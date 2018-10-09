DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- POLİS, KAŞIKÇI\'NIN KAYBOLDUĞU GÜN O UÇAĞI DİDİK DİDİK ARADI

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'nda kaybolduğu gün, Suudi Arabistan\'dan Atatürk Havalimanı\'na inen 2 uçakla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. 2 Ekim\'de Gazeteci Kaşıkçı\'nın kaybolduğu iddiası üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, ihbar üzerine akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı\'ndan havalanacak uçak için harekete geçti. Uçağın yolcuları terminal girişi binasının önünde araçtan inerek Genel Havacılık Terminal Binası\'ndan giriş yaptı. Yolcuların üst araması yapılırken, bagajlar ise X-RAY cihazından tekrar tekrar geçirildi. Yolcular terminalde pasaport işlemleri için beklerken, apronda bulunan ve kalkış için hazırlanan HZ-SK2 kuyruk tescilli uçağın kabini ve kargo bölümü de polis tarafından didik didik arandı. Aramalar sonucunda her hangi bir olumsuz bir durumla karşılaşılmaması üzerine uçağın kalkışına izin verildi. Polis ekipleri ayrıca tüm gün boyunca kamera kayıtları saniye saniye inceledi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Uçağın fotoğrafı

09.10.2018 - 12.53 Haber Kodu : 181009084

=================================

(geminin havadan görüntüsü)

2- YENİKAPI AÇIKLARINDA İKİ GEMİ SÜRTÜŞTÜ

Haber: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında iki geminin sürtüştüğü öğrenildi.

Ahırkapı açıklarında, 130 metre uzunluğundaki TK Rotterdam ve 165 metre uzunluğundaki Bosphorus King adlı gemiler sürtüştü. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilirken gemilerdeki hasarın ufak çapta olduğu kaydedildi. TK Rotterdam gemisi havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Geminin görüntüsü

-Detaylar

09.10.2018 - 11.08 Haber Kodu : 181009040

================

3- KARARGAH EMNİYET SUBAYINA, KADIN PERSONELİ TUVALETTE GÖRÜNTÜLEMEKTEN DAVA

Hayati ARIGAN / İSTANBUL(DHA) - NATO Tatbikatı\'nda görevli Arnavut sivil kadın personeli, kadınlar tuvaletinde cep telefonuyla görüntülediği ileri sürülen 20 yıllık subay Orhan İ. hakkında \'özel hayatın gizliliğinin ihlal etmek\' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak olan Orhan İ. kendisini \"Yerdeki idrar birikintisini kontrol ediyordum\" diye savundu.

NATO tarafından da soruşturma konusu olan olayla ilgili İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'ne açılan davanın iddianamesine göre; 3. Kolordu Komutanlığı ev sahipliğinde geçtiğimiz yıl düzenlenen NATO tatbikatında yaşanan olay şöyle meydana geldi;

Karargah Emniyet Subayı Orhan İ.(41) , 5 Aralık günü tatbikat alanında kadınlar tuvaletiyle yan yana bulunan erkekler tuvaletine girdi. Kısa süre sonra kadınlar tuvaletine NATO\'da sivil personel olarak görev yapan Arnavutluk vatandaşı Rusi K.(35) geldi. Genç kadın, iki tuvaleti birbirinden ayıran kabinin alt kısmından bir cep telefonuyla görüntüsünün alındığını fark etti.

\'Hey!\' diye bağırıp, duvara vuran genç kadın hemen tuvaletten çıktı. Rusi K. tuvaletten koşarak kaçan kişinin yakalanması için koridorda bulunan arkadaşlarından yardım istedi. Ancak görüntü alan kişi yakalanamadı.

Yetkililere durumu anlatan Rusi K. kamera kayıtlarından kaçan kişinin Orhan İ. olduğunu tespit etti. Orhan İ., askeri yüksek disiplin kuruluna ifade verdi. Soruşturma grubu oluşturulmasının ardından olay savcılığa taşındı. Savcılık, 20 yıllık subay olan Orhan İ. hakkında \'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek\' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılığın uzlaşma teklifine iki taraf da ret yanıtı verdi.

NRDC-T Komutanı\'nın da ziyaret ederek bilgi aldığı İzmir NATO Gücü Karargahı\'nda görevli Rusi K., ifadesinde, \"Kadın tuvaletini erkek tuvaletinden ayıran ve yerden biraz yukarıda asılı olan paravanın altında kayıt yapan bir telefon gördüm. Duvara hızla vurup bağırdım. Telefon hızla geri çekildi\" dedi. Tuvaletten çıkarak arkadaşlarından yardım istediğini anlatan Rusi K., \"Koşarken saklanmak için eğilen şüpheli koridorun sonuna yaklaşmıştı. Binadan hızla uzaklaştığı kamera kayıtlarından görüldü. NRDC-T Komutanı gelerek soruşturma başlattı\" diye konuştu.



