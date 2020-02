DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİNDEN \"STOKÇU\" UYARISI

* İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz,

\"Stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var\"

\" Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır

\"Buradan, ülkemizde yaşanan saldırılar karşısında bu tür yollara tevessül eden kişi ve kurumları uyarıyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, \"Piyasada eski bir alışkanlığın, kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır\" dedi.

İSTESOB, \"Ekonomik Saldırılara Karşı Devletimizin Yanındayız\" başlıklı basın toplantısı düzenledi. Odanın, Bakırköy\'de bulunan merkezinde düzenlenen toplantıda İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz konuştu.

\"ÜLKEMİZ EKONOMİK SALDIRILARIYLA KARŞI KARŞIYADIR\"

Faik Yılmaz, \"Bildiğiniz gibi son günlerde ülkemiz Batı\'nın ekonomik saldırılarıyla karşı karşıyadır. Dolar üzerinden ekonomimize vurmak isteyen güç odakları, 15 Temmuz\'da denedikleri ama başaramadıkları darbe girişimini ekonomi aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bizler bu noktada esnaf ve sanatkarlar olarak \'Her şeyin farkındayız, devletimizin yanındayız\' demek için buraya geldik. Her alanda atılım gerçekleştiren devletimizin, yerli ve milli ekonomi yaratmak için verdiği bu sancılı süreçte yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Türkiye, OECD ülkeleri arasında her yıl en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır. İhracatımız her yıl rekor seviyede artmaktadır. Bunun yanında esnaf ve sanatkarımızın yararlandığı krediler rekor seviye ulaşmış, işini büyütmek isteyen esnafa her türlü kredi imkanı sunulmaktadır. Tüm ekonomik göstergeler, dolarda yaşanan artışın suni ve gerçekçi olmadığını ortaya koymaktadır. Apaçık şekilde Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada söz sahibi konuma gelen ülkemizin bu yükselişi, Batı çevrelerini rahatsız etmektedir. Bu sebeple, bunu durdurmak için kirli oyunlara başvurmaktadırlar. Ama daha önce olduğu gibi milletimizin sarsılmaz birlikteliği ile bu sorunları aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Devletimiz de gerekli bütün önlemleri alarak bu saldırıları bertaraf edecek güçtedir. Tabi burada Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın da belirttiği gibi sanayicinin de tüccarın da elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu sorunlar sadece devlete havale edilerek çözülemez. Piyasada eski bir alışkanlığın, kanunen de suç olan stokçuluğun başladığına dair tespitlerimiz var. Kimi işletmeler ve toptancılar son günlerde ekonomide yaşanan dalgalanmaları fırsat bilerek ürünlerini satmamakta ve haksız kazanç elde etmeye çalışmaktadır. Buradan, ülkemizde yaşanan saldırılar karşısında bu tür yollara tevessül eden kişi ve kurumları uyarıyoruz. Gün birlik olma günü, her zamankinden daha fazla üretme ve kenetlenme günüdür. Ülkenin zor günlerinde elde edilecek hiçbir kazanç, ülkemize verilmek istenen zarardan kıymetli olamaz\" dedi.

UNDA YÜZDE 50 FİYAT ARTIŞI

Yılmaz, temel gıda maddelerindeki stokçuluğa dikkat çekerek, \"Unda yüzde 50\'ye yakın zam artışı var. Susamda, çörek otunda yağda hepsinde artış var. Biz bunları 80 öncesinde yaşadık. Tespit yapıyoruz, stokçuluk yapan firmaları bağlı oldukları kuruluşlara şikayet edeceğiz. Gerekirse bakanımıza da şikayet edeceğiz. Tekstilde var stokçuluk. Onları yediyorlar ama pazarları takip ediyoruz. Şu anda yapılanlar suçtur. Çünkü yasal olan bir şey yok\" diye konuştu. \"Ulaşım sektöründe herkes zam bekliyor\" diyen Yılmaz, pazarlar konusunda ise \"O kilolarca alışveriş dönemi bitti. Herkes yiyebileceği kadar ürün alıyor. Biraz da bu ekonomik alarak tasarrufa yönlendirdi\" diye konuştu.

