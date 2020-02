DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- KARISINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ (2)

Haber - Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Avcılar\'da bir kişi silahla karısını vurduktan sonra intihar etti.

Olay Yeşilkent Mahallesi, 71. sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnşaat Mühendisi Erdal Saluğu (34), 2 yıl önce evlendiği Bahar Saluğu (32) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kavga dönüşünce Erdal Saluğu karısını silahla vurdu, ardından intihar etti. Bahar Saluğu\'nun kardeşi eve gelince korkunç manzara ile karşılaştı. Çiftin yakınları bina önünde sinir krizi geçirdi. Olay yerine gelen polis inceleme yaptı. İncelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

2- SURİYELİ İKİ KARDEŞİ DENİZ AYIRDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Şile\'de denize giren Suriyeli iki kardeşten biri boğuldu.

Sultanbeyli\'den Şile\'ye gelen Suriyeyi Recap Arcan (18), kardeşi Muammet Arcan (16) ve iki arkadaşı serinlemek için Ayazma plajında denize girdi. Bir süre yüzen gençler, daha sonra yoğun dalgalara karşı koyamadı. 4 genç, plajdakilerinden yardım istedi. Vatandaşlar gençleri güçlükle denizden güçlükle çıkardı. Recap Arcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşi Muhammet Arcan ise Şile Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Muhammet Arcan\'ın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

3- KURBAN BAYRAMININ GÖZDESİ ONLAR; İŞ YETİŞTİREMİYORLAR

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte bıçak bileyicileri de hareketlendi. Ümraniye'de bulunan Cafer Tuna'nın iş yoğunluğu sabah erken saatlerinde başlıyor. Günde yaklaşık 400 bıçak bilediklerini belirten Tuna, işleri yetiştirmek için Pazar günü de çalışmaya devam ettiklerini söylüyor. Mesleğin inceliklerini anlatan Cafer Tuna, "Kurban bayramı öncesi işlerimiz çok yoğun oluyor. Çok rağbet var, işleri yetiştiremiyoruz. Çoğunu da geri göndermek zorunda kalıyoruz. Bizim işimizden memnun oldukları için bize çok fazla iş getiriyorlar. Biz de yetiştiremiyoruz. Çoğu zaman vücut dayanmıyor, yorgunluktan iş yapamaz hale geliyoruz." ifadelerini kullandı.

\"KALİTELİ BIÇAK İÇİN 1 AY ÖNCE GELSİNLER\"

1963 yılından beri bıçak ustalığı yapan ve bıçak bileyen Tuna, \"Kurban bayramında yoğunluk olmaması için bize bıçakları 1 ay önceden getirmeleri gerekiyor. Düzgün bir iş almak istiyorlarsa 1 ay önceden bize bıçakları teslim etmeleri lazım. Kalabalıkta yapılan işin çok kalitesi olmuyor. Ama bir ay önce gelirlerse kaliteli bıçak bileyletirler\" diye konuştu.

Vatandaşlar da yoğunluktan dolayı bayramda kullanacakları bıçakları sabah erken saatlerde getiriyor. Onlardan biri olan Çınar Yıldırım, \"Bıçaklarımızı bileyletmek için getirdik. Babam kasap, ona çok lazım oluyor. Tabi bir de kurbanımız var. Onu da keseceğiz. Sabah erken yoğun olduğu için kalktım geldim. Bir de bizim bölgede böyle iş yapanlar yok.Buraya alıştığımız için burayı tercih ediyoruz\" ifadelerini kullandı. Bir başka kişi de, \"Bayramdan bayrama bileyletiyoruz zaten. Arkadaşla birlikte geldik. O da bıçak alacak. Şimdi 2 bıçak getirdim. Daha da getireceğim. Arife günü de getireceğim anca yetişir\" dedi.

4- YALIDAKİ DEHŞETE 27 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

- Stajyer avukat sevgilisine kafa atıp yüzünü ısırmıştı.

