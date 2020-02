DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - (DÜZELTEREK YENİDEN) HAKKARİ ŞEHİDİ İSA ERÇETİN İÇİN EVİNDE HELALLİK ALINDI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL DHA

Hakkari\'nin Şemdinli İlçesi\'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er İsa Erçetin, Bayrampaşa\'daki evine son kez getirilerek, helallik alındı.

Şemdinli\'nin Samanlı Köyü\'nde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuştu. Şehitlerden piyade er İsa Erçetin\'in cenazesi, Bayrampaşa\'daki evine son kez getirildi. Yüzlerce mahalle sakininin bayraklarla karşıladığı Erçetin için evinin önünde helallik alındı. Yusuf, Eda ve Muhammet isminde 3 çocuğu olduğu öğrenilen şehit erin evine en son 3 aylık oğlu Muhammet\'in doğumu için izin alarak İstanbul\'a geldiği öğrenildi. Acılı aile, şehit çouklarını evinden son kez gözyaşları içerisinde uğurladı. Mahalle sakinleri şehide haklarını helal ederek, \"Şehitler ölmez, vatan bölünmez\" sloganları attı.

ŞEHİT BABASI: BİR CAN DEĞİL, BİNLERCE CAN FEDA OLSUN

Şehidin babası Erçetin gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Vatan sağ olsun. Bizler her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Vatan, millet sağ olsun. Bir can değil, binlerce can feda olsun. Vatan bölünmez. Bizi bitiremezler\" diye konuştu.

Şehit piyade er İsa Erçetin\'in cenaze namazı Ataköy 5. Kısım Camii\'nde öğle namazına müteakiben kılınacak. Şehit erin cenazesi Edirnekapı Şehitliği\'ne defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

Şehit evinden görüntü

Helalik alınması

Bayraklardan görüntü

Bayraklarla karşılanması

Sloganlar atılmıas

Baba Çetiner\'in konuşması

Genel ve detaylar

29.08.2018 - 12.34 Haber Kodu : 180829070

===============

2 - KÜÇÜKÇEKMECE D-100\'DE KAMYONET İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI (2)

Haber: ERSAN SAN İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de D-100 karayolunda meydana gelen kazada iki şerit trafiğe kapandı.

Kaza saat 12.20 sıralarında meydana geldi. Topkapı istikametine seyir halinde olan sercis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs devrildi. Yaralanan sürüücü çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. 2 şerit trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

--------------

Olay yerinden görüntüler

-Yaralı sürücü (ÖZEL)

-Kapanan yol

-Genel ve detaylar

29.08.2018 - 13.07 Haber Kodu : 180829077

29.08.2018 - 13.48 Haber Kodu : 180829100



==========

3- FİDYE İÇİN KAÇIRILDI, İŞKENCE EDİLDİ



Haber : Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

TURİST olarak geldiği İstanbul\'da 100 bin dolar fidye için kaçırılan üniversite öğrencisi Libyalı, polis tarafından kurtarıldı. Polis olaya karışan Suriye uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı. Kaçırıldığı süre boyunca işkence gördüğü öğrenilen Libyalı genç Asayiş Şube Müdürlüğünde ailesine kavuştu. Polis olayla ilgili İsminin Rava olduğu öğrenilen Tunus\'lu bir kadını arıyor.

ARKADAŞI POLİSE BAŞVURDU

İstanbul\'da Aksaray Polis merkezine başvuran Libya\'da mühendislik öğrencisi Jamal Ab Abdürezak birlikte gezmek için İstanbul\'a geldiği okul arkadaşı Yaseen Muhamet Nasır Algharari (22)\'in ortadan kaybolduğunu, telefonla arayan bazı kişilerin hayatı karşılığında 100 bin dolar fidye istediğini söyledi. Jamal Ab Abdürezak polisteki ifadesinde \"Birlikte gezmek için 24 Ağustos tarihinde Atatürk Havalimanını kullanarak İstanbul\'a geldik. Osmanbey\'de bir otele yerleştik. Arkadaşım bir kadınla buluşacağını söyleyerek yanımdan ayrıldı. Daha sonra gece gelmeyeceğini söyledi. Ancak sabah saatlerinde onun telefonundan beni arayan bir kişi hayatı karşılığında 100 bin dolar fidye istedi.\" dedi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Rehine kurtarma ve müzakare timleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis bir yandan fidyecilerle pazarlığa başlarken, diğer yandan kaçırılan kişinin son olarak gittiği Esenyurt\'ta araştırmaya başladı. Rehinecilerle yapılan pazarlık sonucu şüpheliler, ilk taksit olarak 20 bin dolar paraya ikna oldu.

