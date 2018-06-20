DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- MUHARREM İNCE: KAZANMA OLASILIĞIMI YÜKSEK GÖRÜYORUM

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

CHP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, \"Kazanma olasılığımı yüksek görüyorum. Olasılık okumuş biriyim. Olasılık üzerinden konuşmayayım ama Allah\'ın izniyle bu iş oldu diyorum\"dedi.

Muharrem İnce, İstanbul\'da ulusal gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından Muharrem İnce basın açıklaması yaptı.

Muharrem İnce, 48 günlük bir maratonun sonunda 102 miting yaptıklarını mitinglerine bugün ise Çorlu ve Mersin\'de ile devam edeceklerini söyledi. Yarın TÜSİAD ile bir görüşmesinin olacağını aktaran İnce, \"Sonra İzmir mitingimiz, cuma günü Ankara mitingimiz var. Cumartesi günü İstanbul mitingi ile kapatıyoruz. 50 günde 107 miting. Herhalde bir rekor kırdık\" diye konuştu.

\"BU DEĞİŞİM RÜZGARINI SOKAKTA, MEYDANLARDA GÖRÜYORUM\"

\"Dünya medyası bizden konuştu. Sokaklar coştu ama Türkiye\'de medya ne yazık ki sınıfta kaldı\" diyen İnce, \"Ben konuşurken, Erdoğan mikrofonu eline aldığı an beni kestiler. Hadi onu anladım. Binali Yıldırım konuşmaya başlayınca da kestiler. Nasıl oluyor da bir Cumhurbaşkanı adayı ve pazar gününden itibaren olmayacak olan bir Başbakan, olmayacak artık; onun konuşmasını verip benim konuşmamı kestiler. Türk medyası ne yazık ki sınıfta kaldı. Bu seçimin sonucunda 81 milyon kazanacak. Kaybeden anket şirketleri olacak. Bir de ne yazık ki Türk medyası olacak. Bu seçimin sonucunda en özgür en mutlu kesim de Türk medyası olacak. Çünkü benim Cumhurbaşkanlığımda artık onlar özgür olacak. Mesleklerini yapacaklar. Talimatla manşet atılmayacak, talimatla televizyonlara çıkılmayacak. TRT asla Muharrem İnce\'nin borazanı olmayacak. Özgür, demokrat bir Türkiye, barışmış, büyümüş bir Türkiye, adil bölüşmüş bir Türkiye... Bunu gerçekleştireceğiz. Bu değişim rüzgarını sokakta, meydanlarda görüyorum. Bunu başaracağız\" dedi.

\"ERDOĞAN\'I BİR TELEVİZYON KANALINA DAVET EDİYORUM\"

Muharrem İnce basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Muharrem İnce, bir gazetecinin miting meydanlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılıklı atışmalarını hatırlatarak, \"Şifreli bir dil varmış gibi devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz\" şeklindeki sorusu üzerine, \"Hala zamanımız var. Sayın Erdoğan ile o bir meydanda ben bir meydanda atışmak istemiyorum. İstediği bir televizyonda ekonomiyi tartışmak üzere mutfağı tartışmak üzere tencereyi, geçim sıkıntısını tartışmak üzere Erdoğan\'ı bir televizyon kanalına davet ediyorum. Karşıma çıksın diyorum. Şifreye gerek yok, aracıya gerek yok. Yüz yüze konuşalım diyorum\" yanıtını verdi.

\"ALLAH\'IN İZNİYLE BU İŞ OLDU\"

Muharrem İnce seçimi kazanma olasılığının ne kadar olduğuyla ilgili bir soruya ise \"Kazanma olasılığımı yüksek görüyorum. Olasılık okumuş biriyim. Olasılık üzerinden konuşmayayım ama Allah\'ın izniyle bu iş oldu diyorum\" şeklinde konuştu.

\"SEÇİMİ NEREDE TAKİP EDECEK?

