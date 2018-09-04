DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- (geniş haber)- TUZLA\'DA PATLAMA: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL-DHA

Tuzla\'da bir iş yerinde kompresör patladı. Patlamada 1 işçi öldü 2 işçi de yaralandı.

Olay saat 14.00 sıralarında Tepeören Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 7. Caddede bulunan bir işyerinde meydana geldi. Paslanmaz bağlantı parçaları üreten bir işyerinde üretim sırasında kompresör patladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevkedildi. Olay yeiren gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak güvenlik önlemi aldı.Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldrıldı. Yaralılardan Ramazan Ulu hastaneden hayatını kaybederken, Ahmet Doğrul ve Yavuz Yıldız isimli işçilerin tedavisi devam ediyor. Patlama sesi duyduğunu söyleyen bir vatandaş \"Yan fabrikada çalışıyordum. Sesi duydum. Geldiğimde burası karışmıştı.1 kişi hayatnı kaybetmiş 2 işçi de yaralanmış. Allah rahmet eylesin\" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-İşyerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-İşçilerden görüntü

-Bir vatandaş ile röp

-Genel ve detay görüntüler

04.09.2018 - 14.37 Haber Kodu : 180904088

04.09.2018 - 14.52 Haber Kodu : 180904089

04.09.2018 - 15.06 Haber Kodu : 180904093

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2- OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Haber: Hakan KAYA/İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda özel halk otobüsüne bindikten sonra akbil basmadığı iddia edilen 4 kişi ile otobüs şoförü arasında çıkan kavgada otobüs şoförü bacağından bıçaklanmıştı. O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı\'nda geçtiğimiz cumartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelmişti. İddiaya göre Taksim-Kayaşehir hatlı özel halk otobüsüne 4 kişi akbil kullanmadan bindi. Bir süre sonra Şoför Kılıç ile akbil kullanmayan 4 kişi arasında tartışma çıktı. Kılıç bacağından bıçaklanırken saldırganlar kaçmıştı.

OLAY ANI OTOBÜS KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otobüste bulunan kameralara yansıyan görüntülerde otobüse binen 4 kişiden sadece bir tanesinin akbil kullandığı görülüyor. Bir süre sonra ise şoförün akbil kullanmayanları uyararak aşağı indirmeye çalıştığı görülüyor. Daha sora çıkan tartışmada ise bir kişinin elindeki bıçakla şoförü bacağından yaralayarak kaçtığı anlar kameralara yansıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

GÜVENLİK KAMERASI

-Şüpheli 4 kişinin otobüse binmesi

-Şüphelilerden sadece birinin akbil kullanması

-Şoför ile şüpheliler arasındaki tartışma

-Şoförün bıçaklanması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olayla ilgili görüntüler

04.09.2018 - 12.58 Haber Kodu : 180904067

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3-(geniş haber) MİZAH DERGİSİ SAHİBİ ÇAĞIN TÜRKER\'İN ÖLDÜRÜLMESİ: ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da mizah dergisi sahibi Çağın Türker\'in yumruklu saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Yusuf Ş. adliyeye sevk edildi. Polis soruşturması sonucu şüphelinin gece boyunca Çağın Türker\'le aynı masada oturup sohbet ettiği belirlendi. Çağın Türker\'in yediği yumruğun ardından bilincini kaybettiği ve kaldırıldığı hastanede ertesi gün beyin travması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Şüphelinin olay yerinden ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte başka bir mekanda sabaha kadar eğlendiği tespit edildi.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Karaköy\'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayın detayları polis soruşturması sonucu netleşti. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu olay şöyle gelişti; Çağın Türker, yanındaki kız arkadaşı D.E. ile birlikte Karaköy, Fermeneciler Caddesi üzerine bir balık restoranına yemeğe gitti. Çağın Türker bir süre sonra yan masalarında oturan şüpheli Yusuf Ş. ve arkadaşlarıyla uzaktan sohbet etmeye başladı. Sohbetin ilerlemesinin ardından Çağın Türker ve kız arkadaşı Yusuf Ş. ile arkadaşlarının bulunduğu masaya geçti.

ARGON KONUŞUP KÜFÜR ETMİŞ

Poliste ifade veren görgü tanıklarına göre yaklaşık 1 saat süren sohbet sırasında, argo konuşan ve küfür eden Çağın Türker\'i masada bulunanlar zaman zaman müdahale ederek uyardı. Bir süre sonra Çağın Türker ve kız arkadaşı masada bulunanlarla vedalaştıktan sonra lokantadan ayrıldı.

BİR KEZDE MASADA UNUTTUĞU TELEFON YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Ancak aradan yarım saat geçmeden Çağın Türker geri dönerek masada telefonunu unuttuğunu söyledi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre \"Masada telefon unutuyoruz. Bir aramıyorsunuz bile. Ayrıca telefon kapanmış\" diye çıkışınca grupla Çağın Türker arasında tartışma yaşandı.

