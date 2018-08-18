DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1 - AVCILAR\'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN (2)

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA

Avcılar\'da 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi\'ndeki 4 katlı tekstil firmasına ait iş yerinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine

olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü;

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

18.08.2018 - 12.23 Haber Kodu : 180818071

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2- OTOGARDA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK - Şengüler YEŞİL, İSTANBUL (DHA) Kurban Bayramı tatilinin başlaması ile İstanbul Bayrampaşa 15 Temmuz Otogarı\'nda hareketlilik devam ediyor. Otobüs firmalarının yetkilileri, son 3 gündür yoğunluğun devam ettiğini belirtti.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbullular da Kurban Bayramı tatilini aileleriyle memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek için otogarlarda yoğunluk oluşturdu. Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nde dün başlayan hareketlilik bugün gündüz saatlerinde de devam etti. Otobüs şoförü Önder Kaptan, \"Akşam 7-8\'den sonra yoğunluk artıyor. Gece 1-2\'ye kadar da devam ediyor.Ek seferler de yapılıyor\" dedi.

\"YOLA ÇIKACAKLAR ÇOK DİKKAT ETSİN\"

Bir otobüs firma yetkilisi Yusuf Topal da yollardaki yoğunlukların artarak devam ettiğini belirtti. Özellikle Gebze, İzmit ve Dudullu istikametlerinde trafik kazalarının yaşandığını belirten Topal, \"Şu anda Nevşehir istikametinden geliyoruz. Buradan tüm yola çıkacakları uyarıyorum, kesinlikle çok dikkatli olsunlar. O kadar kazayla karşılaştık ki gerçekten içler acısı .Çok dikkatli olmaları lazım. Gebze, Dudullu, Alibeyköy, İzmit tarafında trafik allak bullak. İlginç bir trafik var. İğne atsanız yere düşmez. Özellikle buradan tavsiyem, çok dikkatli ve yavaş gitsinler. Otogar yoğun. Dudullu da öyle otobüsten geçilmiyor. Yer gök otobüs, aşırı bir yoğunluk var. Bilet satışı, otobüs seferleri, servis seferler ve oldukça fazla. Yoğunluk bu son 3 gündür hiç bitmiyor\" ifadelerini kullandı.

\"1 HAFTADIR ARAŞTIRIYORUM BİLET BULAMADIM\"

Bayram tatili için Gümüşhane\'ye gitmek istediğini söyleyen Kürşat Yıldırım da yoğunluktan payını almış. Son 1 haftadır bilet aradığını belirten Yıldırım, \"Bayram yoğunluğu var bilet bulamadım. Özellikle bir hafta önceden internette sürekli otobüs bileti aradım. Kendi memleketime, Gümüşhane ve Bayburt\'a bilet bulamadım. O yüzden Trabzon üzerinden aktarmalı gideceğim\" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Peronlardaki hareketlilik

-Firma yetkilileri ile röpotaj

-Vatandaş ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

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3 - TAKSİM\'DE KAVGA; KAFASINDA ŞİŞE KIRDILAR

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu\'nda iki kadın arasında çıkan kavgaya erkekler de müdahale edince ortalık karıştı. Kavgada kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kalırken bir kadın da elinden yaralandı.

Olay saat 10.00 sıralarında yaşandı. İstiklal Caddesi Mis Sokak üzerinde Arap uyruklu iki kadın arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Saç baş birbirine giren kadınların kavgasına erkekler de karıştı. Kavga sırasında kafasında şişe kırılan bir kişi kanlar içinde kaldı, bir kadın da elinden yaralandı. Kavga sonrası tartışmaya devam eden kadınlar birbirinden uzaklaştırıldı. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri tarafları gözaltına alıp kafasında şişe kırılan yaralı için ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü

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-Büyük kavga sonrası tartışmaya devam eden kadınlar

-Kadınları ayırmaya çalışanlar

-Kafasında şişe kırılan ve kanlar içinde kalan kişi

-Polisin gelmesi

-Kavgaya karışan ve elinden yaralandıktan sonra kaçan kadını polisin durdurması

-Polisin tarafları götürmesi

-Kafasında şişe kırılan kişiye sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Gözaltına alınan kişinin sivil polisler tarafından götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

18.08.2018 - 11.53 Haber Kodu : 180818062

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4 - ATAŞEHİR\'DE TÜRKMEN CİNAYETİ...

ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: BENİ DARP EDİYORDU, KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAĞI SALLADIM...

