DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

(ÖZEL)

1- TAKSİYİ GASP ETTİ, ARAÇLARA ÇARPTI, POLİSLE ÇATIŞTI...

- İSTANBUL SOKAKLARINDA FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN GASPÇI KOVALAMACASI

* Polise ateş açarak kaçmaya başlayan taksi gaspçısının peşine motosikletli kuryeler takıldı.

* Bir polis de kuryenin motosikletine binerek taksinin peşine düştü.

* Kaza yapan gaspçı polisle girdiği çatışma sonrası yaralı olarak yakalandı.

* Film sahnelerini aratmayan kovalamaca ve çatışma kameralara saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - ERSAN SAN / İSTANBUL,DHA

Küçükçekmece\'de, taksiyi çalan gaspçı olay yerinden kaçtıktan kısa bir süre sonra iki araca çarptı, ardından kendisini kovalayan polisle girdiği silahlı çatışma sonucu vuruldu.

Kameralara yansıyan olay dün akşam saatlerinde Sefaköy Barbaros Caddesi\'nde yaşandı. Silahlı bir kişi bindiği taksinin sürücüsünü silahla tehdit ettikten 34 THY 02 plakalı taksiyi gasp ederek kaçmaya başladı. Olayın bildirilmesi üzerine alarma geçen polis, gaspçının peşine takıldı. Polis, D-100 Karayolu yan yol Avcılar istikametine doğru taksi ile kaçan gaspçıya Cennet mevkiinde yakalandı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLEN O ANLAR

Kavşakta sıkıştırılan gaspçı taksiden inmemekte direndi. Silahını doğrultan polislere rağmen gaspçı, taksi ile kaçmaya devam etti.

Polis, taksinin lastiğine bir el ateş etti. Ancak gaspçı taksiyle olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Taksinin peşine çevredeki motosikletliler de takıldı. Bir polis de kuryelik yapan bir motosikletlinin arkasına atlayarak gaspçının peşine düştü. Kovalamaca sırasında gaspçı defalarca ateş açtı. Yaklaşık bir kilometre kaçan gaspçı, iki araca çarparak durdu. Araçtan inen gaspçı, polise tekrar ateş açtı. Bunun üzerine polis de ateşe karşılık verince çıkan çatışmada gaspçı vuruldu. Mermisi biten gaspçı, polis tarafından yaralı olarak yakalandı. Çevredekiler gaspçıyı linç etmek istedi. Ancak linçi gaspçının az önce ateş açtığı polis engelledi. Cep telefonuyla konuşmaya çalışan gaspçı çevredekileri de tehdit etmeye devam etti.

GASPÇI SABIKALI VE POLİS TARAFINDAN ARANIYOR

Olay yerine daha sonra çok sayıda takviye polis gelirken, yaralı gaspçı ambulansla olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan araştırmada şüphelinin, çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu ve çok sayıda suçtan polis tarafından arandığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede yaptığı delil araştırmasında çok sayıda boş kovan buldu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-CEP TELEFONUNA YANSIYAN GÖRÜNTÜLER

-Taksinin Gasp edilmesi anı

-Polisin taksinin tekerlerine ateş etmesi

-Gaspçının Taksi ile kaçması

-Motosikletli kuryenin peşine takılması

-Kovalamaca anında gaspçının etrafa silahla ateş etmesi

-Gaspçının kaza yapması

-Polis ile Gaspçının çatışması

-Gaspçının vurulara etkisiz hale getirilmesi

-Polisin gaspçıdan silahını alması

-Gaspçının vurulduğu yeri göstermesi

-Polislerin gelmesi

-Olay ye

AKTÜEL GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden görüntüler

-Gasp edilen taksi

-Çarptığı araçlar

-Polisin olay yeri incelemesi

-Kapatılan yol

-Detaylar

24.09.2018 - 13.46 Haber Kodu : 180924115

24.09.2018 - 13.13 Haber Kodu : 180924109

=============

2- ESKİ EDİRNE İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ ÖZGÜR NİKBAY GÖZALTINA ALINDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında aranan Eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay gözaltına alındı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Eski Edirne İstihbarat Şube Müdürü Özgür Nikbay sahte kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürülen Nikbay\'ın işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Özgür Nikbay (avukatın arkasında mavi ceketli)



