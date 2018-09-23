DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



(geniş haber)

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : (TRUMP İLE GÖRÜŞME) ABD TARAFINDAN TALEP GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı\'ndan ABD\'ye hareketi öncesi açıklama yaptı. Açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya, \"ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil\" yanıtını verdi.

Erdoğan, MHP\'nin af talebiyle ilgili soruya, \"Gelsin, görürüz, bakarız. Üzerinde çalışırız. Atılabilecek adımlar varsa atarız\" yanıtını verirken yeni havalimanının açılış tarihinin değiştiği iddiasıyla ilgili soruya ise \"Şimdi sizden duyuyorum. Öyle birşey yok. Dün oradaydım. Tekraren sordum. 29 Ekim\'de inşallah açılışını yapacağız\" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte New York\'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD\'ye gitti. ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nde bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve ardından gerçekleştireceği Almanya ziyareti hakkında açıklamalarda bulunurken, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Birleşmiş Milletler\'in 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılacağını belirten Erdoğan, bu yıl genel kurul görüşmelerinin, Birleşmiş Milletleri tüm insanlarla ilgili kılmak, barışçıl, eşitlikçi ve sürdürülebilir toplumlar için küresel liderlik ve ortak sorumluluklar temasıyla yapılacağını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu görüşmeleri öncesinde, yarın BM üyesi ülke liderlerinin iştirakiyle Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli Etkinliği\'ne katılacağını ifade etti.

\"HİÇBİR ÜLKE BİZİM KADAR BEDEL ÖDEMEDİ\"

5 Eylül Salı günü, BM Genel Kurulu\'na hitap edeceğini belirten Erdoğan, \"Konuşmamda insani krizlere dikkat çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Tabii bu noktada özellikle Suriye\'deki gelişmelere dikkat çekeceğiz. Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın bir süre geçti ancak hiçbir ülke Türkiye kadar büyük bir sorumluluk almadı, elini taşın altına koymadı, bizim kadar da bedel ödemedi. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün artık sona erdirilmesi için gayret sarf etmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şu an Suriye\'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat\'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır. Tabii bir taraftan da malum İran\'daki son meydana gelen terör eylemi... Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralılarının sayısının ise çok çok fazla olduğu, bunun da 25\'i asker. Böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. Bir taraftan Suriye krizinin siyasi çözümü yolunda adımlar atılırken, bu bataklığın kurutulması için gerekenler yapılmalı. Bu arada İran yönetimine geçmiş olsun derken, tüm İran halkının da başı sağ olsun diyorum. Türkiye olarak bölgedeki tüm bu gelişmeler de gerek Tahran Zirvesi, gerek arkadan Soçi Zirvesi bunlar hassasiyetimizi aynen artırmamızı gerektiriyor\" dedi.

\"ABD\'Lİ CEO\'LARLA TOPLANTI YAPACAĞIZ\"

Ziyareti sırasında ABD\'li yatırımcılarla da bir araya geleceğini sözlerine ekleyen Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

New York\'ta BM Genel Sekreteri\'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile ikili görüşmeler de gerçekleştireceğiz. Ekonomik alandaki temasları kapsamında ABD mensubu yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Daha önce Türkiye\'deki Amerikalı yatırımcılarla görüşmeler yapıldı ve çok etraflıca konuları ele aldık şimdi de Amerika\'da bunun bir başka katılımını, yönetim kurulu başkanlarıyla, CEO\'larıyla gerçekleştireceğiz. Ayrıca medya kuruluş temsicileri ve kanaat önderleriyle bir araya geleceğiz. Bunun yanında Türk ve Müslüman toplum temsilcileriyle istişarelerde bulunacağız.

\"YENİ SİSTEMİN İLK DEVLET ZİYARETİ OLACAK\"

ABD temaslarının ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier\'in daveti üzerine Almanya\'ya gideceğini söyleyen Erdoğan, ziyaretin Cumhurbaşkanı Steinmeier\'in önerisiyle devlet ziyareti niteliğinde olacağını söyledi. Erdoğan, \"Kendilerine öncelikle bu davetten ötürü bir kez de sizlerin huzurunda teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi akabinde yurt dışına yapacağımız ilk devlet ziyaretini teşkil edecektir.\" dedi.