Haber: Ali AKSOYER / Kamera: İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de aynı evi paylaştığı arkadaşı Türkmenistan uyruklu Abildek Tanar Bergenova\'yı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren

Özbekistan uyruklu Firdavs Sadolev tutuklandı. Şüpheli Sadolev emniyetteki ifadesinde \"Abildek çok cüsseli biriydi. Beni darp ediyordu, kendimi savunmak için bıçağı salladım\" dediği öğrenildi. Türkmenistan uyruklu Abildek Tanar Bergenova ile eşi A. B. bir yıl önce İstanbul\'a geldi. Abildek Tanar Bergenova Ataşehir\'de bir ev kiraladı ve bir marangoz atölyesinde çalışmaya başladı. Aynı atölyede birlikte çalıştığı Özbekistan uyruklu Firdavs Sadolev, Bergenova\'nın evine zaman zaman gelirken, daha sonra sürekli kalmaya başladı. Evde Ekrem Mallayev adlı bir kişi de kalmaya başlarken, A. B. bir eve temizliğe yatılı olarak gidiyor, hafta sonları ise eve geliyordu. Firdavs Sadolev, sorun yaşadığı A. B.\'nin eve gelmemesini söyleyerek Abildek Tanar Bergenova\'yla tartışmaya başladı. Mayıs ayında aynı konuya ilgili iki arkadaş yine tartıştı. Tartışma sırasında Sadolev, mutfaktan aldığı bıçağı Abildek Tanar Bergenova\'nın göğsüne sapladı. Bergenova, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, Sadolev ise olayın ardından kayıplara karıştı. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sadolev\'i düzenlendiği operasyonla yakaladı. Emniyetteki ifadesinde Sadolev, \"Abildek çok cüsseli biriydi. Beni darp ediyordu, kendimi savunmak için bıçağı salladım\" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Sadolev tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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-Sadolev\'in emniyetten çıkarılması

-Genel ve detaylar

18.08.2018 - 11.57 Haber Kodu : 180818060_

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(Ek bilgi ve görüntülerle )

5- KADIKÖY\'DE CİNAYET

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali KEREM BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de binanın bahçesinde bir kişi ölü bulundu. Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Oral Sokak\'taki bir binanın bahçesinde kanlar içindeki kişiyi görenler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler 31 yaşındaki Gökay Erdem\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gökay Erdem\'in yakındaki parkta bıçaklandıktan sonra 100 metre yürüyerek binanın bahçesine geldiği tespit edildi. Olay yerin gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, Gökay Erdem\'in cesedi Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yere dökülen kanlardan görüntü

-Ambulans ve polislerden görüntü

-Cesetten görüntü

-Ölen kişinin fotoğrafları( ek)

-Cenazenin kaldırılması

-Olay yeri ekiplerinin çalışmasından görüntü

-Genel ve detaylar



18.08.2018 - 09.23 Haber Kodu : 180818020

18.08.2018 - 10.09 Haber Kodu : 180818029

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6- TATİLE ÇIKANLAR DİKKAT

Tatile çıktığınızı sosyal medyadan duyurmayın

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- GÜVENLİK Uzmanı Demir Bilgütay, Ramazan ve Kurban Bayramı gibi uzun soluklu tatillerde hırsızlık olaylarının arttığını belirterek tatile çıkan kişilerin sosyal medyadan \'yer bildirimi\' yapmamaları konusunda uyardı. Daire kapısının önüne bırakılacak bir iki çift ayakkabının hırsızı caydıracağına dikkat çeken Bilgütay, \"Gün içinde sönüp, akşam yanacak zaman ayarlı bir lamba ve düzenli olarak temizlenen posta kutusu hırsızlık vakalarına karşı etkili bir önlem olacaktır\" dedi.

Uzun tatillerde hırsızlık olaylarında da bir artış yaşanıyor. Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı\'nın ardından salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı hafta sonuyla birleşince 9 güne çıktı. Tatil süresinin uzaması ve mevsimin yaz olması nedeniyle vatandaşlar bu süreyi şehir dışında değerlendirmek için yavaş yavaş evlerini terk etmeye başladı. Bu tür tatillerde hırsızlık vakalarında bir artış yaşandığına dikkat çeken Demir Bilgütay, bu tür olaylara karşı alınacak tedbirler hakkında önemli bilgiler verdi. Vatandaşların en dikkat etmesi gereken konunun sosyal medya paylaşımları olduğunun altını çizen Bilgütay, \"İnsanlar tatile çıkarken sosyal medyadan paylaşım yaparak nerede olduklarını bildiriyorlar. Bu yer bildirimleri kişinin evde olmadığını kanıtlayarak hırsızlık olaylarını artırıyor. Bu dönemde sosyal medyada yer bildirimi yapmaktan uzaklaşmanız gerekiyor\" uyarısında bulundu.

