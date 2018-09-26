DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- TÜRKİYE\'NİN KONUŞTUĞU O KIZIN HİKAYESİ

- Babasının atık kağıt topladığı araba içinde kitapla uğraşırken görüntülenen Halime 11 yaşında. 6 kardeşi bulunan Suriyeli küçük kız okula gitmiyor.

- Okumayı çok sevdiğini belirten Halime, \"Evimizde babamdan başka çalışan yok. O yüzden babam hepimizi aynı anda okula gönderemiyor\" dedi.

Haber: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA

Türkiye dün Arnavutköy\'de atık kağıt toplama arabasının içinde elinde kalem ve kitap ile görüntülenen küçük çocuğu konuştu.

O görüntülerdeki kız çocuğu, 11 yaşındaki Halime Cuma. Annesi, babası ve 6 kardeşiyle Arnavutköy İslambey Mahallesi\'ndeki evde oturuyor. Suriye\'deki iç karışıklıktan kaçarak 1 yıl önce Türkiye\'ye gelen ailesinin geçimini 35 yaşındaki baba Abdülrezzak Cuma atık kağıt toplayarak sağlıyor. 7 kardeş içinde sadece 7 yaşındaki Hamide okula gidiyor.

\"OKUMAYI VE OKULA GİTMEYİ ÇOK İSTERİM\"

Evin en büyük çocuğu olan 11 yaşındaki Halime okula gitmiyor. Halime, babasının evde tek çalışan olduğunu belirterek ona yardım etmek için kağıt toplamaya çıktığını söylüyor. Arnavutköy\'de bir çöp konteynerinin hemen yanındaki kağıt toplama aracının içinde bir boyama kitabını incelediğini belirten küçük Halime, \"Okumayı, okula gitmeyi çok isterim ancak şu durumda gidemem. Babam yanında olmam için zorlamıyor beni. Ben severek gidiyorum. Çünkü babama yardım etmek istiyorum. Babamı, annemi ve kardeşlerimi çok seviyorum. Evimizde babamdan başka çalışan yok. O yüzden babam hepimizi aynı anda okula gönderemiyor. Ben de evde oturmaktan dolayı çok sıkılıyorum ve babama yardım etmeye çalışıyorum\" ifadelerini kullandı.

\"YARDIM BEKLENTİMİZ SADECE ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ İÇİN\"

1 yıl önce Suriye\'nin Halep kentinden göç ederek İstanbul\'a geldiklerini belirten 35 yaşındaki baba Abdülrezzak Cuma, evin geçimini atık kağıt toplayarak sağladığını belirtti . Abdülrezzak Cuma, \"Durumumuz ortada ancak bizler şikayet etmiyoruz. Sabırla çalışmaya devam ediyoruz. Yardım etmek isteyenler hayırseverleri duyuyoruz. Bizim yardım beklentimiz sadece ve sadece çocuklarımızın eğitimi için olur\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü;

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-Atık kağıt toplama arabası içindeki küçük kızın görüntüsü

-Babasıyla sokakta dolaşması

-Evden görüntüler

-Anne ve babasının görüntüleri

-Baba ile röp.

-Halime\'nin konuşması

-Detaylar

26.09.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180926089

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2- AKÜ FABRİKASINDA YANGIN (3)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Tuzla Orhanlı\'da bulunan bir akü firmasına ait fabrikada yangın çıktı.

Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan akü fabrikasında çıkan yangında çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangının akü şarj makinesinden çıktığı belirtiliyor. Fabrikadaki çalışanlar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı. İtfaiyenin çalışmaları devma ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan binadan görüntü

-Çalışanların tahliye edilmesi

-Detaylar

26.09.2018 - 12.10 Haber Kodu : 180926083

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3- GÜRSEL TEKİN: HELAL PARAMLA 10 MİLYONLUK GÖMLEK DE ALIRIM

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hakkındaki iddialar ile ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı\'nda açıklama yapan Gürsel Tekin, \"Ekonomik krizin hat safhada olduğu dönemde benim gömleğim ve mal varlığım sorun oldu\" dedi.