14.08.2018 -12.19 Haber Kodu : 180814057

2- APRONDAKİ HURDA UÇAKLAR MİLLET BAHÇESİ\'NE KAFE VEYA RESTORAN OLABİLİR

Gökhan ARTAN - İstanbul DHA- 29 Ekim\'de İstanbul Yeni Havalimanı\'nın açılmasıyla beraber \"Millet Bahçesi\" olacak Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış hacizli ve hurda 20 uçağın akıbetinin ne olacağıyla ilgili de çalışma yapılıyor. Hurda uçakların bütün donanımları ile birlikte açık artırma usulü ile satılması planlanıyor. Girişimcilerden bazılarının ise yasal düzenleme sonrası bu uçakları alıp özellikle Millet Bahçesi\'nde kafe veya restoran olarak işletmeyi istediği kaydedildi.

20 UÇAK BİR TÜRLÜ APRON DIŞINA ÇIKARILAMADI

İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda hacizli ve hurda uçaklar dikkat çekiyor. Özellikle apronun kullanılmayan iki bölgesinde toplanan uçuş ömürleri tamamlanan \"demir kuşlar\" nedeniyle apronun iki noktası adeta uçak mezarlığını andırıyor. Haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesi nedeniyle geniş ve dar gövdeli 20 uçak bir türlü apron dışına çıkarılamadı. Aprondan hurda uçakların çıkarılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de çalışmalarda son aşamaya geldi. SHGM, \"Havaalanlarında bekleyen Hava Araçlarının Terkini, Hurdaya Ayrılması, Tasfiye ve Ödeme İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar\" hakkında yönetmelik taslağı hazırladı. Sektörün görüşlerine sunulan taslak yürürlüğü girdiğinde bu hurda uçaklar apronda uzun süre kalmadan dışarı çıkarılabilecek.

6 AYDAN FAZLA BEKLEYEN HURDA UÇAKLARIN SAHİPLERİNE KALDIRIN TEBLİĞİ

Hazırlanan tasarıya göre havalimanlarında 6 aydan fazla süreyle bekleyen ve ilgili havaalanı işleticisi tarafından tespit edilen hurda uçaklar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM)\'ne yazılı olarak bildirilecek. SHGM, Türk siciline kayıtlı hava araçlarının sahiplerine veya işleticilerine konma-konaklama ücretleri ile vergi borçlarının ödenmesini, hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılmasını ve bütün bu işlemleri 30 gün içerisinde tamamlaması gerektiğini tebliğ edecek. Hava aracının sahibi ya da işleticisi tarafından detaylı gerekçeleriyle birlikte SHGM süre uzatma başvurusu yapılması halinde hava araçlarının kaldırılması için verilen süreler 60 güne kadar SHGM tarafından uzatılabilecek. Konuyla ilgili tebligat yapılacak. Tebligat yapılamaması durumunda Türkiye genelinde yayımlanan ve tirajı 100 binin üzerinde olan bir gazetede Basın İlan Kurumu vasıtasıyla tebliğ yapılacak.

AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAK

Hurdaya ayrılan hava araçları, havaalanı işleticisi tarafından ayrıştırılmaksızın bütün donanımları ile birlikte açık artırma usulü ile satılacak. Bu bedelden konma-konaklama bedeli alınmaksızın ilan, terkin ve satışa ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü emanet hesabına yatırılacak. Hava araçları üzerinde bulunan ipotek, haciz ve mevcut ayrıntılar bu bedel üzerinden devam edecek. Alacakların tasfiyesinden sonra kalan miktar satıştan itibaren beş yıl içinde hak sahiplerinin müracaatları halinde ilgililerine iade edilecek. Beş yıl içinde herhangi bir müracaatın olmaması halinde söz konusu bedel SHGM bütçesine gelir kaydedilecek. Gelir kaydedilen bu tutarların harcanacağı yerler Maliye Bakanlığı\'nın uygun görüşü üzerine SHGM tarafından belirlenecek.

YABANCI BİR UÇAKSA DIŞİŞLERİNE BİLDİRİLECEK

Apronda bekleyen yabancı bir ülkenin siciline kayıtlı hava araçları için SHGM tarafından hava aracının siciline kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesine, ilgili hava aracının sahipleri tarafından 90 gün içinde kaldırılması, kaldırılmadığı takdirde tasfiye edileceği hususu bildirilecek. Yabancı siciline kayıtlı hava araçları için tescil sahibi ülke genelinde yayın yapan gazetede iki gün süre ile hava aracının bulunduğu havaalanından kaldırılması ilan edilecek. İlan talebi SHGM, Dışişleri Bakanlığı\'na bildirecek. Gereken işlemler Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılacak. Bildirim tarihini izleyen doksan günün sonunda gerekli iş ve işlemlerin yapılmaması durumunda, sicile kayıtlı olduğu ülke sivil havacılık otoritesince sicilden terkin edilip edilmediğine ve her türlü vergi borcu ve gümrük mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer ayrıntılara bakılmaksızın hurdaya ayrılacak.

