DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - SULTANGAZİ\'DE HUZUREVİNDE YANGIN



- Yanan hastane havadan görüntülendi

Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL-Gökhan ÇELİK/ İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ\'de 75. Yıl Mahallesi, Gazi Caddesi\'ndeki Sultangazi Huzurevi\'nde yangın çıktı.

Binanın önündeki küçük bir alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın dış cepheyi tamamen sardı. Bina alevler içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Huzurevinde kalan yaşlılar tahliye edidi, dumandan etkilenenler ambulanslara alınarak ilk müdahale yapıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Bir vatandaşın cep telefonuna yangının ilk anları yansıdı. Görüntülerde yangının zemin katta ufak çapta olduğu ve bir anda dış cepheyi kaplayıp, çatıya yansıdığı görüldü.

BAŞKAN ALTUNAY: YANGIN NEDENİNİ ARAŞTIRIYORUZ

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra DHA\'ya açıklama yapan Altunay \"Yangın şu anda tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmaları bitti. Binada kısmi hasarlar var. İçeride de bir takım tahribatlar olmuş. Gündüz olması bu yangının bir avantaj. Yaşlılar tamamen dışarı çıkarıldı. Ayrıca itfaiyenin de buraya yakın olması bizim için de ayrıca avantaj oldu. Daha çabuk müdahale edildi. Şu an tespitler yapıyoruz. Neden kaynaklandığını araştırıyoruz. Bir süre sonra bu da belli olacak. Biz belediye ekibi olarak tamamen buradayız. İçerideki odaların temizliği ve boya badanaları yapılıyor. Çalışmaları bugün bitireceğiz. Yaşlılarımız akşam kendi odalarında huzur içinde yatacaklar inşallahö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Yanan binanın havadan görüntüleri

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-Yangının ilk anları (cep telefonu kamerası ses sıkıntılı )

-Alev alev yanan bina

-İtfaiyenin müdahalesi

-Tahliye edilenler

-Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay\'ın açıklamaları

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2 -SULTANGAZİ\'DE HUZUREVİ YANGININDA YİNE DIŞ CEPHE İDDİASI

- Yangının ilk başlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Haber-Kamera :Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

SULTANGAZİ\'de 75. Yıl Mahallesi, Gaze Caddesi\'ndeki Sultangazi Huzurevi\'nde yangın çıktı.

Binanın önündeki küçük bir alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın dış cepheyi tamamen sardı. Bina alevler içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Huzurevinde kalan yaşlılar tahliye edidi, dumandan etkilenenler ambulanslara alınarak ilk müdahale yapıldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangının ilk anları (cep telefonu kamerası ses sıkıntılı )

-Alev alev yanan bina

-İtfaiyenin müdahalesi

-Tahliye edilenler

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3- HUZUREVİ YANGININDA YAVRU KEDİLER İÇİN SEFERLER OLDU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Soner HASIRCIOĞLU, İSTANBUL (DHA)

Sultangazi Huzurevi\'nde çıkan yangında bir huzurevi sakini soğutma çalışmaları süren binaya girerek yavru kediyi kurtardı.

Sultangazi Gazi Caddesi Zübeyde Hanım Mahallesi\'nde saat 11.00 sıralarında çıkan yangın nedeniyle huzurevi kısa sürede tahliye edildi. 75 yaşındaki Yavuz Mehmet Söylemez\'in aklı içeride beslediği yavru kedilerde kaldı. İtfaiyenin uyarılarına rağmen içeriye giren Söylemez, kısa sürede yavru kediyi bularak dışarı çıkardı. Söylemez, \"Bunlar benim baktığım kediler. 10 yavru vardı, 4\'ünü kurtardım. Diğer 6\'sı içeride düşen malzemelerin altında kaldı. Kediler tam yangın bölgesinde kalmıştı. Bir kutunun içindeydiler\" dedi. Kurtardığı yavru kediyi güvenli bir yere götüren Yavuz Mehmet Söylemez, daha sonra içerideki 6 kedi için tekrar alevlerin söndürüldüğü alana gitti. Bir süre daha kedileri arayan Söylemez, daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü dökümü

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-İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları

-Yanan binadan ayrıntılar

-Yavru kedinin kurtarılması

-Yavuz Mehmet Söylemez ile röportaj

-Kurtarılan yavru kedi

-Muhabir anonsu

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4- METEOROLOJİ\'DEN BU İLLERE TROPİK FIRTINA UYARISI



İstanbul DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tropik fırtınayla ilgili yeni bir uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi: Yapılan son değerlendirmelere göre ; Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın, Pazar günü ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte Ege’nin batısında (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa), Marmara’nın batısında (Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne’nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul’da) yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) , Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir’in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum , ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır\"

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5- \"CİN ALİ\" VE ADAMLARINA OPERASYON

- 6 ay içinde 48 araç çaldığı belirtilen şebeke yapılan operasyon ile yakalandı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tokat ve Kocaeli\'nde özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan eş zamanlı operasyonla 11 kişi gözaltına alındı. Park halindeki araçların beyinlerini değiştirerek yaklaşık 6 ay içerisinde 48 araç çaldığı belirtilen şebekenin liderliğini \"Cin Ali\" lakaplı Ali A.\'nın yaptığı belirlendi. Ali A. polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı.

ARAÇLARIN BEYİNLERİNİ DEĞİŞTİRİYORLARDI

Pendik, Tuzla ve Kartal başta olmak üzere İstanbul\'un çeşitli ilçelerinde çok sayıda araç çalınmasının üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelendi, mağdurların ifadeleri alındı. Araçların çalınma yöntemi belirlendi. Hırsızların, park halindeki otomobillerin camlarını kırıp kilidini açtıktan sonra kaputun içerisinden beyinlerini değiştirdikleri araçları tamirhaneye götürüp parçaladıkları tespit edildi. Bunun üzerine oto hırsızlık polisi, şebeke lideri \"Cin Ali\" lakaplı Ali A.(56) olduğunu belirledi.

KAÇARKEN KAZA YAPTI

Geçtiğimiz Salı günü İstanbul başta olmak üzere Ankara, Tokat ve Kocaeli\'nde özel harekat polislerinin de desteğiyle eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanırken Ali A. çaldığı araçlardan biriyle kaçmaya başladı. Ali A. kaçarken kaza yaptı, girdiği sazlıkta yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk esnasında şüphelilerden biri, \"Ben hırsız değilim, diğerlerine sorun\" dedi. Operasyonda evde geçirilen çok sayıda plaka, 2 bin lira değerindeki kadran ve araç beyinlerini değiştirmede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen 48 araç ise Ataşehir\'de bir otoparka götürüldü.

Görüntü dökümü

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Polisten kaçarken kaza yapıp yakalanan Cin Ali lakaplı çete lideri Ali A.

-Çete üyelerinin evine yapılan polis baskını

-Evde gözaltına alınanlar

-Çalıntı araçların parçalandığı hurdalık

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Şüphelilerin Emniyetten çıkışı

-Ele geçirilen oto parçalarının emniyette sergisi

-Genel ve detay görüntüler

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6- ÜNLÜ ET LOKANTASINDA \"ALEV ŞOV\" FACİAYLA SONUÇLANIYORDU

- 4 turist ile 2 çalışan yaralandı

- Kıyafetleri tutuşan Çek kadın turistin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haber- Müslim SARIYAR - İSTANBUL

Etiler\'de bulunan ünlü et lokantasında yapılan alev şov faciayla sonuçlanıyordu. Alevlerin aniden parlamasıyla eşiyle birlikte restoranda bulunan Çek uyruklu kadın turistin kıyafetleri tutuştu. Herkesin gözü önünde alevlerin içinde kalan ve vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, hastaneye kaldırıldı. Olayda 3 turist ve 2 çalışanın da çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

Olay dün saat 21.30 sıralarında yaşandı. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre şöyle gelişti; Restoranın bar kısmındaki masa üzerinde iki çalışan alev şova başladı. Ancak masanın üzerindeki alevler bir anda etrafa sıçradı. Bu sırada bir çalışan, elindeki bidondan alevlerin üzerine bir sıvı döktü. Alevler daha da büyüdü.