\"SADECE BİR YUMRUK ATTIM\"

Cinayet Büro Amirliğinde polise ifade veren şüpheli Yusuf Ş. \"Gece boyunca bize katıldı. Ancak küfürlü konuşup zaman zaman da bize küfür ediyordu. Onu defalarca ikaz ettik. Son olarak telefonunu masada unutup geri döndüğünde bizi suçladı. Bize yine küfür etti. Halbuki halen masada duran telefonun farkında bile değildik. Dışarı çıktığımızda alkolünde etkisiyle sallanarak önümüzde yürüdüğünü görünce bir anda kendimi kaybettim. Gidip sadece bir yumruk vurdum. Sonra oradan ayrıldım.\" dedi.

\"ONUN ÖLDÜĞÜNÜ POLİSLERLERDEN ÖĞRENDİM. PİŞMANIM\"

Yumruk attığı kişinin zarar görmediğini sandığını söyleyen Yusuf Ş. \"Bir yumrukla kimseye bir şey olmayacağını düşündüğüm için arkadaşlarıma katılıp sabaha kadar eğlendik. Ancak ertesi gün polisler geldiğinde onun öldüğünü öğrendim ve çok üzüldüm. Yaptığıma çok pişmanım\" dedi.Gayrettepe\'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Emniyetten çıkış

04.09.2018 - 12.59 Haber Kodu : 180904066

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4- ABDÜLHAMİD\'İN MİRASI TARİHİ HASTANE BİNASINDA TEMİZLİK TAMAMLANDI

* Abdülhamid\'in torunu Orhan Osmanoğlu,

\"Biran önce buraya bir el atılsın ve eski haline döndürülmesini talep ediyoruz\"

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / İdris Tiftikçi - Akın Çeliktaş, İSTANBUL DHA

Sultan Abdülhamid tarafından 1891 yılında yaptırılan, 2012 yılından sonra kaderine terk edilen ve DHA\'nın gündeme getirdiği haberin ardından temizlenen tarihi hastane binasını Abdülhamid\'in torunu Orhan Osmanoğlu ziyaret etti. Temizlik çalışmalarından memnun olduğunu belirten Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a seslenerek, \"Biran önce buraya bir el atılsın ve eski haline döndürülmesini talep ediyoruz\" dedi.

DEDESİNİN YAPTIRDIĞI HASTANEYİ ANLATTI

Harabeye dönen ve yağmalanan tarihi hastanede temizleme çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Çalışmalar kapsamında, 127 yıllık hastanenin spreyle boyanan duvarları onarılarak yeniden boyandı. Hastane içinde ve çevresinde bulunan çöpler temizlendi. Arnavutköy\'de bulunan General Kani Akman Kışlası\'ndaki askerler tarafından çalışmaları devam eden hastanede artık 24 saat askerler nöbet tutacak. Hastane binasının nasıl kullanılacağı konusu halen belirsizliğini koruyor. Basında çıkan haberler üzerine Hadımköy\'de bulunan hastaneyi ziyaret eden Sultan Abdülhamid\'in torunu Orhan Osmanoğlu, medyanın hasasiyetinden dolayı teşekkür etti. Osmanoğlu, \"Burayı Sultan Abdülhamid Han 1891 yılında yaptırılan hastane. Baktığımızda 1891 tarihi çok önemlidir. Yunan harbinden 7 sene önce yapılan bu hastane aslında bir hazırlık idi. Çünkü daha önceki Rus harbinden önemli bir ders alınmıştı. Bu tip hastaneler eksikti o tarihlerde. O yüzden Yunan harbine girilmeden önce hazırlık olarak böyle bir hastane yaptırılmıştır.\" ifadelerini kullandı.

\"BİR AN ÖNCE BURAYA EL ATILSIN\"

Osmanoğlu, \"Biz sosyal medyada yazdık, sizler de ilgilendiniz. Şimdi de Hadımköy\'de bulunan komutanlık buraya geldi ve temizlik yapıyorlar. İnşallah güzel olacak. Biz artık devletimizden burası için biraz daha ilgi istiyoruz. Artık yeniden bir hastane mi olur, yoksa vakıflara mı devredilir bilmiyorum. Buranın biran önce tam olarak temizlenmesi gerekir. Buranın altında bir orman var. Çok güzel bir yer. Bu halde olması yazık yani. İstanbul\'un göbeği sayılır burası. Şimdi burası esrarkeşlerin, tinercilerin mekanı olmuş. Yazık günah. Bilhassa şu an ki hükümet bu olaylara karşı çok duyarlı. Yurt içi ve yurt dışındaki eserleri onarıyor. Burası muhtamelen unutulmuş. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda duyarlı olduğunu biliyorum ve sesleniyorum; Biran önce buraya el atılsın\" şeklinde konuştu.

MUHTAR: RESTORE EDİLEREK BURASI BİR HASTANE YA DA HUZUREVİ GİBİ HALKIN HİZMETİNE AÇILIR

Mahalle muhtarı Onur Fırıncı da, \"Pazar günü yaptığımız haberin ardından Kani Akman Kışlası\'ndan askerler geldi. Temizliği, boya badanası yapılıyor. Askerin her gün nöbet tutacağı söyleniyor. İnşallah devri de biran önce yapılarak ve restore edilerek burası bir hastane ya da huzurevi gibi halkın hizmetine açılır\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-Orhan Osmanoğlu ile röportaj

-Onur Fırıncı ile röportaj

-Boyanmış duvarlar

-Genel ve detaylar

04.09.2018 - 15.23 Haber Kodu : 180904096