24.09.2018 - 13.29 Haber Kodu : 180924110

==========



(ÖZEL)

3- İSTANBUL BOĞAZI\'NDA SATILIK 60 YALI

- BOĞAZ\'IN İNCİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

* İstanbul Boğazı\'nda 60 yalı satılmayı bekliyor. Yalılardan fiyatları 4,5 milyon dolar ile 95 milyon dolar arasında değişiyor. Yalılara en büyük ilgiyi ise Katarlılar gösteriyor.

Gülseli KENARLI - Can EROK- Ali AKSOYER-Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Boğazı\'nın eşsiz manzarasının en önemli unsurlarında biridir yalılar. Boğaz\'ın incisi niteliğindeki yalılardan 60\'ı yeni sahibini bekliyor. Osmanlı döneminden beri üst gelir grubunun göz bebeği olan yalılar, genellikle sessiz sedasız satılıyor.

İstanbul Boğazı\'nın her iki yakasında 366\'sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor. Bunların 30\'u tarihi eser değerinde olan 60 yalı şu anda yeni sahibini bekliyor. Aynı zamanda 40\'a yakın da yalı dairesi satışta. Yalı ve yalı dairesi fiyatlarında en büyük etken lokasyon, tarihi değer ve rıhtım uzunluğu… Tarihi eser değeri bulunan yalıların ayrıca tavan yüksekliği de çok önemli. Avrupa Yakası\'nda Bebek ve Yeniköy, Anadolu Yakası\'nda ise Vaniköy, Kandilli ve Anadolu Hisarı\'ndaki yalılar çok değerli. Satılık 60 yalının fiyatları 4.5 milyon dolarla 95 milyon dolar arasında değişirken, yalı dairesi fiyatları ise 1milyon 750 bin dolar - 12 milyon dolar arasında.

EN PAHALISI 95 MİLYON DOLAR

Ayıkcan Emlak Gayrimenkul Danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, yabancıların yalılara son dönemde ilgisinin yoğun olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, şunları söyledi:

\"Yabancıların şöyle bir düşüncesi var; dolar çok yükseldi, bizim paramız TL bazında çok kıymetli, burada da mülkler TL ile satılıyor, o yüzden benim şansım daha fazla ve çok daha iyi bir mülk alabilirim. Doların çok fazla artmasıyla yalı satışlarında müşterilerin beklentilerinde düşüş oldu. Artık yeni bir kanun çıktı, dolar ve euro telaffuz edemiyoruz, dolayısıyla şu anda rakamların hepsini TL\'ye çevirmek durumundayız. Yerli müşteriler yüzde 40, yüzde 50\'ye varan indirimler talep ediyorlar. Bu sadece yalılar için geçerli değil, tüm boğaz hattı için söyleyebilirim. Yabancılar için ev sahipleri indirimi geçerli kabul etmiyor. Türkiye\'de yaşayanları ve yurt dışında yaşayanları ayrı kategorize etmiş durumdalar. En çok Arap ülkelerinden talep var. Özellikle Katar\'dan çok fazla talep geliyor. Daha önce Katarlılara çok önemli iki yalı satıldı. Biri Sarıyer\'deki Kocataş Yalısı, Yeniköy\'deki Şehzade Burhaneddin Efendi Yalısı. O tarz mülkler zaten boğazda çok az. Belki bir tane çok değerli olan aslında sahil sarayı olarak nitelendirebileceğim Zeki Paşa Yalısı var. O tarz mülkler çok ciddi anlamda talep görüyor. Daha çok çevreden görünmeyen, büyük ailelerin yaşayabileceği tarzda mülkler talep ediliyor. Villalara da çok ciddi anlamda talep geliyor.\"

BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ\'NDEN KONTROLLERİNİN YAPILMASI GEREKİYOR

Sinem Ayıkcan Yılmaz, yalı alacak olanları öncesinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü\'nden mülkün evraklarının araştırılması konusunda uyarıyor. Yılmaz, \"Yalı eğer tarihi eser vasfındaysa ayrıca Anıtlar Kurulu\'na gidip bakılması gerekiyor. Sonuçta ne aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Sadece yalılar için değil, boğaz hattının genelinde imara aykırılıklar var. Anıtlar Kurulu\'na gidilip, \'projesinde aykırılıklar var mı, tescilli mi?\' diye bakılması gerekiyor. İster Anıtlar Kurulu\'na tabi olsun, ister olmasın, boğaz hattında, Boğaziçi İmar Müdürlüğü\'nün onayını almadan hiçbir şekilde, hiçbir şey yapamazsınız. Bu sadece tarihi eserlere özel bir durum değil. Tüm boğaz hattındaki gayrimenkullerin, dışına bir boya dahi yapacak olsanız, bazen iç yüzey için de geçerli, Boğaziçi İmar Müdürlüğü\'nde onay alması gerekiyor. Eğer tarihi eser vasfı varsa buna bir de Anıtlar Kurulu da ekleniyor\" diye konuştu.

BOĞAZDA KAÇ YALI VAR?

İstanbul Boğazı\'nda, Sarıyer\'de 136, Beykoz\'da 109, Üsküdar\'da 84, Beşiktaş\'ta ise 37 tarihi eser niteliğinde yalı var. Boğaz\'daki toplam birinci sınıf tarihi yalı sayısı ise Beykoz\'da 18, Üsküdar\'da 24, Sarıyer\'de 41 ve Beşiktaş\'ta altı olmak üzere 89 adet. İkinci sınıf tarihi yalıların dağılımı ise Beykoz\'da 64, Üsküdar\'da 20, Sarıyer\'de 74 ve Beşiktaş\'ta 30 olmak üzere toplam 208 adet. Üçüncü sınıf tarihi eser niteliği taşıyan yalılar ise Beykoz\'da 27, Üsküdar\'da 20, Sarıyer\'de 21, Beşiktaş\'ta ise bir olmak üzere toplam 69 adet.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Yalıların havadan görüntüleri

- Boğazdan görüntüler

- Yalıların görüntüsü

- Ayıkcan ile röportaj

- Muhabir anonsu

- Yalıların denizden görüntüsü

- Detaylar



24.09.2018 - 11.26 Haber Kodu : 180924065

24.09.2018 - 11.28 Haber Kodu : 180924066

24.09.2018 - 11.30 Haber Kodu : 180924071

================

(havadan görüntülerle)

4- SİRKECİ GARI\'NDA 124 YILLIK TREN RAYLARI...

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Can EROK-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Tarihî Yarımada\'nın Avrupa\'ya açılan kapısı olarak bilinen Sirkeci Garı\'nda ise bazı peronlarda halen 1894 yılına ait rayların döşeli olduğu ortaya çıktı.

Türkiye\'nin 23 Eylül 1856\'da İzmir-Aydın hattının inşaatıyla başlayan demir yolu serüveninde 162 yıl geride kaldı. Tarihî Yarımada\'da filmlere, kitaplara konu olan, buluşmaların ve ayrılıkların adresi Sirkeci Garı, şimdi de 124 yıllık raylarıyla gündeme geldi. Tarihî gar ve raylar, havadan da görüntülendi

