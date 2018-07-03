DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- BÜYÜKÇEKMECE\'DE OLAYLI YIKIM (1)

- Polisler yaralandı, gözaltına alınanlar oldu.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İSTANBUL DHA

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi\'nde sabah saatlerinde kaçak olduğu belirtilen bazı evlerin yıkımına başlandı. Yıkım sırasında olaylar çıktı. Polise taş ve sopalarla saldırıda bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda 4 polis yaralandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımdan görüntü

-Olaylardan görüntü

-Polise taş atmaları

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar

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(ÖZEL)

2- ŞİŞLİ\'DE BİR GARİP OLAY; ESKİ MİLLETVEKİLİNİN BAYGIN BULDUĞU SÜRÜCÜ AYILINCA KAÇTI



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)

ŞİŞLİ\'de çalışır haldeki otomobil içerisinde baygın bulunan sürücüye CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen yardım etti. Bir süre sonra kendine gelen sürücü, aracını yol ortasında bırakarak olay yerinden kaçtı.

Olay, Darülaceze Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. CHP Eski milletvekillerinden Mehmet Sevigen aracıyla Şişli istikametine giderken cadde ortasında bir aracın durduğunu ve sürücüsünün baygın halde olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Bir yandan da baygın sürücüyü kendine getirmeye çalıştı. Baygın sürücünün aracını stop eden Sevigen, otomobilin anahtarını da aldı. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu kendine getirilen sürücü ne olduğu anlaşılmadan olay yerinden kaçtı.

Mehmet Sevigen \"Ben yoldan geçiyordum. Bazı sürücüler durmuştu. \'Baygın biri var\' diye bağırıyorlardı. Ben de aracımdan inerek yardımcı olmak istedim. \'Hasta mı, sarası mı var?\' diye. Arkadaşlarla sürücüye müdahale ettik. Aracı stop ederek anahtarını aldık.Herhangi bir kazayı önlemek için aracın arkasında önlem aldık. Polisi aradık. Sürücü kendine geldikten sonra kaçarak uzaklaştı.Biz de polise anahtarını teslim edeceğiz \" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerindeki araçta arama yaptı. Otomobilin kiralık olduğu ve bir gün önce kiralandığı öğrenildi. Otomobil, çekici ile otoparka çekildi.

Polis, kaçan sürücüye ulaşmaya çalışıyor.



Görüntü Dökümü

Yol ortasında bekleyen araç.

Mehmet sevigen \'in polisi araması.

Mehmet sevigen ile röp.

polis ekiperinin olay yerine gelmesi.

Mehmet Sevigen \'in anahtarı polislere teslim etmesi.

polislerin araçta inceleme yapması.

Genel ve detay görüntüler.





03.07.2018 - 13.12 Haber Kodu : 180703095_

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3- \"HIZLI GİDİYORSUN\" DEDİ; CANINDAN OLDU

* MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİNİN CANINDAN OLDUĞU OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Bağcılar\'da lüks otomobille sokaktan hızlı geçtiği için mahalleli ile sürücü arasında kavga çıktı. Sürücünün silahını çekerek ateş ettiği olayda, 20 yaşındaki mühendislik öğrencisi Özkan Kamacı başından vuruldu. 1 ay komada kalan genç hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bağcılar Parseller\'de 4 Haziran Pazartesi günü saat 18.50\'de meydana geldi. İddialara göre akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsü, mahalledeki bir sokaktan hızlı bir şekilde geçti. Sokakta bulunanlar sürücüye tepki gösterdi. Bunun üzerine sokakta duran sürücü, sokakta bulunanlarla tartışmaya başladı.

SİLAHLA TEHDİT İDDİASI

Yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Özkan Kamacı\'nın (20) kuzeninin sürücüyle kavga ettiğini görünce babası ile aşağıya indi. O esnada sürücü ise, \"Belimde silahım var, sıkarım\" diyerek tehditler savurdu. Kaçmak için aracıyla geri manevra yapan sürücü, sokağın başına geldi. Bu sırada mahallelinin araca vurmaya devam etmesi üzerine silahını çıkartan sürücü, ateş etti. Olayda Kamacı, başından ağır bir şekilde yaralandı. Sürücü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

1 AY SÜREN YAŞAM SAVAŞI

Başından ağır yaralanan genç ise yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınmasının ardından yoğun bakımda yaklaşık 1 ay boyunca hastanede tedavi gören Kamacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybetti.

Kamacı\'nın yaklaşık 3 yıl önce sözlendiği ve iş hayatına yeni girdiği öğrenildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonu olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde caddede bulunanların dakikalarca sokağa baktığı görülüyor. Daha sonra otomobil geri manevra yaparak sokağın başına geliyor. O esnada mahalleli otomobile vurmaya devam ediyor. Kısa bir süre sonra da sürücü aracın içinden silahla ateş ediyor. Başından yaralanan genç yere düşerken, vatandaşlar da aracın arkasından taş atıyor. Diğer vatandaşlar da yaralanan gencin başına toplanıyor.

