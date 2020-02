DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ŞARBON ŞÜPHESİYLE KARANTİNAYA ALINAN MAHALLENİN MUHTARI KONUŞTU

*Sancaktepe Mahale Muhtarı Ömer Ercan:

*\"5 tane mahallemizde karantina var\"

\"Aşı çalışmaları başladı\"

Haber-Kamera: Ersan SAN- Özgür DENİZ KAYA-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL, (DHA)

Şarbon şüphesiyle karantina altına alınan Silivri Sancaktepe Mahallesi muhtarı Ömer Ercan gazetecilerin sorularını yanıtladı. 5 mahallenin karantina altına alındığını belirten Ercan, \"Muammer Arıkan isimli arkadaşımızın hayvanında çıktı. 3 ay önce alıyor. 6-7 tane hayvanı var ve evinde bakıyor. Böyle bir hastalık köyümüzde hiçbir yerde çıkmadı. Benim bildiğim kadarıyla bu hastalık 15 günde tedavi oluyor. Bu köyümüzde de böyle bir şey bugüne kadar olmadı. İnşallah devamı olmaz. Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri hayvanlarımıza aşı yapmaktadır şuan. 5 tane mahallemiz var: Çanta, Çeltik, Seymen, Değirmenköy, Gümüşyaka. Bunları şu an ilaçlama yapıyor veterinerlerimiz. İnşallah devamı gelmez. Şu an aşı çalışmalarına başlandı. 5 mahallemizde anonslarımızı yaptık. Veterinerlerin kontrolleri altında çalışmalar devam edecek. Silivri İlçe Tarım Müdürlüğü sürekli hayvanlarımıza aşı yapıyordu zaten. Bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık\" şeklinde konuştu.



2- ABDÜLHAMİD\'İN MİRASI YAĞMACILARIN HEDEFİ OLDU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ - Güven USTA-Ersan SAN- İSTANBUL DHA

Hadımköy\'de bulunan ve bakımsızlıktan harabeye dönen Sultan Abdülhamid\'in mirası şimdi de hırsızların yeni hedefi oldu. 127 yıllık tarihi yapının içinde elektrik kablosundan kalorofier peteğine kadar birçok eşya çalındı.

2\'nci Abdülhamid tarafından 1891 yılında Hadımköy Hastane Mahallesi\'ne yaptırılan ve askeri hastane olarak hizmete açılan yapı, Balkan ve Çanakkale savaşlarında önemli yer tuttu. 1985 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet veren tarihi yapı, daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2012 yılına kadar kışla olarak kullanıldı. 2012\'den sonra kaderine terk edilen tarihi hastane binası bir dönem evsizlerin ve madde bağımlılarının meskeni oldu. Basında çıkan haberler üzerine çevresinde bir süre güvenlik önlemi alınan yapı şimdilerde yağmacıların hedefi oldu.

Hastane Mahallesi Muhtarı Onur Fırıncı, \"İçeride iğne kadar bir şey kalmadı. Kabloları, demir boruları, petekleri söktüler, camları kırdılar. Kazanlar vardı, o kazanları çaldılar. Yemekhane\'de sökülebilecek ne varsa hepsini söküp yağmaladılar. Şu an geldiğimiz noktada taş üstünde taş yok, her tarafı yağmalanmış durumda. Şuan burası kapısı açık, herkesin rahatlıkla girip çıktığı bir yer oldu. Halen içeride madde bağımlıları ve evsizler kalıyor. En vahim olan da burada bir okul var. Tüm bunlar okulun yanı başında oluyor\" dedi.

Bir dönem hastanede tedavi gördüğünü ve yıllar sonra İstanbul\'a geldiğinde 15 gün yattığı hastaneyi ziyaret etmek için hastaneye geldiğini söyleyen Rezan Karabulut gördüğü manzara karşısında şaşkın. Büyük bir üzüntü duyduğunu belirten Karabulut, \"Çocukluğum Hadımköy\'de geçti. Babam astsubaydı, ben küçükken hastalandığımda burada 15 gün kaldım. Bahçesi ile inanılmaz bir yerdi. Şimdi burayı böyle görmek çok üzdü beni. Şu an içeri girmeye korkuyorum. 15 gün boyunca yattığım odayı görmeye geldim ama içeri girmeye çekiniyorum. Böylesi bir eserin bu şekilde kaderine terk edilmesi çok üzücü gerçekten\" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş da, \"Burayı böyle gördüğümüzde üzülüyoruz. Bir zamanlar askerlerin kullandığı binayı en azından emniyetini alır diye düşünüyordum ama yanıldım. Şuan çok kötü bir halde burası. Duvarlara yazılar yazılmış, eskiye dair bir eseri böyle görmek beni çok üzdü\" ifadelerini kullandı.

3- 1 YILDIR BİTİRİLEMEYEN YOL

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL DHA

Sarıyer\'e bağlı Zekeriyaköy\'de yaklaşık 1 yıldır bitirilemeyen 1,5 kilometrelik yol çalışması çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu. Alt yapı çalışmalarının bitmesinin ardından 4 aydır hiçbir çalışmanın yapılmadığı yolda araçlar güçlükle ilerlerken, yol kenarlarında inekler otluyor.

