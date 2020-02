DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ÇAVUŞOĞLU VE MAAS ALMAN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Lisesi\'nin 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışı için düzenlenen programa katıldı. Çavuşoğlu, öir öğrencinin başka hangi mesleği yapmak istediği sorusuna, \"Yaptığımız işten dolayı mümkün olmadığı için şimdi Ankara\'da konutumun bahçesinde ve küçük bir tarla aldım, orada bu işleri yapmaya başladım. Kavun, karpuz, domates yetiştiriyorum. Her halde bugün siyasetçi olmasam, belki çiftçi olurdum\" yanıtını verdi.

Beyoğlu\'nda bulunan Alman Lisesi\'ndeki programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Alman Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mithat Cin, öğretmen ve öğrenciler de katıldı. Programda bir konuşma yapan Mevlüt Çavuşoğlu, \"Dün Heiko ile Ankara\'da önemli toplantılar yaptık. Her anımızı arabada ve uçakta değerlendirdik; Türkiye-Almanya ilişkilerini konuştuk.

Ve bu ilişkileri nasıl güçlendiririz bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel konuları da değerlendirdik. Bu görüşmelerimizde eğitime de önem verdik, öncelik verdik\" dedi.

ÖĞRENCİLERİN SORULARINI YANITLADILAR

Konuşmaların ardından, iki bakan öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bakanlara öğrencilerle bir araya gelme konusunda Alman Dışişleri Bakanı Maas, \"Siyasetçi olmayanlarla bir araya gelmekten memnunuz. Bu bizi tekrar hayatın gerçeklerine döndürüyor\" dedi.

Bir öğrencinin Almanya dışındaki Alman okullarına nasıl baktıklarını sorusuna Maas, \"Biz çok sayıda uluslararası okulun olmasından yanayız. Almanca öğretiliyor ve Alman kültürünü aktarılıyor. Bu öğrenciler daha sonra üniversiteyi Almanya\'da okumak istiyorlar. Bu sayede dünya biraz daha güzelleşiyor. Biz bunu giderek artırmak istiyoruz\" yanıtını verdi.

\"ZATEN SES BERBAT, BİR ŞARKI SÖYLESEM BURADA HERKES KAÇAR\"

Bir öğrencinin, \"Geçmişe dönseniz yine aynı okullarda okuyarak, aynı işi mi yapmak isterdiniz?\" soruna Mevlüt Çavuşoğlu şöyle yanıt verdi:

\"Lise yıllarında diplomat olmak istedim. Hayalim Dışişleri Bakanlığı\'na girip diplomat olarak devam etmek sonra da siyasete girmekti. İkisi de hayal ama öncelik diplomasi, sonra siyaset. O yıllarda Ermeni terör örgütü Asala\'nın, bizim diplomatlarımıza değişik ülkelerde terör saldırıları vardı ve şehidimiz vardı. O saldırılara karşı ben diplomat olmak istedim. Rahmetli annem de \'seni de vururlar\' diye karşı çıkıyordu bu fikre. Her anne-baba gibi o da benim doktor olmamı istiyordu. Gece düşünüyordum doktor olabilir miyim diye, yapamam. O nedenle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası ilişkiler bölümünü yazdım ve kazandım. Amerika ve İngiltere\'ye gidince biraz fikrim değişti. Değişik sebeplerden, detaylara girmeyeceğim, bizim arkadaşlar da alınırlar. Daha sonrasında önce siyasete girdim, sonra parlamenter diplomasi ve bugün Dışişleri Bakanlığı… Hayat böyle ama bugün olsa yine aynı şeyi seçerdim. Belki yanında bir felsefe de okurdum. Onu da çok ilginç buluyorum. Bazen başka yeteneğim var mı kendimi test ediyorum. Zaten ses berbat, bir şarkı söylesem burada herkes kaçar, gider. Ama bir enstrüman çalma halen içimde uhde. Onu da başaracağım, yakında başlıyorum\".

Alman Bakan ise, \"Ben Dışişleri bakanı olmayı planlamamıştım. İnsanın karşısına fırsatlar çıkar. Cesaret ve özgüven gerekiyor. Her şeyden önce fırsatlar karşına çıktığında buna yetkin olman gerekiyor. Okulda bir çok deneyim ve bilgi ediniyorsunuz. Okuldan sonra hiç hayal etmediğini ortamlara giriyorsunuz. Fırsatlar çıkıyor karşınıza. Okul sizi bu sürece hazırlıyor. Ben hukukçuyum, siyaset yapmasaydım avukat olurdum, futbolcu olurdum\" şeklinde yanıt verdi. İki bakanın yanıtları salonda bulunanlara keyifli anlar yaşattı.