\"Benim gömleğimin peşine düştüler\" diyen Gürsel Tekin, \"Gömleğim bin lira, Gürsel Tekin bin liraya gömlek nasıl alırmış? Helal paramla 10 milyonluk gömlek de alırım. O seni hiç ilgilendirmez\" dedi.

GÖMLEK FATURASI GÖSTERDİ

Tekin, daha sonra gömleğin faturasını göstererek, \"Gömleğin faturası da burada. Gözlerinizin içine sokayım, utanmayacaksınız, arlanmayacaksınız ama. Beni de üzen benim arkadaşlarımdı, sözde CHP kılıklılardır. 35 yıldır bu okulun, bu yuvanın çocuğuyum. Siz beni anlayamamışsanız lanet olsun size. Ben bunları anlıyorum, bunlar suç ortakları, bunların acıları var\" diye konuştu.

\"Utanmadınız mı? Bir tanesi de bizden aday adayı olmuş\" diyen Tekin, \"Ama bunların hepsinin hesabını soracağım. Gömleğin fiyatı; 2 gömlek 390 lira yani gömlek 185 lira. Hiç boğazımızdan haram girmemiştir, girmez. Fıtratımızda yok\" şeklinde konuştu.

Gürsel Tekin, \"Önümüzdeki günlerde size başka bir sürprizim var. İstanbul Mezarlıklar Müdürü çok güzel bir açıklama yapmış. O açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Çok acı, gerçekten çok acı\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Tekin\'in açıklamaları

- Detaylar



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4- DERBİDE 74 TARAFTARA CEZA



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün Fenerbahçe-Beşiktaş takımları arasında Kadıköy\'de bulunan Ülker Stadyumu\'nda oynanan derbi maçla ilgili yapılan çalışmalarda 41\'i Fenerbahçe, 33\'ü Beşiktaş taraftarı toplam 74 kişi hakkında işlem yapıldı.



45 KİŞİYE \'USULÜZ GİRİŞ\' , 29 KİŞİYE \'SPORDA ŞİDDET\'TEN İŞLEM YAPILDI

Polis ekipleri, stadyuma usulsüz giriş yapmak isteyen 45 kişiye \'Spor alanlarına seyirci girişini sağlamak amacıyla elektronik kartı yetkisiz olarak üretmek ve kabul etmek\' suçundan, 29 şüpheliye \'Sporda şiddet\' suçundan işlem yaptı.



74 KİŞİ SPOR MÜSABAKALARINDAN MEN EDİLDİ

İki takım taraftarı olan 74 şüpheliye \'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna\' muhalefetten işlem yapılarak şüpheliler tüm spor müsabakalarını seyirden men edildiği öğrenildi. Bazı şüphelilerin gözaltına alınma anları polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin gözaltına alınması

26.09.2018 - 11.51 Haber Kodu : 180926074

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5- BORSA İSTANBUL\'DA TEKNİK ARIZA

* Bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verildi

Haber: İstanbul DHA

Teknik arıza nedeniyle Borsa İstanbul\'da işlemlere bir süre ara verildi. Konuyla ilgili Borsa İstanbul\'dan yapılan açıklamada \"Veri yayınının sağlıklı olarak yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır\" denildi.

Görüntü Dökümü:(arşiv)

-Borsa İstanbul havadan görüntü

-Borsa İstanbul aktüel görüntü

26.09.2018 - 11.08 Haber Kodu : 180926054

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6- İDO VE BUDO\'DA SEFER İPTALLERİ DEVAM EDİYOR

Haber: İstanbul DHA

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri\'nde (BUDO) sefer iptalleri devam ediyor.

İDO\'nun 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 12.00\'daki Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri; BUDO\'nun 12.30 Eminönü-Mudanya,

13:00 Bursa- Eminönü, 14:30Eminönü-Mudanya, 14:30 Eminönü-Armutlu, 15:00 Mudanya-Eminönü, 15:55 Armutlu-Mudanya, 16:30 Eminönü-Mudanya seferleri iptal edildi.