Almanya\'da Steinmeier\'in yanı sıra Başbakan Angela Merkel ile de bir araya geleceklerini belirten Erdoğan, \"Ayrıca Türkiye\'de yatırımları bulunan büyük Alman firmalarının üst düzey yöneticilerini de kabul edeceğim. Ziyaretimin son günü Köln\'e geçerek burada Almanya\'nın büyük ve ihtişamlı camisi olan Köln Ditip Merkez Camisi\'ni ziyaret ederek, resmi açılışını yapacak ve burada inşallah vatandaşlarımızla da buluşacağız\" şeklinde konuştu.

\"AB ÜYELİĞİ VE VİZE SERBESTLİĞİ KONULARI GÖRÜŞÜLECEK\"

Almanya ziyareti sırasında Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi ilişkilerinin son birkaç yıldır yaşanan döneminin tamamen geride bırakılmasını istediğini belirten Erdoğan, \" Öte yandan ekonomik ilişkilerimizi karşılıklı fayda temelinde daha da ileriye taşıyabilmek adına atabileceğimiz adımlar olacaktır. Bu arada malum, Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız birlikte yapmış oldukları Almanya ziyaretiyle de ön görüşmeler başlatılmıştı. Şimdi bunları Enerji Bakanlığının da katıldığı bu ziyarette tekrar ele alma fırsatımız da olacak. Avrupa Birliği\'nin lider ülkelerinden Almanya\'nın gerek Avrupa Birliği\'ne tam üyeliğimiz gerek Gümrük Birliği\'nin genişletilmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisi tanınması süreçlerinde yapıcı bir rol üstlenmesini de bekliyoruz. Bir diğer başlık elbette bölgesel konular ve yakın coğrafyamızda cereyan eden gelişmeler olacaktır. Esasen bu konuda Almanya ile yakın bir diyaloğumuz telefon diplomasisiyle bugüne kadar hep sürmüştür, sürmektedir. Bizler bu istişareleri önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettireceğiz. Almanya\'nın 2019-2020 dönemi Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinin uluslararası meselelerdeki etkin rolünü daha da güçlendirmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Almanya\'nın özellikle insani meseleler karşısında gösterdiği duyarlılığı takdirle karşılıyoruz. Görüşmelerimizde değineceğimiz bir diğer husus, Avrupa\'da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıdır. Alman toplumu içerisindeki geniş çoğunluğun ırkçılığı reddeden tavrını biliyor ve bunu takdirle karşılıyoruz\"dedi.

TERÖR KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Steinmeier\'in ortak aidiyeti ve farklılıklara saygıyı öne çıkaran yaklaşımını aynı şekilde değerli bulduklarını, Başbakan Merkel\'in de ırkçı eğilimler ve aşırı sağa karşı kararlı bir duruş ortaya koyduğunu memnuniyetle gördüklerini belirterek, \"Ziyaretim sırasında PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı daha etkin mücadele beklentimizi de Alman muhataplarımla paylaşacağım. Terörizmle mücadelede işbirliğimizi geliştirmeye hazır olduğumuzu vurgulayacağımödiye ifade etti.

TRUMP İLE ŞUAN SÖZ KONUSU DEĞİL

Bir gazetecinin ABD ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, \"ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil\" dedi.