ÇEK KADIN TURİST AĞIR YARALANDI

Alevler bar kısmında eşi Viktor Hajicek ile birlikte bulunan Çek Cumhuriyeti vatandaşı kadın turist Krisryna Tresnakova\'nın kıyafetini tutuşturdu. Bir anda alevler içinde kalan genç kadına eşi ve çevredekiler müdahale etti. Ancak turist kadının vücudunda yanıklar oluştu. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

3 TURİST HAFİF YARALANDI

Olayda Tresnakova\'nın Hong Kong merkezli bir şirkette CEO olan eşi Viktor Hajıcek ve eşiyle birlikte balayı için İstanbul\'da olan İngiliz bankacı Alexandros Severıs ve Umman vatandaşı Mohammed Khamıs Salim de çeşitli yerlerinden yandı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

3 yaralı da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 turist polise verdikleri ifadelerinde restoran sahibi ve çalışanlarından şikayetçi oldu.

2 ÇALIŞAN DA YANDI

Alev şovu yapmak isterken faciaya neden olan bar sorumlusu Serdal C. ve bar çalışanı Mehmet Yasin Ü.\'nün de vücutlarında yanıklar oluştu. Şüpheli olarak ifadeleri alınan 2 çalışanın hastanede tedaviye alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hastaneden görüntüler

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7- EREN ERDEM\'İN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINI KARAR VERİLDİ



Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) CHP eski milletvekili Eren Erdem\'in \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\" suçundan yargılandığı dava nedeniyle yapılan aylık tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

MEVCUT DELİLLER VE KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ GEREKÇELERİYLE TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Çağlayan\'da bulunan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde duruşmalı olarak yapılan aylık tutukluluk incelemesine sanık Eren Erdem getirilmedi. Duruşmaya Erdem\'in avukatları, aralarında Sezgin Tanrıkulu\'nun bulunduğu CHP Milletvekilleri, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri ile Eren Erdem\'in annesi Hüsniye ve babası Hasan Erdem hazır bulundu. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile yapılan duruşmada avukatlar, Eren Erdem\'in tahliyesini talep etti. Tahliyeye ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun niteliği, suçun katalog suçlardan oluşu, sanık hakkında beyanda bulunan diğer sanık beyanları, mevcut deliller, kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunması sanıkların savunmalarının henüz alınmamış olması, adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçeleriyle sanık Eren Erdem\'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Eren Erdem ve kapanan Karşı Gazetesi eski çalışanı diğer sanıklarla birlikte 31 Ekim\'de Silivri\'de hakim karşısına çıkacak.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA :

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nın karşısındaki alanda CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup partili biraraya gelerek açıklama yaptı. Gökçe Gökçen yaptığı açıklamada, Eren Erdem\'in tutukluluğunun devamına karar verildiğini belirterek, \"Eren Erdem mahkemeye getirilmedi. Avukatlar Eren adına savunma yapabildiler. 92 günün sonunda gerekçesiz siyasi bir kararla tutukluluğunun devamına karar verildi. Bu siyasi bir karardır, diyoruz. Bu davanın takipçisi olacağımızı buradan ifade ediyoruz\" dedi.

Eren Erdem\'in avukatı Onur Cingil de davanın hukuki süreci hakkında bilgi vererek, \"Bugün hukuk adına komik bir süreç yaşadık. Çünkü sanık bizzat yoktu. Biz avukatları olarak onun yokluğunda gıyabında onu savunduk. Tahliyesini talep ettilk. burada da nasıl bir kumpasın olduğunu hep beraber ortaya koyduk. Bugün tahliye alabilirdik, eğer gerçekten hukuku işletselerdi. Adalet herkese lazım\" diye konuştu. Anne Hüsniye Erdem ise, \"Çocuğumun bugün duruşması vardı. Azıcık olsa bir ümidim vardı. Sürekli hayal kırıklığı yaşatıyorlar bize. Çocuğumun sürekli mahkemeleri erteleniyor. Ne yaptı bu çocuk? Küçük çocuğum askerde, büyük oğlum cezaevinde. Çocuğumu zindana attılar. Beni cehenneme attılar. Ben kanser hastasıyım. Ayakta duracak halim kalmadı\" diyerek göz yaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Gökçe Gökçen\'in açıklaması

Onur Cingil\'in açıklaması

Genel ve detaylar