Görüntü Dökümü: (arşiv)

-İDO iskelesi

-Sahilden görüntü

-Denizden görüntü

-Dalgalar

-Detaylar

26.09.2018 - 11.20 Haber Kodu : 180926058

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7- İBB\'NİN NAVİGASYONU \"YOL GÖSTEREN\" TÜM TÜRKİYE\'DE KULLANILACAK

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin (İBB) geliştirdiği ve Marmara bölgesindeki 11 şehirde bir süredir kullanımda olan navigasyon uygulaması \"İBB Yol Gösteren\", yakında tüm Türkiye\'yi kapsayacak.

Akıllı telefon kullanıcılarına sunulan uygulamayla megakentte en çok ihtiyaç duyulan otoparklar, akaryakıt istasyonları, eczaneler, ATM\'ler ile toplu taşıma araçlarının yanı sıra opera, golf sahası ve kamp alanlarının bulunduğu 47 arama kategorisinden yer sorgusu yapılabilecek.

\"İBB Yol Gösteren\" İstanbul\'un yanı sıra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Kocaeli\'de çalışan uygulama, yakın zamanda tüm Türkiye\'de kullanılabilecek. Uygulamanın dil seçenekleri arasında Türkçenin yanı sıra Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Arapça bulunuyor. Uygulama, internet bağlantısı olmadığı durumlarda da rota oluşturmaya olanak sağlıyor.

KAMP BÖLGELERİ, OPERALAR, GOLF SAHALARI...

Toplu taşıma araçlarıyla entegre çalışan uygulama ile birlikte, kullanıcılara sokak görünümü de sunuluyor. Kaza ve trafik sıkışıklığı gibi durumlarda alternatif rotalar oluşturan uygulama ayrıca Bakırköy\'deki Ulaşım Yönetim Merkezi\'nden alınan trafik kamera görüntülerini de canlı olarak aktarıyor. Yol çalışması, trafik sıkışıklığı, kaza gibi durumlarda anlık bilgi paylaşımı yapılan uygulamada, otoparklar ve doluluk oranlarının yanı sıra nöbetçi eczanelerin adresleri verilerek, bulunan konuma rota oluşturulabiliyor.

TÜM MARMARA\'NIN CANLI TRAFİK BİLGİSİNE ULAŞILABİLİYOR

Konuyla ilgili İSBAK A.Ş. Ar-Ge ve İnovasyon Müdürlüğü\'nde İnovasyon ve İş Geliştirme Şefi olarak görev yapan Selcen Işık, DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. \"İBB Yol Gösteren\" uygulamasının Türkiye\'nin ilk ve tek yerli navigasyonu olduğunu belirten Işık, \"İBB akıllı şehir yatırımlarına hızla devam ediyor. Milli ve yerli teknolojiler kullanılmaya özen gösteriliyor. İBB Yol Gösteren, Türkiye\'nin ilk ve tek yerli navigasyon uygulaması. İBB ve onun iştiraki olan İSBAK tarafından birlikte geliştirildi\" dedi.

Uygulamanın çalışma şekline değinen Işık, \"47 farklı kategoriden seçtiğiniz hedef noktanıza, sesli yönlendirmeyle, canlı trafik bilgisini kullanarak gitmeniz sağlanıyor. İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara\'da canlı trafik bilgisine erişim sağlayabiliyorsunuz. Toplu ulaşım entegrasyonu da söz konusu. Sadece sürücülerin değil, yayaların da gitmek istediği noktaya, toplu taşıma araçlarıyla erişim yapmaları sağlanıyor. İngilizce, Arapça, Fransızca, İtalyanca başta olmak üzere 6 farklı dil seçeneğiyle hizmet sunulmakta\" diye konuştu.

