden çıkış yapıyorlar. Berkay ise yanında koruması ve hastane görevlileri ile birlikte check-up servisine geri dönüyor. Arda\'nın ateş ettiği yeri gösteriyor. Onlarla birlikte merminin kovanını arıyor. O kovan daha sonra polisin olay yerinde yaptığı incelemede bulundu.



2- ŞARKICI BERKAY TABURCU OLDU, AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

\"(Arda Turan) Hastaneye ruhsatsız silahla girdi ve birini yaralayacak ya da ölümüne sebep olacak şekilde bilinçsizce ateş etti\"



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Futbolcu Arda Turan tarafından burnu kırılan şarkıcı Berkay taburcu oldu. Avukatı Ayşegül Mermer, Berkay\'ın yazdığı açıklamayı basın mensuplarına okudu.



BERKAY: \'ÖNEMLİ OLAN İKİ KADININ YAŞADIĞI HASSAS DURUM\'

Avukatın okuduğu açıklamada, \"Ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum, eşimden ve Aslıhan Turan\'dan özür diliyorum\" diyen Berkay, \"Öncelikle hepinize 3 gündür burada beklediğiniz için sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Arkadaşlar, Berkay ve Arda önemli değil. Önemli olan iki kadının yaşadığı hassas durum ve içinde bulundukları üzücü durum. Öncelikle ben karşı tarafın yapamadığını yapmak istiyorum, eşimden ve Aslıhan Turan\'dan özür diliyorum. Herkesin bilmesini istediğim bir diğer ayrıntı erkek adam kavga eder, kavgada yumruk sayılmaz fakat \'senin yanına gelip karımı bırakıp yarım saate geleceğim\' dediğim kişiden kafanı çevirdiğin an başkasıyla konuşurken yandan yapılan saldırı aciz ve korkak bir saldırıdır. Kendisine de arkadaşlarına da araya da girmek isteyen herkese de şunları söyledim. \'Şikayetçi olamamamı istiyorsunuz. Tamam olmam ama benim de iki şartım var. Bir karımdan, benden ve kendi karısından tüm kamuoyundan bütün bu hareketleri adına utanç duyduğunu söyleyecek ve özür dileyecek. Sözle tacizin utancının yaşadığını kabul edecek sonra biz erkek erkeğe konuşacağız\'. Bunları kabul ederse davadan vazgeçeceğimi ilettim. Fakat karşı taraftan her seferinde saçma sapan açıklamalar geldiği için ben davamın sonuna kadar arkasındayım. Burası Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti cezasını çekecektir\" dedi.



\'RUHSATSIZ SİLAH KULLANMAK SUÇ DÜNYASINDAKİ KİŞİLERİN TERCİHİ\'

Avukat Ayşegül Mermer, Arda Turan\'ın hastaneye belinde silahla gelmesinin kriminal bir olay olduğunu ifade ederek, \"Türkiye gündemini meşgul eden kriminal olayda Arda Turan müvekkilim ve eşini suçlayıcı bir yazı kaleme almıştır. Kamuoyunun bildiği gibi barda başlayan, hastanede devam eden ve kamera görüntülerine göre saldırgan bir tavırla Arda Turan, Berkay Şahin\'e şiddet uygulamıştır. Şiddet uygulamıştır diyorum çünkü kavga iki taraf arasında olur. Bu tek taraflı olmuş, müvekkilim Berkay Şahin\'in hiçbir şiddeti olmamıştır. Arda Turan\'ın yanına gittiğinde amacı sadece konuşmak olup, Burak Yılmaz araya girdiği esnada bir anda yüzüne ağır bir yumruk yemiştir kendisi. Buraya kadarki olaylar aslında Türkiye\'nin birçok noktasında eğlence merkezlerinde görülebilecek olaylardır. Burada bizi ve müvekkilimi asıl üzen mesele olayların sonrasında hastanede yaşananlardır. Arda Turan arkadaşları ile birlikte belinde ruhsatsız silahı ile hastaneye gelmiştir. Yargı dilinde bele ruhsatsız silah takarak gezmek suç dünyası içerisindeki kişiler tarafından yapılan bir durumdur. Suç dünyası içinde olmadığını düşündüğümüz Arda Turan\'ın hastaneye belinde silahla gelmesi kriminal bir olaydır. Böyle bir kriminal vakanın da hiçbir özrü olamaz. Müvekkilim de kamera görüntülerinde görüleceği gibi Arda Turan\'ı silahla gördüğünde şaşırmıştır\" dedi.