Görüntü dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Vatandaşların sokağa bakması

-Geri manevra yapan araç

-Araça vuran vatandaşlar

-Aracın yanında Kamacı\'nın yere düşmesi

-Şoka giren vatandaşlar

-Yaralıya yardım etmek isteyenler

-Gencin fotoğrafları

-Şüphelinin fotoğrafı (son kare)

03.07.2018 - 12.03 Haber Kodu : 180703071

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(ÖZEL)

4- CEZASI DÜŞSÜN DİYE BAŞVURDU; İKİYE KATLANDI

* Pendik\'te 2 küçük kıza cinsel istismar iddiasıyla yargılanan sanığa, İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi 12 yıl 6 aylık hapis cezası verdi.

* İtiraz eden sanık avukatı, kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı.

* Yeniden yargılama sonrası 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanığa verdiği 12 yıl 6 aylık hapis cezasına ilişkin kararı kaldırdı. Yeni karar oluşturan 20. Ceza Dairesi, sanığı iki kez, \"Çocuğun basit cinsel istismarı\" suçundan 12\'şer yıl 6\'şar aydan toplam 25 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

İstinaf Mahkemesi, özel güvenlik görevlisi C.Y.\'nin 12 yaşından küçük iki kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile aldığı 12 yıl 6 aylık hapis cezasını kaldırdı. İstinaf Mahkemesi, C.Y.\'yi 25 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

24 yaşındaki C.Y. , 2017 yılında Pendik Kurtköy\'de bulunan bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sırada iki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile şikayet edildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLANDI

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan C.Y., 15 Eylül 2017 tarihinde tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonucunda C.Y. hakkında iddianame düzenledi. C.Y. iddianamenin gönderildiği İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmaya başlandı. 12 yaşından küçük iki kıza istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklu yargılanan C.Y., mahkemedeki sorgusunda kendisine iftira atıldığını savunarak, \"Ben bu iğrenç suçu işlemedim. Ben o sitenin güvenliğinden ve yaşayanların namusundan dahi sorumluyum. Suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

YEREL MAHKEMEDEN 12 YIL 6 AY CEZA ALDI

30 Ocak 2018 tarihinde karar veren mahkeme, C.Y.\'yi E.N.K.\'ya yönelik eyleminden dolayı, \"Çocuğa sarkıntılık\" suçundan 4 yıl 2 ay, E.K.\'ya yönelik eyleminden dolayı da \"Çocuğun cinsel istismarı\" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

SANIK KARARI İSTİNAF MAHKEMESİ\'NE TAŞIDI

Sanık C.Y.\'nin avukatı kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı. Dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, ön inceleme yaptıktan sonra duruşma açtı.

\'CEZAEVİNDE VİCDANIM RAHAT BİR ŞEKİLDE YATIYORUM\'

Dün görülen duruşmada tutuklu yargılanan sanık ile sanık ve müştekilerin avukatları katıldı. Eski savunmalarını tekrarladığını söyleyen C.Y., cezaevine girdiğinde beri psikolojisinin bozulduğunu belirterek, \"Çalıştığım süre içerisinde işimi namusum belleyerek çalıştım. Benimle bu şekilde neden uğraştılar bilmiyorum. Ceza aldığımdan beri cezaevinde vicdanım rahat bir şekilde yatıyorum. Cezaevine girdiğimde kızım 3.5 aylıktı, şimdi 1 yaşında. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum\" dedi. Müştekilerin Avukatı Abdullah Karataş, sanığın suçunun sabit olduğunu, yerel mahkemece sanığa alt sınırdan ceza verildiğini belirterek, sanığa üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

İSTİNAF MAHKEMESİ CEZAYI İKİ KATINA ÇIKARDI

İstinaf Savcısı Levent Çağıl, İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanığa verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezasının kaldırılarak sanığın, her iki mağdureye yönelik eyleminden dolayı, \"Basit cinsel istismar\" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Kısa bir ara veren 20. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin sanığa verdiği 12 yıl 6 aylık hapis cezasına ilişkin kararı kaldırdı. Yeni karar oluşturan 20. Ceza Dairesi, sanığı iki kez, \"Çocuğun basit cinsel istismarı\" suçundan 12\'şer yıl 6\'şar aydan toplam 25 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Daire, karara karşı sanığın 15 gün içinde Yargıtay\'a başvurma hakkı bulunduğunu tutanağa yazdı.



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5- TARİHİ YALIYA ÇARPAN GEMİ TÜRKİYE\'DEN AYRILDI

Haber: Özden ATİK /İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'nda 7 Nisan\'da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'na çarparak büyük hasara neden olan Malta bayraklı Vitaspirit adlı gemi için şirket ve yalı sahipleri arasında protokol imzalandı. Protokol sonrası gemi Türkiye\'den ayrıldı.

