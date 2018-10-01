DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE HIRSIZ DEHŞETİ (2)

- ENGELLİ GENCİ 17 KEZ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

- TORUNUNU KANLAR İÇİNDE BULAN ANNEANNE:

KÖYE GİDECEKTİK. GELMEDİ. \'GELMEYECEĞİM\' DEDİ.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Alper KORKMAZ - Akın ÇELİKTAŞ İstanbul DHA

Küçükçekmece\'de 16 yaşındaki engelli genç eve giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Küçükçekmece Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli sokaktaki olay cumartesi gecesi meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir evin 2. katına giren hırsızlar evde bulunan yüzde 50 engelli 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz\'ü 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlar evde bulunan iki LCD televizyon, Öz\'ün laptopu ve telefonunu da alarak kaçtı.

Gencin, 9 yıl önce anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi Hatice Akkaya\'nın evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Akkaya\'nın cumartesi günü Edirne\'ye gittiği pazar günü döndüğünde ise torununu kanlar içinde bulduğu belirtildi.

\"KÖYE GİDECEKTİK. \'GELMEYECEĞİM\' DEDİ\"

Öz\'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Babası Sezer Öz , \"Dün 19.00 sıralarında haber aldım. Buraya geldim. 17 yerinden bıçaklanmış. Bulunmalarını istiyorum\" dedi.

Anneanne Hatice Akkaya da, \"Köye gidecektik. Gelmedi. \'Gelmeyeceğim\' dedi. Gelecekti. Niye caydı. Ben kendim gittim. Dün akşam geldim. Zile bastım açan olmadı. Yedek anahtarı vardı büyük kızımda. Onunla kapıyı açtım. Yerde yatıyor. Kan sel içinde yatıyor. Gelecekti köye. Dedesine gidecekti. Gelmedi\" diye konuştu.

Öz\'ün annesi Asuman Akkaya ise gözyaşları içinde, \"Evi alıp götürselerdi. Bayıltıp bıraksalardı. Ne istediler oğlumdan\" şeklinde konuştu. Kapının zorlanmadığını söyleyen Akkaya, \"Kapıyı tekmeleseler, tanıdık biri olmadıkça açmazdı. Tanıdık biri\" dedi.

Olayın gerçekleştiği sokakta belediye ekipleri tarafından taziye çadırı kuruldu. Aile burada taziyeleri kabul ederken Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak Küçükçekmece gasilhaneye götürüldü. Öz\'ün cenazesi ikindi vakti Bezirganbahçe Camii\'nde kılınacak cenaze

namazının ardından defnedilecek.

ŞÜPHELER KOMŞU ÜZERİNDE

Bu arada polisin kapıda herhangi bir zorlama tespit etmediği öğrenildi. Evin yedek anahtarının alt katta oturan komşuda da bulunduğu belirtildi. Şüphe üzerine iki gündür kayıp olduğu öne sürülen komşu aranıyor.

Görüntü dökümü:

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EK GÖRÜNTÜLER

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-Taziye çadırı

-Annenin ağlaması

-Anne ile röp

-Ağlayan akrabalardan detaylar

-Evin görüntüsü

-Cenazenin Adli Tıp\'tan çıkarılması

-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:

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-Öz\'ün babası Sezer Öz ile röp

-Anneannesi ile röp

-Apartmandan detaylar

-Anneannenin ağlaması genel ve detaylar

-Adli Tıp Kurumu

-Dede Süleyman Akkaya ile röportaj

-Fotoğraflar

-Detaylar

01.10.2018 - 11.15 Haber Kodu : 181001045

01.10.2018 - 13.04 Haber Kodu : 181001074

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2- SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE UYUŞTURUCU OPERASYONU (3)

Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 5 ilde internet üzerinden uyuşturucu madde kullanmayı özendirici yayınlar yapan sosyal medya fenomenlerine operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Daire Başkanlığı\'nın ortaklaştığı düzenlediği operasyon kapsamında İstanbul\'da Pucca lakaplı Pınar Karagöz, Youtuber Ali Muhsin Atam, Şam lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak, Burry Soprana lakaplı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı. Diğer illerde de operasyonların devam ettiği bildirildi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Pucca