GELSİN,GÖRÜRÜZ BAKARIZ ÜZERİNDE ÇALIŞIRIZ

MHP\'nin hazırladığı ve yarın TBMM\'ye sunmayı planladığı af tasarısına ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Konuyla ilgili bazı açıklamaları duyduk. Fakat bu konudaki temel ilkemiz şudur; eğer bir af, devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Ancak bunu affedebilecek merci, o şahısların, mazlum, mağdur insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi devlet olarak kendimize alamayız. Düşünün ki bir ailede, bir kişinin eşi, kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki ancak o ailenin kendine aittir. Bunun dışında parasal suçlar, hırsızlık, şu, bu... Aynı şekilde edebilir miyiz? Bu afla ilgili talebin içeriği A\'dan, Z\'ye ancak Meclise gönderildiğine göre bunların üzerinde arkadaşlarımız da gerekli çalışmaları yaparlar. Bakılır, atılabilecek adım varsa, üzerinde durulur. Ama şu anda televizyonlarda konuşulanlara bakıldığı zaman, tabii bunlar genelde kişileri de ilgilendiren bir konu... 164 bin veya 162 bin kişi... Bunların devletle alakası noktasında arkadaşlarıma sordum. \'Devlete karşı işlenmiş bu tür veya bu sayıda bir suç söz konusu değil\' dediler. Gelsin, görürüz, bakarız, üzerinde çalışırız. Ona göre de atılabilecek adımlar varsa, buna göre atarız veya nereye kadar, ne kadarı ayrı bir konu. Bunlar üzerinde çalışırız \"şeklinde konuştu.

ANLAŞMA BÖLGEYİ RAHATLATTI

Erdoğan, bir gazetecinin \"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi\'de İdlib konusunda mutabakata vardınız.15 Ekim tarihi açıklanmıştı ağır silahların çekilmesi yönünde. Takvimde bir değişiklik var mı? Şu anki gelişmeler nedir bu konuda? ABD\'deki ziyaretinizde ikili görüşmelerde liderlerle bu konuyu, mutabakatı da gündeminize alacak mısınız?\" sorusuna üzerine , Rusya\'dan gelen bir heyetin, Türkiye\'deki heyetlerle yapılan görüşmelerin neticesinde detay çalışmalar üzerinde durulduğunu anlattı. Erdoğan, 10 maddelik bir metni her iki ülkenin savunma bakanlarının imzaladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Orada böyle bir tarih verilmesi söz konusu oldu. Bu ağır silahların cinsleri, bütün bunlar, bu arkadaşlarımızın yaptığı detay çalışmalarda gizli. Bunları gerek dış işleri bakanlarımız gerek savunma bakanlarımız gerekse MİT Başkanlığımız, kendi elemanlarıyla takibini yapıyorlar. En kısa zamanda inşallah en isabetli, en hayırlı ne olacaksa, bölgenin barışı için bu adımı atacağız. Mutluyuz çünkü, 3,5 milyon insanın yaşadığı İdlib\'te siviller her an burayı nasıl terk edecekler? Terk ettikleri zaman gidecekleri yer neresi? Orada gidebilecekleri tek yer görünüyor, yine Türkiye. Biz zaten 3,5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz, misafirperverliğimiz malum. Şimdi yine böyle büyük bir mülteci akınını Türkiye\'nin üstlenmesi kolay değildi. Onun için böyle bir barışın sağlanmış olması, anlaşmanın sağlanmış olması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu. Temenni ederim ki bu süreci başarılı bir şekilde sürdürürüz.\"

İTTİFAK NOKTASINDA HASSASİYETİMİZİ KORURUZ

Bir basın mensubunun \'Yerel seçimlerde MHP ile bir ittifak görüşmesi olacak mı?\' sorusu üzerine Erdoğan, \"Eğer bir değil, iki kişi olacak olursa bu görevlendirilen kişiler, Genel Başkan Vekilim ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcım bu işe hazır. Onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. Burada da yine muhteva nedir, içerik nedir bilinmesi lazım. AK Parti olarak bütün hedefimiz, tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmektir. Ona göre hazır olmaktır. Şu anda Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz ne ise bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyeti tabii ki koruruz. Böyle bir dayanışma içinde olmayı arzu ederiz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanırızö dedi.

YENİ HAVALİMANINA TAŞINMA KADEMELİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Havalimanı\'nın açılışının ertelendiğine dair iddialar ile ilgili sorulan soru üzerine şunları söyledi.