ANTALYA SPOR\'DAN ÇAVUŞOĞLU\'NA TEKLİF

Bir öğrencinin kişisel gelişimin önemini sorması üzerine Bakan Çavuşoğlu, kişisel gelişimde ailenin rolünün çok önemli olduğunu annesinden çok şey öğrendiğini belirterek, \"Kişisel gelişimde okul da çok önemli. Okulda keşfedemediğiniz yetenekleriniz de ortaya çıkıyor. Burada öğretmenlerin de rolü gerçekten çok önemli. Farklı sporlardaki yeteneklerim benim ortaya çıktı. Heiko \'futbolcu olabilirim\' dedi. Ben lise son sınıftayken, Antalyaspor\'un hocası bana profesyonel ligde, Antalyaspor\'da oynama teklifinde bulundu. Ama ben hep \'diplomat olacağım\' diye hayallerim olduğu için reddettim. İyi ki reddetmişim o zaman zaten futbolda bu kadar ara yoktu\" şeklinde yanıt verdi.

\"HER HALDE BUGÜN SİYASETÇİ OLMASAM, BELKİ ÇİFTÇİ OLURDUM\"

Soru cevap sırasında bir öğrencinin \"Başka meslek düşünür müydünüz?\" sorusuna Maas, hukuk okuduğunu ve hukukçu olacağının yanıtını verirken, Bakan Çavuşoğlu ise şunları söyledi:

\"Ben çocukluğumda babamın çiftliğinde çalışıyordum, çiftçi çocuğuyum. Son zamanda yaş ilerledikçe tekrar çiftçi olma arzum depreşmeye başladı. Yaptığımız işten dolayı mümkün olmadığı için şimdi Ankara\'da konutumun bahçesinde ve küçük bir tarla aldım, orada bu işleri yapmaya başladım. Kavun, karpuz, domates yetiştiriyorum. Her halde bugün siyasetçi olmasam, belki çiftçi olurdum. Ticareti de seviyorum. Her halde bir de Türk Hava Yolları\'nda çalışmak isterdim. Yönetim Kurulu Başkanının asistanı olmak isterdim. Her halde güçlü bir insan, bizim ne problem olsa arkadaşlar \'Yönetim Kurulu Başkanının asistanı Kemal\'i arayalım diyor. Her halde onun pozisyonu önemli bir pozisyon. Orada çalışmak istedim\"

2- NAZLI ILICAK\'IN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

*Gazeteci Nazlı Ilıcak\'ın \"Siyasi ve askeri casusluk\" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tahşiyeciler grubuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı tarafından imha edilmiş belgeyi yayınladığı gerekçesi ile hakkında, \"Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak\'ın müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya Nazlı Ilıcak tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Cezaevi\'Nden SEGBİS sistemi ile katıldı. Ilıcak\'ın avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

ILICAK DAVANIN DÜŞMESİNİ İSTEDİ

Söz alan Nazlı Ilıcak, davaya konu belgenin kendisine 29 Aralık 2014 tarihinde sosyal medya üzerinden geldiğini belirterek, \"Belge gelir gelmez 2 Ocak 2015 tarihinde köşe yazımda bu belgeyi açıkladım. Daha önce bu belgeden söz etmedim zira bu belgeden haberim yoktu. Belge yayınlandıktan sonra sır olma durumu ortadan kalktığından dolayı herkes rahatlıkla konuşabilir. Twitter hesabım açık hesaptır. Bu belge bana açık hesaptan ulaştığından dolayı zaten sır vaziyeti kalkmıştır. Bu belgenin benim dışında başkasına gönderilip gönderilmediğini bilmiyorum. Gazetede yazmadan önce bu belgeden hiçbir şekilde bahsetmedim. Hak düşürücü süre geçtiğinden dolayı düşme kararı verilmesini talep ediyorum\" dedi.

SAVCI ILICAK\'IN CASUSLUK SUÇUNDAN MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşma savcısı Hakan Özer, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı Özer mütalaasında, sanığın 2 Ocak 2015 tarihinde Bugün Gazetesi\'nde, \"Askeri istihbarat ve Tahşiyeciler\" başlıklı yazı yazdığını hatırlattı. Yazıda imha edilmiş gizli ibareli belgedeki bilgilere yer verildiği belirtilen mütalaada, \"Gizli ibareli 090046 sayılı bahse konu yazının bir suretinin gazeteye kopyalandığı, ok işareti ile işte Mehmet Doğan ve ilişkileri hakkında askeri istihbaratın elde ettiği bilgiler altında. Altında İstihbarat Başkanı İsmail Pekin\'in imzası var. Belge 13 Mart 2009 tarihini taşıyor yazıldığının tespit edildiği\" belirtildi.

Mütalaada, \"Tüm dosya kapsamı ve deliller birlikte ele alınıp incelendiğinde gizli ibareli yazının imha edildiği halde sanığın eline ulaştığı, sanığın yukarıda izah edildiği üzere bahse konu yazıyı Bugün Gazetesi\'ndeki köşesinde kaleme aldığı, sanığın elde ettiği bu belgeyi medya yoluyla işlediği, diğer şekillerde de afişe edildiği, alenileştirildiği, bu şekilde sanığın üzerine atılı, \'devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama\' suçunu işlediği anlaşılmıştır\" denildi.