-Ali Muhsin Atam

01.10.2018 - 14.02 Haber Kodu : 181001092

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3- FADIL AKGÜNDÜZ\'DEN DAYISI DA ŞİKAYETÇİ OLDU (1)

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Bayrampaşa\'daki Caprice Gold ile Maldivler\'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Fadıl Akgündüz\'ün dayısı Sait Obut da şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. Sait Obut, \"Fatih\'te 180 metrekare dairem vardı. 120 milyar lira karşılığında vererek ödeme yaptım. 7 ay kira ödemesi yapıldı, daha sonra kesildi. Beni mağdur etti. Şikayetçiyim\" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki 14\'üncü celsesi görülen davaya, tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmezken; çok sayıda mağdur ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, şikayetçiler dinlendi. Sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut\'un kendisinin yeğeni olduğunu söyleyen 73 yaşındaki Sait Obut da \"şikayetçi\" sıfatıyla ifade verdi.

Sait Obut, \"Bayrampaşa Caprice Gold projesindenyaklaşık 5 yıl kadar önce devremülk sözleşmesi yaptık. Bir dairemi 120 milyar karşılığında vererek ödeme yapmış oldum. Bana 7 aylık bin lira civarında kira bedeli ödendi. Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmadı. Tapularımı aldım. Şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum\" dedi. Duruşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sait Obut, \"180 metrekare dairem vardı Fatih\'te. Ona güvendik benim yeğenimdir diye, biraz sıkışmıştı. Dedim al, verdim ona.Notere gittik, güya bana her ay para yollayacaktı. Ondan sonra ne para, ne selam, ne kelam. Telefonu bile açmıyor. Ben hakiki dayısıyım yani. ablamın çocuğudur. Çok kırgınım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Sait Obut adliye önünde

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4- FİDYE İÇİN KAÇIRIP YAPTIKLARI İŞKENCEYİ AİLESİNE GÖSTERMİŞLER



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da kaçırılarak ailesinden 6 bin dolar fidye istenen Pakistan uyruklu Obaıt Khan (37) polis tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili Pakistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Obaıt Khan\'ın ailesini cep telefonuyla görüntülü aradıkları, yaptıkları işkenceyi gösterip parayı tahsil etmeye çalıştıkları öğrenildi.

KONSOLOSLUK POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Pakistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri Emniyet Müdürlüğüne başvurarak, Obaıt Khan\'ın kaçırıldığını ve ailesinden fidye istendiğini belirterek, yardım istedi. Konsolosluk yetkilileri Obaıt Khan\'ın ağabeyinin Pakistan\'da başvuru yaptığını, 6 bin dolar fidye istendiği bilgisini verdi.

KAÇIRANLARDAN BİRİ MAĞDURUN EVİNDE YAKLANDI

Gasp Büro Amirliği, Rehine kurtarma ve müzakare timleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis bir süre önce hayat sigortası yaptırdığı öğrenilen Obaıt Khan\'ın İstanbul\'da kaldığı evi tespit etti. Bahçelilevler, Hürriyet mahallesinde bulunan mağdurun evine giden polis ekipleri burada Aqıp M.(20) ile karşılaştı. Şüpheli sorgulandı ve Gültepe\'de gösterdiği bir eve polis baskını yapıldı.

KAÇIRILAN GENÇ KURTARILDI

Rehine kurtarma ve müzakere timleri tarafından eve yapılan baskında bir odada zorla tutulan Obaıt Khan kurtarıldı. Evde bulunan Shhdad A.(22) ve Usrman M.(20)\'yi gözaltına alındı. Kurtarılan Obaıt Khan\'ın bir hafta zorla tutulduğu evde işkenceye maruz kaldığı, şüphelilerin Obaıt Khan\'ın ailesini cep telefonuyla görüntülü arayarak, yaptıkları işkenceiyi gösterip parayı tahsil etmeye çalıştıkları öğrenildi. Bir sünger fabrikasında işçi olarak çalışan Obaıt Khan\', Asayiş Şube Müdürlüğünde konsolosluk yetkilileri tarafından karşılandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kurtarma operasyonu