\"DAİRE KAPINIZIN ÖNÜNE AYAKKABILARINIZI BIRAKIN\"

\'Hırsızlık sizin tatil yapmanızı bekliyor\' diyen Bilgütay, evde alınacak birkaç küçük önleme dikkat çekti. Bilgütay, \"Apartmanlarda ana giriş kapısının kapalı tutulması önemli. Böylelikle seyyar satıcıların girmesini engelleyebilirsiniz. İkinci önemli husus ise kişinin kendi daire kapısı. Bu kapının da en az iki kere kilitlemesi ve alt-üst çift kilit kullanılması gerekir. Ayrıca kapının önüne bırakılacak bir iki çift ayakkabı da birçok hırsızlık olayını önleyecektir. Bu önlem \'evde biri var\' hissini uyandıracağından caydırıcı olacaktır. Eğer imkanınız varsa dairede gün içinde kapanıp akşam yanacak zaman ayarlı bir lambanın olması faydalı olacaktır\" diye konuştu.

\"DEĞERLİ EŞYALARINIZI BANKAYA EMANET EDİN\"

Hırsızların evlerin elektrik sayaçlarını dahi kontrol ettiklerinin altını çizen Bilgütay, evde alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

\"Hırsızlar, elektrik sayacının dönme hızına göre evde birinin olup olmadığına karar veriyorlar. Dışarıdan gözlemlendiğinde de ışık yanıp sönüyorsa bu caydırıcılık sağlıyor. O nedenle evde bir lambanın açık bırakılmasında fayda var. Diğer önemli bir tedbir ise posta kutularında herhangi bir şey bırakılmaması yönünde. Güvendiğimiz bir komşumuzdan posta kutusunu temizlemesini isteyebilirsiniz. Evimizi alarm sistemleriyle destekleyebiliyorsak kesinlikle camlarınızı kapalı tutun. Ulaşılmayacak bölgelerde olan perdelerin bir tanesinin mümkünse yarım açık ya da açık olmasını sağlayın. Bu evde birilerinin yaşadığı hissini verecektir. Para mücevher ve ziynet eşyaların bayram öncesi bir bankaya yatırılması veya çelik kasada muhafaza altına alınması yararlı olacaktır.\"

\"HIRSIZLAR GİRİŞİ DEĞİL ÇATI KATLARI TERCİH EDİYOR\"

Hırsızların genellikle giriş katları tercih ettiği yönündeki kanının yanlış olduğunu vurgulayan Bilgütay, çatı katının tenha olması nedeniyle daha tehlikede olduğuna dikkat çekti. Üst katlarda da demir pencere koruması olması gerektiğini söyleyen Bilgütay, \"Daha fazla giriş çıkış olduğu için alt katlar güvenli üst katlar ise daha tehlikelidir. Hırsızlar, daha fazla dikkat çekmeden görünmeden bu işleri yapabilecekleri yerleri tercih ediyorlar. Tenha bölgelerde oturanların kesinlikle pencerelerine korkuluk yaptırmaları yararlı olacaktır. En üst katta oturanlara bile korkuluk öneriyorum. En alt ve en üstte oturanların kesinlikle korkuluk yaptırması şart\" ifadelerini kullandı

\"ARAÇ RUHSATINIZI YANINIZDAN AYIRMAYIN\"

Otomobillerin mümkün olduğunca mahalle aralarına ve bina önlerine bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Bilgütay, \"Evler kadar arabalarınız da hırsızlık olaylarına karşı tehlike altında. Bu nedenle kendi garajınız veya sitenizin otoparkı varsa burayı tercih edin. Büyük hatalardan biri de ruhsatı arabada bırakmak. Bu hırsızların işini iki kat kolaylaştırıyor. Ruhsatımızı mümkün olduğunca yanınızda taşıyın, araç içerisinde bırakmayın. Bir direksiyon kilidi temin edin. Kırılmaz cam kullanmanız da hırsızlığı engellemede büyük yarar sağlayacaktır. Bu önlemlerden sonra rahat bir tatil geçirebilirsiniz\" diye konuştu.

HIRSIZLIKLIĞA ÖZENDİRİCİ VİDEOLARA DİKKAT!

Bazı sosyal paylaşım sitelerinde araba ve ev kapısı açmaya yönelik bilgilendirici videoların yer aldığını hatırlatan Bilgütay vatandaşları, \"Bu tür videoları mümkünse şikayet edelim. Belli bir şikayet sayısına ulaştığında bunları kaldırmak durumunda kalırlar. Devletimiz de burada destek çıkarsa bunların kaldırılması bizim yararımıza olacaktır. İnsanlar kapıda kaldıklarında bir çilingir çağırıp kapılarını açtırabilirler. Bu videolar hırsızlık eğiliminde olan kişileri de özendirici nitelik taşımaktadır\" sözleriyle uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Evlerden genel detaylar

-Mahalle detayı

-Pencerelerde bulunan demir korkuluk detayı

-Daire kapısının kartla açılması

-Güvenlik Uzmanı Demir Bilgütay röportajı

-Anahtarla kapının kilitlenmesi

-Otomobilin levye ile açılması

-Otomobil detayları

18.08.2018 - 11.21Haber Kodu : 180818051