\"EMNİYET SUBAYI OLDUĞUM İÇİN\"

Tuvalette telefonunu düşürdüğünü bu sırada yerde idrar birikintisi gördüğünü ileri süren Orhan İ.\'nin ise \"Emniyet subayı olmam nedeniyle idrar birikintisinin kaynağını araştırdım\" dediği öğrenildi.. Orhan İ. ifadesinde \"Telefonumu kapalı konumda, siyah ekranına bir görüntü yansıyacağını düşünerek, sızıntı olup olmadığını denetlemek için kabinin altına tuttum. Fakat telefonumu kabinin yan tarafına geçirmedim. Zaten orada birinin olduğunu da düşünmüyordum. İngilizce konuşan bir kadın bağırıp, yardım istedi. Durumu açıklayamam diye olay yerinden ayrıldım\" şeklinde konuştu.



MERAKIMA YENİK DÜŞTÜM

O anlık merakına yenik düştüğünü belirten Orhan İ., \"Yaşım ve tecrübem gereği böyle bir olayın içinde olmamam gerektiğini biliyorum. Sadece kontrol etmek masadıyla yaptığım bir davranıştı. Suçsuzum\" dedi. Orhan İ. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Fotoğraflar

==============

4- TEKSTİL ATÖLYELERİNE DADANAN HIRSIZLAR KAMERADA

* Çaldıkları malzemeleri araca yüklerken iş yeri sahibinin gelmesiyle neye uğradıklarını şaşırdı. İş yeri sahibinden kurtulan hırsızlar polise yakalanmaktan kurtulamadı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da 7 ayrı işyerine girip 1 milyon liralık hırsızlık yapan biri çocuk 4 kişi gözaltına alındı. Çaldıkları eşyaları satmak üzereyken gözaltına alınan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Avcılar, Esenler, Bağcılar, Güngören ve Esenyurt\'ta 7 ayrı iş yerine girdikleri tespit edilen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelemeye aldı. Şüphelilerin tekstil atölyeleri başta olmak üzere iş yerlerine girip malzemeleri dakikalar içerisinde getirdikleri araca yükledikleri belirlendi. 1 milyon lira değerinde hırsızlık yaptıkları tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla çaldıkları malzemeleri satmak isterken yakalandı.

Yakalanan şüphelilerle birlikte ele geçen bebek giysilerine ise el konuldu. Şüphelilerin bir iş yerini aynı gece iki defa soydukları bir soygunda ise iş yeri sahibine yakalandıkları görülüyor. 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anları

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışı

-Ele geçirilen malzemeler

-Detaylar

09.10.2018 - 10.55 Haber Kodu : 181009036

09.10.2018 - 10.52 Haber Kodu : 181009033

============

5- BENZİN İSTASYONUNDA KAPKAÇ KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de bir benzin istasyonunda kapkaç yapan şüpheli yakalandı. Kapkaç anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kapkaç 21 Eylül Günü meydana geldi. A.A isimli kişinin çantası, araç ile yanına yaklaşan şüpheli tarafından çalındı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. M.K isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çanta ve cep telefonu ele geçirildi.3 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç anı benzin istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-Kapkaç anı

-Zanlının emniyetten çıkışı

-Detaylar

09.10.2018 - 12.18 Haber Kodu : 181009069

=============================

6- TEM BAĞLANTI YOLUNDAKİ ZİNCİRLEME KAZADA RÖGAR KAPAĞI İDDİASI

Haber: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme kazaya açılan rögar kapağının neden olduğu öne sürüldü.

TEM Otoyolu Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolundaki kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. Zincirleme kazada aralarında lüks bir aracında bulunduğu 3 araç birbirine girdi. Kaza şans eseri maddi hasar ile atlatıldı.

Kaza karışan sürücülerden biri cep telefonuyla kayda girerek yoldaki açılar rögar kapağını çekti. Görüntüyü çeken sürücü, açılan rögar kapağının üzerinden geçen aracın kontrolden çıkmasıyla kazanın meydana geldiğini iddia etti.

Görüntü Dökümü:

---------

-Kazayla ilgili sürücünün çektiği görüntüler

09.10.2018 - 12.19 Haber Kodu : 181009072

=============================

7- \'BARIŞ İÇİN AKADEMİSYENLER\' HAKKINDA SAVCI MÜTALAASINI BİLDİRDİ (1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

\'Barış İçin Akademisyenler\'in \"Bu suça ortak olmayacağız\" bildirisine imza attıkları gerekçesiyle \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan yargılanan akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, akademisyenler hakkında 1,5 yıldan 2,5 yıla kadar hapsini talep etti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklardan Meral Çamcı ve Esra Mungan hazır bulundu. Almanya\'da yaşayan sanıklardan Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya ise duruşmaya katılmadı.

============