\"Öyle bir şey yok. Dün zaten oradaydım. Tekraren arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim\'de inşallah açılışını yapacağız. Ama nedir? Peyderpey oraya iniş kalkışlarda şeyler olabilir. Diyelim iç hatlarda kaç uçak, dış hatlarda kaç uçak... Bunların planlaması THY\'nin İGA ile yapacağı görüşmeler çerçevesinde olacaktır. Çünkü bir anda Atatürk Havalimanı devreden çıkmayacak. Bir geçiş süreci var onun. Onun için 3. Havalimanı\'nın bu geçiş süreci içinde, burayla müşterek olarak bu süreci işletecekler. Onun için 29 Ekim oranın açılış tarihidir. Test çalışmalarını TEKNOFEST\'te yaptık. Daha önce biz bizzat oraya indik. Terminal binası her şeyiyle hazır durumda. Pist gayet güzel. Hatta beraber indiğimiz pilot arkadaşlara sorduğumda onlar da pistin çok kaliteli olduğundan bahsetti. Ama bu pistlerin sayısı ne olacak? Onlar da artacak, onun çalışmaları da devam ediyor.\"

Aralarında eşi Emine Erdoğan ve bakanların bulunduğu kalabalık bir heyetle TC-CAN kuyruk tescilli özel uçakla New York\'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nden Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve diğer ilgililer uğurladı.



Görüntü Dökümü:

-Erdoğan\'ın konvoyunun çıkışı

-Havalimanına gelişi

-Basın toplantısı

-Uğurlama töreni

-Detaylar



23.09.2018 -11.28 Haber Kodu : 180923033

23.09.2018 -11.33 Haber Kodu : 180923034

23.09.2018 -11.39 Haber Kodu : 180923038

23.09.2018 -11.47 Haber Kodu : 180923043

23.09.2018 -11.56 Haber Kodu : 180923045

23.09.2018 -11.56 Haber Kodu : 180923046

23.09.2018 -11.57 Haber Kodu : 180923047

23.09.2018 -12.47 Haber Kodu : 180923065

23.09.2018 -12.48 Haber Kodu : 180923063

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2- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, BAYRAKTAR SİHA\'YI YÖNETTİ

Haber: Özgür DENİZ KAYA-İSTANBUL DHA

Türkiye\'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST\'te etkinlikler devam ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı\'ndaki festivale İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geldi. Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte Bayraktar SİHA\'ya komuta etti. Soylu, SİHA ile festival alanı üzerinde uçarak görüntü çekti.

Görüntü Dökümü:

-Soylu\'nun SİHA\'yı yönetmesi

-Açıklaması

-Selçuk Bayraktar\'ın konuşması

-Detaylar

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(ÖZEL)

3- CELAL ADAN\'DAN \"AF\" AÇIKLAMASI

* TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan,

\"Sadece sosyal sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmüş, hata yapmış vatandaşlarımızın hürriyetlerine kavuşması noktasında MHP\'nin ortaya koyduğu iradeye inanıyorum ki bütün siyasi partiler de destek verecektir\"

\"Hapishanelerde hükümlü, tutuklu sayısı 250 binin üzerinde. Dolayısıyla sunulan teklif yasalaşırsa 160 bin kişi bu aftan yararlanacak\"

\"Belli sıkıntılar var. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik sıkıntılar var. Bunlardan dolayı mağdur olmuş vatandaşlarımızın bir an önce hürriyetlerine kavuşması doğru bir olaydır\"

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, \"Sadece sosyal sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmüş, hata yapmış vatandaşlarımızın hürriyetlerine kavuşması noktasında MHP\'nin ortaya koyduğu iradeye inanıyorum ki bütün siyasi partiler de destek verecektir\" dedi.

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, partisinin Sultangazi İlçe Teşkilatı\'nın düzenlediği \'Ülkede ve ülküde birlik gecesi\' programına katıldı. Partililerin yoğun ilgisiyle karşılanan Adan, DHA\'ya önemli açıklamalarda bulundu.