Sanık Nazlı Ilıcak\'ın, \"Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını isteyen Savcı Özer, hüküm ile birlikte Ilıcak\'ın tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

ILICAK SÜRE İSTEDİ

Nazlı Ilıcak, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre talep etti. Ilıcak\'ın talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nazlı Ilıcak, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Tayşiyeciler gurubuna ilişkin olarak hazırladığı gizli ibareli belgeyi 2 Ocak 2015 tarihinde Bugün Gazetesi\'ndeki köşesinde yayınladığı, belgenin içeriğindeki bilgilere yer verdiği belirtiliyor.

Nazlı Ilıcak\'ın, \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.





3- ÇAYIRBAŞI TÜNELİ AÇILDI

Sarıyer\'de etkili olan yağış nedeniyle kapanan Çayırbaşı Tüneli çalışmaların tamamlanmasının ardından açıldı.

Akşam saatlerinde başlayan ve sabah etkisini arttıran yağış nedeniyle biriken çamurlar bazı rögar kapaklarını tıkamıştı. Suların birikmesi sonucu kapanan Çayırbaşı Tüneli Maslak yönünü açmak için İBB\'ye bağlı yol bakım ekipleri çalışma başlatmıştı. Çalışmalar 13.30 sıralarında tamamlanarak yol trafiğe açıldı.



4- TRAFİKTE TERÖR ESTİRDİ; GÖZALTINA ALININCA POLİSE DİRENDİ

Topkapı\'da seyir halinde olan araç sürücüsü motosiklet sürücülerine çarparak kaçtı. Motosiklet sürücüleri tarafından takip edilen sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Ancak sürücü kendisini gözaltına almaya çalışan polislere de direndi. O anlar motosiklet sürücülerinin kamerasına yansıdı.

Topkapı D-100 karayolundandan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü, bir motosiklete çarparak yoluna devam etti. Çarpma anını gören çevredeki motosiklet sürücüleri de söz konusu otomobili takip etti. Ancak otomobil sürücüsü, önüne çıkan 3 motosiklete de çarparak yoluna devam etti. Motosiklet sürücüleri, otomobilin önünü Gayrettepe\'de kesti. Olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına almak istedi. Bu sırada otomobil sürücüsü, polise direndi. Polis ile sürücü arasında bir süre devam eden arbedenin ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınarak Beşiktaş Polis Merkezi\'ne götürüldü. Olay nedeniyle motosiklet sürücüleri şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yaşanan o anlar da motosiklet sürücülerinin kamerasına yansıdı.

5- \"DUR\" İHTARINA UYMAYAN ÇALINTI ARAÇ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Büyükçekmece\'de çalıntı olduğu tespit edilen aracı polis durdurmak istedi, durmayan sürücü geri geri giderken 2 araca çarptı.

İçinde 4 hırsızlık şüphelisinin bulunduğu araç ile polis arasında bir süre kovalamaca devam etti. Şüpheliler kısa süren kovalamacının ardından aracı terk ederek kayıplara karıştı.

Olay Büyükçekmece Turgut Özal Bulvarı\'nda meydana geldi. Polis, çalıntı olduğu tespit edilen otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü \"dur\" ihtarına uymadı ve geri geri giderken 2 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polis, içinde 4 hırsızlık şüphelisinin bulunduğu belirtilen otomobilin önünü bir alışveriş merkezinin önünde tekrar kesti. Ancak şüpheliler yine kaçtı. Polis 6 el ateş etti. Şüpheliler, otomobili terk ederek kayıplara karıştı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

6- GOMİS\'E \"HAKARET\" DAVASI: HAKAN HEPCAN BERAAT ETTİ

Galatasaray\'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis\'e \'Maymun\' benzetmesi yaptığı iddiasıyla \"Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme\" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istenen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan beraat etti.

Fenerbahçeli sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maç sırasında Galatasaray\'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweeti gelen tepkiler üzerine silip özür dilemişti. Gomis, Hepcan hakkında \"Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme\" suçlamasıyla dava açmıştı.

GOMİS\'E ÖVGÜ VAR

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde bugün görülen karar duruşmasına tarafları avukatları temsil etti. Hepcan\'ın avukatı \"Gomis, topa düşmanı gibi vuruyordu, gol sevincinde ise hayvan taklidi yapıyordu. Gomis\'e hakaret değil aksine övgü vardır. Müvekkilim, kendi takımı Fenerbahçe\'ye serzenişte bulunmuştur. Galatasaraylılar olayı köpürtmüştür. \'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme\' suçunun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum\" diye konuştu.

SUÇ UNSURLARI OLUŞMADI

Mahkeme, \"Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme\" suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Hakan Hepcan\'ın beraatine karar verdi