BU OLAYLAR HİÇ OLMASIN HİÇ YAŞANMASIN…

Ortadaki tek gerçeğin Arda\'nın Berkay\'a saldırdığını olduğunu ifade eden avukat Mermer, \"Oysaki ortada tek bir gerçek vardır. Arda Turan barda Berkay Şahin\'e saldırdı. Hastaneye ruhsatsız silahla girdi ve birini yaralayacak ya da ölümüne sebep olacak şekilde bilinçsizce ateş etti. O silah ateş aldığında oradan geçen birine isabet etse ve o kişi hayatını kaybetseydi pardon mu diyecek. O yüzden Arda Turan\'ın yaptığı ciddi bir suçtur ve yasalar çerçevesinde de özrü yoktur. Gönül isterdi ki bu olaylar hiç olmasın hiç yaşanmasın. Olayların her ne kadar mağduru biz olsak da bu olayda hiçbir kusur olmayan hamileliğinin son günlerini yaşayan huzur içerinde yaşaması gereken insanın, bir anne adayının kendi isimlerinin karıştığı olayda müvekkilim de ayrıca üzüntü duymaktadır. Umarım en kısa sürede anne adayı da çocuğunu sağlıklı sıhhatli bir şekilde kucağına alır\" şeklinde konuştu.



3- ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN: (KANAL İSTANBUL) BU SENE İHALEYE ÇIKACAĞIZ

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera:Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)-

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul ile ilgili \"Bu sene ihaleye çıkacağız, hedefimiz o\" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)\'nın düzenlediği \"Genç Yönetici Okulu-Mega Projelerin Yönetimi\" programına katıldı. TÜGVA\'nın Eyüpsultan\'da bulunan merkezinde düzenlenen programa Bakan Turhan\'ın yanı sıra TÜGVA Başkanı İsmail Emanet, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk de katıldı.

Turhan, programın açılışında yaptığı konuşmasında, \"Birileri Müslüman adı altında terörist yetiştiriyor, tüm Müslümanlar teröristtir diye hepimizi yaftalıyorlar. Bir doktor hastanede yanlış tedavi uyguluyor, bütün doktorlar yaftalanıyor. Doğru değil bunlar. Bir kişi bir ahlaki suç işliyor, ailesi, kardeşi, eşi dostu bundan nasibini alıyor. İşimizi en iyi şekilde yapmamız lazım. Üslendiğimiz sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içinde olmamız lazım\" dedi.

KANAL İSTANBUL İHALESİ

Bakan Turhan, açılış programının ardından, katılımcılara \"Mega Projelerin Tasarımı Sürecinde, Proje Yönetimi\" dersini anlattı.

Turhan, salonda bulunanlardan gelen soru üzerine Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak \"Bu sene ihaleye çıkacağız, hedefimiz o\" dedi.

\"BARAKALARDA ÇALIŞTIK\"

Turhan, \"Biz gençliğimizde şantiyelerde çalışırken, barakalarda çalıştık. Şimdiki şantiyeler en az dördüncü sınıf otel konforunda olacak. Sıcak suyu olacak, bir odada 3-4 kişiden fazla yatmayacak. İşçiler için konuşuyorum, mühendisler zaten şantiye ortamında kendilerine gerekli konforu sağlıyor. İşçimiz de bunu istiyor artık\" şeklinde konuştu.

\"PROJE ÜZERİNDE DEVAMLI GÖZLERİ VARDIR\"

Turhan, \"Bizim ülkemizde biliyorsunuz çevreyle ilgili sivil toplum örgütleri bazı projeleri çok yakından takip ederler. Bunların yapılmasını, kötü niyetlilerin geciktirmek için, iyi niyetlilerinde katkı sağlamak için proje üzerinde devamlı gözleri vardır. Bunlarla ilgili konuları takip etmesi için hem iş güvenliği bilimi ki; bu da yasalarımızda 50 kişiden fazla çalışanı olanlar iş güvenliği uzmanı bulundurması gerekiyor. O sizin kendi iç denetiminiz olarak ayrıca iş güvenliği uzmanları, idari kademelerde gelip çalışmalarını yaparlar. Ama buradaki öz denetimi ihmal etmemek lazım. Yaptığımız işin doğru yapıldığını, projesine uygun yapıldığını, hukukuna uygun yapıldığını, maliyetlerine uygun olarak yapıldığını mutlaka bir büyük proje yöneticisi kontrol etmeli\" dedi.