Haber: Hayati ARIGAN / İstanbul

SARIYER\'deki Sait Halim Paşa yalısındaki düğüne beraber gittiği stajyer avukat sevgilisine kafa atıp yüzünü ısırdığı öne sürülen işletmeci Yağızcan Y. hakkında \'kasten öldürmeye teşebbüs\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' ve \'yaralama\' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yağızcan Y., sevgilisi Selin C.\'nin kendisini kıskandığı için şikayet ettiğini ileri sürdü. Alkolün etkisiyle yüksek müzik nedeniyle yüzüne yaklaştığı sevgilisinin şakak kısmından ısırdığını kabul eden Yağızcan Y., diğer şiddet olaylarını reddetti. Yağızcan Y., \"Selin\'in otomobiliyle evime gittik. Ona özür kahvaltısı hazırladım. Başka bir kız arkadaşım olduğu için, kıskandığından dolayı buradayım\" dedi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'ne açılan davanın iddianamesinde, ikili arasında üç güne yayılan şiddet olayı tarafların iddialarına göre şöyle yer aldı; Stajyer avukat Selin C.(25) ile işletmeci sevgilisi Yağızcan Y.(29) bir arkadaşlarının düğünü için 4 Ağustos\'ta Ortaköy\'deki Sait Halim Paşa yalısına gitti. Yağızcan Y. yanından ayrılan sevgilisine \'Sen neden benim yanımda değilsin\' diyerek üzerine çullanıp yüzünü ısırıp, kafa attı. Şoke giren Selin C., çevreden utanması nedeniyle polisi aramadı. Yağızcan Y.\'nin tekrar dövmeye başladığı, genç kız tepki vermedi. Düğünden beraber ayrılan ikilinin tartışması bu kez dışarıya taşındı. Selin C.\'yi bir kuytu bir yere götürmeye çalışan Yağızcan Y., başarılı olamayınca zorla bir taksiye bindirdi.

TAKSİCİ UYARDI VURMAYI BIRAKTI

Takside Selin C.\'yi tokatlayan Yağızcan Y. sürücünün uyarısı üzerine dayağa ara verdi. Çift, Mecidiyeköy\'de bir arkadaşının evine gitti. Eve girer girmez Selin C. kendini bir odaya kilitledi. Yağızcan Y. \"Bir şey yapmayacağım\" diye yalvararak stajyer avukatı ikna etti. Selin C. kapıyı açınca yatağa yatırdığı genç kızın boğazını sıkıp boğmaya başladı. Uzun süre nefessiz kalan Selin C.\'yi bırakan Yağızcan Y. odadan çıkmasına da izin vermedi. Ertesi sabah evden ayrılan ikili Yağızcan Y.\'nin evine gitti. Ertesin gün Selin C. hastaneden rapor alarak şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI, 27 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savcılık tutuklanan Yağızcan Y. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama suçlarından 12,5 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.



\"5 DAKİKADA GELMEZSEM BENİ KONTROL ET\"

İşletmeci Yağızcan Y.\'nin ifadesinde \"Kız arkadaşım Selin C. ile gittiğim Sait Halim Paşa yalısındaki düğünde alkol almaya başladık. Pistte dans ederken \'Beş dakika sonra geleceğim, gelmezsem gel beni kontrol et\' dedi. 15 dakika geçmesine rağmen gelmeyince merak edip aramaya başladım. Hiçbir yerde yoktu. Bir müddet sonra masada oturduğunu gördüm\" dediği öğrenildi.

Selin C.\'nin yanına giderek kaç dakikadır nerede olduğunu sorduğunu söyleyen Yağızcan Y. cevap alamayınca bir anlık sinirle yüksek sesten dolayı yüzüne yaklaştığını belirtti. Yağızcan Y.\'nin, \"Alkolün etkisinden dolayı şakak kısmından ısırdım. Sözlü tartışmanın ardından düğünden kendi isteğiyle ayrıldık. Taksi ile arkadaşımın evine gittik\" dediği belirtildi.