Seçim gününü CHP Genel Merkezi\'nden takip edip etmeyeceğiyle ilgili olarak ise İnce, \"Hayır. Sizin bilmediğiniz bir yerde takip edeceğim. Ama Ankara\'dan takip edeceğim\" ifadelerini kullandı. Basın açıklamasının ardından Muharrem İnce, Çorlu\'daki mitingine katılmak üzere hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Muharrem İnce\'nin açıklaması

-Genel ve detaylar

20.06.2018 - 12.21 Haber Kodu : 180620065_

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2- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE DEV GEMİNİN FSM KÖPRÜSÜ ALTINDAN GEÇİŞİ

Haber-Kamera: ali AKSOYER- Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA / İSTANBUL DHA

Rusya\'dan Türkiye\'ye direkt doğalgaz akışını sağlayacak Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan 477 metre boyunda ve 124 metre genişliğindeki boru döşeme gemisi \"Pioneering Spirit\" İstanbul Boğazı\'ndan geçiyor. Gemi saat 07.30 sıralarında Marmara\'dan İstanbul Boğazı\'na girdi. Dev geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Dev gemi saat 11.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altından geçti



Görüntü dökümü:

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-Gemi geçişinden görüntü

-Boğaz köprüsü altından geçişi(ek)

-Geminin FSM köprüsü altından geçişi

-Genel ve detaylar

20.06.2018 - 12.39 Haber Kodu : 180620073_ISTANBUL1-HAVADAN

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3- ANAOKULUNDAKİ ÖĞRETMEN DEHŞETİ İDDİANAMEDE

- 30 öğrenciye kötü muamelede bulunduğu öne sürülen öğretmen için 1 yıl 9 aya kadar hapis istendi

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla\'da özel bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okulun kurucusu ve öğretmeni Güler M. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianameye göre 30 öğrenciye kötü muamelede bulunan Güler M. hakkında, \"Zincirleme şekilde kötü muamele\" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede öğrencilerin okulda yaşadıkları ayrıntılarıyla anlatıldı. İddianameye göre öğrenciler toplu halde ve yarı çıplak olarak tuvalete götürülmüş, dövülmüş. Aileler okuldan dönen çocuklarının vücudunda morluklar ve çizikler görmüş. Gördüğü şiddetten etkilenen bir öğrenci gece uykusundan uyanıp duvarın dibine çökerek, \'yapma yapma\' diye bağırmış. Altını ıslatan başka bir öğrenci de babasına bunu şüpheli Güler M.\'ye söylememesini istemiş.

OĞLU KÖTÜ MUAMELEYİ ANLATINCA OKULDA İŞE GİRDİ

Tuzla\'da bir anaokulunda öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen okulun kurucusu ve öğretmeni Güler M. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu Güler M. hakkında, \"Zincirleme şekilde kötü muamelede bulunmak\" suçundan 1 yıl 3 aydan, 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianamede okulda eğitim gören 3 ve 6 yaşlarında 30 öğrenci mağdur, bu öğrencilerin aileleri de müşteki olarak yer aldı.

İddianamede müştekilerden Zeynep Atasever\'in oğlu R. M. A.\'nın şüpheli Güler M.\'nin kurucusu olduğu ve öğretmenliğini yaptığı anaokuluna gittiği belirtildi. R.M.A.\'nın okulda kendilerine kötü muamelede bulunduğuna yönelik annesine şikayette bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Zeynep Atasever\'in hem iş ihtiyacını gidermek hem de çocuğunun gözünün önünde olması amacıyla okulda işe girdiği belirtildi.