EV BELİRLENDİ

Bu sırada özellikle yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evlerde aramaya yapmayı sürdüren polis ekipleri, bodrum katta bulunan bir daireyi kontrol etmek istedi. Kapı çalındığında içerde bir panik çıktığı, bir kişinin ise imdat diye bağırdığı fark edilince operasyon için düğmeye basıldı. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri elleri ve ayakları bağlanmış Libyalı gençle karşılaştı. İşkence gördüğü öğrenilen Libyalı Yaseen Muhamet Nasır Algharari, polise haber verilmesinden 5 saat sonra kurtarıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI BİR KADIN ARANIYOR

Evde bulunan ve Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Mustafa A.(24), Aras A.(24) ile Hussem Ş.(22) polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Polisin çalışması sonucu libyalı genci kandırarak zorla tutulduğu eve çağıran libyalı bir kadın aranmaya başladı. İsmi Rava olduğu öğrenilen kadının kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışmaların hızla sürdüğü belirtildi.

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE AİLESINE KAVUŞTU

Libyalı Yaseen Muhamet Nasır Algharari Gayrettepe\'de bulunan Gasp Büro Amirğinde ailesine kavuştu. Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.



Görüntü dökümü.

-------------------

-Şüphelilerin adliyeden çıkışı

-Operasyon anı

-Kurtarılan gencin ailesine kavuşması

-Genel ve detaylar



29.08.2018 - 13.51 Haber Kodu : 180829101

============

4- ALTI SARAY ÜSTÜ SAHNE

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL DHA

İstanbul\'da önemli Bizans eserlerinden biri olan Lausos Sarayı kalıntıları üzerinde 2009 yılından beri Fatih Belediyesi\'nin inşa ettiği ahşap etkinlik sahnesi bulunuyor. Sahnenin yasa dışı olduğunu ve kalıntıların üstünü kapattığını tespit eden koruma kurulu, aradan geçen 9 yılda toplam 6 kere söküm kararı verdi. Kararların uygulanmadığını belirten Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yiğit Ozar, \"Acilen alınan kararların yerine getirilmesini talep ediyoruz. Yapının bu şekilde saklanması kamu yararına aykırıdır. Süreci yakından takip ediyoruz. Gerekirse ilerleyen süreçte yine yasal süreci işleteceğiz\' dedi.

İstanbul\'un antik merkezinde Hipodrom, Binbirdirek (Philoxenus) Sarnıcı ve Divan Yolu Caddesi arasındaki üçgende yer alan Lausos Sarayı, erken Bizans dönemi yapısı olarak kayıtlarda yer alıyor. Bizans İmparatoru Theodosius\'un yardımcılarından biri olan Lausos adına yapılan saray, aynı zamanda dönemin en ünlü heykel koleksiyonuna da ev sahipliği yapıyordu.Lausos Sarayı kalıntıları 1950-1952 yılları arasında adliye inşaatı için yapılan temel kazıları sırasında ortaya çıkarıldı. Son olarak 2009 yılında Fatih Belediyesi\'nin kalıntılar üzerine inşa ettiği ahşap sahne yapısı ile birlikte görünürlüğü neredeyse tamamen kaybolmuştur. Arkeologlar Derneği İstanbul Şube yönetimi söz konusu tarihi kalıntıların yeterince önemsenmemesine tepkili. Dernek başkanı arkeolog Yiğit Ozar \"Bu sarayın girişi hipodrom tarafından. Hipodrom tarafından görkemli bir giriş ile saraya girildiğinde, etrafı nişlerle çevrili yuvarlak planlı, muhtemelen üzeri kubbeli bir salona giriyoruz. Bu salon, günümüzde Fatih Belediyesi\'nin üzerine ahşap sahne yapısını inşa ettiği alan aslında. Bu alanın, koruma kurulunun verdiği karara baktığımızda buranın aslında tescilli bir kentsel arkeolojik sit alanı içinde olduğunu, İstanbul\'un Unesco Dünya Mirası Alanı içerisinde olduğunu ve ayrıca kalıntıların kültür varlığı olarak tescil edilmiş olduğunu görüyoruz. Yani yasalar kapsamında aslında koruma altına alınmış bir yer. Buna rağmen Fatih Belediyesi 2009 yılında ilgili koruma kurulundan izin almadan bir sahne yapısı inşa ediyor ve kalıntıların toplum tarafından algılanabilir, görülebilir ve erişilebilirliğini kapatmış oluyor\" dedi.