-Şüphelilerin adliyeye sevki

01.10.2018 - 14.00 Haber Kodu : 181001091

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5- PENDİK\'TEKİ POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI; SALDIRGAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Pendik\'te komşularına pompalı tüfekle ateş açarak bir kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli Murat A.(43) adliyeye sevk edildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Semra Kaya\'nın cenazesi ise Adli Tıp Kumundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Pendik, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Şahadet sokak üzerinde dün meydana gelen olayda Murat A. isimli şüpheli kapıda tartıştığı komşularına pompalı tüfekle ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu başından vurulan Semra Kaya(53) hayatını kaybederken eşi Zekai Kaya(54), çocukları Pakize Kaya(31) ile Yasin Kaya(24) ağır yaralanmıştı. Şüpheli olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

ÖNCE KAPIYA KONAN KOLTUK YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Murat A. adliyeye sevk edildi. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirilen Murat A.\'nın bir süre önce kapıya konan koltuk yüzünden komşularıyla tartıştığı belirlendi. Murat A\'nın ifadesinde \"Kapıya bir koltuk koyup dışarda oturmaya başladılar. Bu yüzden zaman zaman tartışıyorduk. Bir gün onların olmadığı bir sırada koltuğu kırarak çöpe attım. Bu yüzden aramızda kavga çıktı. Karakola gittik ancak birbirimizden şikayetçi olmadık.\" dediği bildirildi.

\"KARIMA BAKIYORLARDI\"

İfadesinde aralarının bozuk olduğu komşularıyla olay sabahında bir kez daha karşılaştıklarını anlatan Murat A. \"Sürekli eşime bakıyorlardı. Bunu kafamda kurdum. Olay sabahı Semra K. ile karşılaştık. Birbirimize bağırmaya başladık. Sinirlenip kendimi kaybettim. Ne yaptığımı tam hatırlamıyorum\" şeklinde konuştuğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden Semra Kaya\'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu\'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi .

Görüntü Dökümü:

-Emniyetten çıkışı

-Cenaze Adli Tıp çıkış

-Adli tıptan görüntü

-Semra Kaya\'nın fotoğrafı

Bilgi İçin: Murat Arslan

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(ÖZEL)

6- OTOBÜS DURAĞI EVİ OLDU

Haber-Kamera: Özgür EREN-Hakan KAYA İSTANBUL (DHA)

ŞİŞLİ\'de soğuk hava ve yağmurdan korunmak için otobüs durağında bir battaniye ile yatan evsizin görüntüsü yürek burktu. Yanında sadece ayakkabıları ve bir poşet içerisinde kıyafetleri bulunan kişi, derin bir uykuya dalmıştı. Sabahı ilk ışıklarıyla işlerine gitmek üzere evlerinden çıkanlar, duraktaki kişiyi hem şaşkın hem de üzgün gözlerle izlediler.

Görüntü Dökümü

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-Evsizin durakta uyuması

-Evsizin battaniyeyi üstüne örtmesi

-Otobüs durağında bekleyen vatandaşlardan detay görüntü

-Bazı vatandaşların otobüs durağının yanından geçmesi

-Evsizin ayakkabıları ve kıyafetleri

-Genel ve yakın detaylar

01.10.2018 - 12.12 Haber Kodu : 181001059

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7- SÜRESİZ NAFAKA MAĞDURLARININ GÖZÜ BAKANLIKTA



Haber-Kamera : İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)-SÜRESİZ nafaka mağdurları, nafaka ödeme sisteminin adil hale getirilmesini bekliyor. İstanbul Aydın Üniversitesi ile Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Sivil İnisiyatifi tarafından düzenlenen \"Süresiz Nafaka İçin Adil Çözüm\" sempozyumunda sıralanan çözüm önerileri bir rapor halinde Adalet Bakanlığı\'na iletilecek. Mağdurlar arasında 10 gün evli kalıp 29 yıl nafaka ödeyenler de yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin 100 günlük icraat programında yer alan \"nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi\" maddesi yaklaşık 2 bin kişiye umut oldu. Adalet Bakanlığı tarafından süreli nafaka yasa tasarısı hazırlandı. Yasa süre bitiminde kadınların devlet tarafından mağdur edilmemesi için şekillendi. Süresiz nafaka mağdurlarının sorunlarına dikkat çekmek amacıyla İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Sivil İnisiyatifi iş birliğiyle düzenlenen \"Süresiz Nafakaya Adil Çözüm\" sempozyumu hukukçu, akademisyen ve mağdurları bir araya getirdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Ulusoy, tüm gün süren sempozyumdan çıkan çözüm önerilerini Adalet Bakanlığı\'na sunacaklarını belirtti.