İŞE GİRDİ KÖTÜ MUAMELEYİ BELGELEDİ

Zeynep Atasever\'in Eylül 2017 tarihinde şüpheli Güler M. tarafından işletilen okulda işe girdiği belirtilen iddianamede, Atasever\'in kız ve erkek öğrencilerin birlikte yarı çıplak vaziyette tuvalete konulduğuna şahit olduğu ancak cep telefonunun yasak olması nedeniyle ilk etapta bunu kayıt altına alamadığı belirtildi. Atasever\'in Ocak 2018 tarihinde bu durumu cep telefonu ile kayıt altına aldığı, videoyu diğer verilere gönderdiği bilgisine yer verilen iddianamede, diğer velilerin çocuklarına kötü muamele yapıldığını bu şekilde öğrendiği ifade edildi.

KIZLI ERKEKLİ ÇIPLAK VAZİYETTE TUVALETE GÖTÜRMÜŞ

İddianamede, şüpheli Güler M.\'nin ders sırasında öğrencilere sert davrandığı, sürekli olarak kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu, boya yaptığı sırada mağdur öğrenci Ç.M.A.\'nin eline iki kez vurduğu, ona bağırıp çağırarak kirlettiği yerleri silmesi için zorlayarak uzun süre ağlamasına neden olduğu belirtildi.

\'GÜLER\'E SÖYLEME BABA\'

D.H.C.\'ye tokat attığı, kız ve erkek öğrencileri toplu olarak tuvalete gönderdiği, alt tarafları çıplak vaziyette tuvalet önünde sırada beklettiği, bazı öğrencilerin tuvalet ihtiyacını gideren öğrencilerin yanında alt tarafı çıplak vaziyette durmalarına engel olmadığı, öğrencilerden V.A.Ç.\'yi dövdüğü ve onu iğne yapmakla korkuttuğu, E.E.\'nin babasına dövüldüğünü söylediği, müşteki Arzu Bayraktar\'ın kızı C.B.\'nin vücudunda morluklar ve çizikler gördüğü, kızının bazı geceler uykusundan kalkalar duvar dibine çöküp \'yapma yapma\' diye seslendiğini söylediği belirtildi. İddianamede altını ıslatan mağdur öğrenci B.E.\'nin babasına \"Güler\'e söyleme baba\" dediği belirtildi.

\'OKUL PİS, OKULA GİTMEYECEĞİM\'

Müşteki Feride Kılınç\'ın oğlu A.K.\'nın okulda dövüldüğü belirtilen iddianamede, \"Feride Kılınç oğlunun yüzünde morluk gördü. Şüpheli Güler M.\'yi telefonla aradı. Şüpheli Feride Kılınç\'a, \'kusura bakmayın öğretmenin hatası, senin oğlun yanlışlıkla yangın tüpüne basmış, öğretmeni de kızınca kendisini yere atmış\' diye yanıt verdi. A.K. babasına, \'Okul pis, okula gitmeyeceğim. Hemşire beni dövdü\' şeklinde sözler söylediği\" belirtildi.

30 ÖĞRENCİYE KÖTÜ MUAMELEDE BULUNDUĞU 1 YIL 9 AY HAPSİ İSTENDİ

Şüphelinin sorgusunda suçlamaları kabul etmediği, velilerin kendisine komplo kurduğu kaydedilen iddianamede, \"Şüphelinin idaresi altında bulunan okulda okutmak, bakmak ve muhafaza etmekle yükümlü olduğu mağdurlar üzerinde merhamet, acıma ve şefkat ile bağdaşmayacak şekilde davranışlarda bulunduğu, disiplin yetkisinin kötüye kullanılması suretiyle gerçekleştirilen bu davranış biçiminin mağdurlarda basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde ya da ölçünün ötesinde bir etki meydana getirmediği, bu nedenlerle şüphelinin eyleminin kötü muamele suçunu oluşturduğu\" savunuldu. İddianamede şüphelinin, \"Zincirleme şekilde kötü muamele\" suçundan 1 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

20.06.2018 - 12.21 Haber Kodu : 180620062

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4- SANAL BAHİS OPERASYONUNDA 97 GÖZALTI

