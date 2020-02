DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1-CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ (2)

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda Cumartesi Anneleri\'nin 700\'üncü haftası için düzenlenen basın açıklamasına izin verilmedi. Polis toplanan grubu dağıtmak için biber gazı ve boyalı mermi kullandı.

İstiklal Caddesi üzerindeki Galatasaray Lisesi önüne 700\'üncü kez toplanmak için saat 11.00\'den itibaren gelen gruba polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı. Basın açıklamasına destek için gelenler arasında bazı CHP ve HDP milletvekilleri yer aldı. İstiklal Caddesi\'nde zaman zaman gerginlik yaşanmaya devam ediyor. Polisin bekleyişi ise sürüyor.

2- KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN BACAĞINDAN VURULDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda iki grup arasında kavga çıktı. Olayda kavgayı ayırmaya çalışan bir kişi silahla bacağından yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay İstiklal Caddesi Mis Sokakta dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir eğlence mekânında biri Suriyeli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra dışarıda kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine eğlence mekânının yanında bulunan büfenin sahibi Harun Yılmaz, kavgayı ayırmaya çalıştı. O sırada Suriyeli gruptan İ.N., silahını ateşledi. Silahtan çıkan mermi Yılmaz\'ın sağ bacağına isabet etti. Olayı gerçekleştiren İ.N., silahı olay yerine atarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Yılmaz\'ı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Olayın ardından kaçan aralarında İ.N\'nin de bulunduğu Suriyeli 3 kişi ise Güven Timleri tarafından Tarlabaşı Bulvarı\'nda yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAH SESLERİNDEN SONRA HERKES KAÇIŞTI

Olay yerine yakın bir noktada simit satan Hilmi Korkmaz \"Ben burada simitlerimi diziyordum. Birden bir gürültü patırtı oldu. Sonra silah sesi duydum bir kişi yaralanmıştı. Sonra olayı gerçekleştirenler kaçtı. Kalabalıktı 5-10 kişi vardı. Silah sesinden sonra herkes kaçıştı. Yaralı burada cadde üzerinde yatıyordu.\" dedi.

KAVGA ANI KAMERADA

İki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde iki grubun kavga etmesi bir kişinin silahla yaralanması yer alıyor. Saldırganlar kaçarken ayağından vurulan kişi yere düşüyor.

3- SARIYER\'DE ATLA BİRLİKTE DENİZE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de bir kişi bindiği atla birlikte denize düştü. Atın sahibi çevredekiler tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye ekibi çağrıldı. At, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kurtarıldı.

Olay saat 11.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu Sahili\'nde meydana geldi. Atıyla birlikte gezen Ersin isimli kişi atın huysuzlanması üzerine kontrolünü kaybetti. Ersin ve at birlikte denize düştü. Ersin çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken atın kurtarılması için olay yerine itfaiye çağırıldı. 2 itfaiye eri suya girerek atı muhafaza etti. Bu sırada gelen vince bağlanan at yukarı çekildi. Ancak at çırpınmaya başlayınca iplerden kurtularak yeniden denize düştü. Tekrar bağlanan at vinç yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.

4- BEYOĞLUN\'DA KORKUNÇ CİNAYET; GASP EDİLDİKTEN SONRA BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda Esra A. adını kullanan travesti, oturduğu apartmanın giriş kapısının önünde boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu. Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

Olay İstiklal Caddesi, Sadri Alışık sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Esra A. adını kullanan travesti , oturduğu apartmanın girişinde eli bıçaklı bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Esra A.\'yı gasp etmeye çalışan saldırganla Esra A arasında boğuşma yaşandı.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Cep telefonu ve bir miktar parayı almayı başaran saldırgan, kendisine karşı koyan Esra A.\'nın boğazını keserek olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kanlar içerisinde apartmanın giriş kapısına yığılan Esra A için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk incelemede boğazı kesilen Esra A.\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri çevrede ve apartmanda delil incelemesi yaptı. Olayın duyulmasının ardından Esra A.\'nın arkadaşları da olay yerine geldi.

OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Esra A.\'nın cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracına konularak Yenibosna\'daki İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu\'na götürüldü. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

5- FATİH\'TE OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Taner YENER/İSTANBUL DHA

Fatih\'te Özgür Yılmaz, bir otel odasında başından silahla vurulmuş olarak bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis, Yılmaz\'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Dervişali Mahallesi Kariye Cami Sokak üzerinde bulunda bulunan bir otelde saat 11.30 sıralarında meydana gelen olay, iddialara göre şöyle gelişti. Ağır bir koku gelen odadan şüphelenen otel görevlileri durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kapısı kilitli olan odayı çilingir yardımıyla açtı. İçeriye giren polis ekipleri Özgür Yılmaz\'ı başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yılmaz\'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yılmaz\'ın cansız bedeni olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

SİLAH BULUNDU

Öte yandan ekiplerin yaptığı incelemelerde Özgür Yılmaz\'ın yanında olayda kullanıldığı öğrenilen bir de tabanca bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