\"ÖZÜR KAHVALTISI HAZIRLADIM\"

Arkadaşlarının evinde film izlediklerini belirten Yağızcan Y.\'nin, \"Uyurken Selin bana \'Neden sarılmıyorsun\' dedi. Sabah televizyon izledikten sonra Selin\'in otomobiliyle Koşuyolu\'ndaki evime gittik. Eve girmeden marketten kahvaltılık aldık. Özür mahiyetinde kendisine kahvaltı hazırladım. Film izledik evimde geceyi geçirdikten sonra ertesi sabah Selin üzerini değiştirmek için kendi evine geçti\" diye ifade verdiği öğrenildi.

\"KISKANÇLIK YÜZÜNDEN BURADAYIM\"

Yağızcan Y., Selin C.\'nin akşam ise \"Seninle barışırsam bu kendime haksızlık olur\" dediğini ileri sürdü. Selin C.\'nin kendisini başka kız arkadaşı olduğu için şikayet ettiğini düşündüğünü belirten Yağızcan Y.\'nin, \"Ben kıskançlık üzerine burada bulunuyorum. Başka bir kız arkadaşım olduğu için bana böyle bir suç yöneltti\" dediği kaydedildi.

DAVA AİLE BAKANLIĞINA BİLDİRİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye başlayacak davada tutuklu sanık Yağızcan Y. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çakacak. Mahkeme davaya müdahil olması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'na da yazı yolladı.

5- 3 YAŞINDAKİ HİRA\'NIN \"SESİNİ\" ÇALDILAR

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Bahçelievler\'de 13 gün önce evlerinin önündeki parkta oynayan 3 yaşındaki işitme engelli Hira Su Erdağı\'nın işitme cihazı

kayboldu. İşitme cihazının çalındığı öne süren aile, polise şikayette bulundu.



KARS\'TAN TEDAVİ İÇİN İSTANBUL\'A GELDİLER

Kars\'ta oturan anne Sibel ve Baba Barış Erdağı, 3 yıl önce işitme engelli olarak dünyaya gelen kızları Hira Su Erdağı\'nın tedavisi için

İstanbul\'a taşındı. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye başlayan Hira Su Erdağı\'ya, 2016 Temmuz ayında Koklear İmplant ameliyatı yapıldı ve ardından mıknatıslı işitme cihazı takıldı. Tedavinin ardından Küçük Hira duymaya başladı. 7 Ağustos Salı günü küçük Hira, ablası İlayda Buse Erdağı ile birlikte Bahçelievler\'de evlerinin önündeki parka gitti. İddiaya göre, Hira Su parkta bir süre oyun oynadı. Abla İlayda, küçük kardeşini oyun parkında tahterevalliye bindirdiği sırada kulağında cihaz olmadığını fark ederek

önce kendi aramaya başladı, ardından polis ekiplerine durumu bildirdi. Polis ekipleri, oyun parkı ve iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Olayla ilgili polisin araştırması devam ederken, Erdağı Ailesi Hira Su\'yun yeniden duyabilmesi o cihazının yeniden devlet tarafından karşılanması istedi.



\"BİR ÇOCUĞUN SADECE HAYATINI ÇALDI\"