- 6 şebekenin günlük ortalama 3 milyon liralık yasadışı bahis oynattığı belirlendi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz 5 ayda yasa dışı bahis sitelerinden oyun oynatan 6 ayrı şebekeyle bağlantısı bulunan 97 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Yasadışı bahis sisteminde 6 şebekenin günde en az 3 milyon liralık işlem yaptığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz 5 ayda yasa dışı bahis sitelerinden oyun oynatan 6 ayrı şebekeyle bağlantısı bulunan şüphelilere operasyon düzenledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılı Şubat ayından günümüze kadar yasa dışı bahis sitelerinden oyun oynatan 97 kişiyi belirledi. Polis ekipleri farklı tarihlerde Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Maltepe, Şişli, Kartal, Sancaktepe, Üsküdar, Ümraniye, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Sarıyer, Pendik ve Kadıköy\'de bulunan ev ve işyerlerinde yaptığı operasyonlarda 97 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler arasında 2 müzisyenin bulunduğu öğrenildi. Adreslerde arama yapan polis ekipleri 135 cep telefonu, 195 sim kart, 36 hafıza kartı, 20 hadrdisk ve bilgisayar, 2 tabanca, para sayma makinası ile operasyonlarda toplam 740 bin 537 lira para ele geçirildi.



85 TUTUKLU, 12 ADLİ KORTOL ŞARTIYLA SERBEST

Farklı tariflerde yapılan 6 operasyonda gözaltına alınan toplam 97 kişiden 85\'i tutuklanırken, 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 ŞEBEKE GÜNDE 3 MİLYON LİRALIK İŞLEM YAPIYORDU

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin yasadışı bahis sitelerinden bahis oynattığı ve para nakline aracılık yaptıklarını belirledi. Ekipler 6 şebekenin günlük minimum 3 milyon liralık işlem yaptıklarını tespit etti.



Görüntü Dökümü

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(POLİS KAMERASI)

-Polis helikopterinin görüntüsü

-Özel harekat ekiplerinin görüntüsü

-Ev ve işyerlerinde arama yapan polisler

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Sergiden görüntü

-Operasyonlarda ele gecirilen malzemeler

-Paralardan görüntü

-Genel ve detaylar

20.06.2018 - 12.21 Haber Kodu : 180620064

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5- KAHVEHANEDEKİ KONUŞMA NEDENİYLE YARGILANAN 2 SANIK BERAAT ETTİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Okmeydanı\'ndaki bir kahvehanede yapılan ve sosyal medyada paylaşıldıktan sonra tartışmaya konu olan konuşmalarında, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 2\'si beraat etti.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı. Sanık avukatları, müvekkillerinin suç işlemediklerini savunarak beraat talep etti. Mahkeme, sanıklar Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya\'nın beraatine hükmetti. İki sanığın dosyası ise ayrıldı.

İDDİANAME

DEAŞ tarafından Ortaköy\'deki eğlence merkezi Reina\'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra Okmeydanı\'ndaki bir kahvehaneye giden bir grubun, kahvehanedekilere, \"saldırıyla laikliğin hedef alındığını\" iddia ettikleri konuşmalarının yer aldığı video yayınlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu\'nca hazırlanan iddianamede, sosyal medyada dolaşan bir video kaydında üç erkek, bir kadının bir kahvehanede yaptığı konuşma içeriğine yer veriliyordu. Bu şahısların, konuşmalarında sosyal demokratları, muhafazakar ve milliyetçi görüşlere karşı kışkırttığı öne sürülüyordu. Konuşmanın sosyal paylaşım sitelerinden farklı halk kitleleri arasında gerilime ve ciddi tartışmalara sebebiyet verdiği, bu nedenlerle suçun yasal unsurlarının oluştuğu kaydedilen iddianamede, şüphelilerin \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3\'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu. Sanıklardan Ayşegül Başar ve Hamit Dışkaya 25 Nisan 2017\'deki ilk duruşmada tahliye edilmişti.