\"SÜRELİ NAFAKA TALEBİNE HENÜZ RASTLAMADIK\"

Anayasal olarak aile yapısının korunmasından yana olduklarının altını çizen Prof. Dr. Erol Ulusoy, \"Türk Medeni Kanunu\'nun 185. maddesine göre yoksulluğa düşecek taraf isterse diğer taraftan süresiz nafaka talep edebiliyor. Şimdiye kadar süreli nafaka talep eden bir boşanma davasına rastlamadık. Boşanma davası bittikten sonra yoksulluk nafakası alan taraf ömür boyu yoksulluk nafakasını almaya hak kazanıyor. Bunun adil olmadığını düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte uygulanmaya başlanan 100 günlük icraat programında süresiz nafakanın adil bir hale getirileceği duyuruldu. Biz bu çözüme bilimsel bir yaklaşım getirmek için sempozyum düzenledik\" diye konuştu.

\"NİKAHA DEĞİL EVLİLİK BİRLİĞİNE BAKILMALI\"

Sempozyum çerçevesinde hazırladıkları adil çözüm önerilerini bakanlığa sunacaklarını anlatan Prof. Dr. Ulusoy, \"Bakanlık değerlendirme yaptıktan sonra en adil çözümü TBMM\'ye sunacaktır\" dedi. Prof. Dr. Ulusoy o önerileri şöyle sıraladı:

\"Öncelikle sadece resmi nikaha değil, evlilik birliğinin kurulup kurulmadığına bakılması gerekiyor. İkincisi evliliğin süresi, gerçekten bir evlilik birliği kurulup, aynı çatı altında yaşayıp, aynı odayı paylaşma eylemleri ne kadar sürdü, buna da bakmak gerekiyor. Medeni Kanunumuza göre iki taraf eşit kusurlu dahi olsa yoksulluğa düşen taraf yoksulluk nafakası alabilir. İki taraf da boşanmada eşit kusurlu ama bir taraf boşandığı için yoksulluğa düştü diye ömür boyu nafaka alacak. Burada da adil olmayan bir yasal düzenleme var. Bir diğer husus ise yoksulluğun belirlenmesi. Evlenmeden önceki mali durum ile boşandıktan sonraki durum arasında ne kadar bir değişiklik olabilir. Ancak bu kişi yoksulluğa düştü diye gösteriliyor. Boşanmadan önceki maddi koşullar ile sonraki koşulları karşılaştırılmalıdır. Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus ise çocuk olup olmadığıdır. Bu da elbette yoksulluk nafakasının süresinin belirlenmesinde önem arz eder.\"

\"TÜRKİYE\'DE 2 MİLYONA YAKIN MAĞDUR VAR\"

Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Sivil İnisiyatifi\'ni 2014\'te kurduklarını anlatan İlknur Birsel Büyükakça, amaçlarının bu konuda farkındalık yaratmak olduğunu anlattı. Kişilerin borçlarını ödeyemediklerinde hapis cezası aldıklarını vurgulayan İlknur Birsel Büyükakça, \"Bu kişiler ikinci evlilik yaptıklarında mağdur sayısı bir hayli artıyor. Nafaka borcu ödenmediğinde bunun bir de hapis cezası var. Hapis yatmak da bu borçtan kurtarmıyor. Borç faiziyle birlikte işliyor ve kişinin borcu yığılıyor\" diye konuştu.