Hira Su\'yun halası Elif Kahramanoğlu bir çocuğun hayatını çalıdıklarını belirterek, \"Geçen hafta Salı günü Hira Su, ablası ile parka oyun oynamaya çıkıyor. Parkta oynadığı esnada işitme cihazı çalınmış. Biz hemen, aramaya başladık, etrafta komşular falan. Cihazı bulamadık, hemen polis çağırdık. Polis ekipleri geldi baktı, parkta güvenlik kamerası olmadığı için, kanıt olmadığı için çalındığını ispatlayamıyoruz. Biz çalındığını düşünüyoruz. Çünkü Hira\'nın cihazını kıyafetine tutturduğumuz için düşme ihtimali yok. Bu cihaz da mıknatıslı olduğu için kafasına monteli ve düştüğü zaman Hira bize söylüyordu. Çalan kişilerin zaten işine yaramaz, bu cihaz Hira\'ya özel bir cihaz. Bunu satmaya kalkışsa bile bu cihaz sistemde Hira\'ya ait olduğu görünüyor. Bir çocuğun sadece hayatını çaldı\" dedi.

\"HİRA SU İLE ARTIK İŞARET DİLİ İLE İLETİŞİMİ KURUYORUZ\"

Hala Kahramanoğlu, Hira ile işaret dili ile iletişim kurduklarını söyleyerek, \"Cihazı varken normal konuşabiliyorduk ama şimdi cihaz olmadığı için işaret dili ile iletişim kuruyoruz, bu da Hira için iyi değil. Çünkü Hira işitme engelinin ne olduğunu bilmiyordu, cihazı çalınınca öğrendi işitme engelinin ne olduğunu . Hira altı aylık iken ameliyat oldu, şu an 3 yaşında iki yıldır bu cihazı takıyordu. Sağlık Bakanlığı\'na ve Cumhurbaşkanımıza herkese sesleniyorum Hira için bize kulak versinler, Hira sessiz kaldı. Bu cihazı Hira\'nın bir an önce takması lazım. Ailesi de zaten doğuştan işitme engelli\" diye konuştu.

\"KARDEŞİM CİHAZ KAYBOLDUKTAN SONRA, SÜREKLİ UYUMAYA BAŞLADI\"

Hira\'nın ablası İlaydan Buse Erdağı, kardeşinin cihazı kaybolduktan sonra sürekli uyuduğunu anlatarak şunları söyledi: \"Kardeşim ile akşam saatlerinde parka çıktık, tahterevalliye bindirdim, tam o sırada işitme cihazının olmadığını fark ettim. Hemen aramaya başladık, iki saat boyunca kendimiz aradık. Daha sonra polis ekiplerine haber verdik. Devletin bu ücreti karşılamadığını öğrendik, bizimde bunu alacak gücümüz yok o yüzden yardım bekliyoruz. Cihaz olamadığı için el işaretleri ile iletişim kurmaya çalışıyoruz zaten cihaz çalındıktan sonra tüm gün uyuyor.\"



KOKLEAR İMPLANT NEDİR?

Koklear implant, iç kulakta meydana gelen sorunları gidermeye yarayan tıbbi bir cihazdır. İşitme cihazları, sesin şiddetini yükseltirken koklerar implant, beyne ses sinyallerini göndermede problem yaşayan kokleanın görevlerini yerine getirir. Koklear İmplant, sesleri kodlanmış elektriksel uyarımlara dönüştürür.



6- ALACAKLI OLDUKLARI KİŞİYİ İŞTE BÖYLE KAÇIRDILAR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Avcılar\'da 7 kişi alacaklı oldukları bir kişiyi araçlarına bindirerek kaçırdı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kaçıran kişiler kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Olay dün sabah saatlerinde Denizköşkler Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 kişi alacaklı oldukları kişinin evinin önüne araçlarıyla geldi. Evinden çıkan kişi, kaçırılmak istendi. Uzun süre araca binmemek için direnen kişiyi alacaklıları darp ederek araca bindirdi. Daha sonra adamı bindirdikleri araçla Silivri yönüne doğru kaçırdılar. Olaya şahit olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, kaçıran kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gören bir kişi, \"Bizler çok bağırdık ama hiç oraları olmadılar. 100 milyar lafı duydum. Adamı aldıktan sonra çektiler gittiler\" diye konuştu. Yaşanan kaçırma olayı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kaçırma olayına karışan kişiler Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