Kaza sonrasında Deniz İhtisas Mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi\'nce 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz sonra konularak Ahırkapı açıklarına çekilen gemi, yaklaşık 3 aydır personeliyle birlikte burada bekletiliyordu. Son yaşanan gelişmeye göre, geminin ait olduğu şirket ile yalı sahipleri arasında bir protokol imzalandı. Protokole göre, tarihi yalının onarımının gemi sahibi armatör tarafından üstlenildiği ve icra dairesine de mahkemece belirlenen 50 milyon dolarlık ihtiyati haciz teminatının yatırıldığı öğrenildi. Bunun üzerine haczi kaldırılan gemi, geçtiğimiz hafta İstanbul\'dan ayrılarak seferlerine devam etti. Gemiyle ilgili icra işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Olayla ilgili arşiv görüntü

03.07.2018 - 12.35 Haber Kodu : 180703082

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6- İSTANBUL\'DA 10 EMNİYET MÜDÜRÜ TERFİ ETTİ



Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğünde görevli 3 il emniyet müdür yardımcısı, 5 ilçe emniyet müdürü ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı\'nda geçici görevli 2 ikinci sınıf emniyet müdürü bir üst rütbeye terfi ederek, birinci sınıf emniyet müdürü oldu.

Terfi alan müdürler arasında, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Kayadelen, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Haluk Öztürk, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Salih Şahbey ikinci sınıf emniyet müdürlüğünden birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti. Bayrampaşa, Eyüpsultan, Bağcılar, Esenler ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlükleri\'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Murat Şahin, Polisevi Şube Müdürlüğü ile Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü\'nden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı Hilmi Korhan Zilcioğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Pendik ve Tuzla İlçe Emniyet Müdürlükleri\'nden sorumlu Eyüp Sabri Öksüz ile Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığında geçici görevli bulunan Serkan Şen ve Recep Çebe\'nin de terfi alanlar arasında olduğu öğrenildi.

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7- İSTANBUL\'DA KAÇAK İLAÇ OPERASYONU: 27 BİN 527 HAP ELE GEÇİRİLDİ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI İstanbul DHA

İstanbul\'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışından getirildiği belirlenen kanser, parkinson, psikiyatri, epilepsi hastalıkları tedavisinde kullanılan farklı markalara ait 27 bin 527 ilaç ele geçirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri bir ihbar üzerine Bakırköy Şenlikköy Mahallesi\'nde bir otomobile önceki gün operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı operasyonda otomobilde yasadışı yollardan yurda sokulduğunu değerlendirdiği kanser, parkinson, psikiyatri, epilepsi hastalıkları tedavisinde kullanılan farklı markalara ait 27 bin 527 ilaç ele geçirdi. Kaçakçılık polisleri otomobilde bulunan 45 yaşındaki şüpheli K.A.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler ele geçirilen ilaçlardan aldıkları numuneleri incelenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü\'ne gönderdi. Gözaltına alınan K.A. hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatılarak para cezası verilerek serbest bırakıldı. Şüpheli K.A.\'nın ilaçları 300 lira ile 10 bin lira aralığında piyasa fiyatlarının altına sattığı iddia edildi.



İLK 6 AYDA 1 MİLYON 362 BİN İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılının ilk 6 ayı boyunca 1 milyon 362 bin 017 hap ele geçirirken, 36 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntü

-İlaçlardan görüntü

-İlaçlardan detay görüntüler

-Genel ve detaylar

03.07.2018 - 12.36 Haber Kodu : 180703083_

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8- FENERBAHÇE TARAFTARINDAN KOMBİNELERE HÜCUM



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Fenerbahçe\'de 2018-19 sezonu kombine kartları, yenileme ve kongre üyelerinin öncelikli satış süreçlerinin tamamlanmasının ardından, genel satışa bugün açıldı.

Yaklaşık 5 bin kombinenin bugün satışa sunulduğu Ülker Stadyumu\'nun önünde gece yarsından itibaren uzun kuyruklar oluşturan Fenerbahçe taraftarının kombine biletlerini kısa sürede bitirmesi bekleniyor.

Bu sezon toplam 39 bin kombine kartın satışa sunulduğu süreçte, yenileme ve kongre üyelerinin öncelikli satış günlerinde satılan toplam kombine kart sayısı 31 bin kişiye ulaştı.

2018-19 sezonunda Ülker Stadyumu Migros Alt Tribünü\'nde yalnızca öğrenci taraftarların yer alacağı, özel olarak oluşturulan Öğrenci Tribünü için 3 bin 97 kişilik kontenjan belirlendi. Bu tribünün kombine satışı ise 16 Temmuz 2018 Pazartesi gününden itibaren satışa çıkarılacak. Şu ana kadar satılmış yaklaşık 31 bin kombine ile beraber, öğrenci tribünü için belirlenen 3 bin 97 kişilik kontenjandan geri kalan yaklaşık 5 bin kombine ise bugün genel satışa açıldı.

Kombine biletlere yoğun ilgi gösteren sarı lacivertli taraftarlar, erken saatlerde stadyum önüne geldiklerini ve yeni sezon için satışa çıkan kombine biletlerine yoğun ilgi olduğunu vurguladılar. Uzun bilet kuyruklarının oluştuğu stadyum çevresinde taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lehine de tezahüratlar yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (spor bülteninde geçildi)

-Taraftarlardan kombine bilet açıklaması

-Detaylar

03.07.2018 - 11.49 Haber Kodu : 180703064

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