\"HAPİSHANELERİN KAPASİTESİ TUTUKLU SAYISINI TAŞIMAMAKTADIR\"

MHP\'nin Pazartesi günü Meclis Başkanlığı\'na sunacağı af teklifinin Türkiye\'nin bir problemi olduğuna vurgu yapan Adan, şunları söyledi:

\"Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız Bey çok kapsamlı, Türkiye\'nin bir problemini ortaya koydu. Bu problemin çözülmesi lazım. Hapishanelerde hükümlü, tutuklu sayısı 250 binin üzerinde. Dolayısıyla sunulan teklif yasalaşırsa 160 bin kişi bu aftan yararlanacak. Belli sıkıntılar var. Türkiye zor bir süreçten geçiyor. Ekonomik sıkıntılar var. Bunlardan dolayı mağdur olmuş vatandaşlarımızın bir an önce hürriyetlerine kavuşması doğru bir olaydır. O bakımdan inşallah hayırlı olur. Bu mesele sadece bir siyasi partinin meselesi değil, Türkiye\'nin meselesidir. Hapishanede insanlar sırt sırta yatmaktadırlar. Hapishanelerin kapasitesi tutuklu sayısını taşımamaktadır. O bakımdan belli suçlar hariç özellikle çocuklara tacizde bulunanlar, çocuklara haksızlık yapanlar, kadın cinayetlerine öncülük yapanlar, cinayet işleyenler, FETÖ\'cüler, PKK\'lılar bu affın dışındadır. Sadece sosyal sebeplerden dolayı sıkıntıya düşmüş, hata yapmış vatandaşlarımızın hürriyetlerine kavuşması noktasında MHP\'nin ortaya koyduğu iradeye inanıyorum ki bütün siyasi partilerde destek verecektir\"

Zaman zaman idamın gündeme getirilerek tartışıldığını ifade eden TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, idam teklifinin meclise sunulması halinde partisinin bu teklifi de destekleyeceğini belirtti.

\"BAZI AK PARTİLİLERİN CUMHUR İTTİFAKI\'NI KAVRAYAMADIKLARI ORTAYA ÇIKMIŞTIR\"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'in \'AK Parti her yerde seçimlere girecektir. Her ilçede aday çıkaracak şekilde partimiz çalışmalarını yürütüyor. AK Parti\'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil\' şeklindeki ifadelerine de değinen Celal Adan, şunları söyledi:

\"Cumhur İttifakı\'nın üzülerek söylüyorum bazı Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileri tarafından tam kavrandığı noktasında endişelerimiz var. Zaman zaman partilerini bağlamamakla birlikte yaptıkları açıklamalarla Cumhur İttifakı\'nı kavrayamadıklarını görüyoruz. Bundan dolayı büyük üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Cumhur İttifakı Türkiye\'nin menfaati ile ilgili bir ittifaktır. Cumhur İttifakı Türkiye\'nin birlik, beraberlik ittifakıdır. Cumhur İttifakı Türkiye\'ye yapılacak olan saldırılara karşı kurulmuş bir ittifaktır. Cumhur İttifak\'ı Türk devleti, Türk milleti için kurulmuş bir ittifaktır. Dolayısıyla bu ittifakı zaman zaman klasik siyaset tarifleriyle tarif edenlerin bu işi kavramadıkları ortaya çıkmıştır. Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu meseleyi görüştüklerinde milletimizi rahatlatan bir kararın çıkacağından endişe etmiyorum. Çünkü Cumhur ittifakı devam etmelidir. Bu yerel seçimlere bizim bakış tarzımız, Cumhur ittifakının zarar görmeyeceği bir süreç olarak tarif edilmekte. Bu da doğrudur. O bakımdan Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin sözcülerinin meseleyi kavrayarak, analiz ederek, MHP\'nin ne söylediğini kavrayarak açıklama yapmalarında fayda var. Sadece Ömer Çelik\'in değil, zaman zaman Numan Kurtulmuş\'un da yaptığı açıklamalar var. Akıllarına geldiği gibi konuşmaları son derece yanlış.\"

Görüntü Dökümü:

-Geceden görüntü

-Adan ile röp

-Detaylar

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(geniş haber)