2009 yılından beri söz konusu sahnenin sökülmesi için 6 kere koruma kurulunun karar aldığını belirten Ozar, \"Son olarak da Arkeologlar derneğinin başvurusu üzerine 2018 yılında sökülme kararı tekrarlandı. Kararda, kalıntılar üzerindeki ahşap sahne yapısının yasa dışı olduğu için acilen kaldırılması ve çevresindeki kontrolsüz olarak yapılan otopark faaliyetlerinin de durdurulması istendi. Koruma kurulu bunu resmi yollarla yine tebliğ etti. Biz de arkeologlar derneği olarak karaların acilen yerine getirilmesini talep ediyoruz. Çünkü, söz konusu eser bir kültür varlığı evrensel bir değer. Her ne kadar kalıntıların üzerine inşa edilen sahnede bazı etkinlikler yapılsa da kültür varlıklarına erişim önemli konulardan biri. Toplum orada bir saray kalıntısı olduğunu bilmeli, kazı çalışmasıyla ortaya çıkmış yapıyı algılayabilmeli. Bu kamu yararına bir durumdur. Aksi halde, bu yapının bu şekilde saklanması kamu yararına aykırıdır. Süreci yakından takip ediyoruz. Gerekirse ilerleyen süreçte yine yasal süreci işleteceğiz\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

---------------------------

-Yiğit Ozar ile röportaj

-Kalıntıların üzerine inşa edilen sahne

-Genel ve detay görüntüler



==============

5- \"TOPRAKLAR VE YERALTI SULARI KİRLİ, YEREL TOHUMLARA SAHİP ÇIKILMALI\"

Haber-Kamera: Buse ÖZEL - Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL DHA

Buğday Derneği Başkanı Leyla Ünlübay, topraklar ve yeraltı sularındaki kirliliğin sebze ve meyvelerdeki besin değerini ve verimi düşürdüğünü belirterek, yerel tohumlara sahip çıkılması gerektiğini, hibrit tohumlardan uzak durulmasının önemli olduğunu söyledi.

\"BİRÇOK ÇİFTÇİ TARIMDAN VAZGEÇTİ\"

Çok fazla kimyasal atıldığından dolayı toprağın da yorulduğunu ve eskisi gibi kaliteli ürün alınamadığını belirten Ünlübay şunları söyledi:

\"Türkiye geçmişe göre çok ciddi oranda tarım arazisini kaybetti. Artık tarım yapmaktan vazgeçmiş birçok çiftçi var ve verimliliği de var olan arazilerde de düşmüş durumda. İnsanlar topraktan tonlarca ürün alamıyorlar çünkü o kadar çok kimyasal atıyorlar ve yoruyorlar ki toprağı. Artık o kadar da kaliteli ve güzel ürün alamıyoruz. İklim koşulları çiftçiyi çok yordu, değişen iklim şartları çiftçinin tarımdan vazgeçmesine sebep oldu ve belki devletin çiftçiyi desteklememesi, tarımdan vazgeçmesine sebep oldu. Topraktaki ve yeraltı sularındaki kirlilik çiftçinin artık yeteri kadar verim alamıyor olması ya da her sene çiftçinin daha çok verim almak adına kullandığı ilaçların toprağın verimini ve ürün kalitesini azaltması çiftçinin vazgeçmesine sebep oldu. İklim koşulları, bizim bile şu anda pazarımızda yıllardır çilek üreticisi olan bir üretici bu son yaşanan iklim değişikliğinden ve doluların, yağmurların manasızca ve çılgınca yağması sonucu ürünlerinin mahvolduğunu söylüyor. Normalde bu dönemde pazarda oluyordu mesela ama şu anda yok. Tarım arazilerinin başka amaçlarla kullanılması da çiftçilerin tarımdan vazgeçmesine sebep oluyor. Bu ve bunun gibi birçok sebepten dolayı çiftçiler topraklarını bırakıyorlar.\"

