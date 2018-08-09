DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 

1- ZEYTİNBURNU\'NDA SANAYİ SİTESİNDE YANGIN (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda bulunan bir sanayi sitesinde yangın çıktı

Davutpaşa\'da bulunan Demirelli 2 Sanayi sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı bir deri imalathanesinin en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Yangına müdahaleden görüntler

09.08.2018 - 12.33 Haber Kodu : 180809076_

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(ÖZEL)

2- PROFESÖR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL-DHA

Ataşehir\'de görevli olduğu hastaneye gitmek için yola çıkan Prof. Dr. Sertan Ergun bir taksiyle çarpıştı. Doktor taklalar atan araçtan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 10.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Mormenekşe Sokak\'ta meydana geldi. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Prof.Dr. Sertan Ergun, aracıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Ergun, Ali Yağcı\'nın kullandığı taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Sertan Ergun aracı taklalar attı. Kazayı gören çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerien gelen polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Sertan Ergun hurdaya dönen araçtan şans eseri yara almadan kurtuldu. Ters dönen araç çevredekilerinin de yardımıyla çekiciye yüklendi. Kaza geçiren Ergun, \"Aşağıya iniyordum, taksiye çarpıp takla attım\" diye konuştu.

ARKADAŞLARI YARDIMA GELDİ

Kaza haberini alan Ergun\'un arkadaşları olay yerine geldi. Prof.Dr. Sertan Ergun, araçtaki eşyalarını topladıktan sonra arkadaşlarının aracıyla kaza yerinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Takla atarak ters dönen aracın görüntüsü-

-Taksinini görüntüsü

-Prof.Dr. Sertan Ergun\'un görüntüsü

-Prof.Dr. Sertan Ergun ile röp.

-Arkadaşlarının kaza yerien gelmesi

-Ters dönen aracın kaldrılması

-Doktorun polise bilgi vermesi

-Genel ve detay görüntüler

09.08.2018 - 12,55 Haber Kodu : 180809080

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3-- UYUŞTURUCUYU KAFTANA EMDİRMİŞLER

Haber : Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

İSTANBUL\'DA bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada\'ya gönderilmek üzere hazırlanmış ve kaftana emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geçtiğimiz Cumartesi günü Bağcılarda bulunan bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Yapılan basında Kanada\'ya gönderilmek üzere hazırlanan koli içerisinde kaftana emdirilmiş şekilde 19, 4 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir\'de bir kargo şirketine yapılan operasyonda yine Kanada\'ya gönderilmek üzere paketlenmiş ve pestil görünümü verilmiş yaklaşık 3,5 kilo afyon sakızı ele geçirilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polis kamerası operasyon anı

kolinin açılması

kaftanların çıkarılışı

09.08.2018 - 12.09 Haber Kodu : 180809066

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4- ÜNLÜ İŞ ADAMININ SAATİNİ ÇALAN KİŞİYE 13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

- Kamera görüntülerin tespit edilen kişi, cezaevinde çıktı.

Haber: Hayati ARIGAN - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da müşteri gibi girdiği otelde işadamının saatini çaldığı öne sürülen Mehmet Emin O. hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'ne 5 Haziran\'da açılan davanın iddianamesine göre, Semih Sohtorik Denizcilik A.Ş\'nin kurucusu merhum armatör Hüseyin Semih Sohtorik\'in oğlu Emir Sohtorik 8 Nisan 2016\'da Beşiktaş\'ta 5 yıldızlı bir otelin spor salonuna gitti. Soyunma odasında üzerini değiştiren ve Rolex marka kol saati ile eşyalarını dolaba koyan Emir Sohtorik spor salonuna geçti. Sohtorik\'in spor yapmasından faydalanan Mehmet Emin O. (30) iş adamının dolabını açarak 6 bin Euro değerindeki saati alarak ayrıldı.

DOLABIN KİLİDİ KIRILDI

Spordan dönen Emir Sohtorik dolabının zorlanarak açıldığını ve kol saatinin çalınmış olduğunu gördü. Durumu otel yönetimine bildiren iş adamı polise de haber verdi. Güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde dolabın kilidini kırarak kol saatini çalan kişinin Mehmet Emin O. olduğu belirlendi.

13 YIL HAPSİ İSTENDİ

Emir Sohtorik\'in şikayeti üzerine gasp suçundan tutuklu olduğu belirlenen Mehmet Emin O. \'nu ifadesi savcılıkça alındı. Görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu ancak saati çalmadığını belirten şüpheli hakkında dolabın kilidini kırdığı gerekçesiyle mala zarar verme ve saati çaldığı iddiasıyla da hırsızlık suçlarından toplam 5 yıl 3 aydan 13 yıl kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

\"DOLABIMI GÖZLÜYORDU\"

3 yıldır spor yaptığı otelin spor salonuna gittiğini belirten Emir Sohtorik ifadesinde, \"Soyunma odasında üzerimi değiştirirken arkamda hafif kilolu, siyah saçlı, 180 cm boylarında, kirli sakallı birini üzerini değiştirirken dolabımı gözetliyormuş gibi hissettim. Spordan döndüğümde dolabın kilidinin kırıldığını ve 6 bin Euro değerinde saatimin çalındığını gördüm. Üzerimi değiştirirken tarif ettiğim arkamda duran kişiden şüpheleniyorum. Saatimi çalan kişi ya da kişilerden şikayetçiyim\" dedi.

\"MASAJ İÇİN GELDİM\"

Otele sürekli masaj yaptırmak için gittiğini belirten şüpheli Mehmet Emin O., \"Gasp suçundan cezaevinde hükümlüyüm. Benim bu tür işlere karışmışlığım vardı. Nerede bir hırsızlık olsa benim resimlerimi veriyorlar. Ancak ben bu olayı yapmadım. Yargılandığım davalardan beraat ettim. Kol saatini ben çalmadım\" dedi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Yapılan araştırmada şüphelinin Kadıköy Kalamış\'ta bir otelde daha önce gerçekleştirdiği hırsızlıktan dolayı söz konusu otel tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Mehmet Emin O. hakkında 2016 yazında yine bir otelde işlenen hırsızlıktan dolayı Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi\'nde de süren davasının bulunduğu belirlendi. Mehmet Emin O.\'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Görüntü Dökümü:;

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-Şüphelilinin güvenlik kamerasından alınan fotoğrafları

09.08.2018 - 11.30 Haber Kodu : 180809055