BİTMEYEN YOLUN BAZI BÖLÜMLERİNDE İNEKLER OTLUYOR

1.Cadde üzerinde yaklaşık 1 yıl l önce yol genişletme çalışması başlatıldı. 6 ayda biteceği söylenilen çalışmalarda önce bölgenin alt yapıları yapılmaya başlandı. Ancak çok ağır gittiği öğrenilen çalışmalarda alt yapı çalışmaları ancak 4 ay önce tamamlanabildi. Daha sonra yaklaşık 1,5 kilometrelik bölümde çalışmalar tamamen durdu. Yarısı asfalt yarısı toprak olan yolda araçlar güçlükle ilerliyor. Bazı bölümlerinde ineklerin otladığı yoldaki durum ise çevreden oturanların tepkisine neden oluyor.

MAHALLE SAKİNLERİ DERTLİ

Mahalle sakinlerinden Fuat Polat \" Arabalar takır tukur gidiyor. Bu yol tamamen bozuk. Yol genişlemesi olacaktı. Hiçbir şey yapmadılar. 1 yıldır bu yol böyle. Önce çalışma yaptılar, hatta taksi durağı yapacaklardı, sonra vazgeçtiler. Bir çok ağaç kestiler, ama bugüne kadar hiç bir şey bitmedi. \" dedi.

Bir başka mahalle sakini Fatma Kolbay ise \"Çalışmalar başladığında, 6 ayda bitecek dendi. Ama hâlâ devam ediyor. Buradan geçmemeye çalışıyoruz. Alternatif yolları kullanıyoruz. bekliyoruz bakalım ne zaman bitecek.\" diye konuştu. Diğer çevre sakinleri de 1 yıldır süren çalışmalar sırasında asırlık onlarca ağaç kesildiğini, bozuk kalan yol yüzünden otomobillerinin sık sık arıza yaptığını iddia ettiler.

4- BAKIRKÖY\'DE \'1 EYLÜL BARIŞ MİTİNGİ\' NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK- Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı\'nda gerçekleştirilecek \"1 Eylül Dünya Barış Günü\" etkinliği nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gece 04.00\'dan sonra bazı yollar trafiğe kapatıldı. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı. İncirli Caddesi bariyerlerle çevrilirken polis arama noktaları oluşturdu. Caddeye girmek isteyenler üst araması yapıldıktan sonra içeriye alınıyor.

Kapanan yollar şöyle; İncirli Caddesi ile Yücetarla Caddesi kavşaktan Bakırköy Özgürlük Meydanına kadar İncirli Caddesine ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar, Rio De Jeneryo Caddesi Tünel İstikameti Gençler Caddesi, Şükran Çiftliği sokağı ile bağlı Cadde sokaklar, Zuhurrat baba Caddesi ile bağlı cadde ve sokaklar, Fişekhane Caddesi ile bağlı cadde ve sokaklar

Alternatif güzargahlar ise şöyle: Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 yolu Ataköy mevkii olacak.

5- KEDİ EVİNİN GÖNÜLLÜ BAKICISI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Çalıştığı bankadan emekli olduktan sonra gününün büyük bölümünü sokak hayvanları için çalışarak geçiren, \'Patilerin annesi\' olarak da nitelendirilen Yıldız Urhan, Avcılar\'daki bir parkta bulunan kedi evinin gönüllü bakıcısı oldu.

Eşini kaybedince Beylikdüzü\'nden Avcılar\'a gelip yerleşen Yıldız Urhan, evinde baktığı ve oturduğu sokaktaki hayvanlara sabah yiyeceklerini verdikten sonra Avcılar Belediyesi\'nin Merkez Mahallesi\'ndeki Öğretmen Hakkı Doğan Parkı\'nda monte ettiği kedi evinin yolunu tutuyor. Elindeki süpürge ile 30\'a yakın sokak kedisinin barındığı kedi evinin içi ve dışını temizleyen Urhan, \"Günümün büyük bölümünü buradaki kedilerle geçiriyorum. Bazen insanlar bakmadıkları kedileri koli halinde bırakıyorlar. Ancak, koli içinde nefessizlikten ölen hayvanlar var. İnsanların hayvanlara acımasını duyarlı olmalarını istiyorum. Bir kap su, bir kap mama çok değil. Buradaki büyük bölümü yavru olan kedilere ev ortamı yaratıyorum\" dedi.

Bir başka hayvansever kadın ile birlikte günün neredeyse büyük bölümünü sahipsiz sokak kedileri ile bizzat ilgilenerek geçiren Yıldız Urhan, sahipsiz hayvanların, belediyede kısırlaştırıldığını, kendisi gibi tüm hayvanseverlerin belini veteriner ücretlerinin yüksek olmasının büktüğünü söyledi. Her ay kredi kartından sokak hayvanları için önemli para harcadığını ifade eden Urhan, çevrede sokak hayvanlarının beslenmesine karşı çıkan bir iki ailenin zaman zaman ağır hakaretlerine maruz kaldıklarını da söyledi.

YAVRU KEDİLERİ DE SAHİPLENDİRİYOR

Kedi evine sık uğrayarak mama ve benzeri ihtiyaçlarından bir bölümünü karşılayan hayvanseverlerden Nurdan Kıryaz da \"Yıldız hanım sayesinde buradaki kedilerle daha fazla ilgilenmeye başladık. Hatta buradan bir yavru kedi aldık. 5 ay bizimle beraberdi. Maalesef, pencerenin arasında sıkıştı. Bize çok büyük acı yaşattı. Yıldız hanım burada o kadar can kaybediyor ki… Biz bir can için çok üzüldük. Hayvan sevgisi bazı insanlara garip gelebilir; \'İnsanlar aç neden onlara yardım edilmiyor\' denilebilir. Ama kediler bambaşka bir duygu.. Eliniz değince bırakmak istemiyorsunuz\" diye konuştu.