Platform olarak 2016\'da Aile Komisyonu\'nun dikkatini çekmeyi başardıklarını belirten Büyükakça kadın derneklerinin kendilerini yanlış anladığını söyledi. Büyükakça, \"Aile komisyonu süresiz ibaresinin doğru olmadığına karar verdi. Aile Komisyonu\'nun bu raporu kadın derneklerince çarpıtıldı. Çünkü ne biz ne de aile komisyonu nafaka kaldırılsın demiyoruz. Biz bunun belli kriterleri olması ve süreli olmasını istiyoruz. Süre bitiminde ise kadın gerçekten mağdursa eğer devlet tarafından bir fon tarafından ödeme yapılmasını talep ediyoruz. Biz ne kadın ne erkek sadece insan ve aileden yanayız. İnsan odaklı bir platformuz. Bizde bu durumdan dolayı mağdur olmuş yığınlarca kadın var anneler, kardeşler ve çocuklar\" ifadelerini kullandı.

\"SÜRELİ HALE GETİRİLMELİ\"

Sempozyumu takip eden Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan ise ömür boyu nafaka ödemenin adil olmadığını belirterek, \"Yoksulluk nafakasında 1988\'de yapılan bir değişiklikle bir yıl süreyle verilmekte olan yoksulluk nafakası süresiz hale getirildi. O günden bu yana bir nafakanın süresiz olarak verilmesi konusunda çok ciddi eleştiriler oldu. Bugün bunların sonlandırılması ve adil bir çözüm bulunması yönünde bir sempozyum düzenleniyor. Buna katkı için buradayız. Yoksulluk nafakasını hak eden eşin az kusurlu olması gerekiyor. Çünkü boşanma hukukunun sistematiğinde gerek maddi gerekse manevi tazminatta az kusurlu olma gerekirken yoksulluk nafakasında bu ilkelerden ayrılarak eşit kusurlu eşe de verebilmektedirler. İkinci bir husus ise bir nafakanın öbür boyu sürmesi insan fıtratıyla uyumlu değildir. Asla \"Hiç verilmemeliö demiyoruz ancak süreli olmalıdır.

\"10 GÜN EVLİ KALDIM 29 YILDIR MAĞDURUM\"

Akademisyen Latif Tarbak (50), 10 günlük evlilik sonrası boşandığı eşine 29 yıldır nafaka ödediğini söyledi. İkinci evliliğini yaptığını ve o evlilikten 2 çocuğu olduğunu söyleyen Tarbak, \"Gelirimin yarısını 21 yaşında evlendiğim ve 10 gün evli kaldığım eski eşimle paylaşıyorum. 9 yılda anca boşandım. Ayda 2 bin 80 lira nafaka ödüyorum. Çocuksuz ve kısa süreli evliliklerde nafakaya sınır olmalı. Şu anki eşim ve çocuklarımın rızkına haciz konulmuş gibi hissediyorum\" dedi.

\"ENGELLİYİM NAFAKAYI ÖDEYEMİYORUM\"

Cevat Gültekin (50) engelli olduğu için çalışamadığını ve ayda 300 lira nafaka ödemekte zorlandığını anlatarak, \"3 yıl evli kaldım. Çocuk olmadığı halde nafaka veriyorum. Yüzde 54 engelli ve diyabet hastasıyım. Nafaka veremediğim dönemde 3 ay cezaevinde yattım, 3 yıldır da nafaka ödüyorum. 300 liralık bir nafaka ama engelli olduğumdan çalışamıyorum. Bunun bir an önce çözüme kavuşmasını istiyorum\" diye konuştu.

Abdülkadir Almas ise çocuğunun velayetini aldığını ancak eşinin çocuğuna nafaka ödemeyi reddettiğini belirterek, \"Türk Medeni Kanunu çocuğa annenin de nafaka ödeyebileceğini söylüyor. Ben bunu bir yıldır mahkemeden talep etmeme rağmen halen gündeme gelmedi. Çocuk benim yanımda olduğu ve anne çalıştığı halde ben halen ona nafaka ödemekteyim\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sempozyumdan detaylar

-Katılımcılardan detaylar

-İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Ulusoy röportajı

- Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu Sivil İnisiyatifi Kurucu Üyesi İlknur Birsel Büyükakça röportajı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan röportajı

-Mağdurlar, Akademisyen Latif Tarbak, Cevat Gültekin ve Abdülkadir Almas röportajı



01.10.2018 - 11.23 Haber Kodu : 181001043

