DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3



- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA TATİL DÖNÜŞLERİ SÜRÜYOR

*THY Bayram tatili boyunca 15 bin 48 uçuşta 2 milyon 340 bin yolcuyu taşıdı.

Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

Kurban Bayramı tatilini yurt içi veya yurt dışı tatil noktalarında geçiren vatandaşların İstanbul\'a dönüşleri sürüyor. Dönüşler nedeniyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar ve İç Hatlar geliş terminalinde, bagaj bantlarında ve yolcu bekleme noktalarında zaman zaman yoğunluklar oluştu.

Bayram tatili için Antalya\'ya giden Mehmet Ali Özsoy \" 5 günlüğüne Antalya\'ya gittik. Çok güzel geçti\" dedi. Oğlu Bayram Özsoy ise,

\"Bayramın birinci günü gittik. Giderken çok yoğunluk yoktu ama dönüşte çok yoğunluk var\" dedi. Tatil için karadenizi tercih eden Abdülhakim Gül ise, \"Tatilden geliyorum. Dolu dolu bir Karadeniz tatili geçirdim. Ülkemizde kriz yok. Bunlara inanmasınlar. Her yer kalabalık\" diye konuştu.

THY 10 GÜNDE 2 MİLYON 340 BİN YOLCU TAŞIDI

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) da 17 Ağustos-26 Ağustos tarihlerini kapsayan 10 günde 15 bin 48 uçuşta 2 milyon 340 bin yolcuyu ağırladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün soysal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, \"Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz\" dedi

Görüntü Dökümü

-İç hatlar geliş terminali yoğunluk detayı

-Dış hatlar geliş terminali yoğunluk detayı

-Bagaj bantları yoğunluk detayı

-Yolcular röp.

-Detaylar

26.08.2018 - 15.26 Haber Kodu : 180826093

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MEMLEKETTEN ERZAKLARLA DÖNDÜLER



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL DHA

Kurban tatilinin ardından şehirlerarası otobüs firmalarıyla İstanbul\'a gelen vatandaşların çoğunluğu yanlarında kışlık erzaklarını da getirdi.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde de Esenler\'deki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Memleketlerinde tatil yapanlar yanlarında bol miktarda kışlık erzak getirdi. Otobüslerde görevli muavinler bu tatil dönüşünde biraz daha fazla bagajı kaldırmak zorunda. Vatandaşlar normal bavullarının yanında çuvallarla, kolilerle, torbalarla kışın yiyecekleri erzakları İstanbul\'a taşıyor. Otobüslerin bagaj kısmı tıka basa dolu. Tokat\'tan İstanbul\'a dönen Hüseyin Yılmaz ise, \"Köyden kışlık malzemeyle geldik. Kışın bunların hepsini yiyeceğiz. Ne yapalım, köy olmasa açız\" dedi. Giresun\'dan dönen bir vatandaş ise \"Bir hafta fındığımızı topladık.Kurbanımızı yaptık.\" dedi. Düzce\'den gelen bir kişi ise, \"Erzağımızı getirdik. Fındığımız, armudumuz, elmamız var erzağımızın içinde. Kendimize ve ailemize getirdik. Özlem çekiyoruz. Senede bir kere mahsul veriyor\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Çuvallar

-Koliler

-Bagajların indirilmesi

-Servislere konulan erzaklar

-Vatandaşlarla röpler

-Çuval taşıyanlar

-Genel ve detaylar

26.08.2018 - 13.34 Haber Kodu : 180826072

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\"BUL KARAYI AL PARAYI\" OYNATIRKEN YAKALANDILAR

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Galata Köprüsü\'nde \"Bul karayı al parayı\" oyunuyla vatandaşların dolandılrıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, köprü üzerinde bu oyunu oynatan kişi ve gözcüsünü suç üstü yakaladı. O anlar DHA kamerası tarafından kaydedildi. Kumar oynatanların bu yolla günlük 5 bin lira para kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişiye kabahatler kanununda işlem yapılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Köprü üzerinde kumar oynatan kişiden görüntü

-Gözcülük yapan kişiden görüntü

-Kumar oynayanların görüntüsü

-Polis ekiplerinin kumar oynatanı ve gözcüsünü gözaltına alması

-Genel ve detay görüntüler

26.08.2018 - 16.37 Haber Kodu : 180826113

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(havadan görüntülerle) SİLİVRİ\'DE POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNDEN ORTAK DENETİM

Haber: Özgür Deniz KAYA - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL, (DHA)

Bayram tatilinin son gününde polis ve jandarma ekipleri Silivri\'de trafik uygulaması ve asayiş denetimi yaptı. Ortak uygulamada 382 araç denetlendi, 450 kişinin kimliği sorgulandı ve 3 araca yasal işlem yapıldı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde ortak trafik uygulaması ve asayiş denetimi yaptı. Ortak uygulama sonucunda 382 araç denetlendi, 450 şahsın kimliği sorgulandı ve 3 araca yasal işlem uygulandı.

DRONE İLE HAVADAN DENETİM YAPILDI

Uygulama esnasında Mobil Plaka Tespit Sistemi (PTS), drone, tak bul cihazı, karekod cihazı ve narkotik köpeği de yer aldı. Oluşturulan kontrol noktasında şüpheli görülen araçlar durdurulup arama yapıldı. Ayrıca sürücü ve yanındakilerin kimlik sorgularının da yapıldığı denetim kapsamında, tüm yolculara emniyet kemerlerini takmaları, hız yapmamaları ve seyahat esnasında trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı. Sürücüler de denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. \"Trafik Dedektifleri\" projesi kapsamında 3-17 yaş arasındaki çocuklara kartlar hediye edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Uygulamanın havadan görüntüleri

-Polis ve Jandarma\'nın ortak denetiminden detaylar

-Araç sürücüleriyle röportaj

-Drone ve plaka takip sistemi (PTS) detayları

-Narkotik köpeğinin yaptığı arama

-Detaylar

26.08.2018 - 17.43 Haber Kodu : 180826134

26.08.2018 - 17.41 Haber Kodu : 180826137

26.08.2018 - 17.45 Haber Kodu : 180826138