RAYLAR KURULUŞTAN BU YANA KULLANILIYOR

Fatih\'te bulunan ve 2. Abdülhamid döneminde, 3 Kasım 1890\'da Alman Mimar August Jasmund tarafından inşa edilen Sirkeci Garı\'ndaki tarihi raylar, halen yan yollarda hizmet veriyor Garın 128 yıl önceki açılışının hemen ardından yapılan rayların üzerinde \"1894\" yılına ait olduğunu belirten tarih yer alıyor. 124 yıllık raylar, ana yolların dışında kalan yan yollarda, depoya giden trenler tarafından hâlen kullanılıyor. İstanbul\'dan Batı\'ya olan yolculukların yapılmasının sağlaması sebebiyle, \"Avrupa\'ya açılan kapı\" olarak bilinen garda, Alman yapımı Krupp marka rayların, aktif olarak kullanılan en eski raylardan biri olduğu değerlendiriliyor.

12 BİN 710 KİLOMETRE DEMİR YOLU HATTI

2018 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde 12 bin 710 kilometre demir yolu bulunuyor. Elektrikli hatların 5 bin 56 km, sinyalli hatların 5 bin 534 kilometre uzunluğunda olduğu biliniyor. Yüksek hızlı, hızlı ve konvansiyonel olmak üzere yaklaşık 12 bin 300 kilometre demir yolunun yapım, ihale ve proje çalışmaları ise devam ediyor. Rayların toplam uzunluğunun 25 bin kilometrenin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

ULAŞTIRMA BAKANI, İSTANBUL BANLİYÖ HATTI İÇİN TARİH VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Halkalı-Gebze Banliyö Hattı\'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, \"Eksik olan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunacağız\" dedi.

Turhan, \"Gebze-Pendik arası kesimde T1 ve T2 Banliyö hatları istasyonları tamamlanmıştır. Sinyalizasyon sistemlerinin tesisi devam etmektedir. Projemizin gerçekleşme oranı yüzde 92 mertebesindedir. Banliyö hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze-Halkalı arası 3 hat olacak şekilde demir yolu teşkil edilecektir. 2 hat üzerindeki, Marmaray ile bütünleşmiş şekilde banliyö işletmesi yapılacaktır. 3\'üncü hat üzerindeyse şehirlerarası ve yük taşımacılığı yapan yüksek hızlı tren işletmesi yapılabilecektir. Bu hattın hizmete girmesiyle Üsküdar-Sirkeci arasında seyahat süresi 4 dakikada olacaktır. Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13 buçuk dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya inecektir. Bostancı-Bakırköy arası 37 dakika, Gebze-Halkalı arası ise 115 dakikada seyahat edilebilecektir\" ifadelerini kullandı.

\"38 ADET YENİ İSTASYONU HİZMETE SUNACAĞIZ\"

Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren durabileceğini aktaran Bakan Turhan, \"Asya yakasında Ayrılıkçeşme- Gebze arasındaki mesafe yaklaşık 44 kilometredir. Avrupa yakasında Kazlıçeşme ile Halkalı arası 19 buçuk kilometredir. Mevcut 2 hatlı demiryolu sistemi yerine 3 hatlı demiryolu sistemi teşkil edilecektir. 38 adet yeni istasyonu hizmete alacağız\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