4 - İSTANBUL\'DA 90 CADDE VE SOKAK İSMİ DEĞİŞİYOR

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat DELİKLİTAŞ - Zeki GÜNAL - İstanbul, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine FETÖ\'yü çağrıştıran 90 cadde ve sokak ismini; şehit, gazeteci, sporcu ve sanatçı isimleriyle değiştirdi. Mecliste, Eren Bülbül\'ün adının da artık İstanbul sokaklarına verilmesine karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, çeşitli ilçelerdeki FETÖ terör örgütünü çağrıştıran 90 cadde ve sokak isminin değiştirilmesini kararlaştırdı. Ekim ayı toplantılarının son birleşiminde görüşülen raporda; zaman, hizmet, himmet, ışık, samanyolu, dumanlı gibi isimleri taşıyan cadde ve sokakların isminin değiştirilmesi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

EREN BÜLBÜL\'ÜN ADI BAHÇELİEVLER\'DE YAŞAYACAK

2017\'de Trabzon\'un Maçka ilçesinde ihbar ettiği PKK\'lı teröristlerin açtığı ateşle şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül\'ün adının, Bahçelievler Zafer Mahallesi\'ndeki Samanyolu Sokağı\'na verilmesi onaylandı.

\"ZEYTİN DALI HAREKATI\" DÖRT İLÇEDE SOKAK ADI OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin kuzeybatısında bulunan Afrin\'deki terör odaklarına yönelik Ocak 2018\'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nın ismi de Beylikdüzü, Küçükçekmece, Maltepe ve Sarıyer\'deki 4 ayrı sokağa verildi.

5 İLÇEDE ŞEHİT İSİMLERİ YAŞAYACAK

Avcılar, Bayrampaşa, Büyükçekmece, Kartal ve Güngören\'deki 5 ayrı sokağa çeşitli operasyonlarda şehit askerlerin isimleri verildi.

BEYLİKDÜZÜ\'NE \"KUDÜS SOKAĞI\"

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi\'ndeki Zaman Sokağı\'nın ismi, Türk ve İslam tarihinde çok önemli yeri olan Kudüs şehrinin ismiyle değiştirildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU VE SİNAN ŞAMİL SAM BEYLİKDÜZÜ\'NDE YAŞAYACAK

Beylikdüzü Sahil Mahallesi\'ndeki Samanyolu Caddesi\'ne Kasım 2017\'de hayata veda eden \"Cep Herkülüö lakaplı ünlü haltercimizin adı verilerek, Naim Süleymanoğlu Caddesi oldu.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle 2015 yılında hayatını kaybeden \"Boğazın Boğasıö lakaplı Türk boksunun efsane ismi Sinan Şamil Sam\'ın adı da Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi\'nde Işık Sokağı\'na konuldu.

ŞİŞLİ\'DEKİ SOKAKLARA HIRANT DİNK VE UĞUR MUMCU\'NUN İSMİ VERİLDİ

Şişli Gülbahar Mahallesi\'ndeki Işık Sokağı\'nın yeni adı, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci Uğur Mumcu oldu. Şişli Meşrutiyet Mahallesi\'ndeki Samanyolu Sokağı\'na da uğradığı suikast sonucu 2007 yılında yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink\'in adı verildi.

ZAMAN, IŞIK, DUMANLI YERİNE ŞAİR VE SANATÇI İSİMLERİ VERİLDİ

Kadıköy Dumlupınar Mahallesi\'ndeki Zaman Sokağı\'na da şair Melih Cevdet Anday\'ın adı konuldu. Bakırköy Şenlikköy\'deki Işık Sokağı\'na ise ünlü yazar Yaşar Kemal\'in adı verildi. 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Tuncel Kurtiz\'in adı ise, Maltepe Zümrütevler Mahallesi\'ndeki Dumanlı Sokağı\'nda yaşayacak.

MÜNİR ÖZKÜL\'UN ADI BEYOĞLU VE ÜSKÜDAR\'DA YAŞAYACAK

Beyoğlu Kılıçalipaşa Mahallesi\'nde bulunan Samanyolu Sokağı\'na ise, Türk sinemasına damga vurmuş sanatçı Münir Özkul\'un adı verildi. Özkul\'un adı Üsküdar Kandilli Mahallesi\'ndeki Işık Sokağı\'nda da yaşayacak.



5- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNDEN PATEN VE BİSİKLETLE GEÇEN O GENÇLER YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinden trafiği tehlikeye düşürecek şekilde geçen patenli ve bisikletli 2 genç yakalandı. Tehlikeli bir biçimde araçların arasından geçtikleri görüntüleri sosyal medyaya koyan gençler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İsmail Öznam ve İslam Soysal ikamet ettikleri adreslerinde polis tarafından alınarak Arnavutköy Polis merkezine götürüldü. 216\'şar lira para cezası kesilen gençler daha sonra serbest bırakıldı.