HURDA UÇAKLAR MİLLET BAHÇESİ\'NİN KAFE VEYA RESTORANLARI OLABİLİR

Atatürk Havalimanı\'ndaki hurda uçaklarla ilgili girişimciler de beklemeye başladı. Özellikle kafe veya restoran olarak kullanılan son dönemde sayıları artan hurda uçaklar bulunurken girişimcilerin hedefinde ise Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi var. Girişimciler hurda uçak satın alarak Millet Bahçesi\'nde işletmek için kafe veya restorana çevirerek değerlendirmek istiyor. Buradaki hurda uçakları cazip kılan bir diğer şey ise uzak bir yere taşıma maliyetinin olmaması.

(ÖZEL)

3- GENÇ KADIN OTOBÜS DURAĞINDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda sabah saatlerinde işe gitmek için otobüs durağına gelenler, kanlar içinde bir kadınla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırdı.

Meclisi Mebusan Caddesi\'nde sabah saat 06:00 sıralarında işe gitmek için durağa gelenler kanlar içinde bir kadınla karşılaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



BEYAZ ELBİSE KIRMIZIYA DÖNDÜ

Otobüs durağında yerde oturan genç kadının üzerinde bulunan beyaz elbisenin kanamadan dolayı kırmızıya döndüğü görüldü. Kadını ilk görenlerden bir vatandaş, \"Ben parkta oturuyordum. Kadın parkta oturuyordu. Yola çıktı geldi. Ne yapıyorsunuz? dedim. Bileğimi kestim bir şey olur mu? dedi. Kötü durumdaydı. Bileği kesilmişti\" diyerek yaşananları anlattı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.



4- ÜSKÜDAR\'DA KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

Üsküdar\'da kaza sonrası takla atan otomobil sürüklenerek bir türbenin duvarına çarptı. Araçtaki 2 kişi yaralanırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 06.30 saatlerinde Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi üzerinde Karacahmet Cemevi önünde meydana geldi. İddiaya göre Nurcan B. virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce trafik levhasına çarptı ardından takla atarak yolun karşına geçti. Takla atan otomobil cemevinin duvara çarparak durabildi. Kazada yaralana 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



SON ANDA KURTULDU

2 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, kazanın hemen öncesinde türbede dua eden bir kadının son anda kurtulduğu görülüyor. Bir kadın türbede dua ederek bir süre zaman geçiriyor. Daha sonra kazanın meydana geldiği caddeye doğru yürüyen kadın, bir süre sonra durarak tekrar arkasına bakıyor. Bu sırada otomobil kadının hemen önünde geçerek takla atıyor.

5- KOMŞUSUNUN BAKKAL DÜKKANINI KUNDAKLADI

* O anlar kamerada

Haber: İstanbul DHA

Sultangazi\'de bir bakkal dükkanını ateşe veren kundakçı komşu çıktı. Kundaklama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kudaklama olayı Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi\'nde 11 Ağustos Cumartesi günü meydana geldi. Fatma Kırmızıyüz\'ün (56) işlettiği bakkal dükkanında gece saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında, bakkal dükkanın bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

KUNDAKÇI KOMŞUSU ÇIKTI

Yangın ile ilgili çalışma başlatan polis, yakınlardaki güvenlik kamerasını inceledi. 1 kişinin yangın sırasında bakkal dükkanına geldiği görüldü. Olayın kunduklama olduğunu belirleyen polis kundaklamayı Kırmızıyüz\'ün komşusu S.T\'nin gerçekleştirdiğini belirledi. S.T\'nin olayın yaşandığı gün memleketi Kastamonu\'ya kaçtığı belirlendi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Kundaklanma olayına ilişkin anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah 04.30 sıralarında bakkal dükkanın önüne gelen S.T\'nin eğilerek bir şeyler yaptığı görülüyor. Kısa bir süre sonra ise bakkal dükkanından alevler yükseliyor. Polis S.T\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

6- ÜNLÜ İŞ ADAMININ İNFAZIN ERTELENMESİ TALEBİNE RET...



Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Üç yıl önce \"Adiyen zimmet\" suçundan 7 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bu cezanın infazı için hakkında yakalama kararı çıkarılan 75 yaşındaki iş adamı Mehmet Emin Karamehmet, kanser hastası olduğu gerekçesiyle infazın durdurulması için başvuruda bulundu. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi, bu talebi reddederek infaz işlemlerinin devamına karar verdi.

Pamukbank\'tan usulsüz kullandırılan kredilere ilişkin \"Adiyen zimmet\" suçundan 7 yıl 1 ay 16 günlük kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan 75 yaşındaki iş adamı Mehmet Emin Karamehmet\'in infazın durdurulması için yaptığı başvuru reddedildi. Hakkında \"Adiyen zimmet\" suçundan kesinlemiş 7 yıl 1 ay 16 günlük hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan Pamukbank\'ın eski ortağı ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Emin Karamehmet avukatı aracılığıyla infazın durdurulması talebinde bulundu.

İNFAZIN ERTELENMESİNİ TALEP ETTİ

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 7 Aralık 2015 yılında, 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasına mahkum edilen iş adamı Mehmet Emin Karamehmet hakkındaki hüküm, 30 Kasım 2016\'da Yargıtay\'da onaylanarak kesinleşmişti. Kesinleşen cezanın infazı için Karamehmet hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarılmıştı. İşadamı Karamehmet aranması devam ederken avukatı aracılığıyla bir dilekçe sunarak 8 Ağustos\'ta İnfaz Savcılığı\'na başvuruda bulundu. Dilekçede, hükümlü işadamı Karamehmet\'in kanser hastası olduğu, 9 Ağustos\'ta hayati risk taşıyan bir ameliyat olacağı, ameliyat sonrasında da titiz ve meşakkatli bir bakıma ihtiyacı olacağı belirtildi. Özel bir hastaneye ait raporların sunulduğu dilekçede, Karamehmet\'in tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilerek sağlık raporu alınması ve infazın da iyileşinceye kadar ertelenmesine karar verilmesi talep edildi.

SAVCILIK MAHKEMEYE SORDU

Savcılık, Karamehmet\'in cezaevine girmesi durumunda hayati tehlikesinin olup olmayacağı konusunda Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nden rapor alınması için yazı yazdı. Savcılık ayrıca İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne de yazı yazarak hükümlü işadamı hakkında yakalama kararı bulunması nedeniyle \"hastaneden beklenen rapor gelene kadar telafisi mümkün olmayacak mağduriyete sebep olmaması için hükümlü hakkındaki infazın durdurulup durdurulmayacağı konusunda karar verilmesini\" talep etti.

MAHKEME İNFAZIN DURDURULMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERDİ

Mahkeme ise 10 Ağustos\'ta verdiği kararında, cezanın infazı için yakalama kararı çıkartıldığı, bu nedenle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun\'un 17. Maddesinin (hükümlünün istemiyle infazın ertelenmesi) uygulanması imkanının bulunmadığı, kanunun 16. maddesindeki hastalık nedeniyle erteleme hükümlerinin uygulanabilmesi için usulünce alınmış bir doktor raporunun bulunması gerektiği, ancak hükümlünün raporunun alınmadığı ve infaz işlemlerinin bu haliyle ertelenmesinin yasal olarak mümkün olmadığı belirtilerek infazı işlemlerinin durdurulmasına yer olmadığına karar verildi. Dosya yeniden infaz işlemlerinin sürdürülmesi için savcılığa gönderildi. Ancak Karamehmet\'in söz konusu kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde üst mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor. Bu durumda Karamehmet, görüldüğü anda cezaevine konulabilir. Öte yandan yoğun bakım tedavisinde olan ve hayati riski bulunan hükümlülerle ilgili infaz işlemleri, Adli Tıp Kurumu\'ndan alınacak raporlara göre ertelenebiliyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İşadamı Mehmet Emin Karamehmet, 417 milyon 435 bin 580 TL\'yi zimmetine geçirdiği ve \"Adiyen zimmet\" suçunu işlediği gerekçesi ile 7 yıl 1 ay 16 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme kararında, kendisine ve bankanın hissedarı olan Çukurova Grubu şirketlerine menfaatler temin ederek zimmete geçirdiği ileri sürülmüştü. Banka zararının tamamının hükümden önce TMSF\'ye ödenmesi nedeniyle cezada indirim uygulanmıştı.