-------------------

-Sirkeci Garı\'ndan detaylar

-124 yıllık tarihî raylardan detaylar

-Muhabir anonsları

-Tren geçişleri

-Garın havadan görüntüsü

24.09.2018 - 11.31 Haber Kodu : 180924070

24.09.2018 - 11.32 Haber Kodu : 180924075

24.09.2018 - 11.34 Haber Kodu : 180924074

============

5- HRANT DİNK CİNAYETİ DAVASINDA MAHKEME HEYETİ DEĞİŞTİ



Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde ihmali bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davada, mahkeme heyeti değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle görev yeri değişen eski heyet başkanı Ali İhsan Horasan, henüz tebligat yapılmadığı gerekçesiyle bugünkü duruşmaya başkanlık yaptı. Başkan Horasan, görev yeri değişikliğini soran gazetecilere \"Görev yerim henüz tebliğ edilmedi. Bugün veya yarın edilebilir. Edildiğinde bu mahkemeden ayrılacağım\" dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 7\'si tutuklu, 10\'u firari 85 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 80\'inci celsesi görülen duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bir önceki celse tahliye edilen tutuksuz sanıklardan, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay\'ın aralarında bulunduğu 5 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Dink ailesini avukatları temsil ederken, duruşmayı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle görev yeri değiştirilerek İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başkan olarak atanan Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, tebligat yapılmaması nedeniyle mahkeme heyetine başkanlık yaptı. Duruşma dosyasına gelen evrakların okunmasının ardından Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, \"Bugün bitiriyoruz, yarın devam ederiz, devam edersiniz\" dedi. Duruşma yarına ertelendi. Duruşmanın ardından gazetecilerin görev yeri değişikliğiyle ilgili sorularını yanıtlayan Horasan, \"Bana görev yerim henüz tebliğ edilmedi. Bugün veya yarın edilebilir. Edildiğinde bu mahkemeden ayrılacağım\" dedi.



===================

6- ALMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ORMAN PROTESTOSU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Taner YENER İstanbul DHA

Kuzey Ormanları Savunması üyesi bir grup, Almanya Hambach\'te ormanları savunan eylemcilerin yanında olduklarını belirtmek için Almanya Başkonsolosluğu önünde destek eylemi yaptı. 12.30\'da konsolosluk önünde toplanan grup, \"Hambach Ormanı\'nı savunan kardeşlerimizin yanındayız\" yazılı pankart açtı. Eylemciler ormanda yaşayan hayvanları simgeleyen sincap figürü maskesi taktı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar \"Almanya, linyit madeni için %90\'ı yok edilen 12 bin yıllık Hambach Ormanı\'nından geriye kalan %10 \'luk kısmı kurtarmak için beş yıldır mücadele eden dostlarımız, devlet müdahalesi ile ağaçlarından koparılmak isteniyor. Direnişçileri ormandan çıkarmak üzere 13 Eylül\'den bu yana binlerce polisin katıldığı operasyon devam ediyor. Polis müdahalesi sırasında uzun süredir direnişi belgeleyen ve destekleyen gazeteci Steffen hayatını kaybetti. Bugün yalnızca %10\'u kalan orman, nesli tükenme tehdidinde olan 140 canlı türünün yuvası olarak tıpkı Kuzey ormanları gibi direniyor. Binlerce yıllık ormanı, altındaki linyit için kesen RWE Hambach Ormanından elinizi çekin\" dedi. Grup yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-Grubun Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanması

-Açılan pankart

-Slogan atılması

-Sincap figürlü maske takmaları

-Basın açıklamasının okunması

-Genel ve detaylar

=============



7- KARTAL\'DA BONZAİ OPERASYONU

İstanbul DHA

Kartal\'da düzenlenen operasyonda bonzai sattığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri geçtiğimiz perşembe günü Kartal\'da yapılan denetimler esnasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Ekipler, araçtaki 2 kişinin üst aramasında 7,5 gram bonzai ele geçirdi.

BASKIN YAPILDI

Çalışmaların ardından şüphelilerin uyuşturucuyu temin ettikleri belirlenen Kartal\'daki 2 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen D.A. (22) ile uyuşturucu kullandıkları tespit edilen D.H.B. (29), H.Y. (20) ve B.H. (21) ile H.G. isimli yaşı küçük şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 474,8 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 405 lira para ele geçirildi.

19 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Şüphelilerden \"uyuşturucu madde ticareti\", \"kasten yaralama\", \"hırsızlık\", \"parada sahtecilik\", \"görevi yaptırmamak için direnme\", \"resmi

belgede sahtecilik\" suçlarından toplam 19 suç kaydı bulunan D.A, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Gözaltına alınan diğer şüpheliler ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

----------

-Baskın anı

-Ele geçirilenler

-Tutuklanan kişinin görüntüsü

24.09.2018 - 12.49 Haber Kodu : 180924087

