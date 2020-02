DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- POLİS VE ZABITA ŞİLE AYAZMA PLAJINI BOŞALTIYOR -1

Haber: Cengiz ÇOBAN-Nurcan KIRCALI-İSTANBUL DHA

Şile Ayazma plajının boşaltılması için görevliler tarafından yapılan uyarıların yetersiz kalması üzerine devreye polis ve zabıta ekipleri girdi.

Şile\'de Sofular ve Ağva\'da iki kişinin denizde kaybolması üzerine kaymakamlık olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmeyi yasaklamıştı. Vatandaşların plaj görevlilerinin uyarılarına rağmen denizden çıkmaması üzerine devreye polis ve zabıta girdi. Ekipler sahilde anonslarla vatandaşları denizden çıkarıyor. Polisi gören tatilcilerin uyarıları dikkate alarak denizden çıktığı görüldü.



2- KURBAN BAYRAMINDA SON GÜN TELAŞI

* Vatandaşlar kurban, satıcılar ise toplanma telaşı yaşıyor.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA

Kurban Bayramı\'nın son gününde, İstanbul\'daki kurban pazarlarında bir yandan son kurbanlıklar alıcılarını bulurken, diğer yandan da satıcıların toplanma telaşı başladı.

İstanbul\'da bayramın birinci günü başlayan kurban kesme hareketliliği, son günde de devam etti. Fiyatlar bayramın birinci gününe göre neredeyse yarı yarıya kadar düştü. Daha ucuza kurban almak isteyen vatandaşlar satış alanlarına gitti. Ellerindeki hayvanların satan besiciler, çadırlarını söküp kurban pazarlarından ayrılırken, ellerinde hayvanları kalanlar son gün satış yapmaya devam etti. Elindeki tüm hayvanları sattığını söyleyen Yücel Şen, \"Bayram ikramiyeleri çok yaradı. Satışlar çok iyi. Son güne kalanlar daha avantajlı oldu. Bin liralık hayvanlar 700-900 TL arasında sattık\" dedi.

\"FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ\"

Ağrı\'dan 40 büyükbaş, 180 küçükbaş hayvanla gelen ve son gün fiyatların yarı yarıya düştüğünü söyleyen Hüseyin Kara isimli satıcı, \"Büyükbaş 1 tane kaldı. Fiyatlar çok düştü. 450 kilogram danayı ilk gün 10 bin liraya verirken, şimdi 7 bin liraya bırakıyorum. Kuzu bin 200 lirayken, şu durumda 700 lira bile vermiyorlar, alan yok. Satışlar hiç iyi değil. Küçükbaş hayvanlar elimizde kaldı\" ifadelerini kullandı.

Kırşehir\'den gelen Ömer Aydın isimli besici ise, \"Hayvanları geri götürsem daha çok zarar edeceğim. Mecburen 100 lira 200 lirayı düşünmeden zararına veriyoruz. İlk gün değerine gidiyordu, şu anda zararına satıyoruz. Elimizde 150-200 hayvan kaldı\" diye konuştu.

\"FİYATLAR SON GÜN DAHA UYGUN OLDU\"

Kurban pazarına son gün gelen bir vatandaş, \"Son gün fiyatlar uygun olur diye geldik. 750 liraya koç aldık. İlk günlerde 900-1100 TL\'ye satılıyordu. Fiyatlar son gün daha uygun oldu\" dedi.Belediye ekipleri de kurban pazarlarında hayvanlardan geriye kalan çöp, yem ve gübreleri temizlemeye başladı.

3- BEŞİKTAŞ\'TA KAZA; SİBEL CAN VE OĞLU EMNİYET KEMERİ SAYESİNDE YARA ALMADAN KURTULDU

*5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Şarkıcı Sibel Can ve oğlu Engin Can, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 16.10 sıralarında Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran araçlara, arkadan gelen bir minibüs çarptı. Kazada 5 araç birbirine girdi. Araçlarda bulunan 1\'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sibel Can ve oğlu Engin Can ise kazayı yara almadan atlattı. Aracı hasar gören Sibel Can, \"Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah\'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum\" dedi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

4- UBER SÜRÜCÜLERİNE CEZA YAĞDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

İstanbul Sivil Trafik Ekipler Amirliği\'nce yapılan UBER ve Scotty denetimlerinde sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği\'ne bağlı ekipler, UBER ve Scotty\'e yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında ekipler, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Nisbetiye Caddesi\'nde denetime başladı. Ekipler, genellikle UBER taşımacılığın yapıldığı çok sayıda lüks aracı durdurdu. UBER aracı olduğu tespit edilen araçların ise belgeleri kontrol edilerek UBER aracı olup olmadıkları soruldu. UBER aracı olduklarını ifade eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı. Belgeleri kontrol eden ekipler, \"İlgili belediyeden izin ruhsatı almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yol taşımakö suçundan ilk kez yakalanan sürücülere 3 bin 6 lira ceza, birkaç kez yakalanan sürücülere ise 5 bin 10 lira ceza kesti.

Öte yandan ekipler motosiklet taşımacığı olan Scotty\'e yönelik de uygulama yaptı. Ekipler şüphelendikleri motosikletleri durdurarak sürücülerin cep telefonlarında Scotty uygulaması olup olmadığını kontrol etti. Yapılan uygulamalarda 5 araca yaklaşık 25 bin lira idari para cezası verildi.

BİZDEN FAZLA YOLCULAR UBER\'İN YASALLAŞMASINI İSTİYORLAR

UBER hizmeti verdiği için ekipler tarafından ceza yazılan Süleyman Yılmaz \"UBER hizmeti veriyorum. İkinci sefer yakalandım. Yaklaşık 5 bin lira ceza uygulandı. 3 aydır bu işi yapıyorum. UBER\'in mahkeme süreci devam ediyor. Şuan için bize \'çalışın\' diyorlar biz de çalışıyoruz. Ceza yersek de UBER\'e gönderiyoruz onlar ilgileniyorlar. UBER\'in yasallaşmasını istiyoruz. Bizden fazla yolcular UBER\'in yasallaşmasını istiyor. UBER\'e karşı yoğun bir talep var. Hiç boş durmuyoruz. İşler çok güzel\" dedi.

TAKSİCİLERİ DE ANLAMAK LAZIM

Taksicilerin de tepkisi anladığını belirten Yılmaz, \" Taksici arkadaşları da anlamak lazım. Onların da duraklarının önünde yolcu almamak lazım. Benim taksicilerle hiçbir sıkıntım olmadı\" dedi.

GENELLİKLE ARAP TURİSTLER TERCİH EDİYOR

UBER\'in genellikle yabancı turistler tarafından tercih edildiğini söyleyen bir sürücü iseö Bayram başladığından beri zaten hiç Türk yolcu yok. Genellikle Araplar tercih ediyor. Genellikle otel ve alışveriş merkezlerinden turist taşıyoruz\" dedi.