NÖBETİ ECZANELER, OTOPARKLAR, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

Uygulamanın diğer navigasyon uygulamalarından farklarına değinen Işık, \"Bu uygulama, akıllı ulaşım sistemleriyle entegre çalışıyor. İstanbul genelindeki tüm trafik kameralarının anlık görüntülerine bu uygulama üzerinden erişebiliyorsunuz. Ana arterlerde kurulu olan trafik ölçüm sensörleri bilgilerine bu uygulama aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Otoparkların boşluk ve doluluk oranları, nöbetçi eczaneler gibi bilgiler de sunuluyor\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-\"İBB Yol Gösteren\" tanıtım filmi

-İSBAK yetkilisi ile röportaj

-Ulaşım Yönetim Merkezi\'nden detaylar

26.09.2018 - 12.37 Haber Kodu : 180926094

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8- VALİ ŞAHİN\'DEN REKTÖRLERE: BU YIL DA AYNI İŞ BİRLİĞİ VE GAYRETİMİZ DEVAM EDECEK

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'daki devlet, vakıf ve özel üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelen İstanbul Valisi Vasip Şahin, \"Amacımız, geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi şekilde, en donanımlı şekilde yetiştirilmesi ve bizim açımızdan bize görev düşen bölümleri itibariyle hazır halde tutulması\" dedi. Üniversitelerde daha güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim için kolluk güçleri ile üniversite yönetimleri arasındaki geçen yıllardaki iş birliğine işaret eden Şahin, \"Bu yıl da aynı iş birliği ve gayretimiz devam edecek\" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Şahin, Sultanahmet\'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğü\'nde düzenlenen \"2018-2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı\'nda İstanbul\'daki devlet, vakıf ve özel üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldi. Toplantıya İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu\'nun yanı sıra çeşitli kamu kurumlarının yöneticileri de katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Şahin, geçen yıl da periyodik şekilde yaptıkları toplantıları, bu yıl da yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla gerçekleştireceklerini, bugün yapılan toplantının ise ağırlıklı olarak üniversitelerin güvenliğine yönelik tahsis ettiklerini ancak ancak diğer konuların da görüşüleceğini söyledi.

\"ÜNİVERSİTELERDE DAHA GÜVENLİ BİR ORTAM SAĞLANMASI...\"

Üniversitelerin daha güvenli bir ortamda, üniversiteye yakışır ve yaraşır bir seviyede imkanların öğrencilere sağlanması için valilik ve valilik birimleri olarak ellerinden gelen gayreti yapmaya hazır olduklarına vurgu yapan Şahin, \"İnşallah huzurlu bir şekilde öğretim dönemi sona erer. Öğrencilerimiz üniversitede yaşamış olmanın, eğitim görmüş olmanın hazzını yaşamaya devam ederler\" diye konuştu.

\"İŞ BİRLİĞİ VE GAYRETİMİZ DEVAM EDECEK\"

Vasip Şahin, \"Amacımız, geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi şekilde, en donanımlı şekilde yetiştirilmesi ve bizim açımızdan bize görev düşen bölümleri itibariyle hazır halde tutulması. Tabiki en büyük fedakarlığı, gayreti ve çalışmayı sizler, üniversitelerin yönetiminden sorumlu kişiler olarak sizler yaşıyorsunuz. Bu çabalarınıza teşekkür ediyoruz. Allah\'a şükür 2015 öncesinde yaşanan birtakım olumsuzluklar ve sıkıntılar, sonrasında İstanbul\'da yaşanmadı. Öncelikle sizlerin gayretleri ve yakın iş birliğiyle oldu. Ama emniyet ve jandarmanın bulunduğu kolluk kuvvetlerimizin tüm personeline kadar olabildiğince herkesin iyi niyetle çaba gösterdiklerini biliyorsunuz. Bu yıl da aynı iş birliği ve gayretimiz devam edecek\" dedi.

\"ARAMIZDAKİ İLİŞKİ RESMİ VE MEKANİK BİR İLİŞKİ DEĞİL\"

Rektörleri sadece bir çalışma arkadaşı olarak görmediklerini aynı zamanda bir dost ve bilgisine başvurabilecekleri birer bilim insanları olarak gördüklerini aktaran Vali Şahin, \"Aramızdaki ilişki resmi ve mekanik bir ilişki değil; onun ötesine geçerek sizlerle birlikte samimi bir şehir ortamı oluşturmaya gayret ettik. Bunda da başarılı olduk\" ifadelerini kullandı.

Vali Şahin\'in ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.



Görüntü Dökümü

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-Vali Şahin ve protokolden görüntüler

-Vasip Şahin\'in konuşması

-Toplantıya katılan rektörler

-Genel ve detaylar