\"BAŞKA ÜLKELERE MUHTAÇ BIRAKILIYORUZ\"

Gelecekte savaşların gıda ve su kıtlığından çıkmasının beklenildiğini söyleyen Ünlübay bazı ülkelerin bu konuda önlem aldığını belirterek, \"Tarım olmadan hayat olmaz. Tahminim odur ki bundan bir 25 sene sonra bütün savaşlar kıtlıktan ve gıdadan ve sudan dolayı insanlar birbirine düşüyor olabilecek. Zaten bu durumu şu anda fark eden bir sürü ülke bu durumla ilgili önlem almış durumda. Birde fark edemeyenler var ve biz bunu fark edemeyen ülkelerden biriyiz.\" dedi.

\"ORGANİK ÜRÜNLERDE DE BESİN DEĞERİ DÜŞÜK ANCAK KALINTILI DEĞİL\"

Buğday Derneği Üyesi ve ziraat mühendisi Kevser Üner ise son yıllarda tüm yiyeceklerdeki besin değerinin düştüğünü ifade etti ve şunları söyledi: \"Araştırmalara göre besin değerlerinin, vitamin ve minerallerin değerlerinin düştüğü genel olarak ortada. Bununla ilgili birçok araştırma internette de mevcut, insanlar araştırabilirler. Organik ürün aldığınızda da eskiye oranla besin değerinin daha düşük olduğuna dair araştırmalar var ama en azından kalıntılı ürün tüketmiyorsunuz böyle de bir gerçek söz konusu.\"

Görüntü dökümü:

------------------------

- Buğday Derneği Başkanı Leyla Ünlübay ile röportaj

- Tarla ve genel pazar detayları

29.08.2018 - 13.52 Haber Kodu : 180829105

==============

6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA\'YA GİTTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara\'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Tarabya\'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'nden çıkarak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi\'nden Ankara\'ya gitti.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

-Genel ve detaylar

29.08.2018 - 12.35 Haber Kodu : 180829069

=================



7- FİKRET ORMAN\'DAN NİHAT KAHVECİ\'YE SUÇ DUYURUSU

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞ Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci hakkında sosyal medya hesaplarındaki aleyhine paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Fikret Orman\'ın avukatı Mete Menekşe tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen suç duyurusu dilekçesinde, Beşiktaşlı eski futbolcu Nihat Kahveci\'nin hakaret suçundan hakkında dava açılarak cezalandırılması talep edildi. Dilekçede, Nihat Kahveci\'nin sosyal medya hesabından 8 Haziran 2018\'de \"Fikret Orman üç senedir kulüp çalışanlarının kazandığı başarılarının getirisi olan paralar nerede?\" şeklinde mesaj yayınladığı belirtilerek, \"Müvekkilimin (Fikret Orman) kulübe ait kazançları iç ettiği, görevi kötüye kullandığı anlamı çıkaracak imada bulunmuştur. Müvekkilim gerek beyefendi kişiliği, gerekse konumu itibariyle bu mesaj ve sonrasında yine kendisine imada bulunulan bir çok mesajı görmemezlikten gelmiş, başkanlığını yapmış olduğu kulübün başarısı için çalışmaya devam etmiştir. Ancak şüpheli asılsız ima ve ithamlarına son vermek yerine hız kazandırarak devam etmiştir\" denildi.

Fikret Orman\'ın \"Kulübü hacizlerden kurtardık, üzerine kaynak getirdik\" şeklindeki açıklamaları üzerine Nihat Kahveci\'nin yine sosyal medya hesabı üzerinden \"Sen ne kadar kazandın?\" şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılarak suç duyurusunda bulunuldu.