4- ARNAVUTKÖY\'DE 50 DÖNÜM MAKİLİK ALAN YANDI



Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA

Arnavutköy Sazlıbosna Barajı kenarındaki yaklaşık 50 dönümlük makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sazlıbosna Barajı Taşlıbayır mevkiinde saat 12.00 sıralarında yaklaşık 50 dönümlük makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Arnavutköy ve Hadımköy itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından başka alanlara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı ekiplerinin de müdahale ettiği öğrenildi. Olayda yaklaşık 50 dönüm makilik alan yandı O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Polis yangının neden çıktığını araştırmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan makilik alandan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Cep telefonu görüntüleri

-Genel ve detaylar

23.09.2018 -13.02 Haber Kodu : 180923067

23.09.2018 - 13.24 Haber Kodu : 180923072

23.09.2018 - 14.02 Haber Kodu : 180923081

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(ÖZEL)

5- GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE SİLAH DOĞRULTUP DEFALARCA TETİĞE BASAN İRANLI\'NIN 30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ...

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Esenler\'de 3 ay önce metronun raylarına oturan İran uyruklu Ali Hüsseyin\'e (38) iki güvenlik görevlisi müdahale etti. Bu sırada güvenlik görevlisinin silahını alan ve güvenlik görevlilerine yönelerek defalarca tetiğe basan Hüsseyin tabanca ateş almayınca polis tarafından yakalandı. Olaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan savcılık, şüpheli Ali Hüsseyin\'in \"Öldürmeye teşebbüs\" suçundan 30 yıla kadar hapsini talep etti.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre 2 Temmuz\'da Esenler\'de meydana gelen olay şöyle oldu: İran uyruklu Ali Hüsseyin, Menderes Metro kısmından Üçyüzlü Metro Tüneli\'ne girerek raylara oturdu. Bunun üzerine metroda görevli güvenlik görevlileri H.G. ve T.D. gelen anons üzerine, Ali Hüsseyin\'in yanına gitti; tünel de aydınlatıldı. 2 güvenlik görevlisi olay yerine gittiklerinde elinde poşet olan Ali Hüsseyin\'in rayların üzerinde oturduğunu gördü. Görevliler, Hüsseyin\'in elindeki poşeti bırakmasını ve ellerini havaya kaldırmasını istedi, aynı zamanda 2 güvenlik görevlisi Hüsseyin\'e doğru yaklaştı. Bu esnada Ali Hüsseyin güvenlik görevlisi T.D.\'nin görevi nedeniyle kendisine tahsis edilmiş olan tabancayı kılıfından çekip aldı. 2-3 metre uzaklaşan Ali Hüsseyin, 2 güvenlik görevlisine yönelerek defalarca tabancanın tetiğine bastı. Ancak tabanca ateş almadı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, İranlı Hüsseyin\'i yakalayarak gözaltına aldı. Hüsseyin ifadesinde susma hakkını kullandı. Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edilen Ali Hüsseyin çıkarıldığı Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği\'nce de tutuklanarak cezaevine gönderildi

30 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede, şüphelinin öldürmek maksaydıyla tabancayı şikayetçilere doğru yönelttiğini ve defalarca tetiğe bastığını, tabancanın ateş almaması neticesinde şüphelinin eylemini tamamlayamadığını belirtti. İddianamede şüpheli Hüseyyin\'in \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 18 yılan 30 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edildi, Ali Hüsseyin önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkacak.



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6- TEM\'DE LÜKS ARAÇLA KOLTUK TAŞIDILAR

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-İSTANBUL DHA

TEM otoyolunda bir sürücünün üstü açık lüks otomobiliyle koltuk taşıması dikkat çekti.

Görüntüler TEM Otoyolu Okmeydanı mevkinde dün 16.30 sıralarında kaydedildi. Lüks araç, arka koltuğuna yerleştirilen kırmızı koltukla bir süre dörtlülerini yakarak sağ şeritte devam etti. Daha sonra Okmeydanı bağlantı yoluna giren araç gözden kayboldu. O anlar DHA kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü dökümü

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-Lüks aracın koltukla trafikte